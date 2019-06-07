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Все про:Порошенко (17577) Шустер (507) Фирсов (102)

 Закрытие дела Шустера говорит о том, что все обвинения против него были личной местью Порошенко, - Фирсов

Дело против Савика Шустера закрыто за отсутствием состава преступления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал внефракционный депутат Егор Фирсов.

"Дело против Савика Шустера закрыто за отсутствием состава преступления. Напомню, что Порошенко в 2016 году выжил Савика из Украины, прессовал его надуманными обвинениями в уклонении от уплаты налогов. И вот теперь, как только Порошенко ушёл, вдруг "выяснилось", что никакого преступления Шустер на самом деле не совершал. Выходит, что все эти обвинения были ничем иным как личной местью Порошенко. Он уничтожил бизнес Савика Шустера и его партнера Павла Елизарова, вынудил их закрыть телеканал и уехать. Даже помещение и все оборудование студии Шустера перешло к подконтрольному Порошенко "Прямому" каналу", - написал он.

Он отметил, что кому-то не нравится программа Савика, кто-то критикует подход к приглашению гостей, но его есть за что благодарить: "Лично я всегда буду благодарен Савику за то, что во время конфронтации с Петром Порошенко, я имел возможность выступать на его канале. Поверьте, это дорогого стоит, когда мне заблокировали доступ на большинство каналов и регулярно поливали грязью, на программе Шустера я имел возможность доносить свою точку зрения. И не я один мог говорить правду используя эту площадку. Отчасти и из-за этого, Порошенко начал свои репрессии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело против Шустера об уклонении от уплаты налогов закрыли, - адвокат

"В этой истории нашла отражение вся лживость и все лицемерие бывшего президента. Рассказывая про реформы и интеграцию в ЕС, Порошенко вёл себя как мелкий среднеазиатский деспот. И сейчас этот человек пытается провести в парламент свою партию, спекулируя на теме евроинтеграции. Но разве в ЕС допустимо преследование неугодных телеведущих и фабрикование уголовных дел против них?", - отметил он.

Вместе с тем Фирсов добавил, что, к сожалению, в Украине нет ответственности за подобные фокусы: "Кто ответит за уничтоженный и закрытый телеканал? Порошенко несколько лет топил невиновного человека, рушил его бизнес, а теперь просто сделал вид, что ничего не произошло. И идёт в парламент под видом обновлённого европейского политика".

Напомним, в 2016 году ГФС предположила, что Шустер уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах. После этого журналисту аннулировали разрешение на работу в Украине. В Госслужбе занятости объяснили такое решение предоставлением недостоверных данных. В частности, Шустер якобы подал справку об отсутствии судимости в то время, когда против него было открыто уголовное производство. Позже Государственная служба занятости (Центральный аппарат) приостановила действие решения об аннулировании разрешения на работу Савика Шустера в Украине до выяснения обстоятельств.

В начале мая Шустер прилетал из Рима в Киев для участия в переговорах о новом телепроекте на одном из новостных каналов украинского ТВ.

Закрытие дела Шустера говорит о том, что все обвинения против него были личной местью Порошенко, - Фирсов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3131173
 
   
 Топ комментарии
 
Петя Порошенко обещал отдать життя только чтобы программа Шустера была.
Опять сбрехал, что ли?
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Нет. Это лишь говорит о том, что слуга рыгов Шустер часть реванша.
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"В этой истории нашла отражение вся лживость и все лицемерие бывшего президента. Рассказывая про реформы и интеграцию в ЕС, Порошенко вёл себя как мелкий среднеазиатский деспот. И сейчас этот человек пытается провести в парламент свою партию, спекулируя на теме евроинтеграции. Шариковы! голос! вашего патрона зобижают!
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та з хробаками в себе на городі попрощайся з початку ... мамкін прощавальщик))
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я завжди казав, що зелебобики - то тупі й безкрилі жлоби
зможеж повторити, мамкіна повторушка?
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так всі знають, що порохобобики - то тупі й безкрилі жлоби
зможеж повторити, мамкіна повторушка?...))
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а шо тобі ще залишається, як не радіти моїм опечаткам?
ти ж свого нічого видумати не здатен, бо зелебобіки - тупі безкрилі жлоби
мамкіни рехворматори
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Ещё одна уголовная статья мародёру.

Статья 171. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов
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Закрытие дела Шустера говорит о том, что все обвинения против него были личной местью Порошенко, - Фирсов - Цензор.НЕТ 9876Л-ЛОГИКА ботвы!закрыли дело-месть пороха,а массовое возвращение рыгов и восстановление судей времен овоща?что там мокшанская логика твердит? Закрытие дела Шустера говорит о том, что все обвинения против него были личной местью Порошенко, - Фирсов - Цензор.НЕТ 9876
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Не знаю, удасться ли посадить Порошенко (да и нужно ли? Какой-никакой а все ж президент был), но прилюдно выпороть было бы очень неплохо! Закриття справи Шустера свідчить про те, що всі обвинувачення проти нього були особистою помстою Порошенка, - Фірсов - Цензор.НЕТ 6157
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Молодой да ранний внефракционный подонок. Кстати, почему этот представитель власти игнорирует Закон Украины о государственном языке?
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У придурка "студия", "бизнес", "телеканал" и "программа" - ОДНО И ТО ЖЕ. И это пишет нам законодатель! Рука-лицо!!! И ОКАЗЫВАЕТСЯ судебная власть и Президент в Украине ТОЖЕ (по его тупому мнению) СИНОНИМЫ!!! Дабл фейспалм!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакрытие дела Шустера говорит о том, что все обвинения против него были личной местью Порошенко, - Фирсов
 
 
 
 
 
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