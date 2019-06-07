 Марш за семейные ценности состоится в Киеве 8 июня

В программе мероприятия запланирован концерт в парке имени Тараса Шевченка и марш по центральным улицам города.

К участникам марша должны присоединиться представители духовенства разных религий, политики, гости из-за рубежа, лидеры мнений.

Такой марш стал уже традиционным для Киева и других городов Украины.

Организаторы и участники заявляют, что вопреки всем сложностям и проблемам семья это:

- начало жизни каждого человека, его первый и важный опыт общения

- место любви, силы, взаимоподдержки и эмоциональной безопасности.

- основа для формирования уважения, единства, солидарности.

Ведь на этих понятиях строится любое цивилизованное общество.

Как уверяют организаторы мероприятия во все времена по положению семьи в обществе судили о развитии страны. Ведь крепкие и здоровые семьи решают многие социальные проблемы, среди которых: сиротство, бездомные, бандитизм, ВИЧ / СПИД, алкоголизм, наркомании и т.д.

Таким образом, обеспечить прогресс и развитие страны можно благодаря благополучию семей.