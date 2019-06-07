 Во Львове новые военные контрактники получат 25 тыс. доплаты от города

Об этом написал на своей странице в Facebook лидер "Самопомочи" Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый львовянин, который подпишет контракт с ВСУ до конца этого года получит 25 000 грн.

Кроме того, все, кто прошел зону ООС и в дальнейшем будет получать 100 000 грн от города (уже 2348 львовян этим воспользовались)", – отметил Садовый.

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