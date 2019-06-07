 На должностях командиров взвода, роты и батальона террористов находятся исключительно офицеры вооруженных сил РФ, - Луценко в ответе Зеленскому

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в видеообращении.
"В последние дни мне просто не дает спать несколько сообщений наших представителей в Минске, а теперь уже и из властных кабинетов о совсем иную реакцию к этим событиям. Сегодня я с удивлением узнал, что, оказывается, россияне потеряли какой-то контроль над террористическими группировками в Луганской и Донецкой области. Это не так. Достаточно взять один из этих правительственных белых телефонов, позвонить руководителю главного управления разведки Министерства обороны и узнать, что на должностях от командиров взвода, роты, батальона и выше находятся исключительно офицеры вооруженных сил РФ. Наш ГУР знает их поименно. Все это давно известно всем, кто действительно занимается Вооруженными силами Украины. Говорить о том, что это какие-то сепаратисты, которые выходят из-под контроля РФ - не правда. Еще большее возмущение у меня вызывает предложения представителей украинской стороны в Трехсторонний контактной группе запретить огонь в сторону противника", - заявил Луценко.
Также Луценко сообщил, что зарегистрировал в реестре досудебных расследований три уголовных производства о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины в особый период и по факту государственной измены - после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и восстановить торговые отношения с террористическими организациями.
Как сообщалось ранее, в ночь на 7 июня, в результате прицельного обстрела из артиллерии 122 мм и минометов 120 мм позиций спецподразделения "Азов" вблизи населенного пункта Новолуганское на Светлодарской дуге погибли двое бойцов с позывными Круглый и Максон. Еще 8 украинских воинов получили ранения и травмы.
В свою очередь, как сообщила ранее пресс-служба главы государства, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского в Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых двое украинских военных погибли, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.
Батарею росийских бандитов, которая расстреляла Азовцев, наши могли уже сто раз сравнять с землёй. Но, из Киева, запретили это делать, вплоть до трибунала.
И что вам козлам не хватало, просрали такую страну.
Командующий ООС Сырский: " Как только вражеская батарея обнаружила себя огнем, объединенными силами было немедленно применено огневые средства поражения в ответ. Подчеркиваем, что огонь русских оккупантов не остается безнаказанным"
Эту арту срисовали и на подходе и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения. Знали что они рано или поздно по нам отработают. Три раза эту батарею могли разнести в клочья. Они явно нарушали минские по зоне отведения.
Но с самого верху запрет на открытие огня. Категоричный запрет на уровне Киева. С угрозами всех кар небесных.
Многие не знают, что от ствольной артиллерии крупного калибра, в подавляющем большинстве случаев, защиты нет. 152 мм разносит блиндажи в три и более наката, как домик из спичек. На "Зените", под Донецком, подземная станция РЛС все в бетоне. Выдержала несколько прямых попаданий, но треснула стена в бункере. Еще несколько попаданий и последствия могли быть самыми печальными. Когда работает ствольная артиллерия противника, люди просто сидят в блиндажах и молятся чтобы не было прямого попадания. Прямое попадание - это гарантированные погибшие, раненые и тяжело контуженные. Молятся и ждут, когда, в ответ, начнет работать на подавление наша артиллерия. Другого не бывает. Еще можно начать работать по артиллерии противника, когда она перемещается на позиции. Но из Киева запретили это делать.
Вот и все. Вот так это и работает. Война - это когда люди стреляют и убивают. Если не стреляем мы, убивают нас. Но нынешней власти плевать. Там никто не служил, не воевал, не хоронил близких. Для них война - это что-то виртуально. Для нас нет. Кроме артиллерии активизировались снайпера противника. Видимо им уже рассказали, знают, что им теперь можно все. Отстрел укропов как в тире. Щербина Тетяна.
сколько ж вас тут на куски порежут,тварюки..напередаётесь приветов до срачки кровавой..
Агенти кремля вже в ГШ на високих посадах.Зам Хомчака Колесник на нараде, он в открытую заявил:"поменьше называйте Россию агрессором"и"многие хвастаются, сколько сепаратистов убили.Но не будем забывать, что это, граждане Украины и придется за это отвечать"
https://t.co/ox94nNlYtj
https://www.youtube.com/watch?v=gVrP7eQCEhU&feature=youtu.be
Жах в том, что он остался на должности...
Значит прикрывают его на самом, самом верху......
Привык врать и выворачиваться в своих интересах вот и под дурака косит.
Уж больно на то похоже.
Ингуша Тимура Тумагоева, которого Луценко выдал рашке, "судят" на основании показаний "секретного свидетеля". Он сообщил что Тумгоев якобы "рассказал ему что был боевиков в Сирии.
Еще одним обвинением стало то что Тумгоев воевал на стороне Украины.
Путин не хочет того, что хочет избиратель Зеленского https://lb.ua/news/2019/06/07/428967_hochet_putin.html …
Вже і політики висловилися, і командувач ООС слово сказав, і волонтери, і військові, а зе-головком - мовчиииить і його зе-зграя ... і зе-менделька ніц не пише і не коментує зе-боса свого і шефіри, і богдани, і апаршини ...
Это тебе не "Квартал", где ЛЯПНУЛ УЙНЮ и ее через пять минут забыли.
Тут за каждое СЛОВО, за каждую ЗАПЯТУЮ - надо ОТВЕЧАТЬ!
Видео.
https://twitter.com/herooftheday10/status/1137011052552564736
Але ж ви - виборці Зеленського? Невже всім вам - 73% не гидко від усього цього, невже ви не відчуваєте в цей день своєї відповідальності за забрані життя?
Думайте!