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 Кандидаты "Голоса" будут представлены в большинстве мажоритарных округов, - Вакарчук

В большинстве одномандатных избирательных округов будут представлены кандидаты от партии "Голос",

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфаксу" сообщил лидер политической силы Святослав Вакарчук.

"(Кандидаты-мажоритарщики) будут не на всех округах, потому что мы не успеем за такой короткий промежуток времени найти много достойных людей. Но их будет достаточно много. В большинстве округов мы будем представлены", - сказал он.

Как рассказал Вакарчук, среди мажоритарщиков от "Голоса" будут львовский предприниматель и меценат Ярослав Рущишин, в Тернопольской области – мэр Залищиков Алла Квач, в Хмельницкой области – активист Виктор Артеменко.

По его словам, для "Голоса" неприемлемы договоренности с другими политическими силами о не выдвижении своих кандидатов, чтобы не конкурировать с другими партиями на некоторых округах.

"Есть вопрос в другом. Если до конца выборов видишь, что твой кандидат не набирает достаточное количество голосов, а кандидат прогрессивной силы набирает, и если ты ему не поможешь, то пройдет какой-то жулик, понятно, что нужно подставлять плечо", - сказал лидер "Голоса".

"Но прямо садиться и рисовать карту разделения никто не собирается", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я буду первым номером в списке. Наш список вас удивит, - Вакарчук

Источник: https://censor.net.ua/n3131269
 
 
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Удар - від боксера, голос - від співака. Фантазії у вас..
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> Кандидаты "Голоса" будут представлены в большинстве мажоритарных округов
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Кто бы сомневался.
Липецкая мафия расплодилась до неприличных каких то размеров.
Их и за год не перевешать.
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- Вовочка, кто разбил окно?
- Я, но виноват Изя.
- Как так?
- Ну, я запустил камнем в его наглую рожу, а он пригнулся.
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шарий и надя заткнут за пояс пациента американских университетов
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Правильно.Всех на показ.А то тут порохня зелю разрывает.Покажите будет вас распинать.
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А Славик то полезный. У него вроде и рейтинг подрос, но и у Зели тоже, а за счет кого тогда? За счет рошена, у которого упал... Да и Пинчук вроде скентовался с Зеленским, так что пусть Голос отжирает голоса у ПЕС-а!
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Не вистачить у Славка ні часу , ні ресурсів щоб вдало пройти вибори 21-го липня.. Може й помиляюся, щиро бажаю Славкові доброго полювання на електоральному полі "сивочолого гетьмана та батька нації".. Кандидаты "Голоса" будут представлены в большинстве мажоритарных округов, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 1956
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"Партии-однодневки-одновыборники".И этот мажоритарщиков-перебежчиков собирает.
Все эти попавшие в ВР набранные мажоритарщики на следующий же день после выборов побегут продавать свои голоса тому, кто больше даст.

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Если не будет процедуры ОТЗЫВА депутата ПАРТИЕЙ его выдвинувшей - этот ВР будет в сто раз большей КЛОАКОЙ перебежчиков, чем вы когда-либо видели!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидаты "Голоса" будут представлены в большинстве мажоритарных округов, - Вакарчук
 
 
 
 
 
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