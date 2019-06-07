 Зеленский обсудил запуск работы Антикоррупционного суда с его руководством и председателем Верховного Суда. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Хотим помочь Антикоррупционному суду решить проблемы для скорейшего начала работы", - подчеркнул глава государства. Во время встречи отмечалось, что эффективная деятельность антикоррупционных органов Украины является требованием общества.
Также участники обсудили состояние готовности Высшего антикоррупционного суда к началу работы 5 сентября, в частности проблемы с помещением и рабочими местами для судей.
Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" устанавливает четкие требования к размещению учреждения. Так, здание суда оснащаются современными средствами для обеспечения личной безопасности судей и хранения документации. Также Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда и судебные палаты Высшего антикоррупционного суда не могут размещаться в одном здании, в частности вместе с другими судами и их аппаратами.
В 2018 году Кабинет Министров Украины выделил 2 здания для Высшего антикоррупционного суда, которые сейчас являются непригодными и требуют длительного капитального ремонта. Для временного размещения Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты Государственная судебная администрация Украины предоставила помещение Печерского районного суда Киева. Однако это не согласуется с требованиями статьи 15 Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде".
По словам Танасевич, нерешенный вопрос с помещением может привести к срыву начала работы Высшего антикоррупционного суда. В то же время она сообщила, что со стороны ВАКС принимаются все необходимые меры для своевременного начала работы суда.
Для решения проблемы с размещением суда по поручению Президента Украины найдены и наработанные конкретные предложения, реализация которых начнется в ближайшее время. Зеленский подчеркнул готовность принимать все меры, необходимые для обеспечения надлежащего функционирования Антикоррупционного суда.
За то что тот высказался ПРОТИВ предложения вазелина "не стрелять"
Одно не понятно.. это ты делаешь за деньги, или просто уродилось такое?))
https://www.youtube.com/watch?v=lNGnrA-8Zh4
Подумав, і зрозумів що у відношенні до Зеленського цілком влучно.