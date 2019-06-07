EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1288  19
Все про:контракт (333) Львов (3466) Садовый (434)

 Во Львове новые военные контрактники получат 25 тыс. доплаты от города

Во Львовском городском совете приняли важное решение в отношении защитников.

Об этом написал на своей странице в Facebook  лидер "Самопомочи" Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый львовянин, который подпишет контракт с ВСУ до конца этого года получит 25 000 грн.

Кроме того, все, кто прошел зону ООС и в дальнейшем будет получать 100 000 грн от города (уже 2348 львовян этим воспользовались)", – отметил Садовый.

Также читайте: C 2014 года почти 170 тысяч украинцев заключили контракты с ВСУ, - Муженко

Во Львове новые военные контрактники получат 25 тыс. доплаты от города 01

Источник: https://censor.net.ua/n3131186
 
   
 Топ комментарии
 
найкращій мер - найкращого міста в Україні ... Во Львове новые военные контрактники получат 25 тыс доплаты от города - Цензор.НЕТ 7605
 показать весь комментарий
 
Львов показал на выборах Президента свою приверженность европейским и деморкатическим ценностям.
 показать весь комментарий
 
Хорошая реклама за бюджетные деньги.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хорошая реклама за бюджетные деньги.
 показать весь комментарий
 
 
Вы не правы. Это хорошая мотивация для службы в ВСУ.
Бюджетные деньги все равно разворовываются, то хай хоть часть из них пойдет на благое дело.
 показать весь комментарий
 
 
Це місцевий бюджет, і не думаю, що хтось з львів'ян має щось проти. До речі, Львів вже давно перетворився в IT осередок (українська «Силіконова долина»). Гадаю, ми це можемо собі дозволити не тільки в моральному, але й в векономічному плані У Львові нові військові контрактники отримають 25 тис. доплати від міста - Цензор.НЕТ 4136
 показать весь комментарий
 
найкращій мер - найкращого міста в Україні ... Во Львове новые военные контрактники получат 25 тыс доплаты от города - Цензор.НЕТ 7605
 показать весь комментарий
 
 
звісно правильно - не дивлячись на все лайно , що ще з часів Яника ллється на Садового провладними ботами - львів'яни вже багато років голосують за Садового !
 показать весь комментарий
 
 
І на виборах підтримали Порошенка. Хороші люди, розумні.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
гробові від садового, непоганий піар
 показать весь комментарий
 
 
Львов показал на выборах Президента свою приверженность европейским и деморкатическим ценностям.
 показать весь комментарий
 
 
Верно сказал - это лучше чем всякие там переговорники чучмоиды, тай їх посіпаки
 показать весь комментарий
 
правильно
а то некоторые...особенно маршрутчики...удавятся провести за законную льготу...
 показать весь комментарий
 
льгот не должно быть по умолчанию. если казна хочет кого-нить поощрить пусть адресно даст ему денег. а то как то доброта за чужой счет получается
 показать весь комментарий
 
Июнь 2014... Да, тогда еще все только начиналось...
В июне 1941 Сталин предпринимал усилия для заключения мира с Гитлером на любых условиях. А когда гитлеровские дивизии стояли под Сталинградом - не предпринимал. Сталин не был гениальным полководцем, но он также не был идиотом.
Зебил сейчас делает с точностью до наоборот, и это при том, что делишки наши идут получше, чем у Сталина в 1942-43гг. Идиот. Такой же клинический рафинированный идиот, как и его поклонники.
 показать весь комментарий
 
та как так то, то каждому по сотнягне атовцу теперь по 25 зелени, пойду пожалуй ****** об телефон поломаю с понедельника меру
 показать весь комментарий
 
Лучше бы решил проблему мусора , Львовский мусор уже загадил всю Украину
 показать весь комментарий
 
. А что делать с второсортным из села возле Львова?Фиктивный брак что ли.Должны быть школьные округа с бюджетом и полномочиями и люди сами разберутся и возьмут шефство, без добреньких и подленьких слуг народа. Он и дальше хотят решать все без пересичных в
мутной воде.Ломать систему так ломать, но по порядку.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВо Львове новые военные контрактники получат 25 тыс. доплаты от города
 
 
 
 
 
 вверх