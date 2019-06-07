 Российские наемники на Донбассе стягивают тяжелую технику к линии разграничения, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.
В частности, продолжается интенсивная отработка вопросов выдвижения подразделений в районы сосредоточения, с развертыванием пунктов управления и приема личного состава.
"Дополнительно противник осуществляет радиоэлектронное подавление каналов управления беспилотными летательными аппаратами. Это делается для того, чтобы скрыть перемещения на передовые позиции запрещенного минскими договоренностями вооружения и военной техники. При этом противник продолжает размещать дополнительные автоматизированные станции установления препятствий в районах скрытого сосредоточения артиллерийских систем и бронированной техники за пределами районов их отвода", - сообщили в ГУР..
А дальше на Киев, на Львов!
Провожала бойца....
Каждую секунду вазелина охраняют не менее 6-7 автобусов - набитых спецназом НГУ и как минимум 1 автобус со спецназом ВСУ. Плюс 5-7 джипов с охраной коломойского.
Улица возле АП заставлена этими автобусами... Бойцов 200..230, не меньше...
Какие предусмотрительные, однако.
Ему не нужен мир... - у него кино-бизнесс в росии
Он такой же как Порошенко...
Зебобы..., я правильно написал?
Нет обогащению на крови !!!
А по суті - ці рашистські ігри - хєрня, бо з космосу НАТО все бачить і інформує друзів.
Можете стрелять Хомчаку те иловайски клипать раз плюнуть (((
Не пей..., ради детей...
Петро Порошенко - Воєнного вирішення питання по Донбасу не існує ...
- надо просто перестать стрелять...
- не надо отвечать в ответ....
Вот и оборзели орки!
і вірять, вірять, шо не дрова за забором.
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Врага надо уничтожать на подходе а не тогда когда он окопается .
"Это военное преступление в который раз демонстрирует, что любые договоренности с Россией и ее марионетками "Л/ДНР" ничего не стоят. Этим извергам неизвестны понятия воинской чести и достоинства. Хотим заверить и поставить перед фактом весь мир - мы отомстим за гибель наших побратимов во сто крат", - говорится в сообщении подразделения Источник: https://censor.net.ua/p3131140