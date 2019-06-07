 Гройсман, Гриневич, Саенко, Джапарова и Нищук, - партия премьера "Украинская стратегия" назвала первую пятерку списка на выборах в Раду (обновлено)

Об этом сообщили на съезде партии "Украинская стратегия Гройсмана" в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В десятку также вошел Павел Яблонский – депутат нескольких созывов Винницкого городского совета (6-7), который последний раз баллотировался в горсовет в 2015 году от партии "Винницкая европейская стратегия".
Кроме того, в список вошел бывший замминистра финансов и экс-замглавы Администрации президента при Петре Порошенко Сергей Марченко, министр юстиции Павел Петренко, народные депутаты из фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук и Виктор Еленский.
Коломойский (Олигарх)
Апарашин (Тот кто любит продавать за копейки армейское "надлишкове майно").
Данилюк (министр финансов в правительстве Владимира Гройсмана. Всё знает о национализации ПриватБанка).
Шеріф, (один из основателей Студии «Квартал 95»)
Богдан (Работал на различных должностях в правительстве Юлии Тимошенко, Виктора Януковича и Николая Азарова. Весной 2014 года Андрей Богдан стал адвокатом и советником Игоря Коломойского.)
Худрук (создатель "Сватов").
Хомчак ( Боевой генерал, отвечавший Иловайск).
Трофимов (Продюсер "Квартала" ).
Баканов (Закадычный друг и сосед гаранта).
Рябошапка (с 2003 года Рябошапка занялся борьбой с коррупцией).
Зашибись такая командочка.
Як вам така команда, подобається?
А де Реве???? Невже українці, що багато їдять, його з'їли?! Тоді шанси Партії дорівнюють 0,0%
🖕
КОМАНДА "СЛУГА НАРОДУ"
Коломойский (Олигарх)
Апарашин (Тот кто любит продавать за копейки армейское "надлишкове майно").
Данилюк (министр финансов в правительстве Владимира Гройсмана. Всё знает о национализации ПриватБанка).
Шеріф, (один из основателей Студии «Квартал 95»)
Богдан (Работал на различных должностях в правительстве Юлии Тимошенко, Виктора Януковича и Николая Азарова. Весной 2014 года Андрей Богдан стал адвокатом и советником Игоря Коломойского.)
Худрук (создатель "Сватов").
Хомчак ( Боевой генерал, отвечавший Иловайск).
Трофимов (Продюсер "Квартала" ).
Баканов (Закадычный друг и сосед гаранта).
Рябошапка (с 2003 года Рябошапка занимался борьбой с коррупцией).
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ну и плюс шестой номер падельник мальдивский гладковский.
А вам , идиотам, КТОТО советует идти малыми партиями.
И вы в парламент не попадете.
Хоть бы иногда головой думали о стратегии
Всегда!!!