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 Командующий ООС Сырский: "Как только вражеская батарея выявила себя огнем, были задействованы огневые средства в ответ"

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Сырский заявил, что силы и средства ООС находятся в полной боевой готовности и дают немедленный отпор агрессору.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"По состоянию на 16.00 в госпиталь поступили еще трое военнослужащих. Это пострадавшие в результате ночного обстрела позиций объединенных сил вблизи Новолуганского. Напоминаем, что сегодня ночью враг коварно обстрелял наши позиции, в результате чего погибло двое воинов и 11 бойцов получили боевые травмы и ранения различной тяжести. Мы имеем неопровержимые доказательства применения врагом артиллерии 122 мм, запрещенной Минскими договоренностями. Как только вражеская батарея обнаружила себя огнем, объединенными силами было немедленно применено огневые средства поражения в ответ. Подчеркиваем, что огонь русских оккупантов не остается безнаказанным", - заявил Сырский.

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"Силы и средства ООС находятся в полной боевой готовности и дают немедленный отпор агрессору. Мы, объединенные силы, вне политики, в своих действиях руководствуемся военной присягой, законом Украины, минскими договоренностями и международным гуманитарным правом. За нами правда, мы защищаем родную землю, поэтому победа будет за нами", - резюмировал Сырский.

Как сообщалось ранее, 6 июня вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм. Враг также обстреливал украинских защитников из вооружения БМП, ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Погибли бойцы полка НГУ "Азова" Дмитрий Пругло (Круглый), ему было 28 лет, а также 23-летний Максим Олексюк (Максон).

Командующий ООС Сырский: Как только вражеская батарея выявила себя огнем, были задействованы огневые средства в ответ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3131216
 
   
 Топ комментарии
 
брешет эта паркетная тварь... Ибо тогда бы не было потерь у Азова...
В реальности рашистскую батарею обнаружили, сообщили наверх... а там ничего не предпринимали, пока не погибли бойцы Азова под ударом этой батареи
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ага, только сообщали, что из Киева запретили открывать огонь.
После волны возмущения в интернете - адекватный ответ.

С таким гавнокомандующим, как Зе, мы далеко не уйдем.

Зе, погибшие на твоей совести!
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Он же пишет,что ответили огнем после их обстрела,поэтому погибли наши воины.
Если бы уничтожили батарею в момент сосредоточения ночью то понятно что никто из наших не погиб бы
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брешет эта паркетная тварь... Ибо тогда бы не было потерь у Азова...
В реальности рашистскую батарею обнаружили, сообщили наверх... а там ничего не предпринимали, пока не погибли бойцы Азова под ударом этой батареи
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Он же пишет,что ответили огнем после их обстрела,поэтому погибли наши воины.
Если бы уничтожили батарею в момент сосредоточения ночью то понятно что никто из наших не погиб бы
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они так могут и до киева доехать если огонь не открывать )
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Ну пусть едут)) Раньше сядут раньше выйдут))
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То есть нужно ждать, пока рашисты ударят из батареи, поубивают наших солдат, аж тогда что то предпринимать, то есть это нормально?
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Абсолютно ненормально!Я удивляюсь почему не уничтожили их в момент когда они приехали,потому что все основания для этого как оказывается были и не надо было ждать пока убьют наших.Но видимо действительно вышестоящее начальство струсило
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Два дуралея - арта стреляет с закрытых позиций - ее не возможно обнаружить до того как она начала стрелять
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Ее обнаружили еще когда ехала в район из которого вела огонь
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Какой хороший командующий был Наев.................
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а ну предоставь доказательсва и кто из Киева запретил правдолюб.
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ага, только сообщали, что из Киева запретили открывать огонь.
После волны возмущения в интернете - адекватный ответ.

С таким гавнокомандующим, как Зе, мы далеко не уйдем.

Зе, погибшие на твоей совести!
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И на совести его избиравших.
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Ты знаешь, может Зеля и чмо, как ты пытаешься тут доказать. Но этот паркетный дегенерат - нынешний командующий силами ООС был назначен лично верховным главнокомандующим на тот Момент Порошенко.
Так, вот тут даже на Цензоре была статься, что этот паркетный подонок Сырский предоставил свою декларацию за прошлый год, так вот при доходах в 500 тысяч в год (зарплата его около 50 тыс. грн в месяц) он ещё и взял в ведомстве Генштааба материальную помощь в размере 1200 грн.
О чём это говорит?
О том, что это старый коррупционный кадр и не имеет ни чести ни совести.
Как думаешь, этот подонок без чести и совести, будет думать о вверенных ему солдатах?
Да никогда. Он срал на них. И продолжает в лучших старых брехливых традициях, только брехать и вешать лапшу людям.
Если Зеленский не снимет этого кадра, то он такой же как и Порошенко и на нём можно ставить крест.
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командует главнокомандующий и он несет всю ответственность.

Главнокомандующий - это Зе.
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Армія виконує НАКАЗИ. Наказав бунапарт зеля "не стрелять" вони й не стріляли.
І тільки гниди можуть тепер робити крайніми військових які виконали НАКАЗ.
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Коли гнида Порошенко реально віддав наказ не стріляти, ти тоді радів...
Командувач ООС Сирський: "Як тільки ворожа батарея виявила себе вогнем, були задіяні вогневі засоби у відповідь" - Цензор.НЕТ 2275
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алё...речь идет о ночных погибших в результате бездумных действий нгш при зелебене...
а порох уже в ростове,ты сам постил момент побега и дату указывал.
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Не був би ти зебілом щоб не брехав. Це був ультиматум перед наступом.
Оркам дали три дня на "скласти зброю" а потім гнали до кордону.
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В одностороннем порядке прекращают огонь или прекращают огонь в ответ?
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разговор о том,что запретили открывать огонь из киева,а сей генерал находится в оос,а не в киеве.подмена понятий-основной инструмент пригожинских воронов.
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А чому Доник пише інше ? Що є пряма заборона з Києва.
Я не вірю.
Якби відповідали - стільки жертв не було б.
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Vedanta,
Как я поняла из сообщений на ЦН, сепврская движуха была замечена три(!) дня назад и было очевидно, что рано или поздно обстрелы будут......., НО кто-то(?) протупил и сразу не отреагировал - из-за этого погибшие и раненные......., а потом пошли уже сообщения от штаба/командующего ООС и некоторых блогеров об ответке
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Донік писав про удар на випередження. А можна тільки удар у відповідь.
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Пора запретить пользоваться мобилами на передке
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Ясен перец мобилы виноваты. Не зебильные приказы а мобилы...
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Эта батарея была выявлена 3 раза при перемещении - может подходящее место для пикника искала? хн...
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А превентивный удар нельзя было провести, что-бы своих людей сберечь? Тем более пишут, что возможность была, а не ждать пока погибнут люди.
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что бы уменьшить потери на фронте нужно не трещать по телефону на передовой При современных средствах радиолокации звонок по телефону это самоубийство
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Это просто кабздец какой то!!! Это чмо врет! В фейсбуке воин с нулевки написал, что развертывание этой батареи видели не один раз! И за ними ДОЛГО наблюдали... А когда она развернулась на боевой, наши запросили помощь арты... НО , С ВЫШЕ послупил прямой приказ не открывать огонь!!! Причем со всеми устрашилками... Так что эта козлина ******! Если бы наша арта ухекала эту батарею еще при развертывании(согласно Минским договоренностям), то ни один из наших воинов не погиб! Вот в чем правда! Ничего... прийдет и на нашу улицу праздник.
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похоже, что какой-то вредитель из Киева отдает преступные приказы, не давая уничтожить врага до того, как он открыл огонь по нашим позициям.. Командувач ООС Сирський: "Як тільки ворожа батарея виявила себе вогнем, були задіяні вогневі засоби у відповідь" - Цензор.НЕТ 4065
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мы знаем, кто этот вредитель. Из двух букв.
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Пане Сирський,що таке" підступно".Викиньте це слово з свого лексикону.Це ж, як я розумію, війна .Ми добре памятаємо підступнісь москалів у всій нашій історії,в т. числі і під Іловайськом.А ви памятаєте?Не ображайтесь,будь ласка.
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Командувач ООС Сирський: "Як тільки ворожа батарея виявила себе вогнем, були задіяні вогневі засоби у відповідь" - ИДИОТ! И сколько погибло со стороны сепаров? Сколько было уничтожено ИХ техники? ********!
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И кому выгодно ставит под сомнение слова военных с ООС, а именно командующего ООС и штаба ООС,- порохоботам, типа "известного" активиста Доника и ольгинцам.
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Кровь украинцев на руках Зе... Он непосредственно отдал приказ - не стрелять... Пусть теперь САМ посмотрит в глаза матерей,жен, детей погибших этой ночью... Бумеранг не за горами...
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Ну, не сволочи - пять лет пидступно стреляют? Но, ниче, доказательства у нас есть, нужно только разузнать на куда с ними идти.
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Правильно - і нехай говноЗекомандувач хоч 1000 разів говорить про припинення вогню!
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ГОДИНУ вівся обстріл, коли заїзжали ті під.ри на позиції їх бачили і доповідали керівництву та просили дозволу на ураження , дозволу на відповідь не було.

КОГО ВИ ПІД.РАСИ ХОЧЕТЕ НАЄ.АТИ. В РЕЗУЛЬТАТІ ЗНОВУ Ж ВАШИХ ПЕРЕМОВ В МІНСЬКУ ВЖЕ ХЛОПЦІ ЗАГИНУЛИ??????????????????????
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а ну ка умники с европейского выбора расскажите нам как ночью можно увидеть батарею 122 мл гаубиц и сразу ее уничтожить. это прохосрань не дшк и не миномет 8о у нее радиус стрельбы чуток побольше минимум 11 километров . ну понятное дело Зеленский запретил стрелять эти долбодятлы выкатили гаубицу на прямую наводку и с расстояния 400 метров начали стрелять . а наши ребята в это время звонили в Киев и просили разрешения открыть огонь . кому вы это рассказываете идиоты?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомандующий ООС Сырский: "Как только вражеская батарея выявила себя огнем, были задействованы огневые средства в ответ"
 
 
 
 
 
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