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 Решение Международного суда ООН по юрисдикции дела "Украина против России" мы получим до конца года, - Зеркаль

Международный суд ООН сообщил, что уведомит стороны процесса "Украина против России" о решении по юрисдикции дела "в нормальные сроки".

Об этом замминистра иностранных дел Елена Зеркаль заявила в пятницу, 7 июня, в Гааге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

"Суд определил, что уведомит стороны в нормальные сроки... Это для суда, чтобы они уже сообщили, когда вынесут решение относительно возражений России по поводу юрисдикции и относительно того, как будет потом продолжаться процедура... Наши прогнозы – что до конца года мы получим решение по юрисдикции", – сказала Зеркаль.

Как сообщалось, 3-7 июня проходят слушания относительно предыдущих возражений Российской Федерации по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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По итогам этой недели суд будет решать, есть ли у него юрисдикция по всем заявленным Украиной нарушениям, а потом примет решение.

Если аргументы Украины убедят Международный суд ООН, он сможет перейти к рассмотрению дела по существу.

Украина 16 января 2017 подала в Международный суд ООН иск против России о нарушении Конвенции о запрещении финансирования терроризма и Конвенции о запрещении расовой дискриминации.

Обвинения, выдвинутые к России, включают: предоставление оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированием; сбивания самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17; обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска; уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи; взрыв во время мирного собрания в Харькове; дискриминация в отношении украинской и крымско-татарской общин; запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волны исчезновений, убийства, самовольные обыски, задержания; ограничения на преподавание украинского и крымскотатарского языков.

Также на Цензор.НЕТ: Зеркаль в Международном суде ООН: Версия России - чушь. Она пытается создать альтернативную реальность и манипулировать фактами. ВИДЕО

6 марта 2017 г. состоялись первые слушания в Гааге. 19 апреля 2017 г. было объявлено решение о мерах предосторожности. Международный суд ООН в Гааге определил, что Россия должна восстановить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке.

Источник: https://censor.net.ua/n3131193
 
   
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С такими темпами "просто перестанем стрелять" к тому времени может уже и не понадобиться Решение Международного суда ООН по юрисдикции дела "Украина против России" мы получим до конца года, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 6355
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в нормальны сроки - до конца года. Чапай думать будет. Вот интересно, это плохо шарики в голове смазаны, что так медленно вертятся или друг за друга заходят. Впадут в кому и будут размышлять, чтоб никто не отвлекал. А шо так можно было.
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«русскій мір»:
«Фактически экипаж SSJ-100 столкнулся с тем, что не было времени вырабатывать топливо из-за приближающегося грозового фронта и наступления темноты. Пилоты рассчитывали на запас прочности, ориентируясь на привычные им самолеты Boeing, но не имели достоверной информации об инциденте с SSJ-100, который произошел в минувшем октябре в Якутске.
Тогда в ночь с 9 на 10 октября SSJ-100, принадлежащий авиакомпании «Якутия», в условиях гололеда выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск и проехал около 250 метров по ее реконструируемой части. При движении у самолета разрушились основные опоры шасси, которые пробили оба крыла и находящиеся в них топливные баки. Позже специалисты Росавиации установили: титан, использованный в производстве шасси якутского SSJ-100, оказался фальшивым, а изготовленные из него узлы - контрафактными. До настоящего времени результаты этого расследования официально не опубликованы.»


А ***** про гіперзвукові ракети 3D мультики показує...
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Крым ,кацапский суд за день присоединил ?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРешение Международного суда ООН по юрисдикции дела "Украина против России" мы получим до конца года, - Зеркаль
 
 
 
 
 
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