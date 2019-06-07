 Во Львове новые военные контрактники получат 25 тыс. доплаты от города

Об этом написал на своей странице в Facebook лидер "Самопомочи" Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
"Каждый львовянин, который подпишет контракт с ВСУ до конца этого года получит 25 000 грн.
Кроме того, все, кто прошел зону ООС и в дальнейшем будет получать 100 000 грн от города (уже 2348 львовян этим воспользовались)", – отметил Садовый.
Бюджетные деньги все равно разворовываются, то хай хоть часть из них пойдет на благое дело.
а то некоторые...особенно маршрутчики...удавятся провести за законную льготу...
В июне 1941 Сталин предпринимал усилия для заключения мира с Гитлером на любых условиях. А когда гитлеровские дивизии стояли под Сталинградом - не предпринимал. Сталин не был гениальным полководцем, но он также не был идиотом.
Зебил сейчас делает с точностью до наоборот, и это при том, что делишки наши идут получше, чем у Сталина в 1942-43гг. Идиот. Такой же клинический рафинированный идиот, как и его поклонники.
мутной воде.Ломать систему так ломать, но по порядку.