 Информация о полном запрете применения оружия ВСУ - информационный вброс для усиления панических настроений, - заявление 30-й ОМБР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы бригады в Facebook.
"Просторами глобальной сети распространяется информация о полном запрете применения оружия Вооруженными Силами Украины. Подобные информационные вбросы служат инструментом для усиления панических настроений среди неравнодушной части украинцев к судьбе Украины. Поэтому, в свою очередь, хотим заверить всех, что подразделения бригады находятся в полной боевой готовности и дают немедленный и адекватный отпор агрессору в случае применения врагом оружия. У того, кто знает командование и бойцов 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского, учитывая и врага, не возникнет сомнений относительно принятия нами адекватных решений по применению вооружения в случае угрозы мирному населению и жизни и здоровью наших военнослужащих", - говорится в сообщении.
"Мы, как все Вооруженные Силы Украины, аполитичны и в своих действиях руководствуемся военной присягой, законом Украины, минскими договоренностями, международным гуманитарным правом и честью украинского воина-защитника. Мы, как и остальные украинцы, стремимся к миру и окончанию войны. Однако наша главная задача - не мир любой ценой, наша задача - прекращение российской интервенции на украинской земле!!!" - резюмировали в бригаде.
Как сообщалось ранее, 6 июня вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм. Враг также обстреливал украинских защитников из вооружения БМП, ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.
Погибли бойцы полка НГУ "Азова" Дмитрий Пругло (Круглый), ему было 28 лет, а также 23-летний Максим Олексюк (Максон).
Они "неравнодушные и у них паника" - вроде сходится.
Трошки не зручної правди для фанатів новообраного президента.
З троьх абсолютно різних джерел, яким я довіряю стало відомо наступне. Насправді, 4 - 200-х, 10 - 300-х результат прямого попадання в бліндаж ствольного 152-го калібру.
Але, переміщення цієї батареї фіксували та відстлідковували три дні, і було декілька реальних можливостей її знищити.
Та з Києва була дана категорична команда - не стріляти, оскільки це може негативно вплинути на переговори в Мінську.
А тепер живіть з цим ...
Житимуть щасливо. І настільки довго, наскільки їм дозволять небайдужі - або *****, тут вже хто встигне раніш...
А пацанов не вернешь..... И батарею долго отслеживали, но приказа уничтожить не было.....
А тут запретили отвечать на шестой год войны, когда иллюзий уже никаких нет...
Кучма: "Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, а також запроваджена заборона на обстріл громадських об'єктів - шкіл, дитячих садків."
https://www.president.gov.ua/news/upershe-zasidannya-robochih-grup-tkg-projshli-konstruktivno-55781
"Мы, как все Вооруженные Силы Украины, аполитичны и в своих действиях руководствуемся военной присягой, законом Украины, минскими договоренностями, международным гуманитарным правом и честью украинского воина-защитника...Однако наша главная задача - не мир любой ценой, наша задача - прекращение российской интервенции на украинской земле!!!" - резюмировали в бригаде.Источник: https://censor.net.ua/n3131228