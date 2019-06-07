 Российские наемники на Донбассе стягивают тяжелую технику к линии разграничения, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

В частности, продолжается интенсивная отработка вопросов выдвижения подразделений в районы сосредоточения, с развертыванием пунктов управления и приема личного состава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы обустроили новые огневые позиции для скрытого обстрела Объединенных сил, - ГУР

"Дополнительно противник осуществляет радиоэлектронное подавление каналов управления беспилотными летательными аппаратами. Это делается для того, чтобы скрыть перемещения на передовые позиции запрещенного минскими договоренностями вооружения и военной техники. При этом противник продолжает размещать дополнительные автоматизированные станции установления препятствий в районах скрытого сосредоточения артиллерийских систем и бронированной техники за пределами районов их отвода", - сообщили в ГУР..