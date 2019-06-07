 Зеленский обсудил запуск работы Антикоррупционного суда с его руководством и председателем Верховного Суда. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Хотим помочь Антикоррупционному суду решить проблемы для скорейшего начала работы", - подчеркнул глава государства. Во время встречи отмечалось, что эффективная деятельность антикоррупционных органов Украины является требованием общества.

Также участники обсудили состояние готовности Высшего антикоррупционного суда к началу работы 5 сентября, в частности проблемы с помещением и рабочими местами для судей.

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Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" устанавливает четкие требования к размещению учреждения. Так, здание суда оснащаются современными средствами для обеспечения личной безопасности судей и хранения документации. Также Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда и судебные палаты Высшего антикоррупционного суда не могут размещаться в одном здании, в частности вместе с другими судами и их аппаратами.

В 2018 году Кабинет Министров Украины выделил 2 здания для Высшего антикоррупционного суда, которые сейчас являются непригодными и требуют длительного капитального ремонта. Для временного размещения Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты Государственная судебная администрация Украины предоставила помещение Печерского районного суда Киева. Однако это не согласуется с требованиями статьи 15 Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде".

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По словам Танасевич, нерешенный вопрос с помещением может привести к срыву начала работы Высшего антикоррупционного суда. В то же время она сообщила, что со стороны ВАКС принимаются все необходимые меры для своевременного начала работы суда.

Для решения проблемы с размещением суда по поручению Президента Украины найдены и наработанные конкретные предложения, реализация которых начнется в ближайшее время. Зеленский подчеркнул готовность принимать все меры, необходимые для обеспечения надлежащего функционирования Антикоррупционного суда.

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