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 Политика Украины
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 ГПУ возбудила три дела после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и восстановить торговые отношения с ОРДЛО, - Луценко. ВИДЕО

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что зарегистрировал в реестре досудебных расследований три уголовных производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в видеообращении.

Он отметил, что открыты три уголовных производства о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины в особый период и по факту государственной измены - после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и восстановить торговые отношения с террористическими организациями.

"Сегодня я лично зарегистрировал в реестре досудебных расследований резонансное дело: по факту о подготовке к финансированию терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового или материального обеспечения террористической группы, совершенные по предварительному сговору группой лиц – это для тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями, которые захватили украинское имущество, государственное или частное, собирают якобы налоги, а мы будем с ними торговать, беря на себя ответственность за четыре миллиарда долгов ОРДЛО по электроэнергии и воде", - сказал Луценко в своем видеозаявлении.

"Еще одно дело – по факту подготовки к препятствованию законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период проведения антитеррористической операции. И еще одно дело: по факту государственной измены, то есть действия, умышленно совершенного гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Это фактовые дела", - отметил генпрокурор.

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"Всем реваншистам и всем капитулянтам: все, кто попробует играть с украинским законом, получит достойный ответ - "Закон один для всех. Победа будет за нами", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3131227
 
   
 Топ комментарии
 
знаете что будет самое смешное.. дальше?))
То что "узеленские" отмажутся, мол.. "не стрелять в ответ - это ПРОВОКАЦИЯ Порошенка!" ГПУ возбудила три дела после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и восстановить торговые отношения с ОРДЛО, - Луценко - Цензор.НЕТ 437
Ну отмазались же так с плагиатом? правда вован успел и тут лохануться, заявив что он "не то хотел сказать!" ГПУ возбудила три дела после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и восстановить торговые отношения с ОРДЛО, - Луценко - Цензор.НЕТ 437
ГПУ возбудила три дела после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и восстановить торговые отношения с ОРДЛО, - Луценко - Цензор.НЕТ 4851
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Юрий Витальевич Луценко т выставил на продажу свой загородный дом, оформленный на тестя. Которому на такой дом зарабатывать пришлось бы в течение лет ста. Так же семейка Луценко срочно пытается избавиться от недвижимости на Старонаводницкой и от дома на Эспланадной, который вовремя переписал на себя Глеб Загорий.
В общем, похоже на то, что генеральный с женщиной третьего тысячелетия решил сделать ноги из Украины. Или, хотя бы обезопаситься от грядущих неприятностей.
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Вот все эти вопросы отнеси к пете в прозрачный офис и не уходи пока не получишь ответы.
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Кримінальними строками та ПОСАДКАМИ (якнайдовше!!!)МОЧИТИ ВСІХ, хто до такого закликає...Хто закликає з наших ГЕРОЇВ робити пушечне м'ясо для тренувань рософашистів та їхніх посіпак!!!!
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Дело возбудили и годика через три расследования будут на ХВИНИШНОЙ прямой
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Юра, зачет!!!!

Давай ордер на арест Зе, его прихлебателя Кучму и Пинчука! Пусть кукарекают в СИЗО!
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Ордер на арест президента за то что маразматик Кучма что-то там ляпнул, соя вы реально тупые.)
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Молодец, только вот судей всех надо было выжигать каленным железом начиная с 2014 года. Теперь поздно рыпаться.
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Порохоботы, хоть бы для прикола рядом на ветку глянули "Информация о полном запрете применения оружия ВСУ - информационный вброс для усиления панических настроений, - заявление 30-й ОМБР"
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Ну зато явных порохоботов и ольгинцов, сколько проявилось. И командующему и штабу ООС не верят, а только "известному" активитсу Донику.
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Кстати он о подготовке к зраде, а как насчет реальной торговли с террористами до 2018 года, где открытие уголовных дел.
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Невже Наш Гейой врешті вирішив вдкрити справу проти махрового миролюба та односторонньо-гібридного ПЕреможця? ГПУ возбудила три дела после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и восстановить торговые отношения с ОРДЛО, - Луценко - Цензор.НЕТ 5875


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Пора уже Луценко гнать сраной метлой.
Пусть порвёт свои бумажечки так же, как порвал бумажки Портнова.
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Нічого, незабаром клоун-сепар розставить скрізь ригів і своїх проросійських шоуменов. Отоді буде і не стрілять, і мова, і церква. Недарма вся нечисть піднімає голови.
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Именно после этого мы потряли Донбас!
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Да, надо Луцыку сказать, а то он в то время в запое был и не знает.
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Зі свого боку ми запропонуємо амністію для тих, хто складе зброю, і тих, хто не вчиняв тяжких злочинів. Зі свого боку я запропоную коридор для того, щоб російські найманці мали можливість залишити без зброї територію нашої країни», - зазначив Порошенко.

Президент України Петро Порошенко запропонував в односторонньому порядку припинити вогонь у Східній Україні в рамках мирного плану президента, покликаного покласти край багатомісячному конфлікту в регіоні.

ЗМІ наводять слова Порошенка, що припинення вогню дасть можливість членам незаконних збрйоних вормувань роззброїтися, а тим, хто хоче залишити країну, - зробити це.

«Зі свого боку ми запропонуємо амністію для тих, хто складе зброю, і тих, хто не вчиняв тяжких злочинів. Зі свого боку я запропоную коридор для того, щоб російські найманці мали можливість залишити без зброї територію нашої країни», - зазначив Порошенко.

За словами президента, ключовим елементом мирного плану є внесення проекту змін до Конституції з глибокою децентралізацією влади.

«Ми очікуємо, що в дуже стислі терміни підтримку цього мирного плану продемонструють багато учасників цієї ситуації. Ми очікуємо, що буде звільнено заручників, негайно буде звільнено захоплені будівлі, ми очікуємо, що гарантіями безпеки жителів Донбасу скористається велика кількість людей цього регіону», - наголосив глава держави.

«Ключовим елементом цього плану є перекриття держкордону. Існують величезні ризики, що припиненням вогню скористаються злочинці», - сказав президент.

За його словами, на сьогоднішній день мирний план президента передбачає 14 політичних кроків, які будуть оприлюднені найближчими днями.
А теперь скажи зебенин телепузик,где Порошенко ЗАПРЕТИЛ давать ответку!

За словами президента, триває підготовка до реалізації цього мирного плану.
Ключевое слово *триває підготовка до реалізації цього мирного плану*.
И еще зебил, Порошенко хоть объяснял, что хочет, а зеБЕня вообще ничего не говорит!
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Порох на тот момент еще плохо понимал с кем имеет дело. А клоун пришел тогда, когда все уже очень хорошо это поняли, что кацапы на любую мирную инициативу отвечают кровью. Но клоун прокурил 5 лет в "рассмеши комика" и нихрена не готов защищать Украину от мордора как президент.
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Порох до сих пор все плохо понимет, умеет только бабки чужие отбирать.
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Доказательства где? Насколько я знаю и вижу, как раз бабки отжимает коломойский, уже отжал из страны 470 миллиарда долларов!
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Всё он прекрасно понимал с самого начала.
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ДЕБІЛЬНА ТИ НАВОЛОЧЬ!!!! Гнида!!!ДАТУ подивись, ******* запорєбріковська ти, ті\ї ссилки, що вкидаєш!!!!

УКРАЇНА

Порошенко запропонував одностороннє припинення вогню на Сході країни

18 Червень, 2014

Голос Америки
18 ЧЕРВНЯ 2014!!!!! року!!! Мразина ти кондомівська!!!! Шоб тебе "фаскало" довіку!!!
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Надо не так писать..."ГПУ возбудила 3 тысячи порохоботов" именно такой эффект и получился
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на цензоре сидит всего сотня порохоботов, но воняют как 3 тысячи, потому что порохосвины в ихние шоколадки свои какашки подмешивают
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А деж вся зекоманда на підтримку гідранта? Вже понакладали собі в штанці?
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Зе команда наблюдает за вашей естественной смертью, скоро выборы, денежки ахметки тоже закончатся и вы с ними закончитесь, как роса на солнце... надеюсь вы попадёте как неблагонадёжные на карандаш, как говорил тов. Воланд "рукописи не горят"
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Ты тлолько не забывай рейтинг клоуна мониторить, когда хоронить нас будешь.
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да никто хоронить вас не будет, я же говорю - естественное вымирание, как мамонты.
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А зеленоботов не сичтаешь, включая тебя ? Или ты считаешь, что пахнешь не зеленой слизью ?
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я хуже, я юлебот и вас шоколадных ненавижу за проданную страну, вышиванки нацепили и крали, так что я за борьбу с коррупцией по китайской системе.
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У меня отец голосовал за Юлю, даже в БЮТ вступил. Но ему перед первым туром знаешь что сказал ? Я не стану голосовать за Юлю в первом туре, но если во второй выйдет она против клоуна, то тут без вариантов проголосую за Юлю. Потому что у нее хотя бы мозг есть и опыт политический.
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юлька более жёсткий вариант, если бы ВОНА то сидели бы сейчас в Маскве ахметов и его дружбаны (порошенки луценки и пр пр пр)
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Ага,подмешивают и раздают таким зебильным идиотам,как ты. А вы их не жуя глотаете!
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вы не понимаете, скоро фраза ЗЕБИЛ будет комплиментом, потому что твой хазяин настолько проворовался, что вы даже оскорбить уже не можете.
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А ты чего сам-то возбудился, ожидал скорого прихода своих в Днепр ?
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І ти, мразина , скільки тут колотитимеш, чмо парашстанівське??? Коли вже тебе забанять, наволочь "зєнитівська"????????
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Юра !!! Половина грехов тебе прощена !
Возбуди еще уголовку по Бпканову за незаконное присвоение звания и Бог простит тее все !
Молодец ! У тебя есть ....
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Юрик воистину идиот, после такого "подвига" ему сочувствовать не будут.
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А по теме сказать, что то можешь? Или оскорблять только? В чем он не прав?
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по теме, пусть разберётся с экскурсиями россиян на ЮжМаш и торговлю с ОРДЛО гражданином Порошенко, воровством Свинарчуков и Ко, пусть выяснит почему снаряды с взорвавшихся складов падают в Африке и много много другого... так что Юга ******* пусть валенки пакует, Сибирь то она большая и всех примет (Ростов не резиновый)
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Доказательства где? Что то вы тут постоянно рассказываете про посадки Порошенко, только уголовные дела открываются на зеБЕню и коломойского и это только этот клоун, у руля всего 18 дней! Он уже перещеголял самого Овоща!
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подожди, сынок, примут закон о незаконном обогащении, снимут ручного генпрокурорчика и депутатики пойдут в отставку - 18 дней маловато, Пиночет уложился в 90.
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Могу тебя разочаровать деточка,приватбанк подал иск в государственный суд штат Делавер (США), Банк обвинил Коломойского и Боголюбова в отмывании 470 млрд. долл через кипрские компании. Схемы работали так. Выдавались ссуды на операционную деятельность компаний. Эти деньги через несколько счетов переводились на другие компании. Затем на них покупали недвижимость и металлургические бизнес в США. Согласно иску, только в Кливленде ответчики приобрели недвижимости на миллионы долларов и стали ее крупнейшим собственником в этом штате.
Так, что в скором будущем коломойский про дефолт в Украине, будет рассказывать в какой-нибудь тюрьме США!
А так да,закон о незаконном обогащении очень даже нужен, зеБЕнины назначенцы уже скрывают свои декларации, поэтому чем быстрее, тем лучше, что бы побыстрее разогнать эту всю зеленую шоблу!
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И ещё! Реванша кацапского в Украине не будет! Погоним ссаными тряпками!
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что и делаем, а ВР не даёт снять с постов старых КГБшников
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бамажка і більше нічого---як ті мінські угоди
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Да, кстати, кто заказал Гонгадзе? Где нацжены авкова? Почему не едут к дому кучмы? Или авков не дал команду фас? *патриоты* хреновы!
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чекають, доки чинний генплокулол відкриє на нього провадження. Ну не може ж Пеця призначити сліпого чи некомпетентного, правда ж?
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Ты смотри, а про свинарчуков перед выборами визжали аж усерались без всякого провадження. А тут уже провадження понадобилось..О как. А мы то думали...
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то було журналістське розслідування. Чому Пеця дуже детально та переконливо не спростував його результати? та він сам зі своєю лєнінською кузнею ще й був причетний до цього. Натомість Свинарчук був усунений зі своєї посади, а це вже - явка з повинною, отже не буває диму без вогню. Буде інший нормальний генпрокурор з відповідним рівнем юридичної освіти, буде свинарчукам та їх тепер вже колишньому керівництву і провадження, і все інше.
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Ничего не будет! От слова ВООБЩЕ! Потому что не досидит зебеня до конца своего срока, плохо начал мальчик, нарушая уже конституцию!
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Посмотрим еще кого назначит зеБЕнин телепузик! Который так осуждал власть, что назначают *своих* людей везде! А себя конечно не замечает, как и зебилы!
Уже поставил свои *новые лица*) ну-ну)) правда ж?))
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Луценко и проукраинская рада пока ещё единственные кто противостоит кремляди в Украине. Дальше будет окупация с потерей територий и полного развала остатков экономики. Это и есть задачи которые гебня поставила перед ручной ЗЕкомандой.
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Тогда был запрет на ответку при провокационных обстрелах, не угрожающих жизни бойцов.
При угрозе жизни нужно было отвечать.

Прес-служба Генерального штабу України на своїй сторінці у «Facebook» дала роз'яснення наказу Муженка.

«Українські військові дійсно мають наказ не відповідати на провокаційні обстріли бойовиків. Але вони не будуть спокійно спостерігати, якщо ворог атакуватиме наші позиції.

У разі загрози життю військовослужбовців, вони, як і раніше, мають право відкривати вогонь у відповідь. Рішення про відкриття вогню приймає безпосередній командир, який бачить ситуацію на місці», - йдеться у повідомленні.

У Генштабі пояснюють, що провокаційний обстріл - це коли ворог веде неприцільний вогонь у бік позицій українських військових. Під «загрозою життю» передбачається прицільний вогонь чи наближення диверсійно-розвідувальних груп до українських позицій.
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Тогда мы за это получили Илловайск, когда были рядоом с Донецком. Не преживай, скоро на сде разберуться.
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Да-да, разберетесь.
Не хотите разобраться с чего это Зеленский решил стать адвокатом кацапов и заявил, что вчерашний обстрел лугандонцы совершили абсолютно самостоятельно, выйдя из повиновения кацапов.
На основании чего Зеленский сделал такой вывод и заявление?
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Сколько ты ещё ныть про Порошенко будеш?? Уже смешно выглядишь. И как это оправдывает клоуна? Шо ты лепишь Порошенко зебик? Так выходит твой кловун делает так же как и Порошенко, а всё шо ты можешь это визжать про Порошенко. Так ещё раз - а клоуна это как должно оправдать?? А если завтра кловун начнёт делать как Янукович ты прийдёшь сюда и заноешь про ЯНуковича???
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Я обсуждаю кого должен садить Луценко.
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Да не переживай так. Луценко не сегодня так завтра снимут. На его место назначат охранника или повара Бабломойского и сразу начнёца борьба с олигархами, свинарчуков посадят, Петя сбежит в Ростов, Медведчука как минимум депортируют, на Кучму заведут уголовное дело за Гонгадзе, Гепу и Допу посадят в тюрьму.. Кароче будет полная победа и торжество справедливости и правосудия. Нужно только немножко подождать..Зекловун это ж тебе не барыга мародёр Петя, он всё сделает в лутшем виде, я в кино видел могу подтвердить.
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Порошенко прекоащал ответньій огонь восемнадцать раз и біьл против блокадьі. Предлагаю начать с него
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Юра, ти зараз на передку, хоч і в тилу!!! Поки це Зєлєбєніне кодло не знищило Україну- боріться!!! Сподіваюсь, саме ********* та олігархи, що ховаються за чаморошним підставним презом,- БУДУТЬ ВІДПОВІДАТИ за все ті злочини, що вони зараз роблять проти держави!!! І прихльобателі українофоба "слугі"- також відповідатимуть за зраду!!! І за те, що ОБРАЛИ цю ляльку олігарїів!!!!
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Юра! Нехер переставлять кровати в Петином Борделе,как и пить Боржоми!
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Ох, как клоунофилов и косящих под них кремлеботов плющит от одного факта, что заведены уголовные дела по факту высказываний о том, что нельзя стрелять в ответ. Как бы вам хотелось, чтоб хоть Кучма, хоть Медведчук, хоть сам пуйло запретил стрелять нашим солдатам. Болт вам, зеленоботы, стрелять ВСУ не перестанет, а если клоун будет много выделываться, то получит настоящую хунту, а не сказочную киселевскую.
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Электорат Бойко, Вилкула и Мураева который весь голосовал за ЗЕкловуна вообще бы хотели шоб ВСУ распустили и сразу присоединили Украину к Расиюшке. Они ради этого собссно и голосовали за ЗЕбика.
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Красава, Луцик, але ж доведи, хоч одну справу до кінця, розмаж соплі зєльониє па скатєрті.
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З наши головнокомандуючим вже давно все ясно - уклоніст і палкий пошановувач «русского мира». Готовий стояти на колінах перед ворогами, але ніколи не схиле коліно, коли проваджатимуть в останню путь наших героїв, котрих сьогодні він сам і вбиває.

Але ж ви - виборці Зеленського? Невже всім вам - 73% не гидко від усього цього, невже ви не відчуваєте в цей день своєї відповідальності за забрані життя?

Думайте!
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Мож. с бодуна возбуждает,но скоро отходит в отходняк?
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А ну, клоунофилы, поясните свою логику: вы против того, что нужно заводить уголовные дела за призывы не стрелять в ответ ? То есть вы считает такие призывы вполне законными и выступаете за то, чтобы солдат ВСУ каждый день убивали, а украинцы выполняли договоренности "новых лиц" главнокомандующего не стрелять в ответ ? Я не вижу другой логики в том, что вы критикуете Луценко за 100 грехов, не имеющих никакого отношения к данным уголовным делам. Вы кричите "порохоботы, мародеры, соевые", уводя в сторону от сути. А суть в том, что кацапов, пришедших забрать нашу землю, нужно убивать без всяких условий.
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Ты только что подтвердил то, что я написал выше. По факту заведения уголовных дел есть что сказать - правильно это или нет ?
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Почему до сих пор не сидит Порошенко?
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Быть может этот "Факт на Лицо",-как выпить на Коня?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ возбудила три дела после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и восстановить торговые отношения с ОРДЛО, - Луценко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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