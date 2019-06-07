 ГПУ возбудила три дела после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и восстановить торговые отношения с ОРДЛО, - Луценко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в видеообращении.Он отметил, что открыты три уголовных производства о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины в особый период и по факту государственной измены - после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и восстановить торговые отношения с террористическими организациями.
"Сегодня я лично зарегистрировал в реестре досудебных расследований резонансное дело: по факту о подготовке к финансированию терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового или материального обеспечения террористической группы, совершенные по предварительному сговору группой лиц – это для тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями, которые захватили украинское имущество, государственное или частное, собирают якобы налоги, а мы будем с ними торговать, беря на себя ответственность за четыре миллиарда долгов ОРДЛО по электроэнергии и воде", - сказал Луценко в своем видеозаявлении.
"Еще одно дело – по факту подготовки к препятствованию законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период проведения антитеррористической операции. И еще одно дело: по факту государственной измены, то есть действия, умышленно совершенного гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Это фактовые дела", - отметил генпрокурор.
"Всем реваншистам и всем капитулянтам: все, кто попробует играть с украинским законом, получит достойный ответ - "Закон один для всех. Победа будет за нами", - добавил он.
Давай ордер на арест Зе, его прихлебателя Кучму и Пинчука! Пусть кукарекают в СИЗО!
Пусть порвёт свои бумажечки так же, как порвал бумажки Портнова.
Президент України Петро Порошенко запропонував в односторонньому порядку припинити вогонь у Східній Україні в рамках мирного плану президента, покликаного покласти край багатомісячному конфлікту в регіоні.
ЗМІ наводять слова Порошенка, що припинення вогню дасть можливість членам незаконних збрйоних вормувань роззброїтися, а тим, хто хоче залишити країну, - зробити це.
«Зі свого боку ми запропонуємо амністію для тих, хто складе зброю, і тих, хто не вчиняв тяжких злочинів. Зі свого боку я запропоную коридор для того, щоб російські найманці мали можливість залишити без зброї територію нашої країни», - зазначив Порошенко.
За словами президента, ключовим елементом мирного плану є внесення проекту змін до Конституції з глибокою децентралізацією влади.
«Ми очікуємо, що в дуже стислі терміни підтримку цього мирного плану продемонструють багато учасників цієї ситуації. Ми очікуємо, що буде звільнено заручників, негайно буде звільнено захоплені будівлі, ми очікуємо, що гарантіями безпеки жителів Донбасу скористається велика кількість людей цього регіону», - наголосив глава держави.
«Ключовим елементом цього плану є перекриття держкордону. Існують величезні ризики, що припиненням вогню скористаються злочинці», - сказав президент.
За його словами, на сьогоднішній день мирний план президента передбачає 14 політичних кроків, які будуть оприлюднені найближчими днями.
А теперь скажи зебенин телепузик,где Порошенко ЗАПРЕТИЛ давать ответку!
За словами президента, триває підготовка до реалізації цього мирного плану.
Ключевое слово *триває підготовка до реалізації цього мирного плану*.
И еще зебил, Порошенко хоть объяснял, что хочет, а зеБЕня вообще ничего не говорит!
УКРАЇНА
Порошенко запропонував одностороннє припинення вогню на Сході країни
18 Червень, 2014
Голос Америки
18 ЧЕРВНЯ 2014!!!!! року!!! Мразина ти кондомівська!!!! Шоб тебе "фаскало" довіку!!!
Возбуди еще уголовку по Бпканову за незаконное присвоение звания и Бог простит тее все !
Молодец ! У тебя есть ....
Так, что в скором будущем коломойский про дефолт в Украине, будет рассказывать в какой-нибудь тюрьме США!
А так да,закон о незаконном обогащении очень даже нужен, зеБЕнины назначенцы уже скрывают свои декларации, поэтому чем быстрее, тем лучше, что бы побыстрее разогнать эту всю зеленую шоблу!
Уже поставил свои *новые лица*) ну-ну)) правда ж?))
При угрозе жизни нужно было отвечать.
Прес-служба Генерального штабу України на своїй сторінці у «Facebook» дала роз'яснення наказу Муженка.
«Українські військові дійсно мають наказ не відповідати на провокаційні обстріли бойовиків. Але вони не будуть спокійно спостерігати, якщо ворог атакуватиме наші позиції.
У разі загрози життю військовослужбовців, вони, як і раніше, мають право відкривати вогонь у відповідь. Рішення про відкриття вогню приймає безпосередній командир, який бачить ситуацію на місці», - йдеться у повідомленні.
У Генштабі пояснюють, що провокаційний обстріл - це коли ворог веде неприцільний вогонь у бік позицій українських військових. Під «загрозою життю» передбачається прицільний вогонь чи наближення диверсійно-розвідувальних груп до українських позицій.
Не хотите разобраться с чего это Зеленский решил стать адвокатом кацапов и заявил, что вчерашний обстрел лугандонцы совершили абсолютно самостоятельно, выйдя из повиновения кацапов.
На основании чего Зеленский сделал такой вывод и заявление?
07.06.19 17:20Информация о полном запрете применения оружия ВСУ - информационный вброс для усиления панических настроений, - заявление 30-й ОМБР
Але ж ви - виборці Зеленського? Невже всім вам - 73% не гидко від усього цього, невже ви не відчуваєте в цей день своєї відповідальності за забрані життя?
Думайте!