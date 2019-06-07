 С начала суток 7 июня погибло два наших воина, четверо ранены, семь получили боевые травмы. Враг 12 раз нарушал перемирие, с применением артиллерии, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, такая информация была озвучена на вечернем брифинге пресс-центра Объединенных сил.

В сообщении говорится: "В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил, из них:

трижды в районе села Павлополь, с направления населенного пункта Украинское - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;

дважды в районе населенного пункта Новогригорьевка, направления населенного пункта Майоровое - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;

вблизи Марьинки, со стороны направления населенного пункта Трудовской - из стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Гнутово, с направления населенного пункта Верхнешироковское - из стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Водяное, с направления Азов - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил:

в районе населенного пункта Новолуганское с направления населенного пункта Калининское из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

вблизи села Зайцево с направлению населенного пункта Гольмовский со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Дважды вблизи населенного пункта Травневе, - из вооружения БМП, АГС, СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия с направления населенного пункта Гольмовский.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще четверо получили ранения, семь военнослужащих получили боевых травм. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".

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