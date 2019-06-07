 Саакашвили подтвердил, что отказался от предложения возглавить партию УДАР

Об этом он заявил в прямой трансляции на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По словам Саакашвили, принять решение ему помогли комментарии в соцсети.
"Было много тысяч комментариев на мое видео, и я вас услышал. Несмотря на то, что я считаю, что Виталий Кличко сделал мне очень достойное предложение, нам на этот союз идти не стоит, потому что есть у нас четкая идеология, четкое понимание, есть у нас четкие принципы… Мы никогда не шли на какие-то компромиссы в ущерб своим принципам. Абсолютное большинство людей, которые к нам зашли через Фейсбук, сказали, что для них это был бы компромисс по поводу принципов. Поэтому, естественно, мы на это не пойдем", - заявил Саакашвили.
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Он также добавил, что вернулся в Украину не для того, чтобы искать должности или быть в политике любой ценой, а чтобы помогать стране развиваться и меняться к лучшему.
Саакашвили еще раз поблагодарил Кличко за предложение, а также заверил, что для него мнение сторонников важнее.
Напомним, 4 июня лидер партии УДАР Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили пост председателя политсилы.
На следующий день Саакашвили обратился к своим сторонникам с просьбой помочь с принятием решения.
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28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул Михеилу Саакашвили украинское гражданство.
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА прибыл в Киев 29 мая.
а свалка и тебя ждет.нет пока ни одного,ни нищего,ни короля,который избежал бы ее .
Memento mori,самонадеянный
У них давняя дружба, все может быть...
Как по мне - так лучше "галстук жрать", чем в оборонке мародерствовать. В то время, как маленькие украинцы свои детские копилки на ВСУ вытрясали.
Какая досада.....
Давай Михо.., бросай свои понты и открывай уже свою шашлычницу в Киеве...
Я приду... - чесслово...
А грузинам, которых я знаю много лет, с которыми дружу, пью вино...., и которые в Грузию ездят почти каждый год..., которые женились на украинках и до сих пор ездят с флагами Украины в машинах, хотя многие их уже поснимали...
Их не много (всего 2-е).., но интеллигентные люди доложу я вам...
Жаль не реально это...
Не больно...
яка від них користь ?
щоб ви нарешті вдома опинились
то сходи до логопеда.
- это было условие допуска его в Украину...
а сегодня в стране кошерная власть...