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Все про:Зеленский (1681) Путин (24816)

 Путин не поздравил Зеленского с избранием, потому что тот "называет нас врагами"

Президент государства-агрессора Владимир Путин заявил, что не стал поздравлять главу Украины Владимира Зеленского с победой на выборах президента из-за риторики последнего.

Об этом он заявил, выступая на международном экономическом форуме в Петербурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

На вопрос модератора, почему он не поздравил Зеленского с избранием, Путин ответил: "Понимаете, он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами. Он как-то должен определиться в том, чего он хочет добиться, что он хочет сделать".

"Мы не отказываемся от контактов, будем работать", - заверил Путин.

На замечание о том, что Зеленский победил на выборах с "огромным рейтингом", и почему Путин не хочет встретиться с ним без условий, президент РФ заметил: "Я разве отказывался? Мне никто не предлагал".

Читайте на Цензор.НЕТ: Бойко и Медведчук полетели на форум Путина "поговорить" о скидках на российский газ

"Я не знаю этого человека. Надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал - он хороший актер. Я говорю серьезно", - сказал Путин под аплодисменты в зале.

"Одно дело - кого-то играть, а другое дело - быть кем-то. Для того, чтобы играть, нужен талант, это точно, и один из этих талантов – это талант перевоплощения. Ты через каждые 10 минут можешь менять амплуа: принц и нищий. Там и там нужно быть убедительным", - считает Путин.

По его словам, чтобы заниматься государственными делами, нужны "другие качества".

"Нужен опыт, знания, нужно уметь найти главные проблемы и увидеть их, найти инструменты решения этих проблем, уметь собрать дееспособных людей в одну команду", - заявил президент РФ.

Также на Цензор.НЕТ: Контактов с Зеленским в планах нет, - Песков

По словам Путина, важно объяснять миллионам людей мотивы своего поведения, иметь мужество и характер брать ответственность за последствия от этих решений.

"Я не говорю, что у господина Зеленского нет этих качеств, они вполне могут быть. Опыта может не хватать, но это дело наживное… Он пока себя никак не проявил, а то, что мы видим, это противоречивые высказывания: в ходе предвыборной кампании - одно, после выборов - другое. Поживем-увидим", - сказал Путин.

При этом, подчеркнул Путин, он не говорит, что Зеленский своими высказываниями "все испортил".

Источник: https://censor.net.ua/n3131261
 
 
 Топ комментарии
 
Все отчетливее видно, что хло топит за рошена. Они полностью договорились по разделу Украины и совместно валят Зеленского, торпедируя мирный процесс. Медведчуку - Юго-Восток, порошенке - запад и центр на выборах. Такой план видится. гниды хотят опять поделить Украину!
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Ага, так воно і видно із статті, а ше фуйло прихований прихильник Бандери.
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В унісон - і говорять, і діють хуйло з петьою щодо новообраного Президента України.. Співпадіння?
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Все отчетливее видно, что хло топит за рошена. Они полностью договорились по разделу Украины и совместно валят Зеленского, торпедируя мирный процесс. Медведчуку - Юго-Восток, порошенке - запад и центр на выборах. Такой план видится. гниды хотят опять поделить Украину!
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Ага, так воно і видно із статті, а ше фуйло прихований прихильник Бандери.
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Нет, он как и порошенко не в восторге от циничных бандер...
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ПИуйло - друг, товарищ і брат - бурмотів черговий кандидат на БУЛАВУ, збираючи і пакуючи шмотки.
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" Прихований прихильник Бандери... " в нинішніх реаліях це вже майже злочин?
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Світ в смартфоні, він трошки відрізняється.
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Вовочка идет по школьному коридору, тащит огромный глобус.
Навстречу учительница:
- Вовочка, ты куда ?
- В туалет, Марья Иванна.
- А глобус-то зачем ?!!
- Вы знаете, Марья Иванна, такое настроение - на весь мир насрать хочется!!
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Зебілами тільки й лишається в конвульсіях таке божевілля писати та лайкати.
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На черное белое, как обычно. С Порохом пуйло вообще не хотел лишний раз встречаться в любом формате, считая его личным врагом. А зеленский не все испортил, еще вполне можно будет "перестать стрелять и остановиться посередине".
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Рошенку он с первых дней так не чморил и нефть не перекрывал все 5 лет почему-то.
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Опять чёрное белое, с Порошенко ***** с нефтью даже не пытался играться, сразу бы рынок потерял и это было давление Порошенко, а вот на Зеленского ***** сразу начал давить, и при помощи медведчука обещать ...
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для особо одаренных когутов , петухов по вашему. он сцал порошенко . а этого надеется придушить.
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Ахахахахаахахахахахахахахахахахахаха, прям писялся в труханы при мысле о давлении на свинорошена!
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Зєлєнскій взагалі ще нічого не зіпсував. Він робить все за планом. Пуцин не привітав президента Зєлєнского по офіційних каналах, зате привітав аґента "Зеленого" у шифровці на форумі в "Одноклассніках".
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Летят в самолете в одном ряду еврей и два араба.
Арабы сидят у окна, а еврей с краю.
Араб говорит еврею:
- Пропусти меня, я пойду чаю попрошу.
Еврей:
- Не беспокойтесь, я вам принесу.
И ушел. Тут один араб говорит другому:
- Смотри, он туфли снял. Давай ему в туфли наплюем.
Наплевали. Еврей пришел, принес арабам чай. Летят дальше.
Самолет сел, еврей засовывает ноги в туфли и …. со вздохом говорит:
- И когда же кончится это бессмысленная вражда - вы наплевали мне в туфли, а я вам нассал в чай!? Путин не поздравил Зеленского с избранием, потому что тот "называет нас врагами" - Цензор.НЕТ 1829
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очевидно то что ты топишь за путина . и такую тебе тему дали .а все по тому что ты пи. гнойный и тварь продажная . админу - шо опять на 3 суток ?
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и только зеля как самый настоящий патриот решил предложить референдум о мире Путин не поздравил Зеленского с избранием, потому что тот "называет нас врагами" - Цензор.НЕТ 7672

даже Израиль не додумался предложить референдум о мире с Палестиной
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Ну вот Зеленский выступает с мирными инициативами...
Затем порошенко разрывает пукан в истерике - ну и пох на него, казалось бы...
Однако верный товарищ путин уверенно подставляет плечо, подгоняя 152-мм артиллерию, помогая рошенке торпедировать мирный процесс!
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не- не уходи от темы
что по поводу референдума?
мне твои рассуждения не интересны, оставь их себе- только аргументы
- у зели референдум- порох не предлагал такого
- снятие блокады, которой потом оказалось и нет вовсе, по словам кучмы- порох не сильно рад был блокаде
- и какой-то непонятный запрет на ответный огонь, толи из населенных мест, толи из минометов или чего-то еще, пока не понятно- порох тоже объявлял кучу раз перемирие

А теперь внимание вопрос- где тут видно, кроме твоих фантазий, что зеля "мега- патриот, а порох- мега предатель"?
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А чем тебе не нравится референдум? Пусть Зеля сформулирует нормально свои предложения, а народ даст им оценку, готов ли он на такие уступки или, скажем, все поддерживают пороха и хотят вообще наступления...
Но тебе же пох на мнение народа, пусть лучше рошен и сивньи в раде решают, отправляя своих деток за границу, а народ пусть дальше гибнет в бойне.
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а почему тогда нет референдума по поводу ЗП и тарифов?
Пусть народ скажет- но тебе пох на мнение народа, пусть лучше беня и зеля в раде решают сколько вам получать и сколько вам отдавать
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Пока что вот это решает гнойсман. Газ уже в 15 раз поднял. Пора и свет теперь, а то ахметка мало имеет.
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правильно, умничка
а теперь внимание вопрос- где же референдум по поводу ЗП и тарифов?
Для тебя что важнее референдум о мире, чем референдум о ЗП и тарифах?
Так ты порохобот- армия, мова, вира, "нам хлеба не надо- референдум о мире давай" Путін не привітав Зеленського з обранням, тому що той "називає нас ворогами" - Цензор.НЕТ 3377
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Конечно видно, за кого путин. Липецкую фабрику Порошенко в россии закрыли, а фильмы и концерты Зеленского в россии никто не запрещал. Идут по всем каналам без проблем.
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Появилось ощущение что ***** хочет уже откупится, всякая военная шняга не прокаттла, а зависание не помогло, для этого при помощи жобоблока хочет деньгами откупится....
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Сумніваюся, що в розсосисії вистачить баблозаврів відкупитися за ТАКЕ Путин не поздравил Зеленского с избранием, потому что тот "называет нас врагами" - Цензор.НЕТ 5654
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Бабла не хватит и за 100 лет, но будут откупаться враньём прежде всего ...
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только не надо эту хрень гнать !думаешь мульку запустить что сч. он договорится с бойко . не прокатит.
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Та ни с кем ***** не договаривается, все это ватный развод...
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Ага, значит ху йло считает ЗЕ легитимным президентом. 73% сделали своё дело.
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Он уже исправляется.
Враги это вышедшие из под контроля сепары.
Так и иск про финансирование терроризма продуем.
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СТЕРХОЛЁТ, ГОЛОГРУД МАЧО, АМФОРОЛОВ, ТИГРОУСЫПИТЕЛЬ И Т.Д. РАССУЖДАЕТ ЗА АКТЁРСКИЕ ИГРЫ И ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ Путин не поздравил Зеленского с избранием, потому что тот "называет нас врагами" - Цензор.НЕТ 6950 НУ-НУ.
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***** прям слово в слово сказал то, что гавкает липко-коричневая свора мародеров.
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У них на днях подкинули наркотики журналисту, который выводил коррупционеров на чистую воду.
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https://meduza.io/feature/2019/06/07/svobodu-ivanu-golunovu
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да и хто такой путен по сравнению с зелей,так, он даже в кварталн-95 не топил
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Ху*ло, кажуть, завідував клубом у ГДР. Там "лічсостав" не лише прутнями на роялі грав. Мабуть заностольгував після перегляду ролика зе.
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а вы,сердешный,чем заведуете? соберите сначала мозги в кучу и тока потом пишите многа-многа букафф Путин не поздравил Зеленского с избранием, потому что тот "называет нас врагами" - Цензор.НЕТ 3960
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шо,вам на банковский счет зачислили? я очень этому рад
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Нам хватит того,что он потроха поздравил - тот после поздравления утопил страну в коррупции и бардаке.
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......главное гавкнуть.....а кто истину искать то буде?...
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а може і привітав.
хіба б нам про це розповіли ?
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Он вообще то терористами вас называет.
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Анекдоты про Вовочку стали политическими теперь и в Украине.
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Похоже что избрание президентом Зеленского нарушило договорняк Пуйла-Порошенко. Поэтому сейчас и началось обострение на фронте - принуждают новую власть к старым схемам.
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Порушило, кацапам потрібен ворог для тб, Порошенко підходив на цю роль, а з Зелі не виходить зліпити українця.
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Слова Путина операция прикрытия. На самом деле Зеленский Путину друг, товарищ и брат./ ЛДПР признает выборы президента Украины только в случае победы на них Зеленского. Об этом сообщил Жириновский на телеканале «Россия 1»./ Зеленский для меня как племянник! Жириновский о паспортах для Донбасса, Украину и нового президента.
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Ху#лу гордость не позволила поздравить. Ибо, хде он и хде зе!
Сцарь только воришек шапок поздравляет, он сам гопник и гопников почитает.
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Грыша так за долбал федерастов, что их вой услышал путин и рассказал почему не поздравил зелю. Грыша о чем теперь будешь спрашивать вот тебе шах и мат.
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Ой яка біда, х-ло не привітало Зеленського. І як нам далі жити? Будемо сподіватися, що ти не поживеш і не побачиш.
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***
х.ло так неожиданно рухнуло на красный коврик
что украинцы даже желания не успели загадать.
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«Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал - он хороший актер. Я говорю серьезно", - сказал Путин под аплодисменты в зале.
"Одно дело - кого-то играть, а другое дело - быть кем-то»
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Т его цитируешь как кого-то достойного. *****, воно и есть ***** - в нём никогда не было ума!
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Путин военный преступник и очень плохой человек, но даже в его глазах Зе это не более чем клоун
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да пшло ты кацапег ! Украинцы говорят *******, и весь мир так же!
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В унісон - і говорять, і діють ***** з петьою щодо новообраного Президента України.. Співпадіння?
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Он его поздравил, но нам об этом не сказали! Да, порохоботы?
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Пристрелити ПМуйла - хоча й важко та можливо, без сумніву свята справа. Інша справа , що що робити з 100 мільйонами дебільно-імбицильними мокшами, які ще більші путлєристи ніж Пуйло?
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Параша еще прийдет к Украинцам,когда Китай их без всякой войны их наклонит.Параша даже не помнит свою историю.Там все прописано)))
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Вовочку спрашивают:
- Если бы ты стал президентом, что бы ты сделал?
- Я бы им и остался. Путин не поздравил Зеленского с избранием, потому что тот "называет нас врагами" - Цензор.НЕТ 2672
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Сказал ни о чём, 0 продуктивного. Никаких претензий на куку.
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Якось підозріло виглядає загострення на фронті,таке враження що про це Порося попросив Пуйла.
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На чем сие базируется,на договоре Кучмы стрелять в ответ или на договоре на снятие блокады с бамбаситов.
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6 бригад ОТРК "Сапсан" - как у кацапстана 6 бригад "Искандеров" - будут способствовать конструктивным переговорам...
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Ну что?
У путина уже нетерплячка совсем пошла.
Требует признать майдан переворотом,Крым российским,Луганск и Донецк автономиями,а так же осудить организаторов гражданской войны.
Можно ему Беню отдать как организатора,все равео его скоро американцы запросят за финансовые махинации.
Гыыыыы
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Я иду по неверному пути Паниковского, - прошептал Зе. С этими словами он поднял курицу к себе и съел ее без хлеба и соли
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Современный мир - это не торжество европейских или демократических ценностей. Они безусловно есть, но применяются исключительно для внутреннего, так сказать семейного пользования. Под каждой отдельно взятой семьёй подразумевается отдельно взятая страна.
Ценности одной семьи не распространяются на другие.
Более между семьями действуют обыкновенные правила жёсткой и жестокой конкуренции.
Основным качеством защиты интересов семьи-страны от других семей-стран является исключительно СИЛА.
На сегодня геополитическим лидером в мире является англо-саксонский мир.
В противовес ему стоят Германия с подконтрольной зоной ЕС, Китай и Россия с её миром - русским.
Это основные игроки, которых уже не интересуют личные материальные ценности - они могут позволить себё всё что только есть на планете из материального. Материальное для них - это невыносимо скучно.
Гораздо больше их увлекает борьба за геополитическое лидерство в мире. Тут адреналин льётся рекой. Главы семейств наперебой угрожают друг другу то ядерным оружием, то просто войнами, то террором и так далее. Очень увлекательная игра, в которой всё остальное нищебродное население планеты - не более, чем пешки.
По Украине проходит граница интересов и немцев, мечтающих контролировать территорию от Лиссабона до Владивостока, и россиян, мечтающих воскресить совок.
Война на Донбассе - это элемент дестабилизации всей Украины, чтобы сделать невозможным её интеграцию в ЕС. Иначе Кремль проиграет. Это такие вот игры наполеонов современности. Точно такие же как и в средневековье. Только оружие другое. Настолько мощное, что поднимает самооценку игроков до космических масштабов.
Можно ли выиграть у этих игроков и направить их на путь цивилизации и эволюции?
Безусловно, можно.
В конце концов, для высших сил все мы имеем значение не более, чем тараканы для нас.
Какая разница для создателей, какой таракан возомнит и считает себя наполеоном? Таракан останется тараканом, будь у него хоть миллион ядерных бомб.
С точки зрения эволюции интересен только тот таракан, который не живёт в параллельном мире и который может найти новые пути эволюции для всего сообщества тараканов, для всех тараканьих семей.
А единственной задачей подавдяющего числа людей на планете является передеча генома следующим поколениям. Целью такой бесконечной передачи является поиск создателей.
И да, рай существует - но только для носителей эволюции. А остальные - в ад, товарисчи и госопода. Ведь кроме самих себе вы больше никому не нужны. Хоть простой таракан, хоть таракан-наполеон.
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Нах потрібні його привітання, і чому взагалі про це говорити?
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