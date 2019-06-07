 Путин не поздравил Зеленского с избранием, потому что тот "называет нас врагами"

Об этом он заявил, выступая на международном экономическом форуме в Петербурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
На вопрос модератора, почему он не поздравил Зеленского с избранием, Путин ответил: "Понимаете, он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами. Он как-то должен определиться в том, чего он хочет добиться, что он хочет сделать".
"Мы не отказываемся от контактов, будем работать", - заверил Путин.
На замечание о том, что Зеленский победил на выборах с "огромным рейтингом", и почему Путин не хочет встретиться с ним без условий, президент РФ заметил: "Я разве отказывался? Мне никто не предлагал".
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"Я не знаю этого человека. Надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал - он хороший актер. Я говорю серьезно", - сказал Путин под аплодисменты в зале.
"Одно дело - кого-то играть, а другое дело - быть кем-то. Для того, чтобы играть, нужен талант, это точно, и один из этих талантов – это талант перевоплощения. Ты через каждые 10 минут можешь менять амплуа: принц и нищий. Там и там нужно быть убедительным", - считает Путин.
По его словам, чтобы заниматься государственными делами, нужны "другие качества".
"Нужен опыт, знания, нужно уметь найти главные проблемы и увидеть их, найти инструменты решения этих проблем, уметь собрать дееспособных людей в одну команду", - заявил президент РФ.
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По словам Путина, важно объяснять миллионам людей мотивы своего поведения, иметь мужество и характер брать ответственность за последствия от этих решений.
"Я не говорю, что у господина Зеленского нет этих качеств, они вполне могут быть. Опыта может не хватать, но это дело наживное… Он пока себя никак не проявил, а то, что мы видим, это противоречивые высказывания: в ходе предвыборной кампании - одно, после выборов - другое. Поживем-увидим", - сказал Путин.
При этом, подчеркнул Путин, он не говорит, что Зеленский своими высказываниями "все испортил".
Навстречу учительница:
- Вовочка, ты куда ?
- В туалет, Марья Иванна.
- А глобус-то зачем ?!!
- Вы знаете, Марья Иванна, такое настроение - на весь мир насрать хочется!!
Арабы сидят у окна, а еврей с краю.
Араб говорит еврею:
- Пропусти меня, я пойду чаю попрошу.
Еврей:
- Не беспокойтесь, я вам принесу.
И ушел. Тут один араб говорит другому:
- Смотри, он туфли снял. Давай ему в туфли наплюем.
Наплевали. Еврей пришел, принес арабам чай. Летят дальше.
Самолет сел, еврей засовывает ноги в туфли и …. со вздохом говорит:
- И когда же кончится это бессмысленная вражда - вы наплевали мне в туфли, а я вам нассал в чай!?
даже Израиль не додумался предложить референдум о мире с Палестиной
Затем порошенко разрывает пукан в истерике - ну и пох на него, казалось бы...
Однако верный товарищ путин уверенно подставляет плечо, подгоняя 152-мм артиллерию, помогая рошенке торпедировать мирный процесс!
что по поводу референдума?
мне твои рассуждения не интересны, оставь их себе- только аргументы
- у зели референдум- порох не предлагал такого
- снятие блокады, которой потом оказалось и нет вовсе, по словам кучмы- порох не сильно рад был блокаде
- и какой-то непонятный запрет на ответный огонь, толи из населенных мест, толи из минометов или чего-то еще, пока не понятно- порох тоже объявлял кучу раз перемирие
А теперь внимание вопрос- где тут видно, кроме твоих фантазий, что зеля "мега- патриот, а порох- мега предатель"?
Но тебе же пох на мнение народа, пусть лучше рошен и сивньи в раде решают, отправляя своих деток за границу, а народ пусть дальше гибнет в бойне.
Пусть народ скажет- но тебе пох на мнение народа, пусть лучше беня и зеля в раде решают сколько вам получать и сколько вам отдавать
а теперь внимание вопрос- где же референдум по поводу ЗП и тарифов?
Для тебя что важнее референдум о мире, чем референдум о ЗП и тарифах?
Так ты порохобот- армия, мова, вира, "нам хлеба не надо- референдум о мире давай"
Враги это вышедшие из под контроля сепары.
Так и иск про финансирование терроризма продуем.
хіба б нам про це розповіли ?
Сцарь только воришек шапок поздравляет, он сам гопник и гопников почитает.
Статєх, мля.
х.ло так неожиданно рухнуло на красный коврик
что украинцы даже желания не успели загадать.
"Одно дело - кого-то играть, а другое дело - быть кем-то»
- Если бы ты стал президентом, что бы ты сделал?
- Я бы им и остался.
У путина уже нетерплячка совсем пошла.
Требует признать майдан переворотом,Крым российским,Луганск и Донецк автономиями,а так же осудить организаторов гражданской войны.
Можно ему Беню отдать как организатора,все равео его скоро американцы запросят за финансовые махинации.
Гыыыыы
Ценности одной семьи не распространяются на другие.
Более между семьями действуют обыкновенные правила жёсткой и жестокой конкуренции.
Основным качеством защиты интересов семьи-страны от других семей-стран является исключительно СИЛА.
На сегодня геополитическим лидером в мире является англо-саксонский мир.
В противовес ему стоят Германия с подконтрольной зоной ЕС, Китай и Россия с её миром - русским.
Это основные игроки, которых уже не интересуют личные материальные ценности - они могут позволить себё всё что только есть на планете из материального. Материальное для них - это невыносимо скучно.
Гораздо больше их увлекает борьба за геополитическое лидерство в мире. Тут адреналин льётся рекой. Главы семейств наперебой угрожают друг другу то ядерным оружием, то просто войнами, то террором и так далее. Очень увлекательная игра, в которой всё остальное нищебродное население планеты - не более, чем пешки.
По Украине проходит граница интересов и немцев, мечтающих контролировать территорию от Лиссабона до Владивостока, и россиян, мечтающих воскресить совок.
Война на Донбассе - это элемент дестабилизации всей Украины, чтобы сделать невозможным её интеграцию в ЕС. Иначе Кремль проиграет. Это такие вот игры наполеонов современности. Точно такие же как и в средневековье. Только оружие другое. Настолько мощное, что поднимает самооценку игроков до космических масштабов.
Можно ли выиграть у этих игроков и направить их на путь цивилизации и эволюции?
Безусловно, можно.
В конце концов, для высших сил все мы имеем значение не более, чем тараканы для нас.
Какая разница для создателей, какой таракан возомнит и считает себя наполеоном? Таракан останется тараканом, будь у него хоть миллион ядерных бомб.
С точки зрения эволюции интересен только тот таракан, который не живёт в параллельном мире и который может найти новые пути эволюции для всего сообщества тараканов, для всех тараканьих семей.
А единственной задачей подавдяющего числа людей на планете является передеча генома следующим поколениям. Целью такой бесконечной передачи является поиск создателей.
И да, рай существует - но только для носителей эволюции. А остальные - в ад, товарисчи и госопода. Ведь кроме самих себе вы больше никому не нужны. Хоть простой таракан, хоть таракан-наполеон.