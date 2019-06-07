EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1856  40
Материалы по теме:
Все про:Газ (9086) Газпром (2879) Нафтогаз (2688) Коболев (326)

 Предложение "Газпрома" о скидке в 25% выглядит менее привлекательно, чем цены для Украины на европейском рынке, - Коболев. ИНФОГРАФИКА

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что в предложении "Газпрома" снизить цену на газ для Украины кроются неприемлемые условия.

Об этом он написал на в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей", - отметил он.

Читайте также: Бойко и Медведчук полетели на форум Путина "поговорить" о скидках на российский газ

Коболев напомнил, что Стокгольмский арбитраж пересмотрел контракт "Газпрома" и "Нафтгаза" на поставку газа, признав ряд его условий дискриминационными и обязав россиян продавать Украине газ в первом квартале 2019 года по $300 за 1000 куб. метров, а во втором - за $221, но делать это "Газпром" отказывается.

Как отметил глава НАК, вместо этого украинская компания покупает газ в Европе существенно дешевле: в первом квартале - по $259, во 2 квартале - по $212, июльская цена - $178.

Предложение Газпрома о скидке в 25% выглядит менее привлекательно, чем цены для Украины на европейском рынке, - Коболев 01

В НАК подытожили, что в настоящее время сложно оценивать предложение "Газпрома", поскольку неясно, какую именно сумму он предлагает снизить на 25% и на каких условиях. Но, так или иначе, предложение "Газпрома" выглядит куда менее привлекательно, чем цены, доступные для Украины на европейском рынке.

"При каких условиях" Газпром", который не хочет поставлять Украине газ даже по очень выгодной для него цене, пойдет на радикальное снижение? Прощение долга "Газпрома" "Нафтогазу", отказаться от любых арбитражей, неприменение европейских правил в газовой сфере? Такой сценарий на самом деле означал бы для России дополнительные миллиардные прибыли, а для Украины - потери и возвращения в полную зависимость от Кремля", - считает Коболев.

Читайте также: Правительство обязало "Нафтогаз" снизить цены на газ

Ранее в пятницу глава правления "Газпром" Алексей Миллер заявил о готовности начать переговоры о прямых поставках в Украину, которые позволят снизить цену на газ для потребителей на 25% от существующей, и увязал их с переговорами о продлении транзита на период после 2019 года.

Миллер высказался за прямые переговоры с Киевом по газовым вопросам, тогда как последние годы стороны встречаются преимущественно в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии.

Предложение Газпрома о скидке в 25% выглядит менее привлекательно, чем цены для Украины на европейском рынке, - Коболев 02

Источник: https://censor.net.ua/n3131212
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
зелебобіки, коли ви вже його приберете?
він же заважає путєну гроші на війну заробляти!
 показать весь комментарий
 
 
Потерпи до парламентских.
Тогда все очень быстро вылетят.
 показать весь комментарий
 
 
а в Европе простите газ из какой страны неужели ЮАР?????? и не верю я что там в Европе вот просто так от души без накруток и процентов за посредничество не продавали нам ГАЗ ИЗ РОССИИ НЕ ВЕРЮ Предложение "Газпрома" о скидке в 25% выглядит менее привлекательно, чем цены для Украины на европейском рынке, - Коболев - Цензор.НЕТ 2136
 показать весь комментарий
 
Россия поставляет в Европу чуть больше 33% со всего импортированого Европой газа. Остальное - Норвегия, Алжир, Ливия и США.
 показать весь комментарий
 
 
Ну шо лехторат квартала,помогли вам кацапы??
 показать весь комментарий
 
 
ти старайся краще, а то гигнеться ваша расісюшка нахрін
 показать весь комментарий
 
 
Пофиг твои рассуждения. Ты же справку так и не показал ))
 показать весь комментарий
 
Кобель добрый ? )) Когда лимоны себе на зарплату начисляет ))
 показать весь комментарий
 
кобель ти дурак чи українів вважаєш дураками.... та йди ти в дупу.
 показать весь комментарий
 
 
а сам-то ты кто? посмотри в зеркало, кроме пустого места разве что-то увидишь?
 показать весь комментарий
 
 
это ванька из ольгино, раньше оно отмазывало путина, а сейчас - вазелина
 показать весь комментарий
 
Это он про себя говорит?
Так, это понятно!
 показать весь комментарий
 
 
Уважаю Коболева.
Он ещё не раз макнёт Газпром.
И когда это было, чтобы Газпром предлагал скидку, да ещё уговаривал покупать газ у него?
 показать весь комментарий
 
 
Газпром макнет.
А нас, украинцев?
Или для него важен сам процесс для обоснования премий?
 показать весь комментарий
 
 
Премьер-министр Толя Шарий уберёт этого неудобного выскочку. Зеля зуб даёт.
А то взяли, хахлы, моду, старшим товарищам перечить.
 показать весь комментарий
 
даже если бы оно выглядело более привлекательно - с кацапляндией никаких
дел не нужно иметь...
 показать весь комментарий
 
 
Можно. Если они в качестве компенсации за войну будут даром отдавать.
 показать весь комментарий
 
Верно.
Гори все синим пламенем!
Помирать, так вместе с Газпромом.
Да?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Это анусоротое дерьмо еще что-то смеет извергать из своей вонючей барыжной клоаки? На одном суку с ********** порошепнко и остальной швалью должен болтаться!!!
 показать весь комментарий
 
Зебіл, ти графіки бачив? Поясни у чому Коболєв не правий?
 показать весь комментарий
 
 
Если как говорит Коболев, мы сейчас закупаем газ дешевле, то почему коммунальные тарифы так выросли? Предложение "Газпрома" о скидке в 25% выглядит менее привлекательно, чем цены для Украины на европейском рынке, - Коболев - Цензор.НЕТ 4116
 показать весь комментарий
 
 
Знижка на газ обішлась нам в тисячі загиблих та втарченими територіями.
ДОСИТЬ вже.
послати росію подалі. і забути.
 показать весь комментарий
 
Не верю я этому перцу. Ни единому слову вылетающему из его рота я не верю.
Я не знаю конкретно на кого работает эта тварь, но знаю твердо одно - это не государство Украина.
Самое обидное то, что мы с этим говном и сделать то ничего не можем. Его нам назначили, ему платят ох....ную зарплату, оно делает все шо хочет, а цены растут у нас, пересичных украинцев!
 показать весь комментарий
 
Предложение "Газпрома" о скидке в 25% выглядит менее привлекательно, чем цены для Украины на европейском рынке, - Коболев - Цензор.НЕТ 7138

Инцидент произошел 7 июня 2019 годав 6:35 утра по московскому времени. В юго-восточной части Восточно-Китайского моря двигались параллельными курсами отряд кораблей Тихоокеанского флота и авианосная ударная группа ВМС США. По данным ТОФ, крейсер USS Chancellorsville внезапно изменил направление и прошел всего в 50 метрах от российского корабля. Чтобы избежать столкновения, экипаж "Адмирала Виноградова", обосравшись, был вынужден совершить экстренное маневрирование.
 показать весь комментарий
 
 
По Коболеву получается, что посредники из Словакии продают газ ниже покупной цены - полный маразм! Предложение "Газпрома" о скидке в 25% выглядит менее привлекательно, чем цены для Украины на европейском рынке, - Коболев - Цензор.НЕТ 9720 Это может говорить только о том, что Коболев крайне заинтересован в этой схеме поставок газа.
 показать весь комментарий
 
А мозг включить зеленое божество не велит ? Кто тебе сказал, что Словакия покупает газ по той же цене, что Газпром выставил Украине ?
 показать весь комментарий
 
 
Сразу видно кацапское быдло на этой ветке. Коболев указал на цену газа из Европы, которая самая низкаяч, и вы, кацапня обосранная, срущая на Коболева, прокукарекайте, почему цена от газпромв в 315 баксой выгоднее, чем 178 из Европы, да еще Украина должна простить кацапне 2,56 лярда баксов долга? Очнитесь ЗЕбилы и кацапы, а то вас, шакалов начнут отлавливать и немножко вешать.
 показать весь комментарий
 
 
У кацапов фишка сработала о барыгах и мародерах, им удалось Пороха сковырнуть, потом его помощников в дерьме утопят, потом волонтеров, и напоследок добробаты под нож пойдут как "мародеры и убийцы народа бамбаса". Все по плану Суркова.
 показать весь комментарий
 
А вы сколько хотели сделать на газ, не 500 у.е. .
Коблику пора уже переговоры насчет транзита вести, а не влезать в чужую тему Оппоблока.
 показать весь комментарий
 
Он все верно говорит...сейчас к примеру газ на рынке ЕС 120 баксов стоит - и мы его в хранилища качаем....А МОРДОР если продаст то по 280 баксов и контракт будет длительный и летом тоже 280 , а не как сейчас 120 с ЕС....Нужно работать с ЕС....МОРДОР нам не партнер.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредложение "Газпрома" о скидке в 25% выглядит менее привлекательно, чем цены для Украины на европейском рынке, - Коболев. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
 вверх