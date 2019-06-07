EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  4137  61
Материалы по теме:
Все про:Администрация_Президента (1540) оборона (1077) Апаршин Иван (15)

 Апаршин возглавит оборонный департамент АП, - Гриценко

Иван Апаршин возглавит департамент оборонной политики Администрации президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко, чьим соратником является Апаршин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я думаю, что это уже не секрет, что Иван Апаршин работает в Администрации президента, и в ближайшее время будет утверждена структура Администрации, и он предварительно возглавит департамент оборонной политики. Он будет советовать непосредственно президенту те вещи, которые будут важны для страны", - сказал он.

Читайте также: Апаршин будет советовать Зеленскому назначить нового министра обороны

Напомним, в апреле тогда еще кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил свою команду экспертов. Среди ее членов был Иван Апаршин – эксперт по безопасности и обороне. В 2005-2007 годах он был директором Департамента военной политики и стратегического планирования Министерства обороны Украины, когда ведомство возглавлял Анатолий Гриценко.

Источник: https://censor.net.ua/n3131165
 
   
 Топ комментарии
 
ну так и пишите-начальник надлышкового майна при зелебене...а то департамент какой то Апаршин возглавит оборонный департамент АП, - Гриценко - Цензор.НЕТ 4008
 показать весь комментарий
 
Шо не день то "новоє літсо" з клану "крєпких хозяйствєнніков".
 показать весь комментарий
 
Если отвечать на обстрелы перестанем, то вся арта и другое вооружение переходит в категорию "надлишкового майна". Ну а тут Апаршин профи. Шах и мат, порохоботы. Апаршин возглавит оборонный департамент АП, - Гриценко - Цензор.НЕТ 9200
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Шо не день то "новоє літсо" з клану "крєпких хозяйствєнніков".
 показать весь комментарий
 
 
Так Зеленский ведь представлял Апаршина в своей команде еще перед выборами. Претензии в том, что он назначает кого представлял?
 показать весь комментарий
 
 
Претензія в тому що Апаршин - не нове обличча, як того обіцяв ЗЄля. До лампочки що він його представляв перед виборами.
 показать весь комментарий
 
 
ну так и пишите-начальник надлышкового майна при зелебене...а то департамент какой то Апаршин возглавит оборонный департамент АП, - Гриценко - Цензор.НЕТ 4008
 показать весь комментарий
 
 
У меня на фирме начальник отдела кадров не взял бы на работу человека с такой фамилией. Он даже бы с ним не разговаривал. Он у нас биоэнергетик и народец видит насквозь. За 18 лет работы ни одного косяка с сотрудниками.
 показать весь комментарий
 
 
В АП опять избыточные сервера и мониторы пропадут.
 показать весь комментарий
 
 
после того шо насоветовал Данилыч
меня уже трудно чем либо удивить
либо начинается какой то высший пилотаж
либо ... не будем о грустном
лето всё таки
 показать весь комментарий
 
 
А чему тут удивлятся?
Данилыч знатный скептик-пораженец-всепропальщик, ни идей ни фантазии, них#я, вот так и прожили 10 лет в УГ.
 показать весь комментарий
 
это мы в уг прожили
а они в это время Украину дербанили
как раз 10 лет хватило
теперь маемо шо маемо
спасибо Данилычу за это
... если шо, это я про Данилыча "с уважением" (с) Апаршин очолить оборонний департамент АП, - Гриценко - Цензор.НЕТ 9669
реально крестный отец украинской мафии
реально поборол возглавил преступность
при нем в криминале остались одни сявки и нарики
а все "смышленые" ушли в убоп и прокуратуру, стали мэрами
 показать весь комментарий
 
Аж рябит от "новых лиц". Гуляй рванина...
 показать весь комментарий
 
 
Зеля -зеля ... Ничего нового . А так красиво рассказывал ...
 показать весь комментарий
 
 
А вы что, верили тому, что рассказывает артист! Артисту какую роль дадут, ту он и сыграет. А если артист хороший, то сыграет убедительно. Но ведь надо же понимать, что это только роль, к его личным взглядам и представлениям она никакого отношения не имеет.
 показать весь комментарий
 
у вас еще что-то осталось? тогдла мы идем к вам..
 показать весь комментарий
 
 
Если отвечать на обстрелы перестанем, то вся арта и другое вооружение переходит в категорию "надлишкового майна". Ну а тут Апаршин профи. Шах и мат, порохоботы. Апаршин возглавит оборонный департамент АП, - Гриценко - Цензор.НЕТ 9200
 показать весь комментарий
 
 
Вот вы и узнаете, что такое настоящий мародер!
 показать весь комментарий
 
 
Ганібал Лектер.
Ворогів буде з'їдено!

Апаршин возглавит оборонный департамент АП, - Гриценко - Цензор.НЕТ 93
 показать весь комментарий
 
 
"Вождь носил зловещее имя Кай-Куму, что на маорийском наречии означает «Пожирающий врагов». (Жюль Верн, "Дети капитана Гранта").
 показать весь комментарий
 
 
Ето такой?
Почему не знаю?
Такой же дезертир, как зельцман и Гриценко?
 показать весь комментарий
 
 
В придачу поделиник Грыща по продаже оперрезерва ВСУ и набивания своих карманов.
 показать весь комментарий
 
 
можно поздравить....- будущий миллионер, а может и миллиардер...
Обросла армия жирком при Барыге...
Исправлять нужно...
 показать весь комментарий
 
 
Доник запостил как этот Апариш спокойно отдыхал с самкой в августе 2014-го.... Кому-то под пулями бегать, а кому-то шопинг и шезлонг.
Если реально, то Зеля должен был бы его судить, а не куда-то там назначать.
 показать весь комментарий
 
 
Пустило воровитого козла в огород к капусте.
А руки ему заранее отрубят или потом, вместе с ногами по самую шею. Да ЗеДауны?
 показать весь комментарий
 
 
Пухнастий на 25% 🇺🇦 ⚓️‏ @UaArtem 6 июн.

Еще

Вернулись времена Яныка, когда ты не ищешь новости о президенте твоей страны, тебе не интересно что он сказал и куда поехал! Потому что тебе стыдно на него даже смотреть. хоть ты в этом абсолютно не виноват!Стыдно перед Украиной, что она такая прекрасная страна,этого не заслужила
 показать весь комментарий
 
 
😁😁😁 стоит посмотреть новости с тегом Зеленский и количество комментариев под ними чтобы не копипастить подобные побрехеньки

А так в принципе на Западе люди не живут новостями о своих президентах. Потому что не молятся на них. Так что тенденция была бы отличной 👍🏻
 показать весь комментарий
 
 
Они на них не "молятся" , потому что знают , что от них ожидать . А тут , что не новость , то "смешнее и смешнее" .
К слову , у нас то-же на "презиков" особенно никто не надеется - вот контролировать их нужно.
 показать весь комментарий
 
 
Это-ж надо ... Апаршин очолить оборонний департамент АП, - Гриценко - Цензор.НЕТ 432 Я то-же во времена Яныка новости не смотрел , что-бы нормально себя чувствовать . И сейчас переключаю на любой другой канал - только-бы не видеть этот позор лишний раз.
 показать весь комментарий
 
 
Африканские и азиатские страны потирают руки. Апаршин в игре. Скоро можно будет оторвать по дешевке хорошую военную технику
 показать весь комментарий
 
 
ну вот, еще одно "совєм новоє рыло лiцо" при державном корыте пристроилось...корыто надо углублять.
 показать весь комментарий
 
 
Если это подтвердиться, и этот «деятель» со своим «послужным списком» будет «рулить» оборонным департаментом - хреновое дело.........😡
И этот совсем не «новое» лицо.......😡
 показать весь комментарий
 
 
А что это за департамент такой..??Вновь созданный...??Чувак с ксивой презЕдента в Адмистрации презЕдента параллельное правительство создает...???
 показать весь комментарий
 
 
Началось.............

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон в интервью РБК-Украина выразила сомнения, что на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет введена миротворческая миссия ООН.
Отвечая на вопрос, остается ли в силе идея ввести миротворческую миссию на Донбасс, Дюмон заявила «Не думаю».
 показать весь комментарий
 
 
КАПЕЦ ПОЛИГОНАМ, капец Громам, Нептунам, Вербам, Ольхам, Ланям и прочему!
 показать весь комментарий
 
 
КНадо полагать на подходе Кузьмук, Затынайко, Антонцы Бижаны, Стеценки и прочая воровская шобла кучмы.
 показать весь комментарий
 
 
С такой фамилией только в туалете работать на проходной там де М - Ж. корень слово параша Апаршин возглавит оборонный департамент АП, - Гриценко - Цензор.НЕТ 4314
 показать весь комментарий
 
 
Розумові здібності дітей і літніх людей майже збігаються. Риги. Повернення
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Понятно что нас ожидают крики, визги и истерика министерства правды стеця, но первая задача - это провести полную ревизию в армии. Что было изготовлено, сколько было изготовлено и сколько на это было потрачено денег.
Возможно тогда к визгам и крикам прибавятся и реальные уголовные дела.
 показать весь комментарий
 
То шо зелебобик полностью ведёт олигархически корупционную политику назначения на должности Бениных подельников и своих шутов с Шапито 95 - это уже факт. ВОпрос в другом, а где те зебилы которые в фейсбуке кловуна распинались про народовладдя и назначение на должности по конкурсу и строго по проф пригодности?? Эй зебики? Шо там с конкурсами куда вы пропали?? К конкурсам готовитесь??? Апаршин возглавит оборонный департамент АП, - Гриценко - Цензор.НЕТ 7354
 показать весь комментарий
 
 
Апаршин возглавит оборонный департамент АП, - Гриценко

давайте инфу на апаршинда - кто такой ентот кот в зеленом мешке??

про гриценка можно не давать инфу - в декабре 2013 возглавил департпмент
атдыхающих в турции. когда на крещатике молотили народ палками.

аканчиватель американских академий - опытниший ваенный гриценок - где **** был твой ваенный опыт, когда народ стреляли 20 февраля в киеве??
 показать весь комментарий
 
Я не удивлюсь...если министром обороны назначат грица..... Эта сладкая парочка...за год все раздербанит.....
 показать весь комментарий
 
 
Чим більше тявкають хрякоботи, тим нижчий рейтинг БПП. Від 24% залишилось менше 8%. Якщо екстраполювати цю залежність на 21 липня, то Хряка в парламенті не буде!
 показать весь комментарий
 
"Слушай, обидно, клянусь, ну ничего не сделал, да только вошел"(с))) этот даже еще не вошел...
 показать весь комментарий
 
Апаршин возглавит оборонный департамент

Отставной полковник, 15 лет на пенсии помидоры сажал и что это чмо сможет полезного сделать?
 показать весь комментарий
 
Непрохідний Полковник зливається під клоуна
 показать весь комментарий
 
 
****** "СЛУГА НАРОДУ"
Коломойский (Олигарх)
Апарашин (Тот кто любит продавать за копейки армейское "надлишкове майно").
Данилюк (министр финансов в правительстве Владимира Гройсмана. Всё знает о национализации ПриватБанка).
Шеріф, (один из основателей Студии «Квартал 95»)
Богдан (Работал на различных должностях в правительстве Юлии Тимошенко, Виктора Януковича и Николая Азарова. Весной 2014 года Андрей Богдан стал адвокатом и советником Игоря Коломойского.)
Худрук (создатель "Сватов").
Хомчак ( Боевой генерал, отвечавший Иловайск).
Трофимов (Продюсер "Квартала" ).
Баканов (Закадычный друг и сосед гаранта).
Рябошапка (с 2003 года Рябошапка занимался борьбой с коррупцией).
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАпаршин возглавит оборонный департамент АП, - Гриценко
 
 
 
 
 
 вверх