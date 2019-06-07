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Все про:энергетика (1078) USAID (6) электроэнергия (261)

 Рынок электроэнергии нужно вводить как можно скорее, - USAID

В Агентстве США по международному развитию (USAID) считают, что новый рынок электроэнергии в Украине должен вводиться своевременно.

Такая позиция была озвучена на рабочем совещании представителей энергетической отрасли "Внедрение в Украине нового рынка электрической энергии. Вызовы и пути решения", посвященном запуску рынка с 1 июля 2019 года, пишет Обозреватель.

На мероприятии присутствовали представители регулятора (НКРЭКУ) и энергетических компаний. Большинство участников сошлись во мнении, что новый либерализированный рынок необходим Украине. Крассимир Канев, Старший экономист по вопросам энергетики USAID, оценивая степень подготовки рынка к запуску заявил: "Мы не верим, что рынок с 1 июля может не заработать! Провал рынка – невозможен".

Рынок позволит усилить конкуренцию в украинской энергетике. Это также было предметом обсуждения участников встречи. "Заявления, что нет конкуренции - не верен. Конкуренция есть уже сейчас". – отметил Крассимир Канев.

"Рынок сегментирован. И в каждом сегменте уже есть конкуренция. А когда начнется импорт, то конкуренция будет еще более существенной. Сегодня украинским трейдерам важно и нужно получить опыт работы в рынке. Когда вместе с интеграцией в Европу, придут европейские трейдеры, украинские уже будут уметь работать и конкурировать", - подчеркнул он.

Канев также отметил, что в будущем цены на электроэнергию упадут. И причина снижения цен как раз в конкуренции. Относительно сроков введения рынка представитель USAID подчеркнул, что рынок необходимо вводить как можно скорее. "Тот, кто говорит, что рынок нужно отложить - глубоко ошибаются. Рынок нужно вводить как можно скорее". – уверен эксперт.

Напомним, новый рынок электрической энергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС, должен быть введен 1 июля 2019, согласно Закону Украины "О рынке электрической энергии". Введение рынка является условием программы сотрудничества Украины с МВФ, согласно которой наша страна получит в этом году 2,5 млрд долларов кредита, а также предоставление макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро.

Как сообщалось, на заседании Кабинета министров Украины 5 июня были приняты постановления, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии - "О порядке наложения специальных обязательств участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов" и "Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам".

Источник: https://censor.net.ua/n3131221
 
   
 Топ комментарии
 
Просто в USAID не читають коломойсько-змі.
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А ты не текст статьи читай, а прямую речь. "Мы не верим, что рынок с 1 июля может не заработать! Провал рынка - невозможен".
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У кого в руках "шнурочки от кошелечка с денежками", тот и указывает, что делать и как делать должнику.

Но вас на лахте это интересовать не должно, После массовых сокращений пригожинских перевели на работу по совместительству, и у меня есть этому доказательства.
Статьи о мед реформе Супрун появляются на форуме каждый день, но именно сегодня, в пятницу, в статьях о медфреформе толпы ваших, лахтинских, г*овноротых. Что означает, что на лахте прошли массовые сокрашения, и пригожинские теперь работают
по-совместительству.
Денег запоребриком нет, кончаются денежки, и это только начало.
Скоро вас, г*вноротых, начнут прсто топить, как кутят, питерских - в Фонтанке, донецких - в Донце.
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а ваше какое сучье дело что нам с рынком делать..... блин советчики.
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У кого в руках "шнурочки от кошелечка с денежками", тот и указывает, что делать и как делать должнику.

Но вас на лахте это интересовать не должно, После массовых сокращений пригожинских перевели на работу по совместительству, и у меня есть этому доказательства.
Статьи о мед реформе Супрун появляются на форуме каждый день, но именно сегодня, в пятницу, в статьях о медфреформе толпы ваших, лахтинских, г*овноротых. Что означает, что на лахте прошли массовые сокрашения, и пригожинские теперь работают
по-совместительству.
Денег запоребриком нет, кончаются денежки, и это только начало.
Скоро вас, г*вноротых, начнут прсто топить, как кутят, питерских - в Фонтанке, донецких - в Донце.
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"Рынок электроэнергии нужно вводить как можно скорее, - USAID"

Нужно читать "В Агентстве США по международному развитию (USAID) считают, что новый рынок электроэнергии в Украине должен вводиться своевременно"
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А ты не текст статьи читай, а прямую речь. "Мы не верим, что рынок с 1 июля может не заработать! Провал рынка - невозможен".
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Все, хана олигархической системе, столько лет любовно, по "кирпичику", складываемой Ракетчиком. С введением европейского рынка энергии все "договорняки" заканчиваются и вся олигархическая система Украины выметается поганой метлой.

P.S. Очень беспокоюсь за Шария, который, по-слухам, новую партия решил основать. С установлением европейского энергорынка у спонсора Шария на Шария попросту не будет лишних денег, и этот жалкий поц будет просить подаяния на польских рынках, пока ему не поддадут под зад ногой и не отправят к праотцам, как надоевшую и скучную сволочь.
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Не решил, а уже зарегистрировал. Вся мразь потянулась в Украину, которая 5 лет под шконкой пряталась по разным странам и нос боялась сунуть.
Ринок електроенергії потрібно вводити якомога швидше, - USAID - Цензор.НЕТ 3483
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Иошкин кот, какая опасная партия то.
Агентов Шария, судя по роликам, выложенным в youtube, принято ныне в Украине бить до ногами. Правда, пока не до смерти...
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Да какой рынок.Петя так любил Украинцев,что под шумок подписал им подарочек в отместку что не за него голосовали.Я про солнечные батареи.Ахмет наверное бился в экстазе)))
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причем тут батареи? вопрос в краже фирташами, бойками, коломойскими газа на 1,5 млрд долл за 0,5года!!!!
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Ну так чего они не посажены?5 лет мало?
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это вопрос! законы так написаны чтобы прикрыть кражи! Рынок должны были вводить еще в 2015г! Но только проведя через все перепоны закон вводят с 2019 1 июля! Кто виноват? Все Порох еле получил большинство в своем БПП! Не говоря о бывшей партии регионов и тимашенки!
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Просто в USAID не читають коломойсько-змі.
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Какой, на куй, рынок: конкуренция ринатки и ахметки??? **********!!!
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Мнение Рината Леонидовича очень интересно USAID.
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ахметке как раз параллельно тот рынок Рынок электроэнергии нужно вводить как можно скорее, - USAID - Цензор.НЕТ 6820.он если не на угле,так на электроэнергии заработает.а вот коломойше-сплошной убыток.вот и лезет во все утюги с вестью,что рынок-это смерть
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Украинец после введения рынка будет покупать 1 кВт*ч дешевле чем сейчас?
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гройсман сказал-так же Ринок електроенергії потрібно вводити якомога швидше, - USAID - Цензор.НЕТ 7835.а если зелебеня свое правительство сварганит-то так ему,зелебене и надо,быстрее вынесут
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Нет, ты конкретно по теме процитируй слова гройсмана.
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НИКАКОГО РЫНКА! Так УЗеленский сказал.
Правда, вопрос как он Ротердам+ без рынка отменять собирается?
Но, это уже "не ваше дело" и "я вам ничего не должен".
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Украинец после введения рынка будет покупать 1 кВт*ч гарантированно дешевле чем сейчас?
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какой может быть рынок при 100% монополизме?)))))
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США шо хоче шо б Путин напав?))))))
Игрь Валерич ради этого рынка лохторат развел!!!)))
ЗЕ не позволит вам этого!)))
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А новая команда Коломойского, ой Зеленского говорит что еще не готовы пострадает население (Беня, Бойко, Фирташ и другие)!!!! Еще пока рано, облгазы уже с начала года стырили 5 млрд куб газа( это 1,5 млрд долл США!!!)!!! Дайте еще не много поработать!!!!
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Беня сегодня настучит зебеням по голове.... Рынок электроэнергии нужно вводить как можно скорее, - USAID - Цензор.НЕТ 8644
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Аж ножками *****, курвины дети, так не терпится побыстрее запустить липкие ручонки а тощие карманы и кошельки населения.
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наоборот,кацапырло,никак не в силах вытащить эти липкие рученки из карманов населения Ринок електроенергії потрібно вводити якомога швидше, - USAID - Цензор.НЕТ 145.потому и приучили зелебенцев к Г+Г и 95 кварталу.
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Помой руки, пецодрочер, они у тебя липкие от подушечек с соевой начинкой РОШЕН.
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шел бы хворост собирать,а то все ,белоручка,на старенькую свою мамашку надеешься.за интернет то хоть сам плотишь,или тоже из ее пенсии? Ринок електроенергії потрібно вводити якомога швидше, - USAID - Цензор.НЕТ 5970
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узеленського хочуть вводити дефолт а не ринок електроенергії. я нічого не переплутав?
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Украинец после введения рынка будет покупать 1 кВт*ч гарантированно дешевле чем сейчас?
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Было время никто не лез со своими советами и у людей хватало на оплату услуг ЖКХ, питание и раз в год отпуск в Крыму провести.
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USAID досить професіональна організація - довелося з ними співпрацювати! Я їм довіряю!
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Украинец после введения рынка будет покупать 1 кВт*ч гарантированно дешевле чем сейчас?
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барыгам не дать это сделать. В начале разобраться, потом посадить кого следует, а тогда и рынок, но не сейчас.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРынок электроэнергии нужно вводить как можно скорее, - USAID
 
 
 
 
 
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