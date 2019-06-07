 Животноводство будет прибыльным при участии государства, - "Укрлендфарминг" Бахматюка

Об этом говорят специалисты "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка, которые представили на крупнейшей украинской агропромышленной выставке АГРО 2019 племенных бычков и телок, сообщает Обозреватель.

В компании содержится 37000 голов скота молочного направления и более шести с половиной тысяч голов мясного направления. Результат свободного выпаса и специального рациона — экологически чистое мясо и рекордные надои.

В племенном направлении фермеры полагаются на две породы крупного рогатого скота — абердин-ангузька и украинская мясная. Последнюю вывели в Украине за счет сложного четырехпородного скрещивания. Для остальных чистопородных видов мясного скота генетический материал завозится из-за рубежа, так как отечественная селекция сейчас находится в стагнации и нуждается в государственной поддержке, констатируют в "Укрлендфарминг".

Ни в одной стране мира животноводство не существует самостоятельно. Дотируются различные направления: производство килограмма продукции – молока, мяса, поголовья. Дотируется кормовая группа, выращивание, говорит заместитель генерального директора "Укрлендфарминг" Василий Лобода.

Весь сектор животноводства одного из лидеров по содержанию крупного рогатого скота обеспечил работой более 4 тысяч украинцев. Также в "Укрлендфарминг" занимаются подготовкой новых, высококвалифицированных кадров. Ради этого специалисты компании сотрудничают с профессиональными училищами и высшими учебными заведениями, помогая осуществлять подготовку, приближенную к потребностям бизнеса. Также аграрии помогают вузам материальной базой, необходимой для обучения, привлекают студентов к практике на базе различных подразделений.

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