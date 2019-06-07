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 Животноводство будет прибыльным при участии государства, - "Укрлендфарминг" Бахматюка

Канадская технология свободного выпаса крупного рогатого скота, позволяет вывести отрасль животноводства на новый качественный уровень развития.

Об этом говорят специалисты "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка, которые представили на крупнейшей украинской агропромышленной выставке АГРО 2019 племенных бычков и телок, сообщает Обозреватель.

В компании содержится 37000 голов скота молочного направления и более шести с половиной тысяч голов мясного направления. Результат свободного выпаса и специального рациона — экологически чистое мясо и рекордные надои.

В племенном направлении фермеры полагаются на две породы крупного рогатого скота — абердин-ангузька и украинская мясная. Последнюю вывели в Украине за счет сложного четырехпородного скрещивания. Для остальных чистопородных видов мясного скота генетический материал завозится из-за рубежа, так как отечественная селекция сейчас находится в стагнации и нуждается в государственной поддержке, констатируют в "Укрлендфарминг".

Ни в одной стране мира животноводство не существует самостоятельно. Дотируются различные направления: производство килограмма продукции – молока, мяса, поголовья. Дотируется кормовая группа, выращивание, говорит заместитель генерального директора "Укрлендфарминг" Василий Лобода.

Весь сектор животноводства одного из лидеров по содержанию крупного рогатого скота обеспечил работой более 4 тысяч украинцев. Также в "Укрлендфарминг" занимаются подготовкой новых, высококвалифицированных кадров. Ради этого специалисты компании сотрудничают с профессиональными училищами и высшими учебными заведениями, помогая осуществлять подготовку, приближенную к потребностям бизнеса. Также аграрии помогают вузам материальной базой, необходимой для обучения, привлекают студентов к практике на базе различных подразделений.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131240
 
 
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Так у нас государство уже пять лет непосредственно животноводством занимается: раскармливает всякое порошенко, коболево, гройсмано, луценко и остальных животных...
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Кто у нас не дотируется? Шахты дотируются, сельское хозяйство дотируются, пенсионеры дотируются и т.д. Откуда деньги в государстве беруться?
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Так держава й повинна стимулювати, контролювати й кредитувати, але без Бахматюків, Косюків і всілякіх інших свинарчуків.
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Смотря какое государство. Лично мне не нужно такое, что в бизнес лезет (во всех смыслах)
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І зараз держава годує велику рогату худобу: Зеленського, Коломойсбкого, Богдана...
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Что за страна? Чем больше миллиардер, тем больше из бюджета заграбастать хочет
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У Бахматюка проблем нема, для чого йому дотації? Дотації дають малим підприємствам, а великим давати нічого, хіба кредити - або збанкрутують, або випливуть.
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Якщо корова типу Бахматюка виросла - її доять, а не годують. Вона вже доросла і здатна сама прогодуватися. Державі потрібно багато підприємств, а не Бахматюк.
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Коров в деревнях нет. А молока хоть залейся. Из чего то молоко ? Из чего те яйца ? )) Из того,чего вы все в окорочка превратились. Особенно бабы.Окорочка на комбикормах ))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЖивотноводство будет прибыльным при участии государства, - "Укрлендфарминг" Бахматюка
 
 
 
 
 
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