 На обстрелы РФ под Новолуганским мы дали адекватный ответ, - штаб ООС. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
"Мероприятия медицинской эвакуации были проведены вовремя. Специальными медицинскими автомобилями раненых военнослужащих были оперативно доставлены в военно-лечебного учреждения. Со слов начальника военного госпиталя полковника медицинской службы Павла Пилипенко, четверо военнослужащих поступили с осколочными ранениями конечностей, туловища, торакальным ранением тому подобное. Еще четверо – с боевыми акубаротравмами. Состояние здоровья всех военнослужащих средней степени тяжести. Всем им была оказана квалифицированная медицинская помощь, они подготовлены к дальнейшей эвакуации в военно-лечебные учреждения с высшим уровнем оказания медицинской помощи", - гоорится в сообщении.
"Заместитель начальника штаба ООС из стратегических коммуникаций полковник Руслан Мирошниченко сообщил, что ночью 7 июня враг дерзко нарушил условия Минских договоренностей. Осуществив обстрел позиций наших подразделений с применением артиллерийских систем запрещенных Минскими соглашениями. В результате вражеских обстрелов погибли двое военнослужащих Объединенных сил. Восемь – получили ранения различной степени тяжести. Впрочем, на обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ с использованием оружия, что не противоречит условиям Минских договоренностей и в рамках соблюдения требований международного гуманитарного права", - собщили в штабе ООС.
Как сообщалось ранее, 6 июня вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм. Враг также обстреливал украинских защитников из вооружения БМП, ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.
Погибли бойцы полка НГУ "Азова" Дмитрий Пругло (Круглый), ему было 28 лет, а также 23-летний Максим Олексюк (Максон).
Категорический запрет на уровне Киева. С угрозами всех кар небесных»,- пишет известный «активист» Роман Доник в Facebook.
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Кому верить- активисту "известному" или штабу ООС.
Сейчас вазелина на г+г будут отмазываться
Это война.
Зе, ты не главнокомандующий, ты просто неуч.
А шо ж тепер за це буде?
Отвечают при этом ессно не 82мм минометами, а тем же самым 152м калибром.
вот это адекватный ответ будет!
Это адекватный ответ?
"Расія патіряла кантроль над баєвікамі"
Например авиация, системы залпового огня, гацубицы
По мнению Парубия, президент должен скорректировать свою позицию и иметь уважение к украинским воинам, которые, рискуя своей жизнью, каждый день защищают украинскую независимость. "Капитуляции мы не допустим",- добавил Парубий.
Если Зеленский публично не дезавуирует заявления Кучмы, это означает, что он стал на путь государственной измены - Анна Гопко.
Заявления представителя Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске противоречат интересам государства. Об этом в интервью на "Прямом" заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Ляшко - Зеленскому с трибуны ВР:
- Владимир! Мы сегодня приняли Закон об импичменте. Я вижу, что вы очень скоро попадете под его действие!
********* обосрался на всю Украину. Так ломается система. Ломатель Украины *****.
Зебанаты, вы уже поняли, что попали в компанию антимайдана, оккупанта, рыгов, предателей, коммунистов, малороссов и сепаров?
Или до сих пор на ручнике?(с)
Хотя Порошенко специально устроил так, что бы во второй тут не попал никто из вменяемых типа Гриценко или Юльки и думал, что легко победит Зелю... Но не учёл степень ненависти народа к себе, который готов был голосовать хоть за чёрта лысого только не за мародёрство.
В любом случае, Порошенко никогда не будет лидером нации, у него было 5 лет полной власти, которую он употребил только для личного обогащения а народ опускал в нищету...
Так не могло продолжаться ещё 5 лет. Отсюда и результат... Что он хотел, то он и получил.
Этот Зеля тоже не подарок из за непоняток на внешнеполитическом курсе...
Но Порошенко своим воровством и поведением не оставил выбора людям. Это факт.
Потому, что вы правильно заметили, что техника отведена...
А из стрелкового оружия или гранотомётов не получится произвести адекватный ответ.
засунь себе в сраку свой "адекватный ответ"
и будут бедные те свинособаки,кто попадёт под их раздачу..
Усраться можна от уровня ипанутой толерастии! Какая-то гнилая болтовня, присущая какому-то европоцовскому поцифисту, а не подполковнику ВСУ, в войсках которого кацапами были убиты 2 воина и 8 покалечены.