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 Автобус "Сарны-Киев" сгорел дотла в Житомирской области

Пассажиры и водитель остались невредимы и даже успели спасти багаж. Автобус полностью уничтожен огнем. По предварительным данным, причина пожара - короткое замыкание.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Управления ГСЧС в Житомирской области.

Автобус загорелся на 135 км трассы Киев-Ковель, вблизи с. Новички Коростенского района. Проезжавшие мимо водители позвонили в ГСЧС.

Когда пожарные прибыли на место, они увидели, что автобус полностью охвачен пламенем. Шестеро пассажиров и водитель не пострадали.

На то, чтобы потушить автобус, у семерых пожарных ушло больше часа.

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По предварительным данным, причина ЧП - короткое замыкание в электросети автобуса. Сейчас окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняют специалисты.

Автобус Сарны-Киев сгорел дотла в Житомирской области 01
Автобус Сарны-Киев сгорел дотла в Житомирской области 02

Источник: https://censor.net.ua/n3131265
 
 
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