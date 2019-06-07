 Налоговой милицией ликвидирован конвертцентр с оборотом более 200 млн грн

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212, ч.1 ст.205 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги субъектам хозяйствования реального сектора экономики г. Киева, Черниговской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областей по формированию незаконного налогового кредита и конвертации безналичных средств в наличность.
С целью прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали ряд транзитно-конвертационных СХД и зарегистрировали их на подставных лиц.
В дальнейшем, предприятия-заказчики незаконных услуг (выгодоприобретатели) перечисляли денежные средства на расчетные счета этих СХД, которые в дальнейшем перечислялись фигурантами на счета импортеров, за якобы поставленный товар. Фактически импортная продукция реализовывалась за наличные без отображения в налоговом отчете. Указанную наличность передавали заказчикам услуг конвертации за денежное вознаграждение в размере 12-13% от проконвертированной суммы.
Таким образом в течение 2018 - 2019 годов было проконвертировано более 200 млн. грн.
На основании постановлений суда проведен ряд обысков в офисных помещениях и по месту жительства организаторов, участников и выгодоприобретателей конвертцентра. По результатам обысков из незаконного оборота изъято 26 тыс. долларов наличными, печати и штампы подконтрольных фиктивных компаний, черновые бухгалтерские документы и записи, электронные носители информации, мобильные телефоны, компьютерную технику и др.
Кроме того, во исполнение постановлений суда в 6 банковских учреждениях наложены аресты и остановлены расходные операции по 18 счетам предприятий с признаками фиктивности и наложен арест на суммы лимита НДС на специальных счетах в СЕА НДС в размере 1 млн 743 тыс. грн.
Продолжается следствие.
Жест безусловно красивый - отправить за украинскими детьми борт №1. Такое решение принял Владимир Зеленский.
Правда, у президента пока не говорят, что этот рейс обойдется казне в четыре раза дороже, чем если бы детей отправили на родину за государственный счет обычным самолетом. Что ставит закономерный вопрос: почему пиар-инициативы нового президента должен оплачивать госбюджет?
Сэкономленные деньги могли бы пригодиться родственникам детей, которые теперь будут их воспитывать.
Видео.
https://twitter.com/herooftheday10/status/1137011052552564736
Зі слів Білого Вождя Зеленський, через Хомчака віддав наказ не відкривати вогонь НАВІТЬ У ВІДПОВІДЬ. Значить Кучма мав аналогічні директиви для ТКГ. Тому кров на руках Верховного головнокомандувача.