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Все про:Одесская область (1760) прокуратура (3526) электронное декларирование (657)

 Депутат Одесского горсовета не внес в декларацию более 2 млн грн. доходов от банковских вкладов и недвижимость

Прокуратура сообщила депутату о подозрении в декларировании недостоверной информации.

Прокуратура Одесской области начала досудебное расследование в уголовном производстве по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным прокуроров, депутат горсовета не внес в декларацию получение дохода от банковских вкладов на сумму более 2 миллионов гривен, а также недвижимость.

Наказанием за декларирование недостоверной информации может быть штраф в сумме от 42 500 до 51 000 грн, общественные работы на срок от 150 до 240 часов либо лишение свободы на срок до 2 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131249
 
 
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Для того, чтобы обвинять в этом зеленского- сначала спросите у себя, кто убил статью о незаконном обогащении , и почему Луценко работает все там же, а не уходит , освободив место человеку новой команды,
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Прискіпалися. Такі дрібниці. Невже шановна людина повинна памятити про сотні тисяч гривень процентів із злощасних 2 лімонів?
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Ну забув, ну звеняйте!. про мелочишку забув, ну с кем не бывает! Погрозите пальчиком и хорош всякую ерунду писать в новостях.. Просто забув про накалядованное...
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Теперь можно подавать заявку в партию "слуга Бабломойского" и на выборы в Раду. Благо шо лохторат заведомо готов голосовать за любого кто там будет не глядя.
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Они все в 'доверяй делам', которая объедининяется с бойкой. Пэте с Юрой привет ! Которые не посадили ни труханова , ни бойку, где последний в деле про одноименные вышки из обвиняемых дивным образом переквалифицировался в свидетели .
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Даже не буду уточнять, кто бы это мог быть. Там в любого пальцем тыкни- и попадёшь в цель.
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ну подумаешь...
это вы свою нычку под простынями чуть ли на каждую банкноту в номер помните...
а там...ну как ему бедолаге все эти мелочи запомнить))))
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"Депутат Одесского горсовета не внес в декларацию более 2 млн грн. доходов от банковских вкладов и недвижимость" - если депутат Одесского горсовета украл более 2 млн грн., по сколько же воруют депутаты Верховного совета?
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не то главное, а то, шо он согласовал со святым оффшором
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДепутат Одесского горсовета не внес в декларацию более 2 млн грн. доходов от банковских вкладов и недвижимость
 
 
 
 
 
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