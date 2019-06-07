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 Убийство Кирилла Тлявова: на восстановление подозреваемого Петровца в полиции подали неправильную апелляцию

Окружной админсуд Киева отказал в удовлетворении апелляции на восстановление в полиции Владимира Петровца, подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, поскольку полиция Киевской области подала апелляцию с ошибками.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадское", об этом на брифинге сообщил Дмитрий Костенко, судья Окружного админсуда Киева, в котором восстановился в должности Петровец.

По его словам, суд признал необоснованными выводы аттестационной комиссии Нацполиции, вследствие которых Петровца уволили из полиции.

Костенко рассказал, что Главное управление полиции в Киевской области подало апелляцию на решение суда о его восстановлении в должности.

"Однако апелляционным судом она была оставлена без движения в связи с наличием недостатков в ее оформлении. Указанные недостатки апеллянтом устранены не были, в связи с чем апелляционная жалоба была возвращена. Таким образом, решение вступило в законную силу", - отметил он.

Судья отметил, что апеллянт по возвращении жалобы имел право на повторное обращение в суд, но полиция Киевской области во второй раз апелляцию подавать не стала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После смерти 5-летнего Кирилла думал об отставке, но это самый легкий путь уйти от ответственности, - Князев

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова проходит женщина. Она спрятала ружье, - Аваков

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Источник: https://censor.net.ua/n3131205
 
 
 Топ комментарии
 
Лихо заворачивается сюжет. Теперь суд начинает идти в отказ. Мента восстановили без решения суда, а мы тут ни при чем.
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об этом на брифинге сообщил Дмитрий Костенко, судья Окружного админсуда Киева,!!!!!!
"ВККС отвергла отрицательное заключение общественного совета добродетели и признала Дмитрия Костенко доброчестным, - написал на своей странице в Facebook активист "Автомайдана" Роман Маселко. - Кстати, в 2017 году судья сбил на автомобиле девочку, но полностью избежал наказания. Наказали ... отца девочки. !!!!!
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Лихо заворачивается сюжет. Теперь суд начинает идти в отказ. Мента восстановили без решения суда, а мы тут ни при чем.
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специально с ошибками и подавали или там все тупые?
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скорее второе..... они даже почтовый конверт порой не могути првильно надписать....
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Зе-билы хаят реформы Порошенко, которые тот ПОПЫТАЛСЯ провести, забывая, что Порошенко ЕДИНСТВЕННЫЙ президент, который ПЫТАЛСЯ хоть что-то реформировать!
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Кацапе, дай лінк, де Порошенко проводить реформу поліції.
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Я просив лінк, де Порошенко проводить реформу поліції.
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Все Законы Украины в т. ч и т. н. Реформа полиции произведена на основании Законов. А Законы принимали депутаты от Блока Петра Порошенко и подписаны им.
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Тупой.
А сколько "Врадевок" ты бы получил, БЕЗ этих реформ?!
Или ты уже забыл про Врадиевку?
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«история не имеет сослагательного наклонения». Смысл её в том, что при оценке исторических событий некорректно-де говорить - "а вот если бы..."

И кто тупой?
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Да, а что мало было трагедий с участием полиции???? Ты когда последний раз с ними общался?
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который ПЫТАЛСЯ хоть что-то реформировать!))))))))))

да ты нахрен Шмалянутый- Джерба!!! Сотни патриотов втюрьмах..сотни сепаров из-под судов-на свободе!! прогнившая порохоботская система судейства-едва ли не Первое обвинение Потроху на суде народного правосудия!! Всё. что есть и было 5 лет до этого противозаконнымв Украине-дело рук мафии Барыги!!
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Ну вот и ЖРИ теперь ОТКАТ! Скоро от Беркута опять будешь прятаться.
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Вот мы и получили - хоть что-то и хоть как-то!
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Тупой.
А сколько "Врадевок" ты бы получил, БЕЗ этих реформ?!
Или ты уже забыл про Врадиевку?
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Послушай, Тупой, ты в какой стране живешь? (Ты сам так представился)
Пацана убили - виновных нет.
Яйце-дроновы ШЕСТЬ человек убили, скоро выйдут на свободу.
Да таких врадиевок сейчас знаешь сколько?
Ты не хочешь этого видеть.
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Так а чого у твого авакова віновних нєт?
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Ну так иди и требуй "реформ" полиции от нового преЗЕдента!
Старого за хреновые реформы ты же выгнал?
Ах, да... Новый же тебе "ничего не обещал" и "ничего не должен"!
По этому, сиди молча и глотай.
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об этом на брифинге сообщил Дмитрий Костенко, судья Окружного админсуда Киева,!!!!!!
"ВККС отвергла отрицательное заключение общественного совета добродетели и признала Дмитрия Костенко доброчестным, - написал на своей странице в Facebook активист "Автомайдана" Роман Маселко. - Кстати, в 2017 году судья сбил на автомобиле девочку, но полностью избежал наказания. Наказали ... отца девочки. !!!!!
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По его словам, суд признал необоснованными выводы аттестационной комиссии Нацполиции, вследствие которых Петровца уволили из полиции. Источник: https://censor.net.ua/n3131205
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Що тут незрозумілого?
Орли Авакова склали завідомо некоректну апеляцію на відновлення урода на роботі в поліцію. Після відхилення судом їх некоректної апеляції повторну подавати не стали (!).
Всі ці дії призвели до того, що ця мразь відновилася в поліції і пізніше убила дитину.
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Слушайте!
А может это, вообще, самоубийство было?
Это кто такую реформу провел?
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Ну так ТЫ выбрал преЗЕдента вообще без реформ - наслаждайся!
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Каждый МУСОР - от последнего, чахлого патрульного недомерка и до зажранных клоунов аваковых и луценков - ИМПОТЕНТЫ! Эти слабоумные идут в полицию, чтобы продлить свои микроскопические, висячие писюны и пустые черепные коробки дубинками и стволами, свои грязные, стократно траханные анусы они прикрывают корочками и жетонами... Полиция и все наши "силовики" - СБОРИЩЕ ОТЪЯВЛЕННЫХ ПОДОНКОВ И РАФИНИРОВАННЫХ МРАЗЕЙ!!! Кто не согласен - посмотрите на двух экземпляров - "советничков" "министра" - тошку херащенку и сорянку-защеку шкурячка!
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