 Партии "Оппозиционный блок", "Мира и развития", "Видродження", "Наши "и "Доверяй делам" объединились для участия в выборах в Раду

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал заместитель главы парламентской фракции "Оппоблока" Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.
"Мы объединились! Партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Видродження" и "Доверяй делам". Мы идем на выборы вместе", - написал Вилкул.
На парламентских будете бороться с Зеленским, получите бело-голубых.
Не боритесь с личностью, боритесь за народное доверие.
Какое доверие к переименованной БПП?
Никакого!
Согласна?
Я тут многих прорицателей победы порошенко приглашал...
Коломойский (Олигарх)
Апарашин (Тот кто любит продавать за копейки армейское "надлишкове майно").
Данилюк (министр финансов в правительстве Владимира Гройсмана. Всё знает о национализации ПриватБанка).
Шеріф, (один из основателей Студии «Квартал 95»)
Богдан (Работал на различных должностях в правительстве Юлии Тимошенко, Виктора Януковича и Николая Азарова. Весной 2014 года Андрей Богдан стал адвокатом и советником Игоря Коломойского.)
Худрук (создатель "Сватов").
Хомчак ( Боевой генерал, отвечавший Иловайск).
Трофимов (Продюсер "Квартала" ).
Баканов (Закадычный друг и сосед гаранта).
Рябошапка (с 2003 года Рябошапка занимался борьбой с коррупцией).
Зашибись такая командочка.
После парламентских понесут флаги своих областей.... ОНР, ХНР, и тд...
Теперь у меня появился еще один аргумент отдать свой голос за рыгов
Какой пафос, какая патетика...
А неблагодарные все ноют, что жить стали хуже!
Ну, ничего, они научать нас жить хорошо.
основателей не хватает
за 5 лет благодаря усилиям П.А.Порошенко не пострадало ни одного рыгована и сепара
сохранил мля, они теперь с евросвинарчуками в калолиции будут?
.... перед ефремовым уже извинились? в бюджете фонда парашенко еще что нибудь осталось, ефремову в качестве моральной компенсации?
Зе же повяжет их, да?
Зебобы..., как думаете?
Повяжет...?
IgorGirkin @GirkinGirkin 1 ч.1 час назад
Медведчук вместе с народным депутатом Юрием Бойко снова полетели в РФ. В Санкт-Петербурге они встретились с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
а теперь, что ни день то подобные новости...
лживые вы, двуличные уроды...
У кого какие прогнозы?
Вопрос риторический, если что.