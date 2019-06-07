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 Политика Украины
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Все про:оппозиционный блок (356) Кива (97)

 Кива вышел из СПУ и примкнул к Бойко с Медведчуком

Илья Кива покинул "Социалистическую партию Украины" и идет на парламентские выборы в составе пророссийской политсилы "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом сообщили в пресс-службе "Социалистической партии Украины", передает Цензор.НЕТ.

"Илья Кива сложил полномочия председателя "Социалистической партии Украины". Его отставку принял очередной съезд, который состоялся 5 июня. Решением съезда был избран новый председатель партии - Сергей Чередниченко", - отмечается в сообщении.

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"Мы приняли предложение присоединиться к мощной прогрессивной команде "Оппозиционная платформа - За жизнь". Сегодня самое главное - это достижение мира в нашей стране. И мы сделали наш шаг для того, чтобы сшить Украину", - пояснил Кива.

Источник: https://censor.net.ua/n3131188
 
   
 Топ комментарии
 
Вся нечисть собирается в кучу... Удобно накрыть одной ракетой.... Кива вышел из СПУ и примкнул к Бойко с Медведчуком - Цензор.НЕТ 4733
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Полудурки они такие.... сегодня социалист, завтра коммунист... а после завтра "рыг"))) А там гляди к концу лета и внеочередное новое лицо Зекоменды)))
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уроды всегда поступают по уродски.... кива тому яркий пример.
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Усе г@вно кучкується в одному місці.
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вот прикупил себе этого чудилу вместо попугая...Скажи-К-И-В-А!!! Правда ржачно???
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не удивительно, он же не вылазил из кацапского телевизора.
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Еще одна маска патриота сброшена. Интересно, как отреагирует его друг Корчинский?
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дуже просто - піде за друганом і приєднається до ригоАналів ! ..))
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Ну, пока он не давал повода усомниться в его патриотичности... Или я чего-то не знаю?
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Корч сказав,що останнім часом не спілкується з цією потворою!
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А он не такой дурачок как казался))) Посчитал, все взвесил, понял что до кормушки не попадает и переметнулся к ПРыгам.
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Після поїздки в москву отримав чергові вказівки. А шо там його друг Авакян? Ківа вийшов з СПУ і приєднався до Бойка з Медведчуком - Цензор.НЕТ 7442
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страна требует героев......3.143да рожает дураковКіва вийшов з СПУ і приєднався до Бойка з Медведчуком - Цензор.НЕТ 7666
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Как это сказать по-русски? Ах да!
Политическая проститутка.(С) Ленин В.И.
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Да, кива охреннительный авторитет. Если бы он пропал, так никто бы и не заметил. А вообще-то удивительно, каких только довбобобов в политике не встретишь
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Видел этого перца в живую -такой себе среднестатистический жлобок с амбициями.
Хто такой есть этот кива? Он шо авторитет? Нет. Може он шо-то полезное сделал для страны о котором все знают? Тоже нет.
То про шо о нем вобще говорить и впустую тратить время?
Таких кив в Украине!.. Не надо просто о них упоминать и они исчезнут сами собой.
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Та ні,Грицю! Така гидота сама не щезає. Навпаки-вона розмножується з неймовірною швидкістю. І це ти скоро побачиш у новій ВР.
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Зе-бенята, а что случилось? Кива уже плохой? А когда говорил, что Порошенко - самое большое зло для Украины, вы ему хором славься пели. Ківа вийшов з СПУ і приєднався до Бойка з Медведчуком - Цензор.НЕТ 8600 Что произошло-то? Еще один в глаза божьей росой брызнул? Так привыкнуть бы пора уже.
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Лыс. Трёх-кратно заканчивал высшие учебные заведения--а значит образован.Подает надежды быть народным трибуном---повышает своё ораторское искусство. Меняет партии как перчатки--на те, которые будут не только теплее, но и сытнее))) Переход понятен---- партии с социалистическим уклоном так скомпрометированы морозами и симоненками,что не имеют будущего на выборах(что такое социализм, помнит только вата посыпанная нафталином).
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а він справку має, щоб бути членом такої серйозної структури?
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Ківа іде в Опоблок, це дуже добра новина: все дерьмо в один бачок можливо і заграє
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Здається остання "Фаланга" йде в наступ Ківа вийшов з СПУ і приєднався до Бойка з Медведчуком - Цензор.НЕТ 8698
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А стільки Корчинському було писано:"кинь загравати з Кивою, ти ж розумний."ні, таки витягував цего уїбана, хвалив, в Італію з ним їздив. От же ж глупість людська... Там же ж на морді крупним шрифтом:"я - дебіл і русофіл".
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Великий "патріот"Ківа пішов в партію за смерть.Вся ******* лізе туди!!!Оо так це походу Аваков скоро туди піде щоб мандатом прикритись,бо якщо дивитись стратегічно партії які проходять в раду,слуга народу його точно не візьме бо рейтинг зразу в низ,порох тим більше,юлька теж не буде ризикувати,ну і вакарчук це 100% його не підпише,залишається партія для нечисті,яка точно візьме того рехформатора -це "за життя" а точніше партія за смерть!
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Ківа ніколи нічого не зробить без дозволу Авакова !
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Аваківський пес змінив господаря. Хто наступний? Антон Геращенко? Шкіряк? Чи може Зорян?
А дехто з прихільників Зе, у кого проукраїнський світогляд, не може повірити в те, що після парламентських виборів може бути створена коаліція "Слуги Народу" та колишніх ригів "За життя". Все може бути. Якщо навіть люди, які 5 років позіціонували себе як справжні патріоти та участники АТО, не цураються цього та лягають під ригів. То що вже казати про "нові обличчя" яких наберуть до партії Зеленського.
Кожен хто бажає добра Україні і вважає, що вона має відірватися від Росії та йти європейським шляхом розвитку НЕ ПОВИНЕН голосувати за партію Зеленського. Занадто великі ризики для країни. Якщо вам остогид Порошенко з Свінарчуками та всі старі політики і є бажання проголосувати за нових людей голосуйте за "Голос" Вакарчука, той хоча б не буде злягатись з колишніми ригами.
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а до цього Вакарчук з ким злягався, коли був у парламенті?
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"Кива вышел из СПУ и примкнул к Бойко с Медведчуком" - а кому ещё нужен этот жлоб, кроме пятой колонны беса путлера, ну ещё его может подобрать рускоговорящий Авако-рюкзак, у него много подобных, деклассированных элементов.
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пропагандиста РФ-ДНР галюцинации от пяти лет ежедневных 16-и часовых перепечаток сайтов ДНР и РФ. КИВА примкнул к Бойко с Медведчуком.
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Кива анализы сдал? Или там справка на всю голову?
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все говно так или иначе перетекало через социалистов, начиная с Мороза, и заканчивая кивой
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Що цей клоун так міняє свої переконання ,від лівої ідеології ,до проросійського олігархату і воно не вилазить з медвечуківських телеканалів ,яка гидота .
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На этих каналах он и приглашение получил от рабиновича. Для меня понятно, что если какая-то гниль засветилась на ньюсуан, рабиновиче или "Наш" - жди от нее измены и предательства
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хороший у рыгающих аналов потбирается контингент мразь мертвячук и умственно отсталая кива.
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опля! чи О! ***. Біда людей, що вони сліпі, або досі вірять у казки у діда Мороза. "А вдруг" клоун раптом явить диво, і забебехає з України Сінгапур. "А вдруг" Остап Бендер Кива піде на самопожертву заради "простого народу"
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одну партію вж спортив, давайте натупну. Ківа ще той засланий казачок.
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яких "мозгов", гівно втікає до гавна Ківа вийшов з СПУ і приєднався до Бойка з Медведчуком - Цензор.НЕТ 296
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Аваков держал Киву на подряде и он с титушками громил Интер Бойко. Теперь Кива перешел на службу к Бойко. А у Авакова новый громила - Белецкий.. Громят Порошенко. Аналогии напрашиваются.
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У кивы есть задание Он оденет пояс шахида и взорвёт всех на съезде аваков уже пообещал ему почётные похороны и табличку мемориальную на бурсе где кива учился
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Постепенно пена, которая поднялась на волне революции, сходит на нет. А волна движется. Она все-равно смоет всю грязь с тела Украины кив, аваковых и всех примазавшихся
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у кивы крышу снесло давно....воин.атовец аваковец здурел совсем. то в комунисты.то в социалисты. теперь в сепары понесло... продался киви....((
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Ну что это ч-о, так это было ясно сразу. За какими бы лозунгами он не прятался. У нас так быстро можно стать "патриотом" а потом контрреволюционером и московским прихвостнем, что моргнуть не успеешь, переобуются не то что на ходу, а в полете. Теперь он в одной связке с соратником по новой партии Неллей Штепой ( что встречала Стрелова цветами в Славянске), а "пел" то как, какой был "антиватник", "ветеран АТО". Мама не горюй. ( Удивляться нечему у нас таких 95% политикума). Вспомните хотя бы шморкача Тараса Чорновила ( вечного позора своего отца), тот тоже кому только не служил, и Ющенко, и Януковичу ( был его доверенным лицом), потом стал глашатаем Порошенко ( обливая грязью всех его оппонентов, кроме товарищей регионалов), за что и взят в списки "новой партии шоколадных" Ну да бог с ними. И не нужно позорить проституток, сравнивая их с этим лай-м. Вот только как не включили в списки Медведчука его любимую Надюху Савченко с сестрицей, или их по мажоритарке пустят.
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ну и комменты... ну хоть кто нибудь замолвите доброе словечко про "патриота" киву! чуваку так приятно неверное будет.
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Рабинович собрал все дерьмо, которое есть в нашей политике.Добавить туда еще Добкина, Хеннеса,Труханова, Вилкула, закрыть в железную клетку, вывезти на средину Днепра и ...
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заспівати "Течет река Волга", пардон Дніпро Ківа вийшов з СПУ і приєднався до Бойка з Медведчуком - Цензор.НЕТ 1761
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А раньше говорили, что Кива это Авакова чел.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКива вышел из СПУ и примкнул к Бойко с Медведчуком
 
 
 
 
 
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