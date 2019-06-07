 Убийство Кирилла Тлявова: на восстановление подозреваемого Петровца в полиции подали неправильную апелляцию

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадское", об этом на брифинге сообщил Дмитрий Костенко, судья Окружного админсуда Киева, в котором восстановился в должности Петровец.

По его словам, суд признал необоснованными выводы аттестационной комиссии Нацполиции, вследствие которых Петровца уволили из полиции.

Костенко рассказал, что Главное управление полиции в Киевской области подало апелляцию на решение суда о его восстановлении в должности.

"Однако апелляционным судом она была оставлена без движения в связи с наличием недостатков в ее оформлении. Указанные недостатки апеллянтом устранены не были, в связи с чем апелляционная жалоба была возвращена. Таким образом, решение вступило в законную силу", - отметил он.

Судья отметил, что апеллянт по возвращении жалобы имел право на повторное обращение в суд, но полиция Киевской области во второй раз апелляцию подавать не стала.

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Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

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4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.