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Все про:Германия (3346) Донбасс (18693) гуманитарная помощь (817)

 Германия выделила на помощь жителям Донбасса EUR 5 млн

Средства пойдут на обеспечение людей, живущих неподалеку от линии разграничения, продуктами питания и средствами гигиены.

Германия выделила дополнительно EUR 4,93 млн на помощь людям, пострадавшим в результате конфликта на востоке Украины, через Союз рабочих самаритян Германии (СРС). Об этом сообщило посольство ФРГ в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Таким образом общая сумма помощи СРС в Украине составила более EUR 11 млн.

"Новая фаза проекта, которая имплементируется с мая 2019 года, реализуется в территориальных громадах, находящихся на подконтрольных правительству Украины территориях Луганской и Донецкой областей (вблизи линии разграничения). Она служит укреплению гарантированного обеспечения питанием и предметами гигиены лиц, наиболее пострадавших в результате конфликта, в частности, многих пожилых людей", - говорится в сообщении.

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Дипломаты пояснили, что другие составляющие проекта предусматривают обеспечение строительными, теплоизоляционными, а также топливными материалами лиц, проживающих в наиболее неприспособленных для эксплуатации в зимний период домах.

Кроме того, дети, подростки, пожилые люди и люди с инвалидностью получают консультации и сопровождение социально-психологического характера.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131202
 
   
 Топ комментарии
 
Какие то мифические выплаты мифическим получателям-
Помощь жителям Донбасса , восстановление Донбасса ,
Кто знает кто их получает и куда они идут?
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шкода тільки, що Росія втратила контроль над бойовиками!
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шкода тільки, що Росія втратила контроль над бойовиками!
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Ты бы, аксакал, отдохнул, лето ведь. А то дупу свою совсем сотрешь на работе Німеччина виділила на допомогу жителям Донбасу EUR5 млн - Цензор.НЕТ 29
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а у вас там на лахті А П 6d5dcd2f є?
чи на "е" серія закінчується?
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Какие то мифические выплаты мифическим получателям-
Помощь жителям Донбасса , восстановление Донбасса ,
Кто знает кто их получает и куда они идут?
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По телевизору покажут пару человек и всё.
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Допомога має бути лише недієздатним.
Особлива увага людям похилого віку. що позбавлені можливості рухатися.
Ніяких стихійних роздач з борта як на фото.
Всій іншій мразоті. безкоштовним має бути лише. пурген і зеленька.
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тобто ця біомаса,що постійно за бойка і вілкула голоить ще й харчі на шаріка отримує?
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С какой стороны?
стыдливо умалчивают....
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...срочно готовить пакеты с "Фонд Р Ахметова" Німеччина виділила на допомогу жителям Донбасу EUR5 млн - Цензор.НЕТ 3614
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сейчас здесь сидящие тумбалалайки под германским флажком не расползутся тараканами как обычно.Они гневно разоблачат путинско-меркелевских гнид, желающих дёшево откупиться ./Как можно добиться мира если миллиарды долларов идут из Германии в Россию, - Трамп назвал "Северный поток-2" ужасной и трагичной ошибкой.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГермания выделила на помощь жителям Донбасса EUR 5 млн
 
 
 
 
 
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