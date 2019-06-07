 Кто убил Гонгадзе? - стелу с барельефом Кучмы в Днепре исписали красной краской. ФОТО

Об этом информирует сайт телеканала "Відкритий", передает Цензор.НЕТ.
"В четверг, 6 июня, в Днепре неизвестные разрисовали стелу, которая посвящена Президенту Украины в 1994-2005 годов Леониду Кучме... Барельеф Кучмы перечеркнут красной краской", - говорится в сообщении.
Кроме того, ниже барельефа нанесли надпись "Кто убил Гонгадзе?".
Журналист Георгий Гонгадзе был убит осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в его убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. При этом им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.
21 июля 2009 года по обвинению в совершении этого преступления в селе Житомирской области был арестован экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача. Пукача вычислили по мобильному телефону. Генпрокуратура 24 июля 2009 выдвинула официальное обвинение Пукачу в соучастии в убийстве журналиста.
По результатам следствия, Пукач, получив устный приказ от тогдашнего Министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко ликвидировать Георгия Гонгадзе,17 сентября 2000 года совершил это убийство во главе преступной группы, состоящей из работников ГУ МВД Украины Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова (в 2008 году первые двое были приговорены судом к 12 годам заключения, третий - к 13 годам). Подозреваемые в причастности к убийству были задержаны в феврале 2005 года. Трое сотрудников департамента внешнего наблюдения МВД: Валерий Костенко, Александр Попович и Николай Протасов, - в ходе судебного процесса признались в том, что 16 сентября 2000 в сопровождении генерал-лейтенанта милиции Пукача и по его приказу вывезли Гонгадзе за пределы Киева. В 2008 году Апелляционный суд Киева признал виновными трех бывших сотрудников МВД. Вместе с тем, похититель Гонгадзе, экс-полковник МВД Протасов внезапно умер в Менской колонии. В частности в своих показаниях Протасов говорил: "Гонгадзе набрал воздуха и сопротивлялся, и тогда Пукач приказал выбить из него дух".
В январе 2013 года суд признал Пукача виновным, и приговорил к пожизненному заключению. На вопрос судьи, согласен ли он с приговором, Пукач заявил: "Я соглашусь, когда в этой клетке со мной будут сидеть Кучма и Литвин". Также во время оглашения приговора Пукач заявил: "Спросите у Кучмы и Литвина о мотивах убийства Гонгадзе". Само же дело об убийстве Гонгадзе ранее было закрыто в связи с двойным самоубийством якобы заказчика Кравченко. Вместе с тем, в 2016 году в ГПУ заявили, что работают над новым делом "в отношении людей, которые называются "исполнители, заказчики, подстрекатели".
6 января 2016 года Апелляционный суд Киева оставил приговор в силе. В ходе этого заседания Пукач рассказал новую версию убийства Гонгадзе.
Так звана "голова МЗС ДНР" Наталя Ніканорова озвучила, на що саме йде Зеленський заради так званого "миру", а насправді - капітуляції нашої держави.
Російські пропагандисти з ТАСС пишуть: «На сьогоднішньому засіданні групи з економічних питань ми очікували від нових представників України зміни риторики на користь конструктивного підходу до переговорного процесу. У зв'язку з цим ми підняли питання про налагодження прямого діалогу між сторонами конфлікту - Республіками і Україною - в рамках роботи профільної групи з питань економіки».
За їх словами, російські маріонетки виставили такі умови своїх господарів: "взаємне узгодження дій по зняттю української економічної блокади, узгодження порядку взаємного пропуску промислових і гуманітарних вантажів, узгодження порядку управління промисловими активами, розподілу доходів і витрат від їх діяльності, а також «налагодження механізму виплат громадянам республік компенсації за шкоду, заподіяну українською владою внаслідок блокади, включаючи втрату робочих місць, зниження заробітної плати, заборгованість по пенсіях і соціальних виплатах".
Не бедные такие слуги народа собираются. в партии чучмоидов...
Ну может и включат пяток нищих что бы потом показывать их публике...
за место в списке партии «Слуга народа» требуют $300,000 в Киеве и $2 млн в Одессе?!
https://www.facebook.com/100001984225556/posts/2332529620156489?s=663406559&sfns=xmo
Самое забавное, что зебилы радостно побегут голосовать за эти"новые лица" по 2 млн.доларов, а потом будут НЫТЬ что "ворье сидит в ВР и ничего не делает!".
Как орёт сейчас о нынешних.. ЗАБЫВ, что именно они их ВЫБИРАЛИ.. за 1 кг гречки и обещания))
Но виноват, конечно, будет Порох))
именно ЭТОГО расея добивается ПЯТЬ лет, а теперь кучма НАЧАЛ прямой диалог, по поручению вазелина.
Сам факт ПРЯМЫХ переговоров означает, что "расея не при чем.. ихтамнет, а в Украине идет гражданская война"
Та самая риторика Бени и путина.. озвученная теперь и на официальных переговорах..
зебилы в восторге и ждут премии на своей ботоферме..
Браво, вот она, "логика" вазелиновых))
браво, дебилка!))
п.с. что-то от тебя критики вазелина НЕТ и НИКОГДА не было, а вылизывание его зада - ты завсегда готова)
А, то у тебя ОБЫЧНАЯ копролалия
Это, Лариса, БУМЕРАНГ к тебе прилетел)
т.е. ты, фактически "тех,кого нужно критиковать -тем лижут зад."
логика зебилов во всей красе
Такой мелкий прыщик его даже не тревожил.
А карлик литвин дико ревновал его к своей слабой передком любовнице.
Шеремет, кстати, тоже там мочил конец
Он и спровоцировал эту ситуацию
Ко мне в кабинет, кстати заходил следователь и спрашивал что я видел.
Оказалось, что Гонгадзе ходил с работы под моим окном.
Я ни разу не обратил на него внимание, он был совершенно неизвестен рядовой публике.
именно ЭТОГО расея добивается ПЯТЬ лет, а теперь кучма НАЧАЛ прямой диалог, по поручению вазелина.
Сам факт ПРЯМЫХ переговоров означает, что "расея не при чем.. ихтамнет, а в Украине идет гражданская война"
Та самая риторика Бени и путина.. озвученная теперь и на официальных переговорах..
минають дні минають ночі
а кучму і сьогодні геть
Детский сад.
впрочем, теперь это проблемы зебилов.. так что - вперёд.. сажай)
Чья подпись стоит под Будапештским меморандумом?
Кто не выгнал отсюда черноморский флот расиси, а продолжил договор?
Кто отдал большевикам Азовское море, чью там формулировка "внутренние воды"?
Кто дал статус автономии Крыму и сЕвастополю?
Кто массово пустил в Украину, даже в Киево-Печерскую Лавру, большевистских офицеров-"попов"?
Кто в Крыму выплачивал расиянским военным пенсионерам громадные пенсии из бюджета Украины, обделив при этом собственных граждан?
Кто распродал армию, промышленность, природу?
Кто вывел в топ самых больших сволочей, типа медведчука, януковича?
Это только очень малая толика вопросов к рыжему таракану, и хорошо бы нам ему их задать, пока эта гнида не сдохла.