EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1706  32
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (1681) Антикоррупционный суд (439) Данишевская (22) Танасевич Елена (3)

 Зеленский обсудил запуск работы Антикоррупционного суда с его руководством и председателем Верховного Суда. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Верховного Суда Валентиной Данишевский и председателем Высшего антикоррупционного суда Еленой Танасевич. Во время встречи речь шла о начале работы Антикоррупционного суда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский обсудил запуск работы Антикоррупционного суда с его руководством и председателем Верховного Суда 01

"Хотим помочь Антикоррупционному суду решить проблемы для скорейшего начала работы", - подчеркнул глава государства. Во время встречи отмечалось, что эффективная деятельность антикоррупционных органов Украины является требованием общества.

Также участники обсудили состояние готовности Высшего антикоррупционного суда к началу работы 5 сентября, в частности проблемы с помещением и рабочими местами для судей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обеспечение начала работы Антикоррупционного суда - одно из обязательств Украины, - представители МВФ встретились с руководством Государственной судебной администрации

Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" устанавливает четкие требования к размещению учреждения. Так, здание суда оснащаются современными средствами для обеспечения личной безопасности судей и хранения документации. Также Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда и судебные палаты Высшего антикоррупционного суда не могут размещаться в одном здании, в частности вместе с другими судами и их аппаратами.

Зеленский обсудил запуск работы Антикоррупционного суда с его руководством и председателем Верховного Суда 02

В 2018 году Кабинет Министров Украины выделил 2 здания для Высшего антикоррупционного суда, которые сейчас являются непригодными и требуют длительного капитального ремонта. Для временного размещения Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты Государственная судебная администрация Украины предоставила помещение Печерского районного суда Киева. Однако это не согласуется с требованиями статьи 15 Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде".

Читайте также: Предоставленное нам здание не приспособлено для функционирования суда и требует капремонта, - глава ВАК Танасевич

По словам Танасевич, нерешенный вопрос с помещением может привести к срыву начала работы Высшего антикоррупционного суда. В то же время она сообщила, что со стороны ВАКС принимаются все необходимые меры для своевременного начала работы суда.

Зеленский обсудил запуск работы Антикоррупционного суда с его руководством и председателем Верховного Суда 03

Для решения проблемы с размещением суда по поручению Президента Украины найдены и наработанные конкретные предложения, реализация которых начнется в ближайшее время. Зеленский подчеркнул готовность принимать все меры, необходимые для обеспечения надлежащего функционирования Антикоррупционного суда.

Читайте: Холодницкий: У меня есть опасения, что Антикоррупционный суд может не начать свою работу вовремя

Источник: https://censor.net.ua/n3131219
 
 
 Топ комментарии
 
аваков решил начать неделю прайда пораньше... против Пороха.
За то что тот высказался ПРОТИВ предложения вазелина "не стрелять"
Зеленский обсудил запуск работы Антикоррупционного суда с его руководством и председателем Верховного Суда - Цензор.НЕТ 6057
 показать весь комментарий
 
Зуб даёте? Я заскринил Ваш пост. Зеленский обсудил запуск работы Антикоррупционного суда с его руководством и председателем Верховного Суда - Цензор.НЕТ 9435
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
аваков решил начать неделю прайда пораньше... против Пороха.
За то что тот высказался ПРОТИВ предложения вазелина "не стрелять"
Зеленский обсудил запуск работы Антикоррупционного суда с его руководством и председателем Верховного Суда - Цензор.НЕТ 6057
 показать весь комментарий
 
 
А плохо не причем по вашему))Ах да он же практически Ким чудыр,если слушать порохнявую рать.И да слабаков это министр от калолиции,про которую падрубий принес подписи.Что мешает соевой калалиция проголосовать за его отставку?.
 показать весь комментарий
 
 
Опять мимо порохня.Леха дурчеренко.Чем вам не пример.Целовался в засос с овощем,носил георгиевские тряпки и вдруг на минуточку стал зам Фракции соевых.Еще примеры нужны.Любить Украину и помогать тем кто нас защищает это не значит быть в бар.Но вам этого увы не понять.
 показать весь комментарий
 
 
кацапе, то что ты раньше орал за вовку путина - это не секрет. Сейчас ты орешь что "в Ураине гражданская война" и выступаешь за запрет стрелять по боевикам рашки, и ЗА референдум о мире с рашкой.
Одно не понятно.. это ты делаешь за деньги, или просто уродилось такое?))
 показать весь комментарий
 
 
Ну чего ж вы мелочитесь так.Я пишу лично из кабинета *****))))
 показать весь комментарий
 
неужто унитаз допустили вылизывать?) Браво.. это ерунда для фуйла, но заслуженная награда для тебя Зеленский обсудил запуск работы Антикоррупционного суда с его руководством и председателем Верховного Суда - Цензор.НЕТ 4229
 показать весь комментарий
 
они все такие урожденные...новый вид,выведенный телевизором.
 показать весь комментарий
 
 
Це не націоналісти, а ватани на зарплаті. Звичайна аваковська ТІТУШНЯ.
 показать весь комментарий
 
 
Они от Пороха требуют ареста Пороха? Интеллектуалы, не правда ли?
 показать весь комментарий
 
Я теж дивуюсь шо Вовочка не в рубашоночкє. Щось в лісі здохло, або ми його таки дістали.))
 показать весь комментарий
 
 
Рубашку шаурмой заляпал, пришлось напялить галстук и лапсердак.
 показать весь комментарий
 
Как раз Порошенко будет первым клиентом.
 показать весь комментарий
 
 
И это прекрасно.Затем кучма,ахмет,бойко....Цепочка длинна.
 показать весь комментарий
 
 
В Верховном Суде лежат иски з зелепуту и тут ему вдруг резко засчесалось пообщаться с судьями)
 показать весь комментарий
 
 
зеленский обсудил запуск антикорупционного суда со своим руководством
 показать весь комментарий
 
 
если посадок не будет не будем за его партию голосовать.....
 показать весь комментарий
 
и не надейся. из посадок будут разве что только лесопосадки.
 показать весь комментарий
 
.......чтоб кого то посадить,сперва нужно осудить......ну а чтобы осудить, сперва нужно дело сшить......чтобы дело гладко сшить, и в суде не развалить .......додумайте дальше сами.....
 показать весь комментарий
 
Я чомусь зразу прочитав ;Антиконституційного;
Подумав, і зрозумів що у відношенні до Зеленського цілком влучно.
 показать весь комментарий
 
 
Все украинское общество кипит от заявлений этого дебила о потере контроля Россией над повстанцами Донбасса, а оно молчит и проводит совещания с судьями. А отвечать за эти заявления оно не собирается?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский обсудил запуск работы Антикоррупционного суда с его руководством и председателем Верховного Суда. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх