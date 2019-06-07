 Командующий ООС Сырский: "Как только вражеская батарея выявила себя огнем, были задействованы огневые средства в ответ"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
"По состоянию на 16.00 в госпиталь поступили еще трое военнослужащих. Это пострадавшие в результате ночного обстрела позиций объединенных сил вблизи Новолуганского. Напоминаем, что сегодня ночью враг коварно обстрелял наши позиции, в результате чего погибло двое воинов и 11 бойцов получили боевые травмы и ранения различной тяжести. Мы имеем неопровержимые доказательства применения врагом артиллерии 122 мм, запрещенной Минскими договоренностями. Как только вражеская батарея обнаружила себя огнем, объединенными силами было немедленно применено огневые средства поражения в ответ. Подчеркиваем, что огонь русских оккупантов не остается безнаказанным", - заявил Сырский.
"Силы и средства ООС находятся в полной боевой готовности и дают немедленный отпор агрессору. Мы, объединенные силы, вне политики, в своих действиях руководствуемся военной присягой, законом Украины, минскими договоренностями и международным гуманитарным правом. За нами правда, мы защищаем родную землю, поэтому победа будет за нами", - резюмировал Сырский.
Как сообщалось ранее, 6 июня вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм. Враг также обстреливал украинских защитников из вооружения БМП, ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.
Погибли бойцы полка НГУ "Азова" Дмитрий Пругло (Круглый), ему было 28 лет, а также 23-летний Максим Олексюк (Максон).
В реальности рашистскую батарею обнаружили, сообщили наверх... а там ничего не предпринимали, пока не погибли бойцы Азова под ударом этой батареи
Если бы уничтожили батарею в момент сосредоточения ночью то понятно что никто из наших не погиб бы
После волны возмущения в интернете - адекватный ответ.
С таким гавнокомандующим, как Зе, мы далеко не уйдем.
Зе, погибшие на твоей совести!
Так, вот тут даже на Цензоре была статься, что этот паркетный подонок Сырский предоставил свою декларацию за прошлый год, так вот при доходах в 500 тысяч в год (зарплата его около 50 тыс. грн в месяц) он ещё и взял в ведомстве Генштааба материальную помощь в размере 1200 грн.
О чём это говорит?
О том, что это старый коррупционный кадр и не имеет ни чести ни совести.
Как думаешь, этот подонок без чести и совести, будет думать о вверенных ему солдатах?
Да никогда. Он срал на них. И продолжает в лучших старых брехливых традициях, только брехать и вешать лапшу людям.
Если Зеленский не снимет этого кадра, то он такой же как и Порошенко и на нём можно ставить крест.
Главнокомандующий - это Зе.
І тільки гниди можуть тепер робити крайніми військових які виконали НАКАЗ.
а порох уже в ростове,ты сам постил момент побега и дату указывал.
Оркам дали три дня на "скласти зброю" а потім гнали до кордону.
Я не вірю.
Якби відповідали - стільки жертв не було б.
Как я поняла из сообщений на ЦН, сепврская движуха была замечена три(!) дня назад и было очевидно, что рано или поздно обстрелы будут......., НО кто-то(?) протупил и сразу не отреагировал - из-за этого погибшие и раненные......., а потом пошли уже сообщения от штаба/командующего ООС и некоторых блогеров об ответке
КОГО ВИ ПІД.РАСИ ХОЧЕТЕ НАЄ.АТИ. В РЕЗУЛЬТАТІ ЗНОВУ Ж ВАШИХ ПЕРЕМОВ В МІНСЬКУ ВЖЕ ХЛОПЦІ ЗАГИНУЛИ??????????????????????