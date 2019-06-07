 За обстрелы позиций ВСУ ответственность несет исключительно Россия, а не наемники, - Тетерук

Так на своей странице в Facebook народный депутат фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук прокомментировал сегодняшнее сообщение президента Зеленского на президентском сайте относительно ночного обстрела оккупантами позиций ВСУ на Донбассе, в результате чего погибли двое бойцов украинской армии. В комментарии глава государства заявил, что обстрелы "свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками", говорится на сайте НФ.
"Оправдывать агрессию России, объясняя потерей контроля над" наемниками "- это глупо. Администрации Президента Украины следует руководствоваться прямой нормой действующего Закона Украины ", - заявил Тетерук.
Он отметил, что в законе, в частности, говорится, что "принимая во внимание, что Российская Федерация совершает преступление агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории с помощью вооруженных формирований Российской Федерации, состоящих из регулярных соединений и подразделений , подчиненных Министерству обороны Российской Федерации, подразделений и специальных формирований, подчиненных другим силовым ведомствам Российской Федерации, их советников, инструкторов и иррегулярных незаконных вооруженных формирований, вооруженных банд и групп наемников, созданных, подчиненных, управляемых и финансируемых Российской Федерацией, а также с помощью оккупационной администрации Российской Федерации, которую составляют ее государственные органы и структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и подконтрольные Российской Федерации самопровозглашенные органы, которые узурпировали выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины ".
"За все, что происходит на оккупированных территориях, отвечает исключительно Россия как страна-агрессор, и никто другой", - подытожил Андрей Тетерук.
Категорический запрет на уровне Киева. С угрозами всех кар небесных»,- пишет известный «активист» Роман Доник в Facebook.
а остальные кацапы хорошие. а кто конкретно стреляет в наших детей? лично пуйло, или конкретные козломордые?
старайся, юний прігожинєц!
эту не понял, разжуй
він сказонув, що в нас багато загиблих, бо росія припинила контролювати дниру.
кивай тепер на вову...
Зєлебобіки, не давайте зганьбити Родіну!
То шо токо кацапы несут ответственность за гибель наших, а разные шахтеры, продавцы и дворники, которые бегали с автоматами и из их по нашим стреляя, они ответственности не несут?
Да уж, таких тупых ораторов и таких глобально украинских ворюг, мог собрать в соей шайке токо нф.
Куля в лоб кому-то так и не попала. А жаль...
Если бы раша убралась с Донбасса и Крыма..., то через 3 дня они бы перешли под контроль ВСУ......
И сепары с этими "шахтерами" дружно бы отсосали...
А еще через неделю они бы повесели в хатах портреты Бандеры......, - если только предатели в Киеве в лице всяких зеленских и опоблоков не помешали бы...
А если бы тебе дать миллиард баксов то у тебя бы отсосала Мисс Мира
Люди ищут решения. Може эти решения не будут всем нравиться, може они будут не правильными, но люди шо-то пытаются поменять.
Мы уже пять лет просидели на жопе ожидая смерти ***** (а оно никак не дохнет!). Може пора начать самим ворушиться, а не сидеть на берегу речки? Пусть даже пока с ошибками...
У них нет уставших от войны 73% диванных ушлепков...
Они понимают - если не будут воевать, то их женщин будут трахать немытые солдаты оккупантов и другой сброд, а они сами будут в это время им за пивом бегать...
Я понятно тебе объяснил?...
Речь идет об организации, о стране, которая ответствена за гибель наших ребят.
А не о каких-то "шахтерах" и "дворниках".
Ты предлагаешь на какого-то пьяного " шахтера" международные санкции накладывать?!
И это притом что он еще не вошел в полную силу...
Чем дальше тянуть с импичментом, тем крови будет больше, а последствия для страны могут быть необратимые...
Это для здравомыслящих уже понятно...., даже для многих бывших адептов Зе...
Наблюдаю это по соц.сетям и на улице...
А под Иловайском: 90% на Рассии и 10% на Коломойском и Хомчаке.
А ты, пропагандисткий троль - иди НАХ.