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Все про:алкоголь (1473) Волынь (617) налоговая милиция (1676) ГФС (3302)

 Налоговики ликвидировали на Волыни подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Волынской области пресекли деятельность подпольного цеха, в котором производили алкогольный фальсификат.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговики ликвидировали на Волыни подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя 01

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 УК Украины был проведен ряд санкционированных обысков в домовладениях двух жителей региона и в их транспортных средствах.

Во время обысков выявлена и прекращена деятельность подпольного цеха по производству фальсифицированных алкогольных напитков.

Налоговики ликвидировали на Волыни подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя 02

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Налоговики ликвидировали на Волыни подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя 03
Налоговики ликвидировали на Волыни подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя 04

В целом по результатам обысков из незаконного оборота изъято 1 тыс. 134 литра готового к разливу алкогольного фальсификата, 1 тыс. 130 литров спирта, пустые стеклянные бутылки, пробки, пластиковые канистры, шланги, лейки и т.д., а также 13,5 тыс. пачек табачных изделий. Кроме того, изъяты транспортные средства, которыми осуществлялись незаконные транспортировки подакцизных товаров.

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Налоговики ликвидировали на Волыни подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя 05

Изъятые ТМЦ ориентировочной стоимостью 1 млн 536 тыс. грн. переданы на ответственное хранение.

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятые ТМЦ и назначении судебных экспертиз.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131262
 
 
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тока заместо шоколадного гаранта теперь фальсифицированный
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Когда к свинарчукам с обыском заявитесь мрази?
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подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя.

так яд готовить официально или подпольно какая разница-то? Итог один, клиент зомбируется.. Налоговики ликвидировали на Волыни подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя - Цензор.НЕТ 9136
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНалоговики ликвидировали на Волыни подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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