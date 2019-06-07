 Главный тренер сборной Украины по подводному спорту попалась на взятке 20 тыс. грн за включение спортсменов в команду, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что служащая, которая также является сотрудником государственного учреждения "Укрспортобеспечение" Министерства молодежи и спорта Украины, требовала 20 тысяч гривен от тренера одной из частных ДЮСШ. За эту сумму злоумышленница обещала беспрепятственное участие его воспитанников в чемпионате Европы по плаванию в ластах.

Правоохранители задержали тренера сборной в Киеве во время получения всей суммы взятки.

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Сейчас решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

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