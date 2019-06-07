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 Политика Украины
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Все про:война (3480) Донбасс (18682) Мысягин (34)

 На миномет отвечаем минометом, на арту - артой, - волонтер Мысягин о ситуации на передовой

Запрета на ответный огонь или огонь на упреждения на Донбассе нет.

Об этом сообщил в Фейсбуке волонтер Юрий Мысягин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня поговорил с 6 совсем разными подразделениями ВСУ, которые сейчас находятся не в тылу на полигонах, а именно на передовой. Нет никакого жесткого запрета из Киева на работу нашей артиллерии, если есть хоть какая-то угроза жизни наших военных. Все подразделения подтвердили - как работали, так и работают", - написал он.

Смотрите также: Воины "Азова" Дмитрий Пругло и Максим Олексюк погибли при ночном артиллерийском налете под Новолуганским. ФОТО

По его словам, если наблюдатели видят, что противник производит какие-то действия в нашу сторону, то следуют ответные действия, адекватные действиям противника.

"То есть, на миномет мы отвечаем минометом, на арту - артой. Также все подразделения подтвердили, что это касается, в том числе, работы на упреждение действий противника", - подытожил Мысягин.

На миномет отвечаем минометом, на арту - артой, - волонтер Мысягин о ситуации на передовой 01

Источник: https://censor.net.ua/n3131163
 
   
 Топ комментарии
 
Потрібно знищувати терористів ще до того як терористи зможуть вистрілити! Потрібно наносити превентивні удари, які тільки з'явились дані розвідки про підготовку терористичних сил до обстрілу позицій ЗСУ!
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давайте пацаны, на упережение. захотелось хороших новостей, взяли и гахнули по всему ,что шеволится.
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Эти смерти уже на миротворце Зеленском На миномет отвечаем минометом, на арту - артой, - волонтер Мысягин о ситуации на передовой - Цензор.НЕТ 396

"Эту арту (артиллерию врага. - Ред.) срисовали и на подходе, и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения. Знали, что они рано или поздно по нам отработают. Три раза эту батарею могли разнести в клочья. Они явно нарушали Минские (соглашения) по зоне отведения (тяжелого вооружения). Но с самого верху запрет на открытие огня. Категоричный запрет на уровне Киева. Многие не знают, что от ствольной артиллерии крупного калибра, в подавляющем большинстве случаев, защиты нет. 152 мм разносит блиндажи в три и более наката, как домик из спичек … Прямое попадание - это гарантированные погибшие, раненые и тяжело контуженные", - написал Доник.
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давайте пацаны, на упережение. захотелось хороших новостей, взяли и гахнули по всему ,что шеволится.
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Потрібно знищувати терористів ще до того як терористи зможуть вистрілити! Потрібно наносити превентивні удари, які тільки з'явились дані розвідки про підготовку терористичних сил до обстрілу позицій ЗСУ!
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вова вазелин дал четкую команду - "НЕ стрелять в ответ!".. Зебилы в восторге...
Помнится, именно это "нужно просто перестать стрелять" - вазелин и говорил пару месяцев назад..
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Эти смерти уже на миротворце Зеленском На миномет отвечаем минометом, на арту - артой, - волонтер Мысягин о ситуации на передовой - Цензор.НЕТ 396

"Эту арту (артиллерию врага. - Ред.) срисовали и на подходе, и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения. Знали, что они рано или поздно по нам отработают. Три раза эту батарею могли разнести в клочья. Они явно нарушали Минские (соглашения) по зоне отведения (тяжелого вооружения). Но с самого верху запрет на открытие огня. Категоричный запрет на уровне Киева. Многие не знают, что от ствольной артиллерии крупного калибра, в подавляющем большинстве случаев, защиты нет. 152 мм разносит блиндажи в три и более наката, как домик из спичек … Прямое попадание - это гарантированные погибшие, раненые и тяжело контуженные", - написал Доник.
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А дочитать до конца слабо?
Не стрелять в ответ по населенным пунктам,детсадам и жилым домам
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А до этого ВСУ стреляли по жилым домам и детсадам?
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А до этого сепаратисты стреляли по жилым домам и продолжают
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Зачем ВСУ брать обязательства в том, чего они и так не делают?
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А при чем ВСУ,когда хипишь поднимает барыга и его окружение
ВСУ выполняют свою оборонительную функцию
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Кучма от имени Зеленского заявил о необходимости подписать такое обязательство.
Или Вы предлагали дочитать до конца какое-то другое заявление о детсадах и жилых домах?

07.06.2019 14:05

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Тільки по радіснім заявам росіян, та їх маріонеток, ми дізнаємось, яким саме чином Зеленський здає Україну.
Так звана "голова МЗС ДНР" Наталя Ніканорова озвучила, на що саме йде Зеленський заради так званого "миру", а насправді - капітуляції нашої держави.
Російські пропагандисти з ТАСС пишуть: «На сьогоднішньому засіданні групи з економічних питань ми очікували від нових представників України зміни риторики на користь конструктивного підходу до переговорного процесу. У зв'язку з цим ми підняли питання про налагодження прямого діалогу між сторонами конфлікту - Республіками і Україною - в рамках роботи профільної групи з питань економіки».
За їх словами, російські маріонетки виставили такі умови своїх господарів: "взаємне узгодження дій по зняттю української економічної блокади, узгодження порядку взаємного пропуску промислових і гуманітарних вантажів, узгодження порядку управління промисловими активами, розподілу доходів і витрат від їх діяльності, а також «налагодження механізму виплат громадянам республік компенсації за шкоду, заподіяну українською владою внаслідок блокади, включаючи втрату робочих місць, зниження заробітної плати, заборгованість по пенсіях і соціальних виплатах".
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Не валите с больной головы на здоровую
У вас порохоботов ничего не получится
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Начните с себя и не валите.
Буквально вчера Кучма сделал это заявление, Вы несколькими комментами выше предлагали читать его до конца.
Так кто нездоров?
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Я уже давно начал с себя ,вы порохоботы не хотите признать свое поражение
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Кучма делал заявление о том, что нужно взять обязательство не стрелять?
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При чем тут барыга? Зелепутинцы в космосе. Эт их не Порох туда запустил, они просто идиоты по жизни. В Луганде стоит 2 армейских корпуса РФ 1 и 2 с руководством выше начроты из регуляров Засрахи. Наши позиции накрыли 152-м калибром ( если не считать пары Ураганов, самый крупный калибр в АК РФ на Луганде), причем я так думаю управляемым снарядом. После этого следует высер АП, про хороших Уззких и распоясовшихся Повстанцев. 152-й калибр заговорил не просто так, а по разнарядке из Москвы, и выстрел сделан под командыванием узких окупантов. И пока Зелепуты будут прятать голову в песок, и выгораживать Засраху, рассказами про потерю ими контороля, наши герои будут гибнуть. Засраха понимает только силу, и нужно отвечать на порядок смертоноснее чем враг.
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Сразу про 120 мм. миномет, потом 122 арту, теперь 152?
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Даже Мысягин пишет о работе арты на передовой:
"На миномет отвечаем минометом, на арту - артой, - волонтер Мысягин о ситуации на передовой".

Пусть бы написал что было в данном случае, если он такой осведомленный.
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Я думаю, мину можно сразу убрать, ибо при заходе Азов укреплял свои позиции и вскрыть шальной миной ее врядли получилось бы.
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От шо орки говорят:
"По его словам, атака была организована батальоном «Азов». В группу нападавших входили 30 человек, однако наблюдатели ДНР своевременно обнаружили эту группу, после чего началось столкновение. В результате погибли с украинской стороны два человека и еще девять получили ранения. Также в пресс-службе уточнили, что украинцы бросили тела погибших."

Определенность и правда всегда лучше мутности и недоговоренности
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По всей границе с лепрозорием расисько-террористические войска очень массово готовяться стрелять не только по ЗСУ, но и по мирным городам и поселкам. И да, первый выстрел ублюдки сделают со своей территории.
Собственно, вопрос: какой приказ должно отдать наше командование?
И должно ли командование приказать уничтожать недобитых пока большевиков, если они стреляют со своей территории по нам, а при этом ни ОБСЕ, ни американцы не признают(или даже не хотят замечать) этот факт?
У меня самого нет ответа, думаю, нет его и у зеленского, нет и у парашенки...
Могу только констатировать, до какого состояния довели страну те, кто голосовал за кучму с януковичем...
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"нужно просто прекратить стрелять в ответ!"

Артиллерии которая сегодня обстреляла наши позиции, три раза могли уничтожить. Но не было разрешения
https://site.ua/skitalec/20503-artillerii-kotoraya-segodnya-obstrelyala-nashi-pozitsii-tri-raza-mogli-unichtojit-no-ne-bylo-razresheniya/

Ночью, ствольной артиллерией противника из застройки, были обстреляны наши позиции. Прямое попадание в блиндаж. Два погибших, 10 раненых и тяжело контуженных. Да, я знаю, что ООС подало 7. Но еще троих с контузиями увезли в госпиталь.

Эту арту срисовали и на подходе и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения. Знали что они рано или поздно по нам отработают. Три раза эту батарею могли разнести в клочья. Они явно нарушали минские по зоне отведения.
Но с самого верху запрет на открытие огня. Категоричный запрет на уровне Киева. С угрозами всех кар небесных.
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...Вот и все. Вот так это и работает. Война - это когда люди стреляют и убивают. Если не стреляем мы, убивают нас. Но нынешней власти плевать. Там никто не служил, не воевал, не хоронил близких. Для них война - это что-то виртуально. Для нас нет. Кроме артиллерии активизировались снайпера противника. Видимо им уже рассказали, знают, что им теперь можно все. Отстрел укропов как в тире.
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Якщо Донік каже правду, то Зеленький грає з вогнем.
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То есть Донник запостил очередной фейк?
Кто лжет-то?
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наверное те, что сначала кричат "запретить ответный огонь", а потом начинают лепить отмазки "вы меня не так поняли!"
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Юра, за 2-дневные потери 5 человек ЧЕМ ОТВЕТИЛИ???
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слабо, и откровенно по-зебильному - отмазки в методичках) вам даже ваша плесень не поверит). Роль кучмы у вазелина - сдача Украины и ПРЯМЫЕ переговоры с сепаратней.. как и заявление вазелина "Украина готова выполнять минские соглашения".. БЕЗ расеи...
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надо менять тактику и перенимать опыт чеченов, которые поставили раком "великую" русню.
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низя! новая власть хочет вообще забрать все боеприпасы с оружие с передовой.. ну чтобы случайно не стреляли в сторону раша-террористических войск.. Они теперь важнее для АП вазелина...
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Ага, там все взрослое мужское население взялось за автоматы/гранатометы. У нас разве что за боевые диваны возьмутся или за лопаты. В Польше...
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вообще ни разу не сомневался
парламентские обещают быть покруче президентских
когда уже начнутся козырные набросы типа свинарчук-2 и медведчук-1?
если по прилету из за поребрика бойко с медведчуком отправятся прямо в сизо
Зе сможет получить зеленым + 20 в карму и -5 у евросвинарчуков
думай
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Молодцы, родненькие! Так держать! Берегите себя и действуйте по принципу "За глаз-оба глаза, за зуб- всю челюсть".
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Из комментов у Мысягина под этим постом в фейсбуке.

На миномет отвечаем минометом, на арту - артой, - волонтер Мысягин о ситуации на передовой - Цензор.НЕТ 1298

Юрий Мысягин

никакого жесткого запрета на ответный огонь, или огонь на упреждения НЕТ !!!

На миномет отвечаем минометом, на арту - артой, - волонтер Мысягин о ситуации на передовой - Цензор.НЕТ 1298

Влад Дроб Юрий Мысягин

якщо немає жосткого, то получається є м'який...
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И еще оттуда.

Yuriy Ton

Из этого и ваших предыдущих постов (о Богдане, в частности) становится ясна ваша позиция: защищать Зе-команду.

Я знаю, что Богдан в 2014 был волонтером, много сделал для армии. И Коломойский в 2014 тоже очень много сделал для армии и Днепра.
Видимо, Вы надеетесь на их помощь волонтерам и в будущем.

Но то, что они и вся их команда (плюс Шефир, Баканов и т.п.) говорят и делают сейчас - это прямая угроза Украине. Я надеюсь, Вы это тоже понимаете.

Прошу меня понять как человека, который несколько раз переводил Вам на карту деньги на помощь армии (пусть и небольшие) мне это не совсем безразлично.
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Алла Новосад 5b57f84f - именно...

якщо немає жосткого, то получається є м'який...

Для совкового нач.штаба этот мягко звучит как приказ....
И для многих офицеров в штабах тоже... - начальство изволили, начальство желают..(с)...


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один Мысягин написал правду....
Десятки других, те кто на нуле соврали....
Вот так бывает....
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Десятки просто растиражировали пост Донника. И нет, те, кто репостил Донника - не находятся на нуле.. Нужно понять, кто тут врет.
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сам факт гибели бойцов и УВЕЛИЧЕНИЯ обстрелов со стороны рашки.. За 2 недели вазелина погибло БОЛЬШЕ, чем раньше при Порохе.. за месяц-два...
А вот количество подстреленных ордловцев резко снизилось.. и видео исчезли.
Совпадение?
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Если заглядывать в "раньше при Порохе" чуть далее начала его избирательной кампании, можно вспомнить неоднократные обвинения от военных и волонтеров в сторону Банковой в запрете на ответный огонь. Значит нужно как и тогда поднимать бучу и заставлять Банковую отменять преступные приказы, если они действительно есть.

По поводу же совпадений - нет, в совпадения я не верю, но вот объяснения можно придумать разные - например - вспомнить, что неделю назад передавали данные разведки о массовом заезде на оккупированные территории кацапской арты и вспомнить, как именно ***** обычно "подготавливает" оппонентов к переговорам.
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Есть другие источники совсем другой инфы.......... кто-то врет......вопрос КТО(!)
В любом случае - трагедия, так как есть погибшие и раненные.......
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Фейки как всегда раздувают губошлепы порохососы
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Это пишет шоколадный Мысягин, это фигура типа Понамаря для порохохудобы. Ему-то они не верить не могут.
Б/\ять, опять зелибобики зраду украли! Шо робытся, панове!
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если клованы перестанут подвозить боекомплект на передок - всех на столбы.
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Коротше, шановні українці! Голосуйте за націоналістів, які
об'єднані навколо "Свободи" і це буде головним запобіжником проти
проросійського реваншу в Україні, а також проти українського олігархату!
Звичайно націоналістів майже не буде на телеканалах і на них будуть страшенні
нападки з боку олігархів, пророс. 5-ї колони в Україні, але тільки вони, на
відміну від "нових-старих ліц" з таких самих партій є провіреними і
загартованими бійцями-патріотами України!
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бейте терров адекватным огнём без стеснения - бьют из детсадика - ответка туда, возле школы - ответка туда, магазин, жилой дом и т.д. Было время когда жители сами требовали, чтобы сепары убрали орудия и танки от их домов и строений … теперь обленились и чувствуют себя в безопасности … так что полный вперёд, для защиты Украины все способы годны, берегите себя
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Может и да, но нет разрешение на улучшение позиций, которое было! А без движения будут жертвы больше!!!
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такое впечатление, шо зеленая гыдота к власти пришла поиграться и шаурму пожрать.
все немножко серьезнее...
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Хороший фильм был в свое время "Новые центурионы" назывался, где опытный полицейский обучает "молодого"-неопытного - Тебе оказали сопротивление, применяешь дубинку, слезоточивый газ, преступник достал нож - применяешь пистолет на поражение.
На выстрел миномета отвечать надо выстрелом крупнокалиберной пушки или залпом ГРАДа.
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Зелоботи прямо винні у загибелі українських бійців. Скільки ще треба втрат, щоб люди одумались?
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Походу у нового гидранта новый глашатай
У Пети это был Бирюков
У зе мысягин
Лица вроде"новые" , а методы старые
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Ай маладєц,цей Мисягін ! Атлічноє настроєніє і дух боєвой ! І Вовік-класний парєнь.
а за зрадофільство зараз не банять ?



МихайлоХолодноярськЙ



Только что общался с офицером со штаба ОТУ Луганск - говорит, что разведка ОТУ Донецк имела данные о развертывании батареи и имели возможность подавить, но не сделали это из-за приказа с Киева. Офицеры прямо говорит, что сегодняшние смерти - эти предательство руководства страны.

У ребят на передовой сейчас паника, часть офицеров деморализована. Некоторые прямо говорят, что не видят смысла защищать Украину на востоке, когда враг уже сидит на Банковой. Администрация Президента прикладывает большие усилия, чтобы замять ситуацию.

Слова офицера "В Азове вообще какая-то жесть творится. Не хочу озвучивать, поскольку лучше для страны это не разглашать, а замять, пока не разгорелось".

А так да,"всьо харашо,прєкрасная маркіза".
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А удостоверение на инагурации не зря упало (
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