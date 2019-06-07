 Второго подозреваемого в убийстве ветерана "Сармата" Бродского выпустили под домашний арест

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Громадскому" сообщили в пресс-службе Печерского районного суда Киева.

Сейчас Бродский находится под ночным домашним арестом.

Отмечается, что в 20-х числах мая Апелляционный суд изменил меру пресечения Бродскому с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Несколько недель назад Печерский суд изменил круглосуточный арест на ночной.

Также эту информацию изданию подтвердил глава криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. По его словам, все другие фигуранты этого дела остаются под стражей.

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Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 8 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

Ранее главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов рассказал у себя в Facebook, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

7 июня Печерский районный суд Киева отпустил под домашний арест Михаила Сигиду - подозреваемого в организации убийства ветерана АТО Виталия Олешко (Сармата).