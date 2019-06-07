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 Кто убил Гонгадзе? - стелу с барельефом Кучмы в Днепре исписали красной краской. ФОТО

В Днепре неизвестные разрисовали стелу с барельефом второго президента Украины Леонида Кучмы.

Об этом информирует сайт телеканала "Відкритий", передает Цензор.НЕТ.

"В четверг, 6 июня, в Днепре неизвестные разрисовали стелу, которая посвящена Президенту Украины в 1994-2005 годов Леониду Кучме... Барельеф Кучмы перечеркнут красной краской", - говорится в сообщении.

Кроме того, ниже барельефа нанесли надпись "Кто убил Гонгадзе?".

Кто убил Гонгадзе? - стелу с барельефом Кучмы в Днепре исписали красной краской 01

Смотрите также: "Что выберет Кучма - интересы страны или интересы своего зятя олигарха Пинчука?" - журналист Ткач о назначении Кучмы представителем Украины в Минске. ВИДЕО

Журналист Георгий Гонгадзе был убит осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в его убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. При этом им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

21 июля 2009 года по обвинению в совершении этого преступления в селе Житомирской области был арестован экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача. Пукача вычислили по мобильному телефону. Генпрокуратура 24 июля 2009 выдвинула официальное обвинение Пукачу в соучастии в убийстве журналиста.

По результатам следствия, Пукач, получив устный приказ от тогдашнего Министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко ликвидировать Георгия Гонгадзе,17 сентября 2000 года совершил это убийство во главе преступной группы, состоящей из работников ГУ МВД Украины Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова (в 2008 году первые двое были приговорены судом к 12 годам заключения, третий - к 13 годам). Подозреваемые в причастности к убийству были задержаны в феврале 2005 года. Трое сотрудников департамента внешнего наблюдения МВД: Валерий Костенко, Александр Попович и Николай Протасов, - в ходе судебного процесса признались в том, что 16 сентября 2000 в сопровождении генерал-лейтенанта милиции Пукача и по его приказу вывезли Гонгадзе за пределы Киева. В 2008 году Апелляционный суд Киева признал виновными трех бывших сотрудников МВД. Вместе с тем, похититель Гонгадзе, экс-полковник МВД Протасов внезапно умер в Менской колонии. В частности в своих показаниях Протасов говорил: "Гонгадзе набрал воздуха и сопротивлялся, и тогда Пукач приказал выбить из него дух".

В январе 2013 года суд признал Пукача виновным, и приговорил к пожизненному заключению. На вопрос судьи, согласен ли он с приговором, Пукач заявил: "Я соглашусь, когда в этой клетке со мной будут сидеть Кучма и Литвин". Также во время оглашения приговора Пукач заявил: "Спросите у Кучмы и Литвина о мотивах убийства Гонгадзе". Само же дело об убийстве Гонгадзе ранее было закрыто в связи с двойным самоубийством якобы заказчика Кравченко. Вместе с тем, в 2016 году в ГПУ заявили, что работают над новым делом "в отношении людей, которые называются "исполнители, заказчики, подстрекатели".

6 января 2016 года Апелляционный суд Киева оставил приговор в силе. В ходе этого заседания Пукач рассказал новую версию убийства Гонгадзе.

Источник: https://censor.net.ua/n3131175
 
   
 Топ комментарии
 
.... по радіснім заявам росіян, та їх маріонеток, ми дізнаємось, яким саме чином Зеленський здає Україну.
Так звана "голова МЗС ДНР" Наталя Ніканорова озвучила, на що саме йде Зеленський заради так званого "миру", а насправді - капітуляції нашої держави.
Російські пропагандисти з ТАСС пишуть: «На сьогоднішньому засіданні групи з економічних питань ми очікували від нових представників України зміни риторики на користь конструктивного підходу до переговорного процесу. У зв'язку з цим ми підняли питання про налагодження прямого діалогу між сторонами конфлікту - Республіками і Україною - в рамках роботи профільної групи з питань економіки».

За їх словами, російські маріонетки виставили такі умови своїх господарів: "взаємне узгодження дій по зняттю української економічної блокади, узгодження порядку взаємного пропуску промислових і гуманітарних вантажів, узгодження порядку управління промисловими активами, розподілу доходів і витрат від їх діяльності, а також «налагодження механізму виплат громадянам республік компенсації за шкоду, заподіяну українською владою внаслідок блокади, включаючи втрату робочих місць, зниження заробітної плати, заборгованість по пенсіях і соціальних виплатах".
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никаких компенсаций сипарам. сначала фильтрационный лагерь - потом посмотрим
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Кто этому уродцу поставил стелу? Какой- то идиот конченый, наверное. У нас всегда находятся любители ставить памятники злодеям.
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.... по радіснім заявам росіян, та їх маріонеток, ми дізнаємось, яким саме чином Зеленський здає Україну.
Так звана "голова МЗС ДНР" Наталя Ніканорова озвучила, на що саме йде Зеленський заради так званого "миру", а насправді - капітуляції нашої держави.
Російські пропагандисти з ТАСС пишуть: «На сьогоднішньому засіданні групи з економічних питань ми очікували від нових представників України зміни риторики на користь конструктивного підходу до переговорного процесу. У зв'язку з цим ми підняли питання про налагодження прямого діалогу між сторонами конфлікту - Республіками і Україною - в рамках роботи профільної групи з питань економіки».

За їх словами, російські маріонетки виставили такі умови своїх господарів: "взаємне узгодження дій по зняттю української економічної блокади, узгодження порядку взаємного пропуску промислових і гуманітарних вантажів, узгодження порядку управління промисловими активами, розподілу доходів і витрат від їх діяльності, а також «налагодження механізму виплат громадянам республік компенсації за шкоду, заподіяну українською владою внаслідок блокади, включаючи втрату робочих місць, зниження заробітної плати, заборгованість по пенсіях і соціальних виплатах".
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никаких компенсаций сипарам. сначала фильтрационный лагерь - потом посмотрим
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Лео Кот

Не бедные такие слуги народа собираются. в партии чучмоидов...
Ну может и включат пяток нищих что бы потом показывать их публике...

за место в списке партии «Слуга народа» требуют $300,000 в Киеве и $2 млн в Одессе?!

https://www.facebook.com/100001984225556/posts/2332529620156489?s=663406559&sfns=xmo
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как говорится - гешефт ПРЕВЫШЕ всего)
Самое забавное, что зебилы радостно побегут голосовать за эти"новые лица" по 2 млн.доларов, а потом будут НЫТЬ что "ворье сидит в ВР и ничего не делает!".
Как орёт сейчас о нынешних.. ЗАБЫВ, что именно они их ВЫБИРАЛИ.. за 1 кг гречки и обещания))
Но виноват, конечно, будет Порох))

"Хто вбив Гонгадзе? - стелу з барельєфом Кучми в Дніпрі розписали червоною фарбою - Цензор.НЕТ 7784
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"...налагодження прямого діалогу між сторонами конфлікту - Республіками і Україною - в рамках роботи профільної групи з питань економіки.."

именно ЭТОГО расея добивается ПЯТЬ лет, а теперь кучма НАЧАЛ прямой диалог, по поручению вазелина.
Сам факт ПРЯМЫХ переговоров означает, что "расея не при чем.. ихтамнет, а в Украине идет гражданская война"
Та самая риторика Бени и путина.. озвученная теперь и на официальных переговорах..
зебилы в восторге и ждут премии на своей ботоферме..
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Ерефіяни образилися, що ми змогли дати їм відсіч. От і нахабніють. Де Кучма, хай пояснить
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Кто этому уродцу поставил стелу? Какой- то идиот конченый, наверное. У нас всегда находятся любители ставить памятники злодеям.
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У нас всегда находятся любители ... голосовать за зебила, обещавшего "сойтись интересами посередине".. Украины.
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У нас всегда находятся дебилы, которые оскорбляют людей без всякого повода, а тех,кого нужно критиковать -тем лижут зад.
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ага.. т.е. ПРАВДА для тебя звучит как оскорбление?)) а критика идиотизма зебилов - "лизание зада" "Хто вбив Гонгадзе? - стелу з барельєфом Кучми в Дніпрі розписали червоною фарбою - Цензор.НЕТ 9615
Браво, вот она, "логика" вазелиновых))
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Олигофрен соевый, ты и тут ничего не понял и это не удивительно. Еще раз попробую - критиковать можно за дело, а не просто так языком ляпать абы что. Критиканы без повода называются психически ненормальными людьми и у них есть научное название - газлайтеры.
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У нас всегда находятся дебилы, которые оскорбляют людей...(с)
браво, дебилка!))
п.с. что-то от тебя критики вазелина НЕТ и НИКОГДА не было, а вылизывание его зада - ты завсегда готова) "Хто вбив Гонгадзе? - стелу з барельєфом Кучми в Дніпрі розписали червоною фарбою - Цензор.НЕТ 1112
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Олигофрен, городской сумасшедший, ты когда завалишь свое грязное хлебало? Тебя сколько посылать? Или ты привык уже? Геть из моих комментариев, соевое.
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зачем ты мне свои диагнозы пишешь?) ищешь "своих" из дурки?) "Хто вбив Гонгадзе? - стелу з барельєфом Кучми в Дніпрі розписали червоною фарбою - Цензор.НЕТ 4264
А, то у тебя ОБЫЧНАЯ копролалия "Хто вбив Гонгадзе? - стелу з барельєфом Кучми в Дніпрі розписали червоною фарбою - Цензор.НЕТ 4264
Это, Лариса, БУМЕРАНГ к тебе прилетел)
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что еще интересные, тех кто поставил памятник кучме ты ОБОЗВАЛА "идиоты конченные", но тот кто этого кучму вытянул из нафталина и СДЕЛАЛ официальным представителем - считаешь БОЖЕСТВОМ: отмазываешь..
т.е. ты, фактически "тех,кого нужно критиковать -тем лижут зад."
логика зебилов во всей красе "Хто вбив Гонгадзе? - стелу з барельєфом Кучми в Дніпрі розписали червоною фарбою - Цензор.НЕТ 4980
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Та да...это очень интересный вопрос.....ответа на который нет уже очень давно....
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Совершенно ясно, что Гонгадзе для Кучмы был терра инкогнита.
Такой мелкий прыщик его даже не тревожил.
А карлик литвин дико ревновал его к своей слабой передком любовнице.
Шеремет, кстати, тоже там мочил конец
Он и спровоцировал эту ситуацию
Ко мне в кабинет, кстати заходил следователь и спрашивал что я видел.
Оказалось, что Гонгадзе ходил с работы под моим окном.
Я ни разу не обратил на него внимание, он был совершенно неизвестен рядовой публике.
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Кстати, когда Павло зибров вел под окном свою беременную жену к генекологу - на это весь офис обратил внимание, как и на приезд Пинчука.
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"...налагодження прямого діалогу між сторонами конфлікту - Республіками і Україною - в рамках роботи профільної групи з питань економіки.."

именно ЭТОГО расея добивается ПЯТЬ лет, а теперь кучма НАЧАЛ прямой диалог, по поручению вазелина.
Сам факт ПРЯМЫХ переговоров означает, что "расея не при чем.. ихтамнет, а в Украине идет гражданская война"
Та самая риторика Бени и путина.. озвученная теперь и на официальных переговорах..
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Два рядки експромтом:

минають дні минають ночі
а кучму і сьогодні геть
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Welt Schmerz - отрезанная голова Гонгадзе взывает к отмщению через года....
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не стелу надо разрисовывать - а самого Кучу с головы до ног и ещё …. решение за народом
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Вместо стелы нужно самого чукму установить...закопать по пояс...а верх залить бетоном....
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Еще бы не мешало узнать кто заказал Игоря Александрова..???
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Если считаете что Леонид Данилович каким то образом причастен к данному преступлению то следует обращаться в сад "Кто убил Гонгадзе? - стелу с барельефом Кучмы в Днепре исписали красной краской - Цензор.НЕТ 4314 т.е в суд , а не стены малявать.
Детский сад.
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Зайдіть в гугл та поцікавтеся впливом графіті у ********* світі. Чи ви справді вірите, що народ може подолати борошна та роздирання, лише звертаючись до сумнівної чесності судів?
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Соевые ,а кто мешал пороху посадить рыжего на кичу)))Ах да вспомнил у вас же прохуратурой руководил алкаш,который сначала орал Украина без суммы,а потом с таким же усердием с ним в десна целовался)))
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кацап, у нас не рашка) есть доказательства вины кучмы - неси в ГПУ..
впрочем, теперь это проблемы зебилов.. так что - вперёд.. сажай)
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тобто - тупі порохобіли , за 5 років "нової" влади , так і не змогли знайти компромата на Чучму ? ...))
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так в чем проблема, мокшанец- вперед, "новые морды".. неси компромат "Хто вбив Гонгадзе? - стелу з барельєфом Кучми в Дніпрі розписали червоною фарбою - Цензор.НЕТ 423
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Кацапосоя,так вы ж его тут лайном поливаете и зелю за то что его пригласил))
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похоже твой уровень "мышления" настолько низок, что ты не в состоянии осмыслить написанное и сказать "вумное", не перестав выглядеть при этом "тупЭньким" "Хто вбив Гонгадзе? - стелу з барельєфом Кучми в Дніпрі розписали червоною фарбою - Цензор.НЕТ 6274
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від тупого кацапського порохобота це звучить , як комплімент ..))
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ну-ну, не истери, мокшанец. скажи: путин-*****! "Хто вбив Гонгадзе? - стелу з барельєфом Кучми в Дніпрі розписали червоною фарбою - Цензор.НЕТ 6471
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Кто убил Гонгадзе?
Чья подпись стоит под Будапештским меморандумом?
Кто не выгнал отсюда черноморский флот расиси, а продолжил договор?
Кто отдал большевикам Азовское море, чью там формулировка "внутренние воды"?
Кто дал статус автономии Крыму и сЕвастополю?
Кто массово пустил в Украину, даже в Киево-Печерскую Лавру, большевистских офицеров-"попов"?
Кто в Крыму выплачивал расиянским военным пенсионерам громадные пенсии из бюджета Украины, обделив при этом собственных граждан?
Кто распродал армию, промышленность, природу?
Кто вывел в топ самых больших сволочей, типа медведчука, януковича?
Это только очень малая толика вопросов к рыжему таракану, и хорошо бы нам ему их задать, пока эта гнида не сдохла.
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не забуваємо , що саме Офшоренко повернув Кучму до життя 5 років тому , організувавши т.зв "мінський формат" !
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не забываем, что именно вазелин вытянул давно засунутого в нафталин кучму - как ОФИЦИАЛЬНОГО представителя "новых лиц" "Хто вбив Гонгадзе? - стелу з барельєфом Кучми в Дніпрі розписали червоною фарбою - Цензор.НЕТ 6765
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кацапи не хочуть згадувати , що саме Свин організував мінський формат Кучи-медведчука в 2014 ..? "Хто вбив Гонгадзе? - стелу з барельєфом Кучми в Дніпрі розписали червоною фарбою - Цензор.НЕТ 4197
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миротворец... или кто он там, переговорщик...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКто убил Гонгадзе? - стелу с барельефом Кучмы в Днепре исписали красной краской. ФОТО
 
 
 
 
 
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