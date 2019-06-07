 Апаршин возглавит оборонный департамент АП, - Гриценко

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко, чьим соратником является Апаршин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я думаю, что это уже не секрет, что Иван Апаршин работает в Администрации президента, и в ближайшее время будет утверждена структура Администрации, и он предварительно возглавит департамент оборонной политики. Он будет советовать непосредственно президенту те вещи, которые будут важны для страны", - сказал он.
Напомним, в апреле тогда еще кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил свою команду экспертов. Среди ее членов был Иван Апаршин – эксперт по безопасности и обороне. В 2005-2007 годах он был директором Департамента военной политики и стратегического планирования Министерства обороны Украины, когда ведомство возглавлял Анатолий Гриценко.
меня уже трудно чем либо удивить
либо начинается какой то высший пилотаж
либо ... не будем о грустном
лето всё таки
Данилыч знатный скептик-пораженец-всепропальщик, ни идей ни фантазии, них#я, вот так и прожили 10 лет в УГ.
а они в это время Украину дербанили
как раз 10 лет хватило
теперь маемо шо маемо
спасибо Данилычу за это
... если шо, это я про Данилыча "с уважением" (с)
реально крестный отец украинской мафии
реально
поборолвозглавил преступность
при нем в криминале остались одни сявки и нарики
а все "смышленые" ушли в убоп и прокуратуру, стали мэрами
Ворогів буде з'їдено!
Почему не знаю?
Такой же дезертир, как зельцман и Гриценко?
Обросла армия жирком при Барыге...
Исправлять нужно...
Если реально, то Зеля должен был бы его судить, а не куда-то там назначать.
А руки ему заранее отрубят или потом, вместе с ногами по самую шею. Да ЗеДауны?
Еще
Вернулись времена Яныка, когда ты не ищешь новости о президенте твоей страны, тебе не интересно что он сказал и куда поехал! Потому что тебе стыдно на него даже смотреть. хоть ты в этом абсолютно не виноват!Стыдно перед Украиной, что она такая прекрасная страна,этого не заслужила
А так в принципе на Западе люди не живут новостями о своих президентах. Потому что не молятся на них. Так что тенденция была бы отличной 👍🏻
К слову , у нас то-же на "презиков" особенно никто не надеется - вот контролировать их нужно.
рылолiцо" при державном корыте пристроилось...корыто надо углублять.
И этот совсем не «новое» лицо.......😡
Посол Франции в Украине Изабель Дюмон в интервью РБК-Украина выразила сомнения, что на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет введена миротворческая миссия ООН.
Отвечая на вопрос, остается ли в силе идея ввести миротворческую миссию на Донбасс, Дюмон заявила «Не думаю».
Возможно тогда к визгам и крикам прибавятся и реальные уголовные дела.
давайте инфу на апаршинда - кто такой ентот кот в зеленом мешке??
про гриценка можно не давать инфу - в декабре 2013 возглавил департпмент
атдыхающих в турции. когда на крещатике молотили народ палками.
аканчиватель американских академий - опытниший ваенный гриценок - где **** был твой ваенный опыт, когда народ стреляли 20 февраля в киеве??
Отставной полковник, 15 лет на пенсии помидоры сажал и что это чмо сможет полезного сделать?
Коломойский (Олигарх)
Апарашин (Тот кто любит продавать за копейки армейское "надлишкове майно").
Данилюк (министр финансов в правительстве Владимира Гройсмана. Всё знает о национализации ПриватБанка).
Шеріф, (один из основателей Студии «Квартал 95»)
Богдан (Работал на различных должностях в правительстве Юлии Тимошенко, Виктора Януковича и Николая Азарова. Весной 2014 года Андрей Богдан стал адвокатом и советником Игоря Коломойского.)
Худрук (создатель "Сватов").
Хомчак ( Боевой генерал, отвечавший Иловайск).
Трофимов (Продюсер "Квартала" ).
Баканов (Закадычный друг и сосед гаранта).
Рябошапка (с 2003 года Рябошапка занимался борьбой с коррупцией).