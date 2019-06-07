 В Москве полиция задерживает участников акции в поддержку журналиста-расследователя Голунова

Об этомсообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь.

Среди задержанных — муниципальный депутат и журналист Илья Азар, журналисты "Новой газеты" Павел Каныгин и Виктория Ивлева, писатель Виктор Шендерович, главный редактор самиздата "Батенька, да вы трансформер" Григорий Туманов, бывший заместитель главного редактора "Медузы", медиадиректор Sports.ru Александр Поливанов, бывший главный редактор сайта Дождя и экс-сотрудник "Медузы" Андрей Борзенко, литературный критик Анна Наринская.

Напоминаем, журналиста Ивана Голунова задержали днем 6 июня. Против него возбуждено дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили. После задержания Голунова избили и не разрешили вызвать скорую помощь.

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Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он писал, в частности, про работу департамента ЖКХ московской мэрии, о тратах на новогоднее оформление Москвы, о вывозе московского мусора и разделе похоронного рынка.

Последнее расследование Голунова, опубликованное в мае, было посвящено "черным кредиторам" - микрофинансовым организациям, которые обманом захватывают жилье должников. Перед своим задержанием журналист готовил текст о работе рынка ритуальных услуг в Москве.

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