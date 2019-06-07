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 Сотрудники Черкасской таможни за 5 месяцев получили 200 тыс. долл. взяток при махинациях с растаможкой автомобилей, - СБУ

В Черкасской области сотрудники СБУ уличили должностных лиц Черкасской таможни ГФС в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что инспекторы Черкасской таможни совместно с работниками коммерческой структуры, специализирующейся на предоставлении услуг по растаможке товаров, наладили механизм получениявзяток от владельцев транспортных средств. Во время таможенного оформления злоумышленники вносили в официальные документы заведомо ложные сведения о реальной рыночной стоимости ввозимых автомобилей. Таким образом занижались суммы уплаты в бюджет обязательных таможенных платежей.

Благодаря функционированию такой "программы лояльности" в январе-мае текущего года дельцы обогатились на более чем 200 тысяч долларов. По предварительным выводам экспертов за этот же период государственный бюджет недополучил почти 2,5  миллиона гривен.

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Во время санкционированных обысков в офисе брокерской компании правоохранители изъяли печати, техническую документацию на транспортные средства, договора купли-продажи, счета-фактуры и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность группы.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ст. 365-2, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131210
 
 
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как только взятки - тут же сбу...
закономерность какая-то
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А чё , на других таможнях Украины, меньше берут? Співробітники Черкаської митниці за 5 місяців отримали 200 тис. дол. хабарів на махінаціях із розмитненням автомобілів, - СБУ - Цензор.НЕТ 6031
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотрудники Черкасской таможни за 5 месяцев получили 200 тыс. долл. взяток при махинациях с растаможкой автомобилей, - СБУ
 
 
 
 
 
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