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 Политика Украины
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 На обстрелы РФ под Новолуганским мы дали адекватный ответ, - штаб ООС. ВИДЕО

Раненые во время ночного обстрела позиций ООС под Новолуганским военнослужащие эвакуированы в госпиталь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Мероприятия медицинской эвакуации были проведены вовремя. Специальными медицинскими автомобилями раненых военнослужащих были оперативно доставлены в военно-лечебного учреждения. Со слов начальника военного госпиталя полковника медицинской службы Павла Пилипенко, четверо военнослужащих поступили с осколочными ранениями конечностей, туловища, торакальным ранением тому подобное. Еще четверо – с боевыми акубаротравмами. Состояние здоровья всех военнослужащих средней степени тяжести. Всем им была оказана квалифицированная медицинская помощь, они подготовлены к дальнейшей эвакуации в военно-лечебные учреждения с высшим уровнем оказания медицинской помощи", - гоорится в сообщении.

Также читайте: 6-7 июня на Донбассе погибли двое украинских воинов, еще 10 получили ранения и травмы, - штаб

"Заместитель начальника штаба ООС из стратегических коммуникаций полковник Руслан Мирошниченко сообщил, что ночью 7 июня враг дерзко нарушил условия Минских договоренностей. Осуществив обстрел позиций наших подразделений с применением артиллерийских систем запрещенных Минскими соглашениями. В результате вражеских обстрелов погибли двое военнослужащих Объединенных сил. Восемь – получили ранения различной степени тяжести. Впрочем, на обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ с использованием оружия, что не противоречит условиям Минских договоренностей и в рамках соблюдения требований международного гуманитарного права", - собщили в штабе ООС.

Как сообщалось ранее, 6 июня вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм. Враг также обстреливал украинских защитников из вооружения БМП, ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Погибли бойцы полка НГУ "Азова" Дмитрий Пругло (Круглый), ему было 28 лет, а также 23-летний Максим Олексюк (Максон).

Источник: https://censor.net.ua/n3131206
 
 
 Топ комментарии
 
Узеленского рассчитывали, что в случае скандала по поводу "не стрелять" и "снятия блохады", Данилыч все возьмет на себя. Но это же Данилыч - "Я лишь озвучил то что мне говорил Зиленский". Удачно Кучма в Минске припиздента подставил.

По мнению Парубия, президент должен скорректировать свою позицию и иметь уважение к украинским воинам, которые, рискуя своей жизнью, каждый день защищают украинскую независимость. "Капитуляции мы не допустим",- добавил Парубий.

Если Зеленский публично не дезавуирует заявления Кучмы, это означает, что он стал на путь государственной измены - Анна Гопко.

Заявления представителя Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске противоречат интересам государства. Об этом в интервью на "Прямом" заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Ляшко - Зеленскому с трибуны ВР:
- Владимир! Мы сегодня приняли Закон об импичменте. Я вижу, что вы очень скоро попадете под его действие!

Припизден обосрался на всю Украину. Так ломается система. Ломатель Украины блять.

Зебанаты, вы уже поняли, что попали в компанию антимайдана, оккупанта, рыгов, предателей, коммунистов, малороссов и сепаров?
Или до сих пор на ручнике?(с)
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Надо всегда давать РАВНОЗНАЧНЫЙ ответ, а не из разрешенного какими-то непонятными минскими соглашениями.

Это война.

Зе, ты не главнокомандующий, ты просто неуч.
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Що можна убло чекати він головнокомандуючого уклоніста? Невже хтось сподівався, що він реально буде захищати Україну?
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И разрешённый минскими калибр...в ответ на 152 мм...ппц.
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Нужно как Израиль отвечать. Палестинцы выпустили пару самодельных ракет по территории Израиля, в ответ Израиль задействовал авиацию, дроны.
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Три раза эту батарею могли разнести на куски. Они явно нарушали Минские соглашения по зоне отвода. Но с самого верха - запрет на открытие огня.

Категорический запрет на уровне Киева. С угрозами всех кар небесных»,- пишет известный «активист» Роман Доник в Facebook.
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Доник много лжет...его слова нужно перепроверять.
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Впрочем, на обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ с использованием оружия, что не противоречит условиям Минских договоренностей и в рамках соблюдения требований международного гуманитарного права", - собщили в штабе ООС.
-----------------
Кому верить- активисту "известному" или штабу ООС.
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Сопля, Доник как раз известный, в отличие от тебя, обсцыкателя дивана.
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А Вы очередной номерной герой за моником. Досвидос.
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это менее 100 мм.. пукалки, в сравнении с 152мм.. Да и дистанция ответки там раза в 2 меньше..
Сейчас вазелина на г+г будут отмазываться
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Надо всегда давать РАВНОЗНАЧНЫЙ ответ, а не из разрешенного какими-то непонятными минскими соглашениями.

Это война.

Зе, ты не главнокомандующий, ты просто неуч.
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Он враг. Он не неуч, он тупо враг. Капитулянт избранный капитулянтами.
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Умник иди в ато и отвечай,с дивана писать легко
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Отвечать за тупость главкома? Позвольте, но это ваш енот!
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Зауваження: єнот може бути тільки НАШИМ.

На обстріли РФ під Новолуганським ми дали адекватну відповідь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9136
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Вы хотите чтоб в прямом эфиру озвучили факты, за которые потом ухватится рос.пропаганда ?
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Нарушілі указанія Кучми?
А шо ж тепер за це буде?
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Що можна убло чекати він головнокомандуючого уклоніста? Невже хтось сподівався, що він реально буде захищати Україну?
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Мало того, що сам все життя ухилявся, так тепер нашим хлопцям наказав від куль ухилятись і не стріляти!
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Мелочей не бывает, я говорил - если линял от военкомата - толку не будет, эта гнильца всегда будет присутствовать. Но в ответ мне вопили - научится ,продвинутый, свинарчуки. На обстріли РФ під Новолуганським ми дали адекватну відповідь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5960
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это видео адекватного ответа????????? к чему оно тут?????
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Так в изложении цензора это и есть адекватный ответ. Не удивлюсь, если завтра цензор напишет о "зверствах" хунты и ВСУ.
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Какие Минские Соглашения???? Какие вооружения им запрещены???? Долго будем читать этот бред, а парни платить за них жизнями???
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Так всегда пишут.
Отвечают при этом ессно не 82мм минометами, а тем же самым 152м калибром.
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Не все понимают слово - адекватный ответ .
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Не может быть адекватного ответа пока вооружённые силы кацап в находятся на нашей земле.
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Да мне до лампочки чем отвечают. Погибли солдаты обязанность которых защищать свою землю. А обязанность Президента выполнять законы Украины. А не договариваться с агрессора и о мире, пока они находятся на нашей земле.
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Из разрешенного оружия - это, надо понимать, из рогатки.
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гнаТь упыря зеЛю на ростов будем!
вот это адекватный ответ будет!
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это результат работы клоуна с чючмой.
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следите за движениями рук. 1. московия теряет контроль над своими войсками 2. московия теряет контроль над территорией 3 московии там нет На обстрелы РФ под Новолуганским мы дали адекватный ответ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1607
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Краще підписати - «Ми зробили це разом!»
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На этих фото интеллектуальнее всех - Гиви)
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ЗЕ стал на колени перед ...повстанцами?
Это адекватный ответ?
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Если тебя шлепнут по одной ягодице...Должна ли честная девушка подставить ,вторую ?
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А если женщину зовут лек,но она на самом деле мужчина ?
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а як же ж, чули!
"Расія патіряла кантроль над баєвікамі"
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А где же заявления от нашего 6-го гидранта? Никто не видел? Наверное, до сих пор памперсы меняет?
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Мда..Назвался груздем,полезай...Шот не слышно заявлений. Или слепым-глухим прикидывается ?
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шостого президента вже назвали - "на полшестого"
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На такі дії наша армія відповідатиме з усією потужністю (с) Узеленского
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Йому зараз не до того, він на Лігу Сміху збирається знову.
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Как на артобстрел можно дать адекватный ответ из автомата?
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никак... Ибо адекватный ответ - это более мощьный удар в ответ, чем сделал противник.
Например авиация, системы залпового огня, гацубицы
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Узеленского рассчитывали, что в случае скандала по поводу "не стрелять" и "снятия блохады", Данилыч все возьмет на себя. Но это же Данилыч - "Я лишь озвучил то что мне говорил Зиленский". Удачно Кучма в Минске *********** подставил.

По мнению Парубия, президент должен скорректировать свою позицию и иметь уважение к украинским воинам, которые, рискуя своей жизнью, каждый день защищают украинскую независимость. "Капитуляции мы не допустим",- добавил Парубий.

Если Зеленский публично не дезавуирует заявления Кучмы, это означает, что он стал на путь государственной измены - Анна Гопко.

Заявления представителя Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске противоречат интересам государства. Об этом в интервью на "Прямом" заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Ляшко - Зеленскому с трибуны ВР:
- Владимир! Мы сегодня приняли Закон об импичменте. Я вижу, что вы очень скоро попадете под его действие!

********* обосрался на всю Украину. Так ломается система. Ломатель Украины *****.

Зебанаты, вы уже поняли, что попали в компанию антимайдана, оккупанта, рыгов, предателей, коммунистов, малороссов и сепаров?
Или до сих пор на ручнике?(с)
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Порошенко был не лучше Зели. Напоминание...
На обстрелы РФ под Новолуганским мы дали адекватный ответ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8280
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Вы уже считаете что не лучше? Ещё месяц назад для вас Порох был полным отстоем! На обстріли РФ під Новолуганським ми дали адекватну відповідь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3174
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За Зелю голосовали, потому что абсолютное большинство граждан ненавидит Порошенко за коррупцию, воровство, его наживу на армии, за его опускание жизненного уровня людей, за опускание гривны, за брехню, за чванство, за его ненависть и истерику к критике, за его замашки царька....
Хотя Порошенко специально устроил так, что бы во второй тут не попал никто из вменяемых типа Гриценко или Юльки и думал, что легко победит Зелю... Но не учёл степень ненависти народа к себе, который готов был голосовать хоть за чёрта лысого только не за мародёрство.
В любом случае, Порошенко никогда не будет лидером нации, у него было 5 лет полной власти, которую он употребил только для личного обогащения а народ опускал в нищету...
Так не могло продолжаться ещё 5 лет. Отсюда и результат... Что он хотел, то он и получил.
Этот Зеля тоже не подарок из за непоняток на внешнеполитическом курсе...
Но Порошенко своим воровством и поведением не оставил выбора людям. Это факт.
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За зелю голосовали бо дэбилы,все, больше ничего писать уже не надо.
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Эт Вы зря... Зимой мы получили прилет ПТУР с погибшими нашими героями, в ответ было проведено множество пусков Фаготов и Стугн (видео выкладовалось на Цензоре), после чего окупанты притихли. Где решительный ответ от Хомчака и Зелепута?
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Не сперечайся,це бот.Він цей скрін тільки за сьогодні три рази встромив.
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То есть рубрика а мы тоже гамно выбирать умеем?
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Меня особо умиляет голосование за Зелепута избирателей Киева, Западной Украины и ЗСУ. Ну как поплавали? (с) (проголосовали).
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Ляшко і Климпуш-Цинцадзе - це визначні постаті ******** політики. Орієнтири доброчесності і приклад для наступниківНа обстріли РФ під Новолуганським ми дали адекватну відповідь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1240. Не смішіть людей.
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"Ляшко і Климпуш-Цинцадзе - це визначні постаті ******** політики"-безсумнівне твердження.Про доброчесність Іванни не знаю,а про Ляшка....в порівнянні з Вовчиком,це геній ораторства,патріот і інтелектуал.
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З чого відповідали? Важке озброєння по "мирному плану *******" відвели ще пару років тому, хоча він обіцяв, що поверне при найменшому порушенні. Що у нас зараз там стоїть, що б адекватно відповідати на загрози кацапів? Ніхто так правди і не каже.
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А правда в том, что не было и не будет адекватного ответа...
Потому, что вы правильно заметили, что техника отведена...
А из стрелкового оружия или гранотомётов не получится произвести адекватный ответ.
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Ви напевно дууууже далеко і далекі від фронту, раз пишете таке. У "третьої сили" є птрк, спг, міномети і ще одна цікава невловима річ, що роздає плюшки. Не пишіть фігні.
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адекватный - это какой? пострекотали стрелковым на удар АРТИЛЛЕРИИ?!

засунь себе в сраку свой "адекватный ответ"
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Что бы уменьшить количество потерь прекратите на передовой звонить по мобилкам При современных средствах радиолакации после звонка координаты вычисляются до метра И спутник может отслеживать сигнал и передавать данные арте а дальше дело техники Это уже не первое попадание в блиндаж То пулемётчица погибла в блиндаже то Азовцы Да и что за блиндажи такие Где настилы из брёвен в перемешку с землёй в три четыре наката За несколько лет можно было добротно окопаться
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В 2014 может не было чем защищаться, но в будущем если на твою территорию заходит оккупант, нужно сразу его уничтожать не обращая внимания на население. Тем более это население Донбасса заслужило давно уничтожения
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знаю одно - "Азов" за гибель своих отомстит без указаний с Банковой..
и будут бедные те свинособаки,кто попадёт под их раздачу..
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"...адекватный ответ с использованием оружия, что не противоречит условиям Минских договоренностей и в рамках соблюдения требований международного гуманитарного права "
Усраться можна от уровня ипанутой толерастии! Какая-то гнилая болтовня, присущая какому-то европоцовскому поцифисту, а не подполковнику ВСУ, в войсках которого кацапами были убиты 2 воина и 8 покалечены.
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Сегодня заходит такой , симпатичный молодой человек в маршрутку, улыбается всем, вежливый, приятно пахнет. Ну че, дали п..зды ему конечно..... Это рашнинтерпритация применимая к зеленскому . Выбрали соплежуя и ко, дерьмо всегда меняем на дерьмо ,а пацаны гибнут за страну которую другие под кацапа стелят,грабят и вообще долбое..ов толпа
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Порохоботы истерят не по-детски! Ну да, выборы на носу - чего доброго в Раду не попадут - это ж насколько труднее будет бюджет пилить?! Вот и наняли прихвостней чтобы топить всех, кто не с ними... засрали форум окончательно. Читать противно. Одно радует - избиратели не дураки, понимают кого в ВР пускать нельзя. Так, что зря стараетесь, господа порохообслуживающие...
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Ты зачем с утра опять гамна нажрался?
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Громадянине!!! Негайно прокиньтеся!!! З вас фонтанує потужна діарея!!!
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миру не можливо досягти без виконання військовими розпоряджень президента.
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Стреляйте хлопцы и не слушайте всяких придурков: у кучмы- деменция, у Зе - аутизм, а у ху#ла, который им эти команды отдаёт - шизофрения. Вы Неньку защищаете от одичалых, святое дело делаете!
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И так теперь будет всегда!!! - они забыли добавить.
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Смерть роcсийским фашистам на украинской земле!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа обстрелы РФ под Новолуганским мы дали адекватный ответ, - штаб ООС. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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