 Кива вышел из СПУ и примкнул к Бойко с Медведчуком

Об этом сообщили в пресс-службе "Социалистической партии Украины", передает Цензор.НЕТ.
"Илья Кива сложил полномочия председателя "Социалистической партии Украины". Его отставку принял очередной съезд, который состоялся 5 июня. Решением съезда был избран новый председатель партии - Сергей Чередниченко", - отмечается в сообщении.
"Мы приняли предложение присоединиться к мощной прогрессивной команде "Оппозиционная платформа - За жизнь". Сегодня самое главное - это достижение мира в нашей стране. И мы сделали наш шаг для того, чтобы сшить Украину", - пояснил Кива.
Политическая проститутка.(С) Ленин В.И.
Хто такой есть этот кива? Он шо авторитет? Нет. Може он шо-то полезное сделал для страны о котором все знают? Тоже нет.
То про шо о нем вобще говорить и впустую тратить время?
Таких кив в Украине!.. Не надо просто о них упоминать и они исчезнут сами собой.
А дехто з прихільників Зе, у кого проукраїнський світогляд, не може повірити в те, що після парламентських виборів може бути створена коаліція "Слуги Народу" та колишніх ригів "За життя". Все може бути. Якщо навіть люди, які 5 років позіціонували себе як справжні патріоти та участники АТО, не цураються цього та лягають під ригів. То що вже казати про "нові обличчя" яких наберуть до партії Зеленського.
Кожен хто бажає добра Україні і вважає, що вона має відірватися від Росії та йти європейським шляхом розвитку НЕ ПОВИНЕН голосувати за партію Зеленського. Занадто великі ризики для країни. Якщо вам остогид Порошенко з Свінарчуками та всі старі політики і є бажання проголосувати за нових людей голосуйте за "Голос" Вакарчука, той хоча б не буде злягатись з колишніми ригами.