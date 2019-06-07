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Все про:убийство (5242) Олешко (42) Бродский_Евгений (3)

 Второго подозреваемого в убийстве ветерана "Сармата" Бродского выпустили под домашний арест

Суд освободил из-под стражи и отправил под домашний арест еще одного подозреваемого по делу об убийстве ветерана Виталия Олешко ("Сармата") Евгения Бродского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Громадскому" сообщили в пресс-службе Печерского районного суда Киева.

Сейчас Бродский находится под ночным домашним арестом.

Отмечается, что в 20-х числах мая Апелляционный суд изменил меру пресечения Бродскому с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Несколько недель назад Печерский суд изменил круглосуточный арест на ночной.

Также эту информацию изданию подтвердил глава криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. По его словам, все другие фигуранты этого дела остаются под стражей.

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Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 8 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

Ранее главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов рассказал у себя в Facebook, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

7 июня Печерский районный суд Киева отпустил под домашний арест Михаила Сигиду - подозреваемого в организации убийства ветерана АТО Виталия Олешко (Сармата).

Источник: https://censor.net.ua/n3131194
 
 
 Топ комментарии
 
Зеля , ты обещал суд , а не судный день .
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Зеля , ты обещал суд , а не судный день .
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Они никому ничего не обещал и не должен это он чётко сказал
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"Батарею артиллерии, которая сегодня обстреляла наши позиции, три раза могли уничтожить. Но не было разрешения", - волонтер Донік
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Генералисимус Зеленский запретил стрелять по сепаратистам.
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Ну тогда какого хрена они там делают?
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ну да пусть зедрочеров посылают и они там точно будут сидеть и нестрелять
и их нежалко
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Как раз читаю его т.к. очень люблю "зраду".
Только он бы еще прокомментировал постоянные наезды(не напрасные) со стороны Европы на Петка из-за его "борьбы с коррупцией". Боруны и государствуны мля. Уши от лапши уже отрываются у 15%. Ах да, аж 25 мол, ага)
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ща изменят на после обеденный арест, под обязательство спать 2 часа после сытных обедов
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Де вас, таких дятлів, ловлять? Суди - це ж успішна реформа керманича барбарисок. Не пались.
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Уважаемый, я просто костатировал факт!!! т.е. Президент Украины не Зеленский??? Рекомендую подойти к зеркалу и там вы увидите настоящего дятла!!!
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Поразительная глубина реформ от рошена.
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Нагнуть НАБУ в интересах группы Приват Суд может, поэтому отмазки, что это Суды попередников выносят такие решения - не катят!
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Сразу видно Зеленский пришел к власти. Школьницу за плакатик об импичменте задержали, а убийц выпускают на волю.
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відпускають "реформовані суди" Хряка-мородера!
І да,соєвий,Google тобі в поміч :"Активіста, який під час протестних подій в Вінницькій ОДА 6 грудня 2014 року розірвав портрет Президента України Петра Порошенка, засудили на 4 роки і 6 місяців. Про це повідомляє "Громадське радіо" з посиланням на активістку Тамара Шевчук, яка регулярно відвідувала суди над політичним в'язням Юрієм Павленком ("Хортом"). Тоді в ході заворушень поранення отримали 13 осіб.."!
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Севастополь затопило, прошел ураган с ливнем градом, в ютубе много видео. Шаманы береборщили.
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Всі судьї що працюють зараз були призначені Поросям,Зеленський ще не призначив жодного.Поросяча реформа в дії.
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Но когда решения выносятся в пользу "группы Приват" - про поросячий суд ни слова!
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А что по поводу последних судебных решений думает юридический моск Зе-команды г-н Стефанчук???
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Дааа летит Украина в тар тара ры А почему боевые побратимы не отомстят убийцам А заняты наверное оформлением земельных участков
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Ясна справа... Незабаром саджатимуть атошників, а сепарню реабілітують.
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Порохоскоты, Зеленский не обладает такой властью, какую имел Порошенко, его работу блокируют скоты в парламенте.
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Этот "праздник правосудию" продолжается ! Другого підозрюваного в убивстві ветерана Сармата Бродського випустили під домашній арешт - Цензор.НЕТ 556
Может петицию кто-то организует президенту (о снятии неприкосновенности с судей) - вот и посмотрим на гаранта ... ?
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ты 5 лет обсирал Порошенка и дальше продолжаещь это делать,сколько еще лет своей бесталанной жизни готов потратить на это? )
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Особисто в мене враження - що це штатний працівник цензора, який підкидає матеріали для срачу... Колись ще був тут такий персонаж ****** Другого підозрюваного в убивстві ветерана Сармата Бродського випустили під домашній арешт - Цензор.НЕТ 1406
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Ні скоріше це старий маразматик,котрий отримує оргазм ввд картинок... ))
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Хряк сам себе обісрав з ног до голови,об'івшись соі! Іди,випери йому труси!
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И вы хотите сказать, что все держалось на порошенко?
Он что, путин-2?
Вот и итоги 5-ти лет.
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по теории зебилов все так и было,любой пук в любой части страны и во всем был виноват мародер
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Ты ж на цензоре завсегдатай.
Новости читаешь?
Почему все рушится?
Это Зе за месяц развалил то, шо петя 5-ть лет созидал?
Или это итоги 5-ти лет?
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Не обвалюється а скоріше Вилазить наверх. ВСІ ПЄТІНІ СХЕМИ..
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А кто подписывал минские соглашения? Потому что реально обкакался и принял пункт, сначала выборы, а потом границы. Или он не видел, да видел он всё. А теперь этот позор заставляют выполнять.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВторого подозреваемого в убийстве ветерана "Сармата" Бродского выпустили под домашний арест
 
 
 
 
 
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