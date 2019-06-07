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 Российские наемники на Донбассе стягивают тяжелую технику к линии разграничения, - разведка

Командование ВС РФ под видом проведения мероприятий боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов принимает усиленные меры по повышению их готовности к применению.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

В частности, продолжается интенсивная отработка вопросов выдвижения подразделений в районы сосредоточения, с развертыванием пунктов управления и приема личного состава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы обустроили новые огневые позиции для скрытого обстрела Объединенных сил, - ГУР

"Дополнительно противник осуществляет радиоэлектронное подавление каналов управления беспилотными летательными аппаратами. Это делается для того, чтобы скрыть перемещения на передовые позиции запрещенного минскими договоренностями вооружения и военной техники. При этом противник продолжает размещать дополнительные автоматизированные станции установления препятствий в районах скрытого сосредоточения артиллерийских систем и бронированной техники за пределами районов их отвода", - сообщили в ГУР..

Источник: https://censor.net.ua/n3131181
 
 
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чучма-зейло дали отмашку вот и стягиват. Ждали сигнала от своих.
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нее, получили заверения от кучмы и "главнокЕмандующего" что ответного огня не будет. Вообще.
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огня нет, но из рогаток могут шмалять по обдроченцам наймити госдепа
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Х**лостан отличается от КНДР лишь огромными размерами и природными ресурсами.
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АП,ж,пообіцяло безнаказанність й відсутність спротиву,чом,би,нескористатися!!!
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Как только кацапы услышали предложения предателя Украины Кучмы, не стрелять в ответ, так сразу и подвели тяжелую бронетехнику для прорыва нашей обороны
А дальше на Киев, на Львов!
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На пози---цию деееевушка
Провожала бойца....
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Жители Львова будут сражаться до конца за европейские ценности, они доказали это голосованием на выборах Президента!
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та,думаю,Киев им тоже ошмётками выкашливать придётся..
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Зебіли вперед, порохоботи в заградотряд. Російські найманці на Донбасі стягують важку техніку до лінії розмежування, - розвідка - Цензор.НЕТ 9629
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Судя по тому как жители Львова проголосовали то ценностью для них есть возможность шоколаной банде грабить страну дальше
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Похоже, в кремле окончательно потеряли контроль над своими подразделениями на Донбассе. Российские наемники на Донбассе стягивают тяжелую технику к линии разграничения, - разведка - Цензор.НЕТ 4736
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Подписал бы што сарказм ато многие не поймут Російські найманці на Донбасі стягують важку техніку до лінії розмежування, - розвідка - Цензор.НЕТ 1644
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Зелю с семьёй и всем АП переселить на передовую !
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А что, там жило ПэдрО?
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та ща... Оно обложилось охраной - больше чем у янука было.
Каждую секунду вазелина охраняют не менее 6-7 автобусов - набитых спецназом НГУ и как минимум 1 автобус со спецназом ВСУ. Плюс 5-7 джипов с охраной коломойского.
Улица возле АП заставлена этими автобусами... Бойцов 200..230, не меньше...
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Боятся военного переворота.
Какие предусмотрительные, однако.
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Да для чего паниковать... 5 лет уже как стягивают...
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Уже первые потери от приказа не стрелять.
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это потому что Зеленский наживается на войне....(с путиным в сговоре)
Ему не нужен мир... - у него кино-бизнесс в росии
Он такой же как Порошенко...

Зебобы..., я правильно написал?
Нет обогащению на крови !!! Російські найманці на Донбасі стягують важку техніку до лінії розмежування, - розвідка - Цензор.НЕТ 4466
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Так это "благородные мышебратья" готовятся к снятию блокады, к компенсации за убытки и прекращению стрельбы с Украинской стороны? Да Зелупа?
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Автоматизированные станции установления препятствий? Тобто, автоматичні станції постановки завад, РЕБ? Перекладач - підлога Маккартні...
А по суті - ці рашистські ігри - хєрня, бо з космосу НАТО все бачить і інформує друзів.
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Терпите , зеля - наш главнокомандующий . Російські найманці на Донбасі стягують важку техніку до лінії розмежування, - розвідка - Цензор.НЕТ 533
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Ну що, зебоби? Дали слабинку ху-лу? А тепер нумо до воєнкоматів з явкою 73%. Російські найманці на Донбасі стягують важку техніку до лінії розмежування, - розвідка - Цензор.НЕТ 2899
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сразу предлагаю 25 % военкома слать нах и говорить пусть зебилы идут воюют, если мобилизация начнется))
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Вы там смотрите в ответ не стреляйте , а тем более на опережение , а то гидрант чувакам пообещал , что мероприятия повышения боевой подготовки по нашим позициям пройдут мирно с украинской стороны
Можете стрелять Хомчаку те иловайски клипать раз плюнуть (((
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Кремляді активно готуються до оприлюднення результатів додаткового розслідування та початку суду по збитому МН17. Для нівелювання резонансу будуть бити по Україні, а водночас і по своїх, розповідати про злих бандерівців та про пригнічення руськощелепних.
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Медвейчук с ***** договорился,чтобы пороху помочь в попытке обыалить рейтинг Зеленского.Это ,как он,я про суку жирную,послал ребят в море,чтобы ввести военное положение.Гниды
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А зеля святой ? Дура , что ты мелешь ?
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Инесса Литвинко - Инеса..., - женский алкоголизм не лечится...

Не пей..., ради детей... Російські найманці на Донбасі стягують важку техніку до лінії розмежування, - розвідка - Цензор.НЕТ 9686
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5 років тому , на Донбасі сєпарів було лише кілька сотень гопників - завдяки правлінню "миролюбного" Свиносоєвого , в них тепер є багатотисячна АРМІЯ з важкою артилерією !
Петро Порошенко - Воєнного вирішення питання по Донбасу не існує ...
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Сразу видно, что "повстанцы" мониторят выступления Главкома и Ко:
- надо просто перестать стрелять...
- не надо отвечать в ответ....
Вот и оборзели орки!
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порохоботи такі довєрчєві, всі на одну колодку склепані. палець сунуть в дупу і сміються.
і вірять, вірять, шо не дрова за забором.
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а у зеленского в жопе целая рука коломойского Російські найманці на Донбасі стягують важку техніку до лінії розмежування, - розвідка - Цензор.НЕТ 647 так что пальчик еще не страшно
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Не знаю, насколько это правда, но с той стороны говорят, что сепаратистов всегда подтягивают тяжёлое вооружение и технику как только это делают наши. Если это действительно так, то нужно понимать, что разведка кацап в у нас в Генштабе неплохо работает.
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Думаю не понадобится закон об импичминте, скоро зебила вынесу из администрации президента в перед ногами Російські найманці на Донбасі стягують важку техніку до лінії розмежування, - розвідка - Цензор.НЕТ 5186
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Хто його заніс, той хай і виносить. Але ж діджіталізація мізків не дасть.
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Ну, не надо так жёстко. Ему ещё показания давать на Беню и всех остальных организаторов госпереворота, состоявшегося 21-го апреля.
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Что будет полномасштабное вторжение, походу Зе почву уже подготовил.
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а той ЗЕ..ще не заявляв-- що ,іхтамнет?
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Пришла пора опробовать "Ольху" и "Гром" в реальной обстановке. Да и Джавелины уже залежались...
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Пора провести ротацію на передку - там ще залишились порохоботи, а вони не надійні, можуть стрельнути у відповідь.
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Не боятся светится ведь упреждающего огня не будет!
Врага надо уничтожать на подходе а не тогда когда он окопается .
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А вот как полк Азов ответил зе дебилам по поводу не стрелять
"Это военное преступление в который раз демонстрирует, что любые договоренности с Россией и ее марионетками "Л/ДНР" ничего не стоят. Этим извергам неизвестны понятия воинской чести и достоинства. Хотим заверить и поставить перед фактом весь мир - мы отомстим за гибель наших побратимов во сто крат", - говорится в сообщении подразделения Источник: https://censor.net.ua/p3131140
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надеюсь, что наши причешут кацапов так, что свиньи надолго это запомнят.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники на Донбассе стягивают тяжелую технику к линии разграничения, - разведка
 
 
 
 
 
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