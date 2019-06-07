 Командующий ООС Сырский: "Как только вражеская батарея выявила себя огнем, были задействованы огневые средства в ответ"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"По состоянию на 16.00 в госпиталь поступили еще трое военнослужащих. Это пострадавшие в результате ночного обстрела позиций объединенных сил вблизи Новолуганского. Напоминаем, что сегодня ночью враг коварно обстрелял наши позиции, в результате чего погибло двое воинов и 11 бойцов получили боевые травмы и ранения различной тяжести. Мы имеем неопровержимые доказательства применения врагом артиллерии 122 мм, запрещенной Минскими договоренностями. Как только вражеская батарея обнаружила себя огнем, объединенными силами было немедленно применено огневые средства поражения в ответ. Подчеркиваем, что огонь русских оккупантов не остается безнаказанным", - заявил Сырский.

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"Силы и средства ООС находятся в полной боевой готовности и дают немедленный отпор агрессору. Мы, объединенные силы, вне политики, в своих действиях руководствуемся военной присягой, законом Украины, минскими договоренностями и международным гуманитарным правом. За нами правда, мы защищаем родную землю, поэтому победа будет за нами", - резюмировал Сырский.

Как сообщалось ранее, 6 июня вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм. Враг также обстреливал украинских защитников из вооружения БМП, ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Погибли бойцы полка НГУ "Азова" Дмитрий Пругло (Круглый), ему было 28 лет, а также 23-летний Максим Олексюк (Максон).