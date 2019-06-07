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 Политика Украины
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Все про:агрессия (1446) Тетерук (205)

 За обстрелы позиций ВСУ ответственность несет исключительно Россия, а не наемники, - Тетерук

За артиллерийские обстрелы позиций украинских военных, в результате которых минувшей ночью погибли двое защитников Украины, ответственность несет исключительно Россия, а не наемники, над которыми якобы "потеряли контроль".

Так на своей странице в Facebook народный депутат фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук прокомментировал сегодняшнее сообщение президента Зеленского на президентском сайте относительно ночного обстрела оккупантами позиций ВСУ на Донбассе, в результате чего погибли двое бойцов украинской армии. В комментарии глава государства заявил, что обстрелы "свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками", говорится на сайте НФ.

"Оправдывать агрессию России, объясняя потерей контроля над" наемниками "- это глупо. Администрации Президента Украины следует руководствоваться прямой нормой действующего Закона Украины ", - заявил Тетерук.

Он отметил, что в законе, в частности, говорится, что "принимая во внимание, что Российская Федерация совершает преступление агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории с помощью вооруженных формирований Российской Федерации, состоящих из регулярных соединений и подразделений , подчиненных Министерству обороны Российской Федерации, подразделений и специальных формирований, подчиненных другим силовым ведомствам Российской Федерации, их советников, инструкторов и иррегулярных незаконных вооруженных формирований, вооруженных банд и групп наемников, созданных, подчиненных, управляемых и финансируемых Российской Федерацией, а также с помощью оккупационной администрации Российской Федерации, которую составляют ее государственные органы и структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и подконтрольные Российской Федерации самопровозглашенные органы, которые узурпировали выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины ".

"За все, что происходит на оккупированных территориях, отвечает исключительно Россия как страна-агрессор, и никто другой", - подытожил Андрей Тетерук.

Источник: https://censor.net.ua/n3131203
 
   
 Топ комментарии
 
Ну а как еще снять с расеюшки санкции шоб продавать "сватов"?
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Вот и первая кровь на руках Зеленского
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Три раза эту батарею могли разнести на куски. Они явно нарушали Минские соглашения по зоне отвода. Но с самого верха - запрет на открытие огня.

Категорический запрет на уровне Киева. С угрозами всех кар небесных»,- пишет известный «активист» Роман Доник в Facebook.
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Вот и первая кровь на руках Зеленского
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той скот заявив що параша не винна. The стадо що скажете?
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Судя по тому, что дан приказ отдавать под трибунал за открытие ответного огня, эта кровь наших воинов не последняя. Скоро она польётся реками. Будут убивать безоружных солдат, как в тире на выбор.
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Ну а как еще снять с расеюшки санкции шоб продавать "сватов"?
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очередной придурок попиариться решил. это когда говорят, путин--он пуйло
а остальные кацапы хорошие. а кто конкретно стреляет в наших детей? лично пуйло, или конкретные козломордые?
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Договориться с США и самолично быстро очистить Донбасс. Терять нам нечего. Джавелины на готове .
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ну да, парашенка ж восстановил, прямо щас и начнём.... лет пять нужно, а при этом верном сыне хрен, што в оборонке изменится, то есть - все десять((
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Плевать на парашенка и плевать на сына. Пока неразбериха,крушить по гарячему.Никто ничего не успеет сообразить.
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рузке вползут в страну, какая "неразбериха", армия нужна, армии нет, только в парашенковых роликах, нарастить, а потом до подмосковья, а тут пять лет потерянных, одна трепатьня, и впереди пять потерянных лет, спасибо зе-имбецилам, а потом минимум пять лет на восстановление
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Орки стреляют сами по себе - снаряди нашли в шахтах, росия нивинувата, снимайте санкции...
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Хтось має сказати це в голос - «відпоівідальність за смерть хлопців лежить на Зеленському»!
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парашенку не в том звинувачували, а в том, што оно в это время п....дело как не в себя, не надо перекручивать
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а зелесрака в цей час розповідала про "німецьку порноактрису!
старайся, юний прігожинєц!
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ооо, старая пестня о главном, а я уже заскучал)) он же ольгинец, путинец и черносотинец, давай, изливай
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.... сказал офицер фсб
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та звісно: Полиграф Полиграхович - то не людське ім'я
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та не, не дали, ему пяти лет бы еще, были б в ЕС.... не дали, он так старался, я по ночам плачу....
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а ЗЕ думає інакше.
він сказонув, що в нас багато загиблих, бо росія припинила контролювати дниру. За обстрелы позиций ВСУ ответственность несет исключительно Россия, а не наемники, - Тетерук - Цензор.НЕТ 3116
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нене, надо петьку на передовую, он когда там появлялся(щас не ездит нет?? а как же неудержимый патриотизм??), обстрелы сразу прекращались, как ты смотришь??
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а до чого вже Петя..
кивай тепер на вову...
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так вова не скрывает, што оно хахло, вон и ты писала, а петя - патриот, или как??
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кажу: обе - хахлы, только первая еще и подлючая хахла
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Шо за наемники - те, шо брацкие анрессоры, которых ихтамнет, те, шо терроризты, которые неуиноваты, или те, шо тамженаши, которые "тем более"? За обстрелы позиций ВСУ ответственность несет исключительно Россия, а не наемники, - Тетерук - Цензор.НЕТ 6779
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доооооо, а **..чая бамбасня непричем, киянкой надо сразу по башке бить если с бамбасапосле 15 го года
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біндєравци нагаварівают на Расіюшку!
Зєлебобіки, не давайте зганьбити Родіну!
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Шо этот организм хотел этим сказать?
То шо токо кацапы несут ответственность за гибель наших, а разные шахтеры, продавцы и дворники, которые бегали с автоматами и из их по нашим стреляя, они ответственности не несут?
Да уж, таких тупых ораторов и таких глобально украинских ворюг, мог собрать в соей шайке токо нф.
Куля в лоб кому-то так и не попала. А жаль...
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Гриша Белоцерковский - он хотел сказать...

Если бы раша убралась с Донбасса и Крыма..., то через 3 дня они бы перешли под контроль ВСУ......
И сепары с этими "шахтерами" дружно бы отсосали...
А еще через неделю они бы повесели в хатах портреты Бандеры......, - если только предатели в Киеве в лице всяких зеленских и опоблоков не помешали бы...
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Если бы раша убралась с Донбасса и Крыма ((
А если бы тебе дать миллиард баксов то у тебя бы отсосала Мисс Мира
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Но раша то не убирается! И шо делать дальше? Бесконечно воевать, ложить жизни наших парней/девчат? Это ведь тоже не выход.
Люди ищут решения. Може эти решения не будут всем нравиться, може они будут не правильными, но люди шо-то пытаются поменять.
Мы уже пять лет просидели на жопе ожидая смерти ***** (а оно никак не дохнет!). Може пора начать самим ворушиться, а не сидеть на берегу речки? Пусть даже пока с ошибками...
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Гриша Белоцерковский - Израиль все время воюет, и будет воевать если нужно еще 100 лет.., так же воюют и афганцы и много других народов...

У них нет уставших от войны 73% диванных ушлепков...
Они понимают - если не будут воевать, то их женщин будут трахать немытые солдаты оккупантов и другой сброд, а они сами будут в это время им за пивом бегать...
Я понятно тебе объяснил?...
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Гриша Белоцерковский - ну тогда пускай готовится на Магадан лес в лагерях валить... - как деды не так давно...
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Ты - идиот.
Речь идет об организации, о стране, которая ответствена за гибель наших ребят.
А не о каких-то "шахтерах" и "дворниках".
Ты предлагаешь на какого-то пьяного " шахтера" международные санкции накладывать?!
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каждый шаг недоумка Зе с его отстой-командой приносит вред и позор Украине.., а теперь уже и кровь...
И это притом что он еще не вошел в полную силу...
Чем дальше тянуть с импичментом, тем крови будет больше, а последствия для страны могут быть необратимые...
Это для здравомыслящих уже понятно...., даже для многих бывших адептов Зе...
Наблюдаю это по соц.сетям и на улице...

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Ответственность за нахождения врага на нашей территории несёт ответственность Президент Украины. А он 4 года сопли жевал с безальтернативный Минском...
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Хренов в-ерховный г-лавнокомандующий,настоящий дизертир-уклонист без мозгов,серца и даже воинского звания - рядовой!А теперь бравирует случайной ошибкой 73% недалеких избирателей!На нем уже кровь наших погибших и раненых солдат!!!Ту злочасную рашистскую батарею наши могли трижды разнести за 3 минуты!Сговор с врагом или недоумие?!Только импичмент!!!
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Тетерук явно покрывает террористов, получается что теряющий корыто вор в истерике может и родную мать обвинить, лишь бы что-то вякнуть перед выборами.
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интересно, а на ком лежит ответственность за погибших с 2014по 2018? на пете карамельке, великом полководце - барыге?сколько народа погибло под Илловайском и Дебалцево благодаря "великому" ставленнику главнокомандующему карамельке и его мужеложенку?
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Ответственность лежит НА РАССИИ!
А под Иловайском: 90% на Рассии и 10% на Коломойском и Хомчаке.
А ты, пропагандисткий троль - иди НАХ.
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сходи к доктору имбецил, полечись. хотя медецина в твоем случае безсильна, порохосос)
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А не пора ли признать, что это россия воюет против Украины.
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Зеля викарбував из Расеи практически миротворцев. А я то думал почему погибло 30 мильон красноармейцев, надо ж было просто перестать стрелять. И попросить Гиммлера таки восстановите контроль над SS! А то еврейство и славянство опасносте...
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"За обстрелы позиций ВСУ ответственность несет исключительно Россия, а не наемники, - Тетерук" - пока Вовчик-хохмач отмалчивался, то предполагали, что он патриот Украины и умный, но как только Вовчик открыл рот, то услышали, что это обыкновенный совок, и команда у него совковая, что стоит один Шихман, вот теперь задача, что с ним делать, если отминусовать, тех, кто голосовал против Офшорника, то у Вовчика-хохмача, останется, максимум 25%, а не 73%, как они любят козырять, а вообще Зе явно не в свои сани сел, и теперь чешет репу, как из них вылезти, да и проблем особых здесь не вижу, лица у Зе ещё нету, значит и потерь не будет, а для Украины лучше сейчас, пока Вовчи не натворил проблем..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа обстрелы позиций ВСУ ответственность несет исключительно Россия, а не наемники, - Тетерук
 
 
 
 
 
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