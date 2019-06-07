EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия, Фоторепортаж
  1329  11
Материалы по теме:
Все про:взятка (4572) сборная Украины (220) СБУ (13502) тренер (48)

 Главный тренер сборной Украины по подводному спорту попалась на взятке 20 тыс. грн за включение спортсменов в команду, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ задержали на взятке главного тренера Национальной сборной команды Украины по подводному спорту и подводной деятельности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Главный тренер сборной Украины по подводному спорту попалась на взятке 20 тыс. грн за включение спортсменов в команду, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что служащая, которая также является сотрудником государственного учреждения "Укрспортобеспечение" Министерства молодежи и спорта Украины, требовала 20 тысяч гривен от тренера одной из частных ДЮСШ.  За эту сумму злоумышленница обещала беспрепятственное участие его воспитанников в чемпионате Европы по плаванию в ластах.

Правоохранители задержали тренера сборной в Киеве во время получения всей суммы взятки.

Главный тренер сборной Украины по подводному спорту попалась на взятке 20 тыс. грн за включение спортсменов в команду, - СБУ 02

Смотрите: Чиновник Центра земельного кадастра задержан в Николаеве на взятке 20 тыс. грн за выделение земли УБД. ФОТО

Главный тренер сборной Украины по подводному спорту попалась на взятке 20 тыс. грн за включение спортсменов в команду, - СБУ 03

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Глава общественной организации, вымогавший 30 тыс. грн у предпринимателя, задержан на Львовщине, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3131235
 
   
 Топ комментарии
 
на нарасиюшке - то? да как-то пох..
 показать весь комментарий
 
А знаєте чому? Тому що вона не вкаже, кому нагору заносила, бо хоче після цієї справи повернутися на цю посаду, чи їй подібну, і знає до кого звертатися.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Фи, как мелко... Обидно, что посадят ее, а не какое-то мерзкое, вонючее, гнилое, барыжное порошенко и.т.п.
 показать весь комментарий
 
 
А знаєте чому? Тому що вона не вкаже, кому нагору заносила, бо хоче після цієї справи повернутися на цю посаду, чи їй подібну, і знає до кого звертатися.
 показать весь комментарий
 
 
А что ГЛАВКОМ не объявит на всю Украину, "ВЗЯТОК БОЛЬШЕ НЕТ", или сам такой?
 показать весь комментарий
 
ни одной взятки мимо себя не пропускают - молодцы сбу!
 показать весь комментарий
 
Кто в этой сраной недостране не берёт взятки?Мёртвые?
 показать весь комментарий
 
Вот отсюда и результаты сборной. Во всех видах спорта. Талантам нет места в большом спорте в Украине. Хотя, не удивлюсь, что и таланты вынуждены платить.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлавный тренер сборной Украины по подводному спорту попалась на взятке 20 тыс. грн за включение спортсменов в команду, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх