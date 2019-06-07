 Партии "Оппозиционный блок", "Мира и развития", "Видродження", "Наши "и "Доверяй делам" объединились для участия в выборах в Раду

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал заместитель главы парламентской фракции "Оппоблока" Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"Мы объединились! Партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Видродження" и "Доверяй делам". Мы идем на выборы вместе", - написал Вилкул.

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