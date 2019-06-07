EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  866  69
Все про:Кличко (2651) Саакашвили (2730) УДАР (851)

 Саакашвили подтвердил, что отказался от предложения возглавить партию УДАР

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной администрации Михеил Саакашвили отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко идти на парламентские выборы в списках политической партии УДАР.

Об этом он заявил в прямой трансляции на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Саакашвили, принять решение ему помогли комментарии в соцсети.

"Было много тысяч комментариев на мое видео, и я вас услышал. Несмотря на то, что я считаю, что Виталий Кличко сделал мне очень достойное предложение, нам на этот союз идти не стоит, потому что есть у нас четкая идеология, четкое понимание, есть у нас четкие принципы… Мы никогда не шли на какие-то компромиссы в ущерб своим принципам. Абсолютное большинство людей, которые к нам зашли через Фейсбук, сказали, что для них это был бы компромисс по поводу принципов. Поэтому, естественно, мы на это не пойдем", - заявил Саакашвили.

Читайте на Цензор.НЕТ: Политических планов нет, - Зеленский о возвращении гражданства Саакашвили

Он также добавил, что вернулся в Украину не для того, чтобы искать должности или быть в политике любой ценой, а чтобы помогать стране развиваться и меняться к лучшему.

Саакашвили еще раз поблагодарил Кличко за предложение, а также заверил, что для него мнение сторонников важнее.

Напомним, 4 июня лидер партии УДАР Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили пост председателя политсилы.

На следующий день Саакашвили обратился к своим сторонникам с просьбой помочь с принятием решения.

Также на Цензор.НЕТ: Епифаний и Саакашвили обсудили признание ПЦУ Грузинской православной церковью. ФОТО

28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул Михеилу Саакашвили украинское гражданство.

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА прибыл в Киев 29 мая.

Источник: https://censor.net.ua/n3131233
 
   
 Топ комментарии
 
А ха ха, зато пеця не токсичен, шо даже грося и педалик с ним срать в обном дворе не хотят. Да соя?😷
 показать весь комментарий
 
Да ктож поставит на проигравших)))
 показать весь комментарий
 
Зачем он вообще связывался с Кличко? Тот порохобот чистой воды, да еще куча вопросов к нему нехороших относительно его деятельности на посту мэра.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
токсичен михуэль...никто с ним дружить не будет Саакашвили подтвердил, что отказался от предложения возглавить партию УДАР - Цензор.НЕТ 7441.то виталик прикалывался
 показать весь комментарий
 
А ха ха, зато пеця не токсичен, шо даже грося и педалик с ним срать в обном дворе не хотят. Да соя?😷
 показать весь комментарий
 
 
а это мы осенью увидим...по результатам выборов Саакашвили подтвердил, что отказался от предложения возглавить партию УДАР - Цензор.НЕТ 4338
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Вот и увидем, соя. А то 25% 😷
 показать весь комментарий
 
Гыг, сколько сейчас букмекеры на Петю принимают - думаю вложиться в обновленную БПП
 показать весь комментарий
 
 
ты в луку вкладывайся...а то неровен час,станете белорусским округом.
 показать весь комментарий
 
 
а куда тебя осенью выбирать будут? на свалку разве шо.
 показать весь комментарий
 
я никуда не баллотируюсь...
а свалка и тебя ждет.нет пока ни одного,ни нищего,ни короля,который избежал бы ее Саакашвили подтвердил, что отказался от предложения возглавить партию УДАР - Цензор.НЕТ 3454.
Memento mori,самонадеянный
 показать весь комментарий
 
Лучше три меньших кучи гамна, чем одна большая! Вони меньше и шансы на успех на выборах - больше!
 показать весь комментарий
 
Нашо він тут здався... Чи нам клоунів не вистачає..
 показать весь комментарий
 
 
Ты намекаешь на бабулю?
У них давняя дружба, все может быть...
 показать весь комментарий
 
самый главный бездельник в мире, михо как ты галстук жрал видели все когда рашкостан поднял авиацию и Гори артой обстрелял, какой удар ехай нах..й
 показать весь комментарий
 
 
Ресурсы Грузии и РФ несопоставимы
Как по мне - так лучше "галстук жрать", чем в оборонке мародерствовать. В то время, как маленькие украинцы свои детские копилки на ВСУ вытрясали.
 показать весь комментарий
 
простите что? я галстук не жрал а стрелял из всего что было под рукой, ресурсы ********* и Украины тоже несопоставимы
 показать весь комментарий
 
не,любитель порохоботов и снигирей жареных
 показать весь комментарий
 
 
давай без срача я высказал свое мнение а ты начал оскорблять
 показать весь комментарий
 
 
и Зезюли не берут.... Саакашвили подтвердил, что отказался от предложения возглавить партию УДАР - Цензор.НЕТ 5997
Какая досада.....
Давай Михо.., бросай свои понты и открывай уже свою шашлычницу в Киеве...
Я приду... - чесслово...
 показать весь комментарий
 
 
Странный ты. Вроде бы нормальный. Веришь каким то грузинам,которые про Михаила плохо говорят. Так про него и порохоботы с ахметовым и каламойским,путиным тоже не в восторге.
 показать весь комментарий
 
 
Игорь Хирскл - не каким то.....,

А грузинам, которых я знаю много лет, с которыми дружу, пью вино...., и которые в Грузию ездят почти каждый год..., которые женились на украинках и до сих пор ездят с флагами Украины в машинах, хотя многие их уже поснимали...
Их не много (всего 2-е).., но интеллигентные люди доложу я вам...
 показать весь комментарий
 
Zu Docs - эх..., как бы устроить что бы ты сам передал?..

Жаль не реально это...
 показать весь комментарий
 
 
Дураков много, а я один. На всех меня не хватит.
 показать весь комментарий
 
Я тоже знал одного грузина.Живет в Донецке. И ненавидит его. Любит ахметова и днр. Мне ему верить ?
 показать весь комментарий
 
Кидалы хотели подставить,но Михаил их раскусил. И правильно. Они и Свободу выкинули,когда она им не нужной стала.
 показать весь комментарий
 
 
Миша если читаешь коментарии на цензор.да, то договаривайся со Славиком. Должно получится
 показать весь комментарий
 
славик конечно лох...но не до такой же степени Саакашвили подтвердил, что отказался от предложения возглавить партию УДАР - Цензор.НЕТ 2145.шоб демонстративно подбирать никому не нужный мотлох
 показать весь комментарий
 
Этот лох заберет у сои тех кто голосовали против Зеленского но не за пецю во втором туре😷
 показать весь комментарий
 
Это Славик заберет голоса тех, кто голосовал не за Зе-беню, а против Порошенко. Саакашвили подтвердил, что отказался от предложения возглавить партию УДАР - Цензор.НЕТ 8690
 показать весь комментарий
 
 
И у Зеленского часть заберет. Понятно что у него не будет 73%. Гдето в районе 32, как в первом туре. А у пеци если будет 5%, то очень хорошо
 показать весь комментарий
 
У Пети будет порядка тех процентов, которые у него были после 1 тура. И даже больше скорее всего. Некоторые прозреют до выборов от того, что Зе-беня творит сейчас.
 показать весь комментарий
 
 
Мячты мячты, соя у пеци не будет админ ресурса. Это уже половина. Большинство голосовавших за пецю Западная Украина. И аккурат Славик из Львова. Так шо пеця если и наберет 5% то это хорошо. А те кто не захотят за Зеленского, то там чтото переподет Славику, чтото жопоблоку чтото куму *****, но точно что не пеце😷
 показать весь комментарий
 
Прозреют величие Барыги? Ахахах... Однажды барыга - всегда барыга
 показать весь комментарий
 
Почему бы ему не поехать домой в Грузию ?
 показать весь комментарий
 
там его благодарные, реформированные земляки зарежут...
Не больно...
 показать весь комментарий
 
 
Туда низзя, там его суддя с приговором ждёт, того самого суда, который Михо сделал эталоном для зе-билов. Саакашвили подтвердил, что отказался от предложения возглавить партию УДАР - Цензор.НЕТ 1217
 показать весь комментарий
 
Ложечки - нашлись, а осадок - остался Скажи мне, кто твой друг, Микаил, и все сразу станет ясно! ТЬФУ!
 показать весь комментарий
 
Пускай лучше шаурму продаёт, отбоя от клиентов не будет. Может и по 200-300 гривен с селфи спокойно продавать. И рейтинг будет расти и общение с народом и деньги капают. Никакой конъюнктуры и жизнь в радость. Саакашвили подтвердил, что отказался от предложения возглавить партию УДАР - Цензор.НЕТ 7680
 показать весь комментарий
 
Мишико не связывайся с шелупонью раскручивай свою партию Даже если тебе нельзя пока избираться пусть твои люди пройдут Иначе барыги и рыги разорвут Украину в клочья
 показать весь комментарий
 
 
може досить вже тих партій ?
яка від них користь ?
 показать весь комментарий
 
У нее один вариант- засунуть пустую голову в толстую задницу пороха
 показать весь комментарий
 
 
в мене є кращий варіант - засунути вас і ваших лайкарів в путінську корму.
щоб ви нарешті вдома опинились Саакашвили подтвердил, что отказался от предложения возглавить партию УДАР - Цензор.НЕТ 1725
 показать весь комментарий
 
Ти не знаєш українських націоналістів ?
 показать весь комментарий
 
в тебе заікання ?
то сходи до логопеда.
 показать весь комментарий
 
Зачем он вообще связывался с Кличко? Тот порохобот чистой воды, да еще куча вопросов к нему нехороших относительно его деятельности на посту мэра.
 показать весь комментарий
 
 
Долго не был в Киеве. Вот люди ему и рассказали о подвигах Виталика.
 показать весь комментарий
 
Теперь Рада не светит удару. Украинцам повезло.
 показать весь комментарий
 
черговий копняк для соєвого Хряка - коли Кличко 1й номер в БПП запрошує Міхо до своєї недопартії ... Саакашвили подтвердил, что отказался от предложения возглавить партию УДАР - Цензор.НЕТ 6004
 показать весь комментарий
 
Беня запретил Сааке, в парламентских выборах участвовать
- это было условие допуска его в Украину...
 показать весь комментарий
 
А Ахметов никому ничего не запрещает, или разрешает? А то все страшный Беня да Беня!
 показать весь комментарий
 
Ахметка , мог разрешать или запрещать только до 2014 года...
а сегодня в стране кошерная власть...
 показать весь комментарий
 
блин саак чуть не вступил в дерьмо..... таки чуйка у него есть....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили подтвердил, что отказался от предложения возглавить партию УДАР
 
 
 
 
 
 вверх