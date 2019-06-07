"На миномет отвечаем минометом, на арту - артой, - волонтер Мысягин о ситуации на передовой".

Об этом сообщил в Фейсбуке волонтер Юрий Мысягин, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня поговорил с 6 совсем разными подразделениями ВСУ, которые сейчас находятся не в тылу на полигонах, а именно на передовой. Нет никакого жесткого запрета из Киева на работу нашей артиллерии, если есть хоть какая-то угроза жизни наших военных. Все подразделения подтвердили - как работали, так и работают", - написал он.
По его словам, если наблюдатели видят, что противник производит какие-то действия в нашу сторону, то следуют ответные действия, адекватные действиям противника.
"То есть, на миномет мы отвечаем минометом, на арту - артой. Также все подразделения подтвердили, что это касается, в том числе, работы на упреждение действий противника", - подытожил Мысягин.
Помнится, именно это "нужно просто перестать стрелять" - вазелин и говорил пару месяцев назад..
"Эту арту (артиллерию врага. - Ред.) срисовали и на подходе, и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения. Знали, что они рано или поздно по нам отработают. Три раза эту батарею могли разнести в клочья. Они явно нарушали Минские (соглашения) по зоне отведения (тяжелого вооружения). Но с самого верху запрет на открытие огня. Категоричный запрет на уровне Киева. Многие не знают, что от ствольной артиллерии крупного калибра, в подавляющем большинстве случаев, защиты нет. 152 мм разносит блиндажи в три и более наката, как домик из спичек … Прямое попадание - это гарантированные погибшие, раненые и тяжело контуженные", - написал Доник.
Не стрелять в ответ по населенным пунктам,детсадам и жилым домам
ВСУ выполняют свою оборонительную функцию
Или Вы предлагали дочитать до конца какое-то другое заявление о детсадах и жилых домах?
07.06.2019 14:05
Так звана "голова МЗС ДНР" Наталя Ніканорова озвучила, на що саме йде Зеленський заради так званого "миру", а насправді - капітуляції нашої держави.
Російські пропагандисти з ТАСС пишуть: «На сьогоднішньому засіданні групи з економічних питань ми очікували від нових представників України зміни риторики на користь конструктивного підходу до переговорного процесу. У зв'язку з цим ми підняли питання про налагодження прямого діалогу між сторонами конфлікту - Республіками і Україною - в рамках роботи профільної групи з питань економіки».
За їх словами, російські маріонетки виставили такі умови своїх господарів: "взаємне узгодження дій по зняттю української економічної блокади, узгодження порядку взаємного пропуску промислових і гуманітарних вантажів, узгодження порядку управління промисловими активами, розподілу доходів і витрат від їх діяльності, а також «налагодження механізму виплат громадянам республік компенсації за шкоду, заподіяну українською владою внаслідок блокади, включаючи втрату робочих місць, зниження заробітної плати, заборгованість по пенсіях і соціальних виплатах".
У вас порохоботов ничего не получится
Буквально вчера Кучма сделал это заявление, Вы несколькими комментами выше предлагали читать его до конца.
Так кто нездоров?
"На миномет отвечаем минометом, на арту - артой, - волонтер Мысягин о ситуации на передовой".
Пусть бы написал что было в данном случае, если он такой осведомленный.
"По его словам, атака была организована батальоном «Азов». В группу нападавших входили 30 человек, однако наблюдатели ДНР своевременно обнаружили эту группу, после чего началось столкновение. В результате погибли с украинской стороны два человека и еще девять получили ранения. Также в пресс-службе уточнили, что украинцы бросили тела погибших."
Определенность и правда всегда лучше мутности и недоговоренности
Собственно, вопрос: какой приказ должно отдать наше командование?
И должно ли командование приказать уничтожать недобитых пока большевиков, если они стреляют со своей территории по нам, а при этом ни ОБСЕ, ни американцы не признают(или даже не хотят замечать) этот факт?
У меня самого нет ответа, думаю, нет его и у зеленского, нет и у парашенки...
Могу только констатировать, до какого состояния довели страну те, кто голосовал за кучму с януковичем...
Артиллерии которая сегодня обстреляла наши позиции, три раза могли уничтожить. Но не было разрешения
https://site.ua/skitalec/20503-artillerii-kotoraya-segodnya-obstrelyala-nashi-pozitsii-tri-raza-mogli-unichtojit-no-ne-bylo-razresheniya/
Ночью, ствольной артиллерией противника из застройки, были обстреляны наши позиции. Прямое попадание в блиндаж. Два погибших, 10 раненых и тяжело контуженных. Да, я знаю, что ООС подало 7. Но еще троих с контузиями увезли в госпиталь.
Эту арту срисовали и на подходе и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения. Знали что они рано или поздно по нам отработают. Три раза эту батарею могли разнести в клочья. Они явно нарушали минские по зоне отведения.
Но с самого верху запрет на открытие огня. Категоричный запрет на уровне Киева. С угрозами всех кар небесных.
Кто лжет-то?
парламентские обещают быть покруче президентских
когда уже начнутся козырные набросы типа свинарчук-2 и медведчук-1?
если по прилету из за поребрика бойко с медведчуком отправятся прямо в сизо
Зе сможет получить зеленым + 20 в карму и -5 у евросвинарчуков
думай
Юрий Мысягин
никакого жесткого запрета на ответный огонь, или огонь на упреждения НЕТ !!!
Влад Дроб Юрий Мысягин
якщо немає жосткого, то получається є м'який...
Yuriy Ton
Из этого и ваших предыдущих постов (о Богдане, в частности) становится ясна ваша позиция: защищать Зе-команду.
Я знаю, что Богдан в 2014 был волонтером, много сделал для армии. И Коломойский в 2014 тоже очень много сделал для армии и Днепра.
Видимо, Вы надеетесь на их помощь волонтерам и в будущем.
Но то, что они и вся их команда (плюс Шефир, Баканов и т.п.) говорят и делают сейчас - это прямая угроза Украине. Я надеюсь, Вы это тоже понимаете.
Прошу меня понять как человека, который несколько раз переводил Вам на карту деньги на помощь армии (пусть и небольшие) мне это не совсем безразлично.
якщо немає жосткого, то получається є м'який...
Для совкового нач.штаба этот мягко звучит как приказ....
И для многих офицеров в штабах тоже... - начальство изволили, начальство желают..(с)...
Десятки других, те кто на нуле соврали....
Вот так бывает....
А вот количество подстреленных ордловцев резко снизилось.. и видео исчезли.
Совпадение?
По поводу же совпадений - нет, в совпадения я не верю, но вот объяснения можно придумать разные - например - вспомнить, что неделю назад передавали данные разведки о массовом заезде на оккупированные территории кацапской арты и вспомнить, как именно ***** обычно "подготавливает" оппонентов к переговорам.
В любом случае - трагедия, так как есть погибшие и раненные.......
Б/\ять, опять зелибобики зраду украли! Шо робытся, панове!
об'єднані навколо "Свободи" і це буде головним запобіжником проти
проросійського реваншу в Україні, а також проти українського олігархату!
Звичайно націоналістів майже не буде на телеканалах і на них будуть страшенні
нападки з боку олігархів, пророс. 5-ї колони в Україні, але тільки вони, на
відміну від "нових-старих ліц" з таких самих партій є провіреними і
загартованими бійцями-патріотами України!
все немножко серьезнее...
На выстрел миномета отвечать надо выстрелом крупнокалиберной пушки или залпом ГРАДа.
У Пети это был Бирюков
У зе мысягин
Лица вроде"новые" , а методы старые
а за зрадофільство зараз не банять ?
МихайлоХолодноярськЙ
Только что общался с офицером со штаба ОТУ Луганск - говорит, что разведка ОТУ Донецк имела данные о развертывании батареи и имели возможность подавить, но не сделали это из-за приказа с Киева. Офицеры прямо говорит, что сегодняшние смерти - эти предательство руководства страны.
У ребят на передовой сейчас паника, часть офицеров деморализована. Некоторые прямо говорят, что не видят смысла защищать Украину на востоке, когда враг уже сидит на Банковой. Администрация Президента прикладывает большие усилия, чтобы замять ситуацию.
Слова офицера "В Азове вообще какая-то жесть творится. Не хочу озвучивать, поскольку лучше для страны это не разглашать, а замять, пока не разгорелось".
А так да,"всьо харашо,прєкрасная маркіза".