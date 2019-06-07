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 Общество
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Все про:семья (209) традиции (23)

 Марш за семейные ценности состоится в Киеве 8 июня

8 июня 2019 г. в центре Киева состоится марш в поддержку традиционных семейных ценностей. Сбор участников намечен на 10-00 в парке Шевченко, а затем участники пройдут улицами столицы. .

В программе мероприятия запланирован концерт в парке имени Тараса Шевченка и марш по центральным улицам города. 

К участникам марша должны присоединиться представители духовенства разных религий, политики, гости из-за рубежа, лидеры мнений. 

Такой марш стал уже традиционным для Киева и других городов Украины. 

Организаторы и участники заявляют, что вопреки всем сложностям и проблемам семья это:

- начало жизни каждого человека, его первый и важный опыт общения

- место любви, силы, взаимоподдержки и эмоциональной безопасности.

- основа для формирования уважения, единства, солидарности.

Ведь на этих понятиях строится любое цивилизованное общество.

Как уверяют организаторы мероприятия во все времена по положению семьи в обществе судили о развитии страны. Ведь крепкие и здоровые семьи решают многие социальные проблемы, среди которых: сиротство, бездомные, бандитизм, ВИЧ / СПИД, алкоголизм, наркомании и т.д.

Таким образом, обеспечить прогресс и развитие страны можно благодаря благополучию семей.

Источник: https://censor.net.ua/n3131263
 
   
 Топ комментарии
 
Я так понимаю это вместо того чтобы бить участников гей-парадов
Доказывают что их ценности ценнее
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Марш состоялся, а результат?Семейные ценности стали ценнее?Украинские дети хоть кому -то из власти стали нужны?
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марш відбувся ... для показу неповноцінним .. хто господар у цій країні
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Марш состоялся, а результат?Семейные ценности стали ценнее?Украинские дети хоть кому -то из власти стали нужны?
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марш відбувся ... для показу неповноцінним .. хто господар у цій країні
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неповноцінні ... будете зараз щось писати про дискримінацію .. одностатевих?
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Семейные ... это типа обручальные кольца, свадебные подарки, фото, видео драки на свадьбе, пару десятков тысяч гривен подаренных гостями при бюджете свадьбы 5000 дол ... )))
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я так розумію ..неповноцінні - неють яви про сімейні ціності )) значить потрібно лікувати у ребелітаційних центрах
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Непонятно, что они пропагандируют? Неужели кто-то пртив этих ценностей?
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Я так понимаю это вместо того чтобы бить участников гей-парадов
Доказывают что их ценности ценнее
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ну одне другому не мішає ... виходь..те поспілкуємось
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так є неповноцінні які проти сімейних цінностей..
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ну ..всякі одностатеві ..та інші сбоченці
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по законодавству України - сімя це Чоловік Жінка і діти до 18 років..
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Прочитавши все вищесказане... Це гей-парад чи що?
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О. Тобто на ньому агресивно налаштовані геї та лесбі будуть дубасити традиціоналів?)
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ні просто Люди ..показали неповноцінним хто господар у цій країні
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Добре, якщо так. Я б прийшов, але лінь. Та і не жонатий...
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так це не обовязково ... і так прийде достатньо Людей
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Треба поліції тисяч двавцять, ато трансгендери гнилими помідорами закидають марш традиціоналістів.
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Людям не потрібно боятися неповноцінних бо вони вищі за них ..тому поліція не потрібна ..крім тогоо неповноцінні ..слабодухі і сцикуни ..
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А чому немає маршів "текстильників" проти "волохатих піпеток" і просто волохатих і навпаки? Курортний сезон наступив!
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Головне що не гейпарад. Марш за семейные ценности состоится в Киеве 8 июня - Цензор.НЕТ 653
Порохососи будуть засмучені.
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Это марш выскажется против насилия в семье, детского алкоголизма, сотнях тысяч сирот при живых родителях и т.д? Мы по этим показателям на первых местах в мире. Или все-таки главная угроза для этих марширующих - это геи, которых никто никогда не видел?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМарш за семейные ценности состоится в Киеве 8 июня
 
 
 
 
 
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