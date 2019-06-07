 Предложение "Газпрома" о скидке в 25% выглядит менее привлекательно, чем цены для Украины на европейском рынке, - Коболев. ИНФОГРАФИКА

Об этом он написал на в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей", - отметил он.

Читайте также: Бойко и Медведчук полетели на форум Путина "поговорить" о скидках на российский газ

Коболев напомнил, что Стокгольмский арбитраж пересмотрел контракт "Газпрома" и "Нафтгаза" на поставку газа, признав ряд его условий дискриминационными и обязав россиян продавать Украине газ в первом квартале 2019 года по $300 за 1000 куб. метров, а во втором - за $221, но делать это "Газпром" отказывается.

Как отметил глава НАК, вместо этого украинская компания покупает газ в Европе существенно дешевле: в первом квартале - по $259, во 2 квартале - по $212, июльская цена - $178.

В НАК подытожили, что в настоящее время сложно оценивать предложение "Газпрома", поскольку неясно, какую именно сумму он предлагает снизить на 25% и на каких условиях. Но, так или иначе, предложение "Газпрома" выглядит куда менее привлекательно, чем цены, доступные для Украины на европейском рынке.

"При каких условиях" Газпром", который не хочет поставлять Украине газ даже по очень выгодной для него цене, пойдет на радикальное снижение? Прощение долга "Газпрома" "Нафтогазу", отказаться от любых арбитражей, неприменение европейских правил в газовой сфере? Такой сценарий на самом деле означал бы для России дополнительные миллиардные прибыли, а для Украины - потери и возвращения в полную зависимость от Кремля", - считает Коболев.

Читайте также: Правительство обязало "Нафтогаз" снизить цены на газ

Ранее в пятницу глава правления "Газпром" Алексей Миллер заявил о готовности начать переговоры о прямых поставках в Украину, которые позволят снизить цену на газ для потребителей на 25% от существующей, и увязал их с переговорами о продлении транзита на период после 2019 года.

Миллер высказался за прямые переговоры с Киевом по газовым вопросам, тогда как последние годы стороны встречаются преимущественно в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии.