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 Политика Украины
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 Воины, которые защищают наше государство, должны стрелять в ответ тем, кто угрожает их жизни и хочет забрать у нас страну, - первый замсекретаря СНБО Кривонос

Не может быть политических переговоров в вопросах безопасности без учета объективной оперативной информации на передовой и в целом

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос, передает Цензор.НЕТ.

"По информации операции Объединенных сил утром - два военнослужащих погибли, четверо раненых и четверо травмированных. Боль, печаль для родных, близких и командиров. Самое тяжелое на войне для командира - потеря подчиненных, а потом ... привозить погибшего воина к родным ... вопрос, который тебе могут задать: почему ты выжил, а он погиб? Смотрел ли кто-то из политиков в глаза вдов, матерей, детей погибших? - Не уверен, что такое было. Политики, которые получили мандат для переговоров должны перестать играть жизнями людей на поле, где не понимают - на поле боя. Война она существует и существует с 14-го года, признана нашими стратегическими партнерами и мировым сообществом. Есть объективные показатели того, что происходит и разговаривать с врагами-оппонентами нужно с сильной и четкой позиции. Считаете нужным вести политические переговоры за столом переговоров - ведите, но на поле боя - это ответственность военных и командиров. Они отвечают за жизнь подчиненных и мирный сон всех граждан страны. Военные четко видят и обладают оперативной информацией и должны быстро реагировать и действовать в любой обстановке. Не может быть политических переговоров в вопросах безопасности без учета объективной оперативной информации на передовой и в целом", - заявил он.

"Получая высокий мандат переговорщика от руководства государства, не должно быть невзвешенных заявлений - относительно стрелять в ответ или нет. Заявляя о прекращении огня, вы заставляете военных нарушать основной закон ВСУ это Устав, а именно 22 ст. Внутреннего Устава Вооруженных Сил Украины. Воины, которые защищают нашу родную землю, наше государство, наши семьи должны стрелять в ответ тем, кто угрожает их жизни и хочет забрать у нас страну! Делая резкие но не обдуманные заявления "прекратить стрелять" - вы унижаете тех, кто погиб, защищая нашу землю, нашу честь и достоинство. Вы предаете их семьи и их детей-сирот. Это не приемлемо! Это мое личное мнение, мнение воина и боевого офицера, для которого война за независимость моего Государства - не праздные слова!!!!! Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и позор, и войну. Уинстон Черчилль", - резюмировал Кривонос.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не стрелять в ответ на обстрелы с территории населенных пунктов, - Кучма пояснил свое предложение о режиме тишины

Воины, которые защищают наше государство, должны стрелять в ответ тем, кто угрожает их жизни и хочет забрать у нас страну, - первый замсекретаря СНБО Кривонос 01
Воины, которые защищают наше государство, должны стрелять в ответ тем, кто угрожает их жизни и хочет забрать у нас страну, - первый замсекретаря СНБО Кривонос 02

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма на переговорах в Минске предложил при составлении соглашения о введении в районе боевых действий на Донбассе режима тишины внести пункт, запрещающий ведение ответного огня.

Предложение Кучмы вызвало резко негативную реакцию у ряда политиков и публичных персон.

Также на Цензор.НЕТ: "Что выберет Кучма - интересы страны или интересы своего зятя олигарха Пинчука?" - журналист Ткач о назначении Кучмы представителем Украины в Минске. ВИДЕО

Так, председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что запрет для украинских воинов вести ответный огонь - это шаг к капитуляции. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что не стреляют в ответ только те, кого поставили "к стенке". Глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко назвал предложение Кучмы "глупым" и предложил "гнать в шею таких политиков".

Один из экс-лидеров "Правого сектора" Дмитрий Ярош призвал президента владимира Зеленского не отдавать незаконные приказы, которые все равно не будут выполняться. А волонтер, руководитель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская предложила выставить самого Кучму на передовую с автоматом Калашникова и посмотреть, будет ли он отстреливаться.

Источник: https://censor.net.ua/n3131201
 
   
 Топ комментарии
 
"Батарею артиллерии, которая сегодня обстреляла наши позиции, три раза могли уничтожить. Но не было разрешения", - волонтер Донік
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зебилам это не понять.. они будут защищать ВСЕ действия вазелина - по методичкам из ольгино и ботоферм Бени..
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Пабедушка украинских гнид над московскими вошами. Воины, которые защищают наше государство, должны стрелять в ответ тем, кто угрожает их жизни и хочет забрать у нас страну, - первый замсекретаря СНБО Кривонос - Цензор.НЕТ 7679 Всё по заветам классика. Кто предпочитает войне позор, получает и позор и войну.
Отдельный привет тем солдатам, которые голосовали за Зе. Ну как вам? В Первую Мировую тоже с гармошками брататься ходили...
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они не просто стрелять должны, они должны убивать кацапорылых.
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"Батарею артиллерии, которая сегодня обстреляла наши позиции, три раза могли уничтожить. Но не было разрешения", - волонтер Донік
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Тільки там чучма має бути на фото замість зелі.
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чучма всего лишь "передаст" у шестерки Бени)
Что шестерка сказала (от Бени), то кучма и "передал" на москву..
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не удивлюсь, если Кривоноса скоро уволят... Как в очередной раз вазелин хочет уволить Полторака (и прочих) и посадить своих.. того же лысого, сделав "лейтенантом".. за "ОСОБЫЕ заслуги"
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І повині стріляти нелише. з дозволеного мінськом калібру. а адекватним калібром.

"Заместитель начальника штаба ООС из стратегических коммуникаций полковник Руслан Мирошниченко сообщил, наши подразделения дали адекватный ответ с использованием оружия, что не противоречит условиям Минских договоренностей и в рамках соблюдения требований международного гуманитарного права"Источник:https://censor.net.ua/n3131206
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Не обращая внимания на жертвы мирных. Это война. Крым потому и оттяпали, что наши не стреляли в ответ.
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кучма и здесь врет.. НЕТ там "мирных жителей" - в детсадах и тп..
Дано у них рефлекс: если сепары заезжают во двор школ или детсадов - то все разбегаются, понимают что скоро прилетит ответка... Да и самих школ-детсадов на линии фронта давно нет
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зебилам это не понять.. они будут защищать ВСЕ действия вазелина - по методичкам из ольгино и ботоферм Бени..
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їм соромно і страшно зізнатись собі в тому що вони накоїли.
певний період вони будуть займатися самообманом і самозаспокоєнням, а реванш то вже йде повним ходом..
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мне кажется, они такими раздумиями вообще не заморачиваются.

даже не кажется.

я в этом уверен на 100 %
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ні, є і думаючі...
але все одно ПЕтя для них поки що гірше.
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скоріше навіть не сам Порох, а усвідомлення того, як їх "поимели"..
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Важко визнавати себе _єбілами... несуттєво, яка лтера буде перша: д чи з (і чи буде взагалі)))
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сорому там нема... й не було ніколи.. як й розуму - усвідомити ЩО вони зробили.
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скоро на теренах Украины "я за него не голосовал!" А как же тогда 75% имбецилов набралось?!
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в тебе порох головного мозку. пропоную тобі пройти обстеження педрофіл.
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то-то у тебя истерика началась.. Правда в глаза колет)
Ничего, скоро получишь новые ЦУ и станешь поливать грязью Кривоноса, как всегда...
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Де ця потвора взяла грощі на президентські вибори,та за скілька грошей він знявся на користь Порося?
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потвору ты бачишь у зеркали, коли поливаешь багнюкою Кривоноса. Так, кацапе?)
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кучма не від себе говорив, він отримав директиви та настанови від президента згідно його стратегії.
і до речі, співчуттів від ЗЕ ЖОДНИХ.
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Все правильно сказав. пыдтримую його.
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Глядя на неразбериху и затяжки наших вопросов,проще одним ударом выкинуть кацапню до границы и поставить всех перед фактом.
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а кацапы молча будут стоять на границе и спокойно наблюдать ?
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Согласовать план действий с США. В тот момент,сосредоточить на границе все ОБСЕ. Главное,чтобы не обстреляли как в прошлый раз из кацапстана.
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агрессор должен захлебнуться своей кровью, только так возможно вернуть оккупированные территории и выиграть в войне.
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Если перебить всех рыг в Киеве то победить станет в разы легче
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надо было сразу , но они друзья соевого , а теперь подняли вообще хвосты .
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заметь - при Порохе они сидели по норам, а сейчас, при вазелине - вілезли, "подняли хвості" и начали устраивать свои порядки НИЧЕГО не боясь.. да и кого, СВОЕГО вазелина?))
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Зєбіли роблять вигляд, що нічого такого не бачать.
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Пабедушка украинских гнид над московскими вошами. Воины, которые защищают наше государство, должны стрелять в ответ тем, кто угрожает их жизни и хочет забрать у нас страну, - первый замсекретаря СНБО Кривонос - Цензор.НЕТ 7679 Всё по заветам классика. Кто предпочитает войне позор, получает и позор и войну.
Отдельный привет тем солдатам, которые голосовали за Зе. Ну как вам? В Первую Мировую тоже с гармошками брататься ходили...
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Бритий Свинарчук рохкає))
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мокшанец, а шо - теперь вам, лишнехромосомным, уже скрываться не нужно, при барыге Бене и его шестерке?
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......так лёня кучма ещё в теме или нет..... или дальше буде расширять кладбище нового прздента.......
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Начальство с тобой не согласно

"Не стрелять !" О роли Пинчука в этой истории. https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_7.html
Исходя из всего вышесказанного можно с высокой долей вероятности утверждать, что т.н. "дорожная карта " относительно прекращения огня на Донбассе разрабатывается и реализуется по директивному указанию высшего руководства РФ и в ее интересах. Основная цель - снятие европейских санкций с РФ наложенных за агрессию на Донбассе.

В чем реальная суть "мирного плана Зеленского\Кучмы" ? Увидеть главное.
( https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_4.html)
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Кстати, внучек сторонника не стрелчть нашим солдатам в ответ на стрельбу парашников и сепаров, Кучмы, Саша Франчук, в свои 19 лет не в ВСУ, а в оккупированному Крыму развлекается с подобными выродками, на наворованное дедушкой и мамочкой с отчимом у народа бабло.
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У ******* вже був мирний план. Все відтягнути з передової. Не помогло. Кучма на колінах зараз перед народом повинен стояти за підписаний Будапештський меморандум, без гарантій безпеки. Ти хоч перед кінцем зроби щось корисне. Згадай, що ти там підписав і покайся.
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Де обурені мітингувальники на Банковій з числа професійних патріотів і націоналістів, або не надходила команда від роботодавця?
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Будущий президент Украины, вот где новые серьёзные политики, а не разные там Вакарчуки, Зеленские...
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потрапив би ти в лапи цієї шавки...
було б тобі ай -я - йай...
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то чому цей "грізний" полкан френч протирає в кабінетах а не на передовій чи в тилу ворога не гартує перемогу не звільняє наші землі...?
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кривонос не бачить дальше свого кривого носа або ти військовий або політик а з написаного видно що він ні те ні се....... прогнута спина перед порошенком свідчить про його не стійкий світогляд...... для чого цього шавку залишили на цій посаді???
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мабуть, для того, щоб тупі коменти писали номерні вані
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так так тупі коменти писати не сосати.....
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Одна людина з тверезим розумом в шоблі неадекватних клоунів.
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Интересно, этот отважный супернач то же самое говорил, когда его папередний головнокомандувач отдавал приказы про запровадження мыру в односторонем порядке, или несгибаемо молчал в ответ?
Воїни, які захищають нашу державу, мають стріляти у відповідь тим, хто загрожує їхньому життю і хоче забрати у нас країну, - перший заступник секретаря РНБО Кривонос - Цензор.НЕТ 4116
https://ukrainian.voanews.com/a/poroshenko-peace-plan/1939481.html
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этот трус прогнулся перед попередником и снял свою кандидатуру на президента и поддержал главного мародёра......
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Цього недалекого "голуба миру", разом з рудим маразматиком, для обміну на більш розумного, потрібно відрядити хоча б на місяць на історичну батьківщину, може він тоді зрозуміє, як повинна діяти армія у відповідь на обстріли її позицій і території країни противником.
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Вы, суки зебильные, как то определитесь, на передовой заявляют, что стрелять запретили.
Ждите ответку в Киеве!
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треба змінити призвіще кривонОс на кривонІс....... буде патріотичніше....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВоины, которые защищают наше государство, должны стрелять в ответ тем, кто угрожает их жизни и хочет забрать у нас страну, - первый замсекретаря СНБО Кривонос
 
 
 
 
 
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