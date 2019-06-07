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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:выборы (22473) Гройсман (4767) Петренко Павел (726) Гриневич (381) Нищук (155) Тетерук (205) Саенко Александр Сергеевич (47) Джапарова (27) Еленский (10)

 Гройсман, Гриневич, Саенко, Джапарова и Нищук, - партия премьера "Украинская стратегия" назвала первую пятерку списка на выборах в Раду (обновлено)

Пятерку списка для похода на внеочередные выборы в Верховную Раду от политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" возглавили действующий премьер-министр Владимир Гройсман, министр образования и науки Лилия Гриневич, министр Кабинета министров Александр Саенко, первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова и министр культуры Евгений Нищук.

Об этом сообщили на съезде партии "Украинская стратегия Гройсмана" в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В десятку также вошел Павел Яблонский – депутат нескольких созывов Винницкого городского совета (6-7), который последний раз баллотировался в горсовет в 2015 году от партии "Винницкая европейская стратегия".

Кроме того, в список вошел бывший замминистра финансов и экс-замглавы Администрации президента при Петре Порошенко Сергей Марченко, министр юстиции Павел Петренко, народные депутаты из фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук и Виктор Еленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131169
 
   
 Топ комментарии
 
на смітник історії цю партію... єдиний її + вона забере достатньо голосів у вбивці... мародера... крадія... бариги.. кидали - і просто шматка лайна паяці парашенки !
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партия министров и подминистриков партайгеноссе Гройсмана)))
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Судя по должностям, эта партия « недержащихся за свои кресла» министров и сотрудников министерств
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Хороша партія шкода що вони не пройдуть 5% барьер.
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на смітник історії цю партію... єдиний її + вона забере достатньо голосів у вбивці... мародера... крадія... бариги.. кидали - і просто шматка лайна паяці парашенки !
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Назвіть п"ятірку партії Слуга народа.
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планше, гримо, базен, мушкетон и труффальдино
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КОМАНДА "СЛУГА НАРОДУ"

Коломойский (Олигарх)

Апарашин (Тот кто любит продавать за копейки армейское "надлишкове майно").

Данилюк (министр финансов в правительстве Владимира Гройсмана. Всё знает о национализации ПриватБанка).

Шеріф, (один из основателей Студии «Квартал 95»)

Богдан (Работал на различных должностях в правительстве Юлии Тимошенко, Виктора Януковича и Николая Азарова. Весной 2014 года Андрей Богдан стал адвокатом и советником Игоря Коломойского.)

Худрук (создатель "Сватов").

Хомчак ( Боевой генерал, отвечавший Иловайск).

Трофимов (Продюсер "Квартала" ).

Баканов (Закадычный друг и сосед гаранта).

Рябошапка (с 2003 года Рябошапка занялся борьбой с коррупцией).

Зашибись такая командочка.
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і хто із цих людей входить у партію Слуга Народу? .. хоча ви самі знаєте відповідь - НІХТО ! ..а це лише викревлена інфа ... яка не є обєктивною..
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Я написав команда, а не партія!

Як вам така команда, подобається?
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ще не визначився .. якщо моя партія піде на вибори .. я як голова обласної організації ..підтримаю її
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потрібно дивитись на списки .. будуть списки кандидатів можна буде визначатись
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давайте ви будете думати за себе ...ок?
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вся вата в ПЕС (там реальні собаки) ...і оподопо блоці - я точно проти цих паскуд
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критерій ..щоб було по менше наволочі !!
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Главное, что у псарни ПоПА 3-4% откусят. Гройсман, Гриневич, Саенко, Джапарова и Нищук, - партия премьера "Украинская стратегия" назвала первую пятерку списка на выборах в Раду - Цензор.НЕТ 3916.
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Настоящие патриоты, сторонники европейского будущего.
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партия министров и подминистриков партайгеноссе Гройсмана)))
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Скоріше Партія міністрів того, чого немає в Україні.
А де Реве???? Невже українці, що багато їдять, його з'їли?! Тоді шанси Партії дорівнюють 0,0%
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Во коллективчик отбросов по интересам. Смешно!
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Їм потрібно с кимось об'єднуватись, наприклад з партією Кличка "Удар".
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якось дуже розпорошуються проєвропейські адекватні сили. Європейська солідарність, Українська стратегія, Народний фронт, Голос (не рахуючі всякі самопомічі) - збирають голоси виборців одного напрямку, а в підсумку 5% бар'єр подолає лише одна ЄС. Натомість проросійські Слуга народу та Опоблок сили не розпорошують і є ризик створення ними коаліції, до якої можуть примкнути продажні популісти з БЮТ (((
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Ну Гройсмана силком не загонишь к ЕС... Так что просто пожелал ему удачи. Это его дело...
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Частина Кабінету міністрів на чолі з гросею в робочий час беруть учать в з'їзді якоїсь політичної сили замість того, щоб виконувати свої обов'язки .. Це нормально?
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Чим меньше вони попрацюють, тим більше залишиться від України нащадкам.
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а коли у вільний свій час,і навіть ночами на роботі-то нехай?
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Судя по должностям, эта партия « недержащихся за свои кресла» министров и сотрудников министерств
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сходи в ботанический сад-узнаешь
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Порохоботы, надо бы поддержать проФФессианалов а то Петруне кроме рыгов не с кем в каулицыю вступать!
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А вот зря Вы так: рыги - это будущие партнёры Слуги народа по коалиции, Петруня, Гройся и т.д будут в оппозиции.
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короче, кроме Тетерука, - Партия министров Украины!
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І шо погані вони міністри були? он Зе зовсім дермантину собі в команду набрав і нічо, ці точно не гірші. Хоча я не за цю партію.

КОМАНДА "СЛУГА НАРОДУ"
Коломойский (Олигарх)
Апарашин (Тот кто любит продавать за копейки армейское "надлишкове майно").
Данилюк (министр финансов в правительстве Владимира Гройсмана. Всё знает о национализации ПриватБанка).
Шеріф, (один из основателей Студии «Квартал 95»)
Богдан (Работал на различных должностях в правительстве Юлии Тимошенко, Виктора Януковича и Николая Азарова. Весной 2014 года Андрей Богдан стал адвокатом и советником Игоря Коломойского.)
Худрук (создатель "Сватов").
Хомчак ( Боевой генерал, отвечавший Иловайск).
Трофимов (Продюсер "Квартала" ).
Баканов (Закадычный друг и сосед гаранта).
Рябошапка (с 2003 года Рябошапка занимался борьбой с коррупцией).

.
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Гройсман, Гриневич, Саенко, Джапарова и Нищук, - партия премьера "Украинская стратегия" назвала первую пятерку списка на выборах в Раду (обновлено)

ну и плюс шестой номер падельник мальдивский гладковский.
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ты если и можешь кого то добавить-только себя...за других расписываться не надо.
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Вон " за житдя" соединились в единой фронт, ЧТОБЫ ВВЕСТИ В ПАРЛАМЕНТ ХОТЯБ МЕРТВЕТЧУКА.
А вам , идиотам, КТОТО советует идти малыми партиями.
И вы в парламент не попадете.
Хоть бы иногда головой думали о стратегии
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Гройсман хоть немного думает ? Разбавлять свою хилую партию представителями народного фронта, глубоко ненавидимых населением - это пустая затея. Максимальный рейтинг 1-2% и пролет мимо кассы...
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Они плодят маленькие партии с красивыми названиями. И ПРОЛЕТЯТ. Идти надо большим объединенным фронтом против колоборантов типа мертветчука и Бойко
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Вот теперь я точно знаю, за кого голосовать не надо. Спасибо за пятерку. Жду следующую партию.
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Тетерук.... Идиотов тоже берут😆😆😆
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.....МАН(ы) нынче не втренде. меняй на ич, или ский.
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Партія МІНІСТРІВ Гройсман, Гриневич, Саєнко, Джапарова та Нищук, - партія прем'єра "Українська стратегія" назвала першу п'ятірку списку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 262 Господи, невже хоч ХТОСЬ, крім їх прихлебателів за ЦЕ проголосує???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман, Гриневич, Саенко, Джапарова и Нищук, - партия премьера "Украинская стратегия" назвала первую пятерку списка на выборах в Раду (обновлено)
 
 
 
 
 
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