EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1657  58
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (1681) Луценко (7517) наемники РФ (847)

 На должностях командиров взвода, роты и батальона террористов находятся исключительно офицеры вооруженных сил РФ, - Луценко в ответе Зеленскому

В ответ на заявление президента Владимира Зеленского о том, что Россия потеряла контроль над наемниками на оккупированном Донбассе, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что там на должностях командиров взвода, роты и батальона находятся исключительно офицеры вооруженных сил РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в видеообращении.

"В последние дни мне просто не дает спать несколько сообщений наших представителей в Минске, а теперь уже и из властных кабинетов о совсем иную реакцию к этим событиям. Сегодня я с удивлением узнал, что, оказывается, россияне потеряли какой-то контроль над террористическими группировками в Луганской и Донецкой области. Это не так. Достаточно взять один из этих правительственных белых телефонов, позвонить руководителю главного управления разведки Министерства обороны и узнать, что на должностях от командиров взвода, роты, батальона и выше находятся исключительно офицеры вооруженных сил РФ. Наш ГУР знает их поименно. Все это давно известно всем, кто действительно занимается Вооруженными силами Украины. Говорить о том, что это какие-то сепаратисты, которые выходят из-под контроля РФ - не правда. Еще большее возмущение у меня вызывает предложения представителей украинской стороны в Трехсторонний контактной группе запретить огонь в сторону противника", - заявил Луценко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГПУ возбудила три дела после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и восстановить торговые отношения с ОРДЛО, - Луценко. ВИДЕО

Также Луценко сообщил, что зарегистрировал в реестре досудебных расследований три уголовных производства о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины в особый период и по факту государственной измены - после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и восстановить торговые отношения с террористическими организациями.

Как сообщалось ранее, в ночь на 7 июня, в результате прицельного обстрела из артиллерии 122 мм и минометов 120 мм позиций спецподразделения "Азов" вблизи населенного пункта Новолуганское на Светлодарской дуге погибли двое бойцов с позывными Круглый и Максон. Еще 8 украинских воинов получили ранения и травмы.

В свою очередь, как сообщила ранее пресс-служба главы государства, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского в Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых двое украинских военных погибли, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Призываю разведку рассказать руководству страны о тотальном контроле РФ на Донбассе, - Порошенко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3131236
 
   
 Топ комментарии
 
Заява Зеленського про те що РФ не контролює сепарів- пряма державна зрада. Це рівнозначно визнанню війни громадянською.
 показать весь комментарий
 
Станом на ранок 4 загинуло, 10 поранено. Арта, про яку знали, але Генштаб не дозволив стріляти! Саботаж з самої верхушки, з Києва. Донік коментує: "Ночью, ствольной артиллерией противника из застройки, были обстреляны наши позиции. Прямое попадание в блиндаж. Два погибших, 10 раненых и тяжело контуженных. Да, я знаю, что ООС подало 7. Но еще троих с контузиями увезли в госпиталь.
Эту арту срисовали и на подходе и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения. Знали что они рано или поздно по нам отработают. Три раза эту батарею могли разнести в клочья. Они явно нарушали минские по зоне отведения.
Но с самого верху запрет на открытие огня. Категоричный запрет на уровне Киева. С угрозами всех кар небесных.
Многие не знают, что от ствольной артиллерии крупного калибра, в подавляющем большинстве случаев, защиты нет. 152 мм разносит блиндажи в три и более наката, как домик из спичек. На "Зените", под Донецком, подземная станция РЛС все в бетоне. Выдержала несколько прямых попаданий, но треснула стена в бункере. Еще несколько попаданий и последствия могли быть самыми печальными. Когда работает ствольная артиллерия противника, люди просто сидят в блиндажах и молятся чтобы не было прямого попадания. Прямое попадание - это гарантированные погибшие, раненые и тяжело контуженные. Молятся и ждут, когда, в ответ, начнет работать на подавление наша артиллерия. Другого не бывает. Еще можно начать работать по артиллерии противника, когда она перемещается на позиции. Но из Киева запретили это делать.
Вот и все. Вот так это и работает. Война - это когда люди стреляют и убивают. Если не стреляем мы, убивают нас. Но нынешней власти плевать. Там никто не служил, не воевал, не хоронил близких. Для них война - это что-то виртуально. Для нас нет. Кроме артиллерии активизировались снайпера противника. Видимо им уже рассказали, знают, что им теперь можно все. Отстрел укропов как в тире. Щербина Тетяна.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Заява Зеленського про те що РФ не контролює сепарів- пряма державна зрада. Це рівнозначно визнанню війни громадянською.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так на Донбассе, по словам главкома-дезертира, воюют против Украины "повстанцы". Конечно, война гражданская. При чем тут вообще какая-то россия?
 показать весь комментарий
 
 
Первая и к сожалению не последняя кровь наших Воинов на руках зельцмана
Батарею росийских бандитов, которая расстреляла Азовцев, наши могли уже сто раз сравнять с землёй. Но, из Киева, запретили это делать, вплоть до трибунала.
И что вам козлам не хватало, просрали такую страну.
 показать весь комментарий
 
 
Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Сырский заявил, что силы и средства ООС находятся в полной боевой готовности и дают немедленный отпор агрессору.

Командующий ООС Сырский: " Как только вражеская батарея обнаружила себя огнем, объединенными силами было немедленно применено огневые средства поражения в ответ. Подчеркиваем, что огонь русских оккупантов не остается безнаказанным"
 показать весь комментарий
 
Что ж вы все, включая Луценко и Порошенко, такие непонятливые?! Россия заявляет, что не контролирует боевиков. Зе говорит: "верните контроль и прекратите обстрелы!". Что здесь не так?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Станом на ранок 4 загинуло, 10 поранено. Арта, про яку знали, але Генштаб не дозволив стріляти! Саботаж з самої верхушки, з Києва. Донік коментує: "Ночью, ствольной артиллерией противника из застройки, были обстреляны наши позиции. Прямое попадание в блиндаж. Два погибших, 10 раненых и тяжело контуженных. Да, я знаю, что ООС подало 7. Но еще троих с контузиями увезли в госпиталь.
Эту арту срисовали и на подходе и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения. Знали что они рано или поздно по нам отработают. Три раза эту батарею могли разнести в клочья. Они явно нарушали минские по зоне отведения.
Но с самого верху запрет на открытие огня. Категоричный запрет на уровне Киева. С угрозами всех кар небесных.
Многие не знают, что от ствольной артиллерии крупного калибра, в подавляющем большинстве случаев, защиты нет. 152 мм разносит блиндажи в три и более наката, как домик из спичек. На "Зените", под Донецком, подземная станция РЛС все в бетоне. Выдержала несколько прямых попаданий, но треснула стена в бункере. Еще несколько попаданий и последствия могли быть самыми печальными. Когда работает ствольная артиллерия противника, люди просто сидят в блиндажах и молятся чтобы не было прямого попадания. Прямое попадание - это гарантированные погибшие, раненые и тяжело контуженные. Молятся и ждут, когда, в ответ, начнет работать на подавление наша артиллерия. Другого не бывает. Еще можно начать работать по артиллерии противника, когда она перемещается на позиции. Но из Киева запретили это делать.
Вот и все. Вот так это и работает. Война - это когда люди стреляют и убивают. Если не стреляем мы, убивают нас. Но нынешней власти плевать. Там никто не служил, не воевал, не хоронил близких. Для них война - это что-то виртуально. Для нас нет. Кроме артиллерии активизировались снайпера противника. Видимо им уже рассказали, знают, что им теперь можно все. Отстрел укропов как в тире. Щербина Тетяна.
 показать весь комментарий
 
 
На должностях командиров взвода, роты и батальона террористов находятся исключительно офицеры вооруженных сил РФ, - Луценко в ответе Зеленскому - Цензор.НЕТ 7190About this websiteDIAMANTOVA-LEDI.TOPВідео. «Укр*пи, чекайте в гості, скоро будемо», - звернення російських найманців до України обурило МережуВ Інтернеті опубліковано відео, яке повністю спростовує легенду Кремля про "громадянську війну" на Донбасі.
 показать весь комментарий
 
 
та ждём,ждём...
сколько ж вас тут на куски порежут,тварюки..напередаётесь приветов до срачки кровавой..
 показать весь комментарий
 
 
"Послушайте, я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, - он хороший актер", - заявил Путин. 😂. На что Зеля наеялся ? Х.З. ! 😜
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
На должности генпрокурора Украины - находится мерзкий, вороватый, алкозависимый клоун без профильного образования!!!
 показать весь комментарий
 
 
что вы от сепара криворожского хочете
 показать весь комментарий
 
 
Докажи.Может там сомалийцы развлекаются.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
порошенко
 показать весь комментарий
 
 
Выдавать желаемое за действительное - это, по моему, психическое отклонение.
 показать весь комментарий
 
 
Да какая там ненависть, что за бред. Каждый гражданин даёт оценку тем или иным действиям главы государства. Порошенко больше не хотят видеть главой государства 13 млн. украинцев - вот и вся "ненависть"
 показать весь комментарий
 
так тыж и заробляеш.торговлю никто не отменял.с..а
 показать весь комментарий
 
На должностях командиров взвода, роты и батальона террористов находятся исключительно офицеры вооруженных сил РФ, - Луценко в ответе Зеленскому - Цензор.НЕТ 6279Бот Савчука 25%‏ @ihor108 4 ч.4 часа назад
Агенти кремля вже в ГШ на високих посадах.Зам Хомчака Колесник на нараде, он в открытую заявил:"поменьше называйте Россию агрессором"и"многие хвастаются, сколько сепаратистов убили.Но не будем забывать, что это, граждане Украины и придется за это отвечать"

https://t.co/ox94nNlYtj

На должностях командиров взвода, роты и батальона террористов находятся исключительно офицеры вооруженных сил РФ, - Луценко в ответе Зеленскому - Цензор.НЕТ 2419
 показать весь комментарий
 
 
Антоніна Принц 71ce915d - жах не в этом

Жах в том, что он остался на должности...
Значит прикрывают его на самом, самом верху......
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Если югик пердит ротом свой словесный понос, значит его ставка с америкосами не сыграла. Чему я собственно и рад. югик ты будешь сидеть, а я к тебе на суд приду и сделаю с тобой селфи 😷
 показать весь комментарий
 
На должностях командиров взвода, роты и батальона террористов находятся исключительно офицеры вооруженных сил РФ, - Луценко в ответе Зеленскому - Цензор.НЕТ 7115About this websiteINFORESIST.ORG|ВІД INFORESISTБійці ВСУ зайняли ворожі позиції, на яких виявили російське озброєння | ФОТОБіля населеного пункту Водяне бійці Збройних Сил України зайняли ряд ворожих позицій на яких виявлені озброєння і ...
 показать весь комментарий
 
 
Кучма лучше ГУР это знает.
Привык врать и выворачиваться в своих интересах вот и под дурака косит.
 показать весь комментарий
 
 
Юга не мели языком своим поганым.Любишь Украину,снял бы китель незаконнополученый и айда на передок и свою тоже захвати.И вспомни приказы Пети и муделоженко про не стрелять.Вспомните скоты Марьянку,когда сепарня полезла а командир огромное ему спасибо не дозвонившись до командиров взял руководство боем на себя.Ему уже даже мега будет санаторием.
 показать весь комментарий
 
 
Петины приказы это не миролюбивые инициативы Кучмы,за не прислушивание к которым Порошенко он на него смертельно обиделся?
Уж больно на то похоже.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский - четыре жизни на твоей совести падла ! Мы не простим !
 показать весь комментарий
 
 
Аваков на суде над Маркивом в Италии в мае с.г. громогласно заявил, что за 5 лет войны погибли 13 000 украинцев! Это ваш пэдро 1 000 раз падла! Когда после очередных минских приказал отвести артиллерию на 20 км, и не давать ответки! И Иловайск мы ему не забыли, и Дебальцево. И как уничтожались ребята - свидетели перевоза грузов в дыру при блокаде! И сколько при нём наших бойцов сидело по украинским тюрьмам.
 показать весь комментарий
 
Зебєня грає на роялі, йому не до цього.
 показать весь комментарий
 
 
Можно видео реальной игры на рояле, а не игры вашего воображения?
 показать весь комментарий
 
А вы еще и скажите нашему главкому шутовскому что танки там российские,а то он того,всякое бывает.
 показать весь комментарий
 
Не можу зрозуміти бидло, яке обрало блазня, який абсолютно не "бичить" в політиці - Президентом України. І не зрозумію скомороха, який, "не сіло, не впало", забажав стати у керма воюючої країни. Чує моє серце, все це може закінчитись великою бідою для всіх українців.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Луценко ещё не ответил за своё предательство воинов, которые защищали Украину.
Ингуша Тимура Тумагоева, которого Луценко выдал рашке, "судят" на основании показаний "секретного свидетеля". Он сообщил что Тумгоев якобы "рассказал ему что был боевиков в Сирии.
Еще одним обвинением стало то что Тумгоев воевал на стороне Украины.
 показать весь комментарий
 
зеля запорожь-кривой рог транзит в ростов
 показать весь комментарий
 
 
Пришлось пережить Минск1 ,Минск 2! Реально пережить! Особенно Минск 2 , когда нас утюжили градами и 152-ми,а в ответ низзяяя.Спасибо комбату на свой страх и риск приказал насыпать в оветку, за что получил по полной. Без оветки-ж**а, кто знает!
 показать весь комментарий
 
********** наче з Місяця впав і нічого не знає.
 показать весь комментарий
 
 
Люди здійняли ґвалт, пишуть, питають ... соцмережі вирують ...
Вже і політики висловилися, і командувач ООС слово сказав, і волонтери, і військові, а зе-головком - мовчиииить і його зе-зграя ... і зе-менделька ніц не пише і не коментує зе-боса свого і шефіри, і богдани, і апаршини ...
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕЛЯ!!!
Это тебе не "Квартал", где ЛЯПНУЛ УЙНЮ и ее через пять минут забыли.
Тут за каждое СЛОВО, за каждую ЗАПЯТУЮ - надо ОТВЕЧАТЬ!
 показать весь комментарий
 
 
Россия заявляет, что не контролирует боевиков. Зе говорит: "верните контроль и прекратите обстрелы!". Что здесь не так?
 показать весь комментарий
 
Билецкий - Хомчак по приказу Зеленского отдал приказ 1,5 недели назад не стрелять в ответ, по возможности... Это что за херня?? Почему Билецкий про это 1,5 недели молчал? Ясно - что после такого приказа орки пошли в атаку и начали убивать украинцев! Зачем нужен Украине такой президент??
Видео.
https://twitter.com/herooftheday10/status/1137011052552564736
 показать весь комментарий
 
 
Пис"ец. Знать о подобном приказе и бегать с фаерами за Порохом. Ох и удак...
 показать весь комментарий
 
Билецкий и его армянские жены, поддержали Зеленского и топили против Пороха, поэтому он так же виноват в смерти солдат как и президент.
 показать весь комментарий
 
ЗеБени, эти погибшие - не только на совести преЗедента, но и на вашей! И учтите, снаряды и бомбы не выбирают, если что.
 показать весь комментарий
 
 
Кто нибудь объясните мне, точное попадание в блиндаж это потеря контроля или установление точного контроля над работой артиллерии?
 показать весь комментарий
 
З наши головнокомандуючим вже давно все ясно - уклоніст і палкий пошановувач «русского мира». Готовий стояти на колінах перед ворогами, але ніколи не схиле коліно, коли проваджатимуть в останню путь наших героїв, котрих сьогодні він сам і вбиває.

Але ж ви - виборці Зеленського? Невже всім вам - 73% не гидко від усього цього, невже ви не відчуваєте в цей день своєї відповідальності за забрані життя?

Думайте!
 показать весь комментарий
 
Зеля, лепить с кацапов контролирующих миротворцев - это не членом по роялю гэпать, будут последствия.
 показать весь комментарий
 
югик пускай расскажет о вышках бойка ( кацуб), о колобове, тимонькине и других...это было бы интереснее..все его тянет в политику))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа должностях командиров взвода, роты и батальона террористов находятся исключительно офицеры вооруженных сил РФ, - Луценко в ответе Зеленскому
 
 
 
 
 
 вверх