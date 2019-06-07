 Воины, которые защищают наше государство, должны стрелять в ответ тем, кто угрожает их жизни и хочет забрать у нас страну, - первый замсекретаря СНБО Кривонос

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос, передает Цензор.НЕТ.

"По информации операции Объединенных сил утром - два военнослужащих погибли, четверо раненых и четверо травмированных. Боль, печаль для родных, близких и командиров. Самое тяжелое на войне для командира - потеря подчиненных, а потом ... привозить погибшего воина к родным ... вопрос, который тебе могут задать: почему ты выжил, а он погиб? Смотрел ли кто-то из политиков в глаза вдов, матерей, детей погибших? - Не уверен, что такое было. Политики, которые получили мандат для переговоров должны перестать играть жизнями людей на поле, где не понимают - на поле боя. Война она существует и существует с 14-го года, признана нашими стратегическими партнерами и мировым сообществом. Есть объективные показатели того, что происходит и разговаривать с врагами-оппонентами нужно с сильной и четкой позиции. Считаете нужным вести политические переговоры за столом переговоров - ведите, но на поле боя - это ответственность военных и командиров. Они отвечают за жизнь подчиненных и мирный сон всех граждан страны. Военные четко видят и обладают оперативной информацией и должны быстро реагировать и действовать в любой обстановке. Не может быть политических переговоров в вопросах безопасности без учета объективной оперативной информации на передовой и в целом", - заявил он.

"Получая высокий мандат переговорщика от руководства государства, не должно быть невзвешенных заявлений - относительно стрелять в ответ или нет. Заявляя о прекращении огня, вы заставляете военных нарушать основной закон ВСУ это Устав, а именно 22 ст. Внутреннего Устава Вооруженных Сил Украины. Воины, которые защищают нашу родную землю, наше государство, наши семьи должны стрелять в ответ тем, кто угрожает их жизни и хочет забрать у нас страну! Делая резкие но не обдуманные заявления "прекратить стрелять" - вы унижаете тех, кто погиб, защищая нашу землю, нашу честь и достоинство. Вы предаете их семьи и их детей-сирот. Это не приемлемо! Это мое личное мнение, мнение воина и боевого офицера, для которого война за независимость моего Государства - не праздные слова!!!!! Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и позор, и войну. Уинстон Черчилль", - резюмировал Кривонос.

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Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма на переговорах в Минске предложил при составлении соглашения о введении в районе боевых действий на Донбассе режима тишины внести пункт, запрещающий ведение ответного огня.

Предложение Кучмы вызвало резко негативную реакцию у ряда политиков и публичных персон.

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Так, председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что запрет для украинских воинов вести ответный огонь - это шаг к капитуляции. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что не стреляют в ответ только те, кого поставили "к стенке". Глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко назвал предложение Кучмы "глупым" и предложил "гнать в шею таких политиков".

Один из экс-лидеров "Правого сектора" Дмитрий Ярош призвал президента владимира Зеленского не отдавать незаконные приказы, которые все равно не будут выполняться. А волонтер, руководитель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская предложила выставить самого Кучму на передовую с автоматом Калашникова и посмотреть, будет ли он отстреливаться.