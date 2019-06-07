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 Экономика
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Все про:конвертцентр (355) налоговая милиция (1676)

 Налоговой милицией ликвидирован конвертцентр с оборотом более 200 млн грн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черниговской области совместно с сотрудниками областной прокуратуры пресекли деятельность конвертационного центра, через который было проведено операций более чем на 200 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212, ч.1 ст.205 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги субъектам хозяйствования реального сектора экономики г. Киева, Черниговской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областей по формированию незаконного налогового кредита и конвертации безналичных средств в наличность.

С целью прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали ряд транзитно-конвертационных СХД и зарегистрировали их на подставных лиц.

В дальнейшем, предприятия-заказчики незаконных услуг (выгодоприобретатели) перечисляли денежные средства на расчетные счета этих СХД, которые в дальнейшем перечислялись фигурантами на счета импортеров, за якобы поставленный товар. Фактически импортная продукция реализовывалась за наличные без отображения в налоговом отчете. Указанную наличность передавали заказчикам услуг конвертации за денежное вознаграждение в размере 12-13% от проконвертированной суммы.

Читайте: Налоговики ликвидировали в Днепре межрегиональный конвертцентр с оборотом более 1 млрд грн

Таким образом в течение 2018 - 2019 годов было проконвертировано более 200 млн. грн.

На основании постановлений суда проведен ряд обысков в офисных помещениях и по месту жительства организаторов, участников и выгодоприобретателей конвертцентра. По результатам обысков из незаконного оборота изъято 26 тыс. долларов наличными, печати и штампы подконтрольных фиктивных компаний, черновые бухгалтерские документы и записи, электронные носители информации, мобильные телефоны, компьютерную технику и др.

Кроме того, во исполнение постановлений суда в 6 банковских учреждениях наложены аресты и остановлены расходные операции по 18 счетам предприятий с признаками фиктивности и наложен арест на суммы лимита НДС на специальных счетах в СЕА НДС в размере 1 млн 743 тыс. грн.

Также смотрите: Конвертцентр с оборотом более 200 млн гривен ликвидирован на Житомирщине, - ГФС. ФОТОрепортаж

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3131242
 
 
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Обычным самолетом - в разы дешевле. Зачем Зеленский послал за детьми в Грузию борт №1.
Жест безусловно красивый - отправить за украинскими детьми борт №1. Такое решение принял Владимир Зеленский.
Правда, у президента пока не говорят, что этот рейс обойдется казне в четыре раза дороже, чем если бы детей отправили на родину за государственный счет обычным самолетом. Что ставит закономерный вопрос: почему пиар-инициативы нового президента должен оплачивать госбюджет?
Сэкономленные деньги могли бы пригодиться родственникам детей, которые теперь будут их воспитывать.
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Все преходяще в нашем государстве, а конверкцентры вечные.
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"...обойдется казне в четыре раза дороже" - откуда такой облегченный расчет? а раз в 20 не хотите услышать? сколько сейчас л.час А319? 4 или 5тыс долл минимум; 2.30*2=5 часов туда-обратно, при стоимости рейсового билеты +/-100долл на чел; 20-25 тыс.д. против 1тыс.д за билеты (ну, еще 500д на сопровождающих)
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Билецкий - Хомчак по приказу Зеленского отдал приказ 1,5 недели назад не стрелять в ответ, по возможности... Это что за херня?? Почему Билецкий про это 1,5 недели молчал? Ясно - что после такого приказа орки пошли в атаку и начали убивать украинцев! Зачем нужен Украине такой президент??

Видео.
https://twitter.com/herooftheday10/status/1137011052552564736
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Мены до лампочки ЗЭЛЯ, але й згадаймо,,що як Пэдро став преззидентом на 10 суток наказал прекратить огонь. А сэпари так забетонирувались...
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После кенгурации клоуна на фронте, только официально, погибло 8 бойцов ВСУ, афаковский Азов в лице вошдя молчал, но вот прилетело и самому Азову, двое погибших 11 раненых и запрыгали афакова говорящие головы
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Ватник, смотри, чтобы ты с понедельника снова не встал на колени перед свинособаками.
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я просто подивився хто ти поц. хлєбало своє закрий ідійот перед поважною людиною- це перше...по друге- чекаю тебе з нетерпінням в ООС. ти все зрозумів що я написав псєвдопатріот? таких горлодранців як ти я бачу постійно. смішні ви .....
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Зелена мавпа, з яких х@єв ти поважна людина?
Зі слів Білого Вождя Зеленський, через Хомчака віддав наказ не відкривати вогонь НАВІТЬ У ВІДПОВІДЬ. Значить Кучма мав аналогічні директиви для ТКГ. Тому кров на руках Верховного головнокомандувача.
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дать тобі вогнегасник щоб ти собі пуканчик потушив полудурок сєпарський? мені пох що ти тут пишеш воєн диванний. давай до мене на донбас! прошу одне- зе себе ще покаже. по себе показав.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНалоговой милицией ликвидирован конвертцентр с оборотом более 200 млн грн
 
 
 
 
 
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