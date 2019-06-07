 С начала суток 7 июня погибло два наших воина, четверо ранены, семь получили боевые травмы. Враг 12 раз нарушал перемирие, с применением артиллерии, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, такая информация была озвучена на вечернем брифинге пресс-центра Объединенных сил.
В сообщении говорится: "В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил, из них:
трижды в районе села Павлополь, с направления населенного пункта Украинское - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;
дважды в районе населенного пункта Новогригорьевка, направления населенного пункта Майоровое - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;
вблизи Марьинки, со стороны направления населенного пункта Трудовской - из стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Гнутово, с направления населенного пункта Верхнешироковское - из стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Водяное, с направления Азов - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил:
в районе населенного пункта Новолуганское с направления населенного пункта Калининское из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;
вблизи села Зайцево с направлению населенного пункта Гольмовский со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Дважды вблизи населенного пункта Травневе, - из вооружения БМП, АГС, СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия с направления населенного пункта Гольмовский.
Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще четверо получили ранения, семь военнослужащих получили боевых травм. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".
Але ж ви - виборці Зеленського? Невже всім вам - 73% не гидко від усього цього, невже ви не відчуваєте в цей день своєї відповідальності за забрані життя?
Думайте!
Узеленского рассчитывали, что в случае скандала по поводу "не стрелять" и "снятия блохады", Данилыч все возьмет на себя.
Но это же Данилыч - "Я лишь озвучил то что мне говорил Зассыканский".
Удачно Кучма в Минске *********** подставил.:D
По мнению Парубия, президент должен скорректировать свою позицию и иметь уважение к украинским воинам, которые, рискуя своей жизнью, каждый день защищают украинскую независимость. "Капитуляции мы не допустим",- добавил Парубий.
Если Зеленский публично не дезавуирует заявления Кучмы, это означает, что он стал на путь государственной измены
- что нужно говорить в Минске?
Об этом пишут уже со всех сторон..., те кто на нуле, те кто в теме, Луценко и то вынужден открыть дело...
Билецкий прямо об этом заявлет.
https://twitter.com/herooftheday10/status/1137011052552564736
25%_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל 🇮🇱 🇺🇦 🇺🇸 🇪🇺 🇬🇧 @herooftheday10 1 ч.1 час назад
Билецкий - Зеленский через Хомчака отдал приказ 1,5 недели назад не стрелять в ответ, по возможности...
Это что за херня??
Почему Билецкий про это 1,5 недели молчал?
Ясно - что после такого приказа орки пошли в атаку и начали убивать украинцев!
Зачем нужен Украине такой президент??
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1137011052552564736
Исходя из всего вышесказанного можно с высокой долей вероятности утверждать, что т.н. "дорожная карта " относительно прекращения огня на Донбассе разрабатывается и реализуется по директивному указанию высшего руководства РФ и в ее интересах. Основная цель - снятие европейских санкций с РФ наложенных за агрессию на Донбассе.
Трошки не зручної правди для фанатів новообраного президента.
З троьх абсолютно різних джерел, яким я довіряю стало відомо наступне. Насправді, 4 - 200-х, 10 - 300-х результат прямого попадання в бліндаж ствольного 152-го калібру.
Але, переміщення цієї батареї фіксували та відстлідковували три дні, і було декілька реальних можливостей її знищити.
Та з Києва була дана категорична команда - не стріляти, оскільки це може негативно вплинути на переговори в Мінську.
А тепер живіть з цим ....
здебіл, прокинься - сьогодні твоє зєбєня поновило наказ на відкриття вогню у відповідь просити дозволу у штабі.
"Это военное преступление в который раз демонстрирует, что любые договоренности с Россией и ее марионетками "Л/ДНР" ничего не стоят. Этим извергам неизвестны понятия воинской чести и достоинства. Хотим заверить и поставить перед фактом весь мир - мы отомстим за гибель наших побратимов во сто крат", - говорится в сообщении подразделения Азов Источник: https://censor.net.ua/p3131140
Мы освободили Славянск, Краматорск, Мариуполь - треть Донбасса..
А когда дошли до Иловайска, кацапы внаглую ввели в Украину свои войска
И до сих пор кацапские войска не дают продвинуться дальше, но и мы не даем им продвигаться на Киев
Мы за 5 лет нарастили военную мощь и сейчас уже можем выбить оттуда и кацапскую гибридную армию, но и ***** подвел к нашим границам свои войска угрожая в случае наступления полномасштабной войной.
Ты думаешь что это всё договорняк чтобы зрботать?
Это гибридная война по захвату всей Украины.
Одужання пораненим
Горіть у пеклі москалі!
Что за устные приказы, что за бред.
- Оверлорд, это Кило-2. Подтверждаю множественные контакты на 12. Запрашиваю огонь на подавление. Over.
- Роджер это, Кило-2. Подождите, сейчас напечатаю приказ и отнесу полковнику, чтобы печать поставил... Фак, где эта секретутка, мать её?!