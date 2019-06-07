 Убийство Кирилла Тлявова: на восстановление подозреваемого Петровца в полиции подали неправильную апелляцию

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадское", об этом на брифинге сообщил Дмитрий Костенко, судья Окружного админсуда Киева, в котором восстановился в должности Петровец.
По его словам, суд признал необоснованными выводы аттестационной комиссии Нацполиции, вследствие которых Петровца уволили из полиции.
Костенко рассказал, что Главное управление полиции в Киевской области подало апелляцию на решение суда о его восстановлении в должности.
"Однако апелляционным судом она была оставлена без движения в связи с наличием недостатков в ее оформлении. Указанные недостатки апеллянтом устранены не были, в связи с чем апелляционная жалоба была возвращена. Таким образом, решение вступило в законную силу", - отметил он.
Судья отметил, что апеллянт по возвращении жалобы имел право на повторное обращение в суд, но полиция Киевской области во второй раз апелляцию подавать не стала.
Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.
Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.
Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.
4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.
07.06.2019 16:19
А сколько "Врадевок" ты бы получил, БЕЗ этих реформ?!
Или ты уже забыл про Врадиевку?
И кто тупой?
да ты нахрен Шмалянутый- Джерба!!! Сотни патриотов втюрьмах..сотни сепаров из-под судов-на свободе!! прогнившая порохоботская система судейства-едва ли не Первое обвинение Потроху на суде народного правосудия!! Всё. что есть и было 5 лет до этого противозаконнымв Украине-дело рук мафии Барыги!!
А сколько "Врадевок" ты бы получил, БЕЗ этих реформ?!
Или ты уже забыл про Врадиевку?
Пацана убили - виновных нет.
Яйце-дроновы ШЕСТЬ человек убили, скоро выйдут на свободу.
Да таких врадиевок сейчас знаешь сколько?
Ты не хочешь этого видеть.
Старого за хреновые реформы ты же выгнал?
Ах, да... Новый же тебе "ничего не обещал" и "ничего не должен"!
По этому, сиди молча и глотай.
"ВККС отвергла отрицательное заключение общественного совета добродетели и признала Дмитрия Костенко доброчестным, - написал на своей странице в Facebook активист "Автомайдана" Роман Маселко. - Кстати, в 2017 году судья сбил на автомобиле девочку, но полностью избежал наказания. Наказали ... отца девочки. !!!!!
Орли Авакова склали завідомо некоректну апеляцію на відновлення урода на роботі в поліцію. Після відхилення судом їх некоректної апеляції повторну подавати не стали (!).
Всі ці дії призвели до того, що ця мразь відновилася в поліції і пізніше убила дитину.
А может это, вообще, самоубийство было?
Это кто такую реформу провел?