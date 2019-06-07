EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  2985  94
Материалы по теме:
Все про:Вилкул Александр (362) выборы (22473) Кернес (1133) Колесников (1072) Наши (25) Новинский (368) оппозиционный блок (356) Мураев (82) Видродження (1) Доверяй делам (2)

 Партии "Оппозиционный блок", "Мира и развития", "Видродження", "Наши "и "Доверяй делам" объединились для участия в выборах в Раду

Политические партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Видродження" и "Доверяй делам" договорились об объединении с целью совместного участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал заместитель главы парламентской фракции "Оппоблока" Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"Мы объединились! Партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Видродження" и "Доверяй делам". Мы идем на выборы вместе", - написал Вилкул.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рабинович, Бойко и Медведчук, - "Оппозиционная платформа-За життя" назвала первую десятку списка на выборах в Раду. СПИСОК

Партии Оппозиционный блок, Мира и развития, Видродження, Наши и Доверяй делам объединились для участия в выборах в Раду 01
Партии Оппозиционный блок, Мира и развития, Видродження, Наши и Доверяй делам объединились для участия в выборах в Раду 02
Партии Оппозиционный блок, Мира и развития, Видродження, Наши и Доверяй делам объединились для участия в выборах в Раду 03
Партии Оппозиционный блок, Мира и развития, Видродження, Наши и Доверяй делам объединились для участия в выборах в Раду 04

Источник: https://censor.net.ua/n3131179
 
 
 Топ комментарии
 
КОМАНДА "СЛУГА НАРОДУ"
Коломойский (Олигарх)
Апарашин (Тот кто любит продавать за копейки армейское "надлишкове майно").
Данилюк (министр финансов в правительстве Владимира Гройсмана. Всё знает о национализации ПриватБанка).
Шеріф, (один из основателей Студии «Квартал 95»)
Богдан (Работал на различных должностях в правительстве Юлии Тимошенко, Виктора Януковича и Николая Азарова. Весной 2014 года Андрей Богдан стал адвокатом и советником Игоря Коломойского.)
Худрук (создатель "Сватов").
Хомчак ( Боевой генерал, отвечавший Иловайск).
Трофимов (Продюсер "Квартала" ).
Баканов (Закадычный друг и сосед гаранта).
Рябошапка (с 2003 года Рябошапка занимался борьбой с коррупцией).

Зашибись такая командочка.
 показать весь комментарий
 
Хорошая компашка намечается в коалиции с зебенями....главное что цели у них одинаковы...и пути достижения оных тоже....
 показать весь комментарий
 
Ну вот и кацапы в ВР в полном составе на шестом году войны.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот вам и минус половины голосов Слуги. И это как минимум.
 показать весь комментарий
 
 
медведчуковсько бойківської опозиційної платформи за життя
 показать весь комментарий
 
 
от ..суки - всі недоторканість хочуть плучити ((( потрібно допомогти ще цьому парламенту її скасувати!!!
 показать весь комментарий
 
 
Никакой разницы нет. Что снимут, что не снимут. Никто их сажать даже в мыслях не держит. Это будущая коалиция со Слугой.
 показать весь комментарий
 
 
С ними то слуге придётся сливаться в коалицию. Думаю, реванш удастся на славу.
 показать весь комментарий
 
 
кого винишь что народ не любит сою,сою или народ ?
 показать весь комментарий
 
Я никого не виню - это ваш выбор и ваша ответственность.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а порохоботам тільки би сратися ..)) ви про ПЕС переживайте
 показать весь комментарий
 
 
С кем? Со слугами Слуги? Слишком много чести.
 показать весь комментарий
 
 
В тебе дуже класний нік, то означає, Трепло,Брехло і т.п!!!
 показать весь комментарий
 
У них нет шансов, большинство граждан - за европейское будущее.
 показать весь комментарий
 
Как же Вы заблуждаетесь........ Это объединение даст 20 - 25 процентов голосов в Раде.
 показать весь комментарий
 
 
Большинство граждан против европейских тарифов за коммуналку, так что голосов будет гораздо больше.
 показать весь комментарий
 
Если Украина будет удаляться от европейских стандартов уровня жизни, то в следующий раз их переизберут. Это принцип демократии и сменяемости власти. В отличии от коммунистической диктатуры.
 показать весь комментарий
 
На президентских боролись с Тимошенко, получили Зеленского.
На парламентских будете бороться с Зеленским, получите бело-голубых.
Не боритесь с личностью, боритесь за народное доверие.
Какое доверие к переименованной БПП?
Никакого!
 показать весь комментарий
 
 
Выборы покажут у кого и какое доверие.
 показать весь комментарий
 
Поговорим по итогам.
Согласна?
Я тут многих прорицателей победы порошенко приглашал...
 показать весь комментарий
 
Поговорим конечно, куда же мы денемся с подводной лодки. А бело-голубые реально на этих выборах могут и обогнать Слугу.
 показать весь комментарий
 
Говорите, далой эту корупционную ВР... Ню-ню. Я думаю, новая ВР вас ребятки удивит.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
КОМАНДА "СЛУГА НАРОДУ"
Коломойский (Олигарх)
Апарашин (Тот кто любит продавать за копейки армейское "надлишкове майно").
Данилюк (министр финансов в правительстве Владимира Гройсмана. Всё знает о национализации ПриватБанка).
Шеріф, (один из основателей Студии «Квартал 95»)
Богдан (Работал на различных должностях в правительстве Юлии Тимошенко, Виктора Януковича и Николая Азарова. Весной 2014 года Андрей Богдан стал адвокатом и советником Игоря Коломойского.)
Худрук (создатель "Сватов").
Хомчак ( Боевой генерал, отвечавший Иловайск).
Трофимов (Продюсер "Квартала" ).
Баканов (Закадычный друг и сосед гаранта).
Рябошапка (с 2003 года Рябошапка занимался борьбой с коррупцией).

Зашибись такая командочка.
 показать весь комментарий
 
 
Даже такой ценой Украина показала свою приверженность демократическим ценностям и сменяемости власти!
 показать весь комментарий
 
кльованые чуваки шагают по шатающемуся кличкомосту
 показать весь комментарий
 
Дегенераты всей страны, обьеденяйтесь! Вас так проще распознать...
 показать весь комментарий
 
 
от ..суки - всі недоторканість хочуть плучити ((( потрібно допомогти ще цьому парламенту її скасувати!!!
 показать весь комментарий
 
 
Хорошая компашка намечается в коалиции с зебенями....главное что цели у них одинаковы...и пути достижения оных тоже....
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот и кацапы в ВР в полном составе на шестом году войны.
 показать весь комментарий
 
 
Педики-коллаборанты всей Украины объединились....
 показать весь комментарий
 
 
РЫГОТИНА СНОВА ОБЪЕДИНЯЕТСЯ В ЕЩЕ БОЛЬШУЮ РЫГОТИНУ! Когда же народ Украины даст этой мрази пендель под зад?
 показать весь комментарий
 
 
Теперь уже тогда...когда и зебеням даст....это же близнецы братья....эти...слуга урода...и за жисть...у них у всех одна цель...и одни пути достижения этой цели...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Гепа -редиска!Таки объединилси.Вот настоящие партнёры Пораженко по бывшей коалиции.Все 5 лет.На публике дерутся,в ресторане лобызаются
 показать весь комментарий
 
 
Зебик, это ваши партнёры по коалиции - прошу любить и жаловать. Не смей возражать - лучше полистай инет сколько "партнёры" Порошенка дали ему голосов за ЗЕ (86-87%)? А ещё - ВЕСЬ электорат рыгов всех разливов проголосовал за ЗЕ. Думай(те).
 показать весь комментарий
 
 
Вместо того, чтобы сесть в тюрьму при педро, они на свободе и в ВР будут править бал. Спасибо, *******. Вы сделали всё, что смогли для уничтожения справедливости в Украине. Ваши законы обилечивают всю шайку рыгоблевотных во власть. Все деньги при рыговских ворах, теперь и вся власть для них. Ибо неувиноватыниучём. Вот такая уйня, малята. Батя педро постарался.
 показать весь комментарий
 
 
проХффесионалы..набудували,мать вашу Партии "Оппозиционный блок", "Мира и развития", "Видродження", "Наши "и "Доверяй делам" объединились для участия в выборах в Раду - Цензор.НЕТ 1703 ..
 показать весь комментарий
 
 
Шабаш прокацапских холуев и украинофобов. Гадя где твой миномет?
 показать весь комментарий
 
 
Сепарня в одной куче,собрать всех в Одесском доме профсоюзов....
 показать весь комментарий
 
 
рашисиские силы укрупняются! Судя по всему ****** независимости !
 показать весь комментарий
 
 
По крайней мере Одессе и Харькову капут точно !
 показать весь комментарий
 
 
а что там украинские флаги делают? - камуфляж московских пидоров....
После парламентских понесут флаги своих областей.... ОНР, ХНР, и тд...
 показать весь комментарий
 
 
Если честно давно этого ждала.
Теперь у меня появился еще один аргумент отдать свой голос за рыгов
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Гєпа підтримував соєвого Хряка - це означає , що новостворена партія ПЕСиків також приєднається до совїх ригоАналів ..?
 показать весь комментарий
 
 
Скільки Харків дав голосів за ЗЕ? Партии "Оппозиционный блок", "Мира и развития", "Видродження", "Наши "и "Доверяй делам" объединились для участия в выборах в Раду - Цензор.НЕТ 2127ЗІ Мої тапки ржуть з вас.
 показать весь комментарий
 
 
Труханов - тоже. Доверенные лица педро, в полном составе. Вот так, напоследок, педро нагадил Украине. Здобули, за пять лет...
 показать весь комментарий
 
Собрались вместе? А теперь всех в мешок и в реку!
 показать весь комментарий
 
 
Собрались вместе? А теперь всех в мешок и в реку!
 показать весь комментарий
 
 
Как в том анекдоте - собрались все ***** на одном корабле... вот только задачка как бы этот кораблик затопить! Требушкин Руслан Валерьевич - разграбил два города на должности мэра, вырезал весь металл до должности мэра, имеет кучу возбужденных дел , по которым ему нужно сидеть три жизни, а он в раду собрался, видать выходит на другой уровень - воровать так всю страну! Да в принципе на кого не глянь с этого объединения - "послужной " список идентичен - воры, преступники, убийцы, лжецы, лицемеры! Но видят сцуки, что их могут прокатить мимо власти, собрались в одну ОПГ! Никогда такого не было!
 показать весь комментарий
 
 
Послушал команду Гройсмана...
Какой пафос, какая патетика...
А неблагодарные все ноют, что жить стали хуже!
Ну, ничего, они научать нас жить хорошо.
 показать весь комментарий
 
 
Выбери бери, выбери бери меня ! Выбери бери, я капитан без корабля ! В 2013 г. Илья Кива, занимающий должность зам-начальника Управления по делам защиты прав потребителей Полтавской области был осужден по ст. 368 УК Украины за получение взятки в особо крупном размере. Затем Иуда Илья Кива переквалифицировался с бандитов и стал руководить полтавским отделением «Правого сектора», и был региональным представителем этой националистической организации в Восточных областях Украины. Затем хамелеон Кива резко полевел и стал главой Социалистической партии Украины. Это даже привело к расколу в рядах этой левой политсилы. Он также является основателем общественного движения «Освобождение Донбасса», возглавляет «Всеукраинский союз ветеранов АТО» Илья Кива не брезгует даже участвовать и в антиукраинских политических пропагандистских шоу на вражеском Украине российском телевидении, где вовсю клянёт Украину и восхваляет оккупанта Россию.. А теперь оборотень Иуда И.Кива стал баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду от эксрыгоАнальной атиукраинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" лютых врагов продажных кремлёвских холуёв Рабиновича и Медведчука. Если с таких вурдалаков - перекидышей будет состав депутатов новой Рады то на этой такой ЗРаде можно ставить крест...и немедленно жёстко разгонять её протестным " Майданом".
 показать весь комментарий
 
 
це тупиковий шлях ... навряд чи хтось збереться , а якщо навіть зберуться і протестуватимуть - ну буде "нова" ВР , з тим ж самими пиками - і так до безкінечності ...
 показать весь комментарий
 
А пачиму патию "сосулька- лизулька" оли поляковой к себе не приняли?
 показать весь комментарий
 
дочекалися, демократи????Вся ПОГАНЬ, об'єднавшись, пхається в Раду!!!!Це- відкритий виклик українофобів ДО ЗНИЩЕННЯ держави!!! Виклик всьому українському!!! І ПОРУЧ з ними вся мерзота ОРДЛО, не приховуючись, іде на вибори з єдиним бажанням,- ВИНИЩИТИ все українське в Україні!!! Доказ тому- П'ЯТЕРО(!!!!!!!!!) загиблих та більше десятка поранених за 2 дні!!! Це остання іхня спроба за підтримки мордору колонізувати нашу державу та перетворити на улус парашинської орди!!! І КОЖЕН зараз повинен вирішити для себе: чи нормальне життя в цивілізованій і вільній країні, чи назад, в совкове болото під нагайками кремля???...До речі, якщо так і далі піде, то про БЕЗВІЗ- з а б у д ь т е!!! Розвинуті країни НЕ бажають бачити в своїх країнах рабів московії!!!
 показать весь комментарий
 
 
Написал то не плохо... вопросов нет... да и правильно все. Но... кто выходить то и боротся будет? На Майдане кучу люда скосили... потом в котлах также... в течении 5 лет то по одному вылавливали патриотов... то пачками сожали... Сей час даже тем, кто чисто теоритически еще мог бы что то сделать стрелять хотят запретить... все печально друг...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Партии "Оппозиционный блок", "Мира и развития", "Видродження", "Наши "и "Доверяй делам" объединились для участия в выборах в Раду - Цензор.НЕТ 7672
основателей не хватает
за 5 лет благодаря усилиям П.А.Порошенко не пострадало ни одного рыгована и сепара
сохранил мля, они теперь с евросвинарчуками в калолиции будут?
.... перед ефремовым уже извинились? в бюджете фонда парашенко еще что нибудь осталось, ефремову в качестве моральной компенсации?
 показать весь комментарий
 
 
ну теперь Зе их точно повяжет за гос.измену....- отдаст приказ СБУ...
Зе же повяжет их, да?
Зебобы..., как думаете?
Повяжет...?

Партії "Опозиційний блок", "Миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй справам" об'єдналися для участі у виборах у Раду - Цензор.НЕТ 3979 IgorGirkin‏ @GirkinGirkin 1 ч.1 час назад
Медведчук вместе с народным депутатом Юрием Бойко снова полетели в РФ. В Санкт-Петербурге они встретились с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
 показать весь комментарий
 
 
Какие светлые лица! Ани целеустремленно смотрят в счастливое будущее... свое, а не ваше - 73% охлоса!
 показать весь комментарий
 
 
Их электорат входит в 73% - это минимум 15%.
 показать весь комментарий
 
 
Кажется, у людей началась налаживаться жизнь. Я про это кодло.
 показать весь комментарий
 
 
********** партії не вистачає з відрижками НФ, що б був повний комплект ригів.
 показать весь комментарий
 
 
Зебилы - это ваш триумф!.... Наслаждайтесь, уроды.....
 показать весь комментарий
 
 
Это триумф, ******, длится уже 5 лет. При не наказании - закономерный реванш. .
 показать весь комментарий
 
 
5 лет, ваша нечисть, боялась пернуть лишний раз....
а теперь, что ни день то подобные новости...
лживые вы, двуличные уроды...
 показать весь комментарий
 
Интересно, кого подвинет вниз это объединение?
У кого какие прогнозы? Партії "Опозиційний блок", "Миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй справам" об'єдналися для участі у виборах у Раду - Цензор.НЕТ 3345
 показать весь комментарий
 
как на меня - так эти заберут голоса у бойка-рабиновича так где то 3% ,ну максим 2-3% у "слуги наРота" ...ну и с тем что у них было ...*** будут сто пудов в раде ((((
 показать весь комментарий
 
Об*єдналися патріоти, правда не України, а агресора. Хто з них, чи їх дітей були на передовій і зі зброєю в руках захищали Україну? Ніхто. Вони були в Москві і отримували доручення, як "мочити" Україну! Ходять по цій землі, живуть за рахунок цієї нації і гадять цій землі і нації! Тварини!!!
 показать весь комментарий
 
 
А это они где, на новом пешеходном мосту в Киеве?
 показать весь комментарий
 
Что на это скажет Гадя Савченко? У нее нет желания расстрелять всех их?
Вопрос риторический, если что.
 показать весь комментарий
 
 
а за кулисами этого Блока Путинских Патриотов стоит петрлексеич,
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПартии "Оппозиционный блок", "Мира и развития", "Видродження", "Наши "и "Доверяй делам" объединились для участия в выборах в Раду
 
 
 
 
 
 вверх