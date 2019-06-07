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 Политика Украины
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 Информация о полном запрете применения оружия ВСУ - информационный вброс для усиления панических настроений, - заявление 30-й ОМБР

Подразделения бригады находятся в полной боевой готовности и дают немедленный и адекватный отпор агрессору в случае применения врагом оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы бригады в Facebook.

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"Просторами глобальной сети распространяется информация о полном запрете применения оружия Вооруженными Силами Украины. Подобные информационные вбросы служат инструментом для усиления панических настроений среди неравнодушной части украинцев к судьбе Украины. Поэтому, в свою очередь, хотим заверить всех, что подразделения бригады находятся в полной боевой готовности и дают немедленный и адекватный отпор агрессору в случае применения врагом оружия. У того, кто знает командование и бойцов 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского, учитывая и врага, не возникнет сомнений относительно принятия нами адекватных решений по применению вооружения в случае угрозы мирному населению и жизни и здоровью наших военнослужащих", - говорится в сообщении.

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"Мы, как все Вооруженные Силы Украины, аполитичны и в своих действиях руководствуемся военной присягой, законом Украины, минскими договоренностями, международным гуманитарным правом и честью украинского воина-защитника. Мы, как и остальные украинцы, стремимся к миру и окончанию войны. Однако наша главная задача - не мир любой ценой, наша задача - прекращение российской интервенции на украинской земле!!!" - резюмировали в бригаде.

Как сообщалось ранее, 6 июня вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм. Враг также обстреливал украинских защитников из вооружения БМП, ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Погибли бойцы полка НГУ "Азова" Дмитрий Пругло (Круглый), ему было 28 лет, а также 23-летний Максим Олексюк (Максон).

Информация о полном запрете применения оружия ВСУ - информационный вброс для усиления панических настроений, - заявление 30-й ОМБР 01

Источник: https://censor.net.ua/n3131228
 
 
 Топ комментарии
 
Не перший і не останній фейк від прихильників нікчемного "сивочолого гетьмана", котрі примітивною брехнею та панікою сподіваються повернути довіру народу до петі напередодні виборів 21-го липня.. Информация о полном запрете применения оружия ВСУ - информационный вброс для усиления панических настроений, - заявление 30-й ОМБР - Цензор.НЕТ 3020
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Ох как свидетели зееговы закудахтали тут. Вот только если все так хорошо, и то был вброс, почему столько раненых и убитых? Конечно и тут все виноваты, кроме великого и мудрого зе.
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Нет, наверное это к порохоботап обращение.
Они "неравнодушные и у них паника" - вроде сходится.
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схоже шо ті самі, що міфічні сервери з ап свиснули
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5балов и этот вбросс сделали не ********,а петелюбы,которые готовы угробить Украину,только потому что Петю заслужено прокатили.Днищеее полное.
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Не перший і не останній фейк від прихильників нікчемного "сивочолого гетьмана", котрі примітивною брехнею та панікою сподіваються повернути довіру народу до петі напередодні виборів 21-го липня.. Информация о полном запрете применения оружия ВСУ - информационный вброс для усиления панических настроений, - заявление 30-й ОМБР - Цензор.НЕТ 3020
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Вы что долбни вообще новости не считаете , а только гавкаете здесь за зе. Мне побоку и порох и зе. Этот фейк , как пару других, вкинул назначенный зе старый- новый переговорщик по Минску Кучма , а потом начал оправдываться, мол его не так поняли. Хватит очко лизать, скоро залижите , он бедный и на парашу сходить не сможет.
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Вы хоть когда нибудь слушать будете внимательно ? Кучма говорил что нужно подготовить все документы к 19 числу и обсудить о прекращении огня с запретом отвечать по школам , садикам и т д , но ни кто ни говорил , что уже запрещено
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Надобно внести изминерия в Конституцию. Зафиксировать, то, что на пост президентом можеть стать только человек прослуживший в рядах ВСУ не менее 5 лет.
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Или всю жизнь пролежать в дурке как ты!
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Ох как свидетели зееговы закудахтали тут. Вот только если все так хорошо, и то был вброс, почему столько раненых и убитых? Конечно и тут все виноваты, кроме великого и мудрого зе.
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После того как из-за Капитуленского произошли потери на фронте, и в обществе начало нарастать недовольство он решил активизировать свою ботоферму
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Чем тебя фамилия федотов не устраивала?
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Когда такую инфу и не только эту , вбрасывае назначеный зе старый - новый переговорщика, хочется откомать и начать смазывать пулиметет системы " Максим"
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Его РЕГУЛЯРНО надо смазывать) Маслом кашу не испортишь)
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Так что: Кучма - агент Порошенко?!!!!! 8-()
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доооооо, как раз выжили те кто хер с аробором клал на такиеприказы, как сейчас помню истерики по рации прекратить огонь
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слово "думать" у зебобиков- считаеться верхом цинизма и бескультурия
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значит есть не полное а результат уже есть(((
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Представитель украинской аналитической группы InformNapalm Михаил Макарук пишет что потери от попадания в блиндаж на самом деле больше.
Трошки не зручної правди для фанатів новообраного президента.
З троьх абсолютно різних джерел, яким я довіряю стало відомо наступне. Насправді, 4 - 200-х, 10 - 300-х результат прямого попадання в бліндаж ствольного 152-го калібру.
Але, переміщення цієї батареї фіксували та відстлідковували три дні, і було декілька реальних можливостей її знищити.
Та з Києва була дана категорична команда - не стріляти, оскільки це може негативно вплинути на переговори в Мінську.
А тепер живіть з цим ...
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Зєбіли серти хотіли на розум, совість, тощо.

Житимуть щасливо. І настільки довго, наскільки їм дозволять небайдужі - або *****, тут вже хто встигне раніш...
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Какого хрена тогда эту гаубицу не разнесли в в хлам, хотя имели для этого все возможности, и два бойца остались бы живы
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Панику разгоняют ольгинцы и порохоботы....у них начинается зубожиння, тут и маму родную продаш!
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Пацанов с 30тки вынудили написать оправдание Кучме. Приказ с Киева. Знаю это от волонтерских источников
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конечно, теперь, когда пошла волна недовольства, все будут гундеть, что полный отпор, космические фрегаты выжгли врага!!!

А пацанов не вернешь..... И батарею долго отслеживали, но приказа уничтожить не было.....
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И это еще с самого начала каденции запретить стрелять, а потом сдать пол Донбасса в Минске.
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имено после этого был Илловайск. На суде разберуться.
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Брехливый кац??? Клоун, червень это ИЮНЬ, а не август...
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соверенно верено, если бы тогда не остановились, небыло того что стало в августе.
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И? Это было начало войны и он еще надеялся решить конфликт без войны... И тем не менее он предупреждал и о рисках: "«Ключовим елементом цього плану є перекриття держкордону. Існують величезні ризики, що припиненням вогню скористаються злочинці», - сказав президент."
А тут запретили отвечать на шестой год войны, когда иллюзий уже никаких нет...
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...в том то и делл, что начало. Если бы тогда не остновились, то сегодня войны небыло. Небыло Дебальцево и Илловаска. Небыло Донецкого аропорта и сотен тысячь погибших. Зато остались порохоботы как ты, сидящие на диване пркрывющие Петины преступления.
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Зебилы, может зайдете на сайт своего кумира и прочтете???
Кучма: "Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, а також запроваджена заборона на обстріл громадських об'єктів - шкіл, дитячих садків."
https://www.president.gov.ua/news/upershe-zasidannya-robochih-grup-tkg-projshli-konstruktivno-55781
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Хороше вкидання,це здача України ворогу.
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Порохомразь готова утопить Украину в крови ради мародёра и его мародёрских амбиций. Но буй им в сраку!
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Хороша і правильна відповідь комбрига :

"Мы, как все Вооруженные Силы Украины, аполитичны и в своих действиях руководствуемся военной присягой, законом Украины, минскими договоренностями, международным гуманитарным правом и честью украинского воина-защитника...Однако наша главная задача - не мир любой ценой, наша задача - прекращение российской интервенции на украинской земле!!!" - резюмировали в бригаде.Источник: https://censor.net.ua/n3131228
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а где на ветке порохосвины? аж не привычно как то и воздух легче...
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