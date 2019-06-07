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 Политика Украины
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Все про:суд (22188) Семочко_Сергей (39)

 Верховный Суд не принял иск Семочко о восстановлении в разведке

Верховный Суд не принял иск экс-заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, поскольку он не вовремя подал иск о незаконном увольнении президентом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в соответствии с постановлением суда, Семочко должен объяснить, почему не уложился в определенный законом срок.

Отмечается, что Семочко подал иск в суд позднее чем через месяц после освобождения от должности и должен попросить суд продлить срок подачи иска или объяснить, почему не уложился в определенный законодательством срок.

"Для обращения в суд по делам об увольнении с публичной службы устанавливается месячный срок. В случае пропуска срока обращения истец обязан приложить к иску заявление о восстановлении этого срока и доказательства уважительности причин его пропуска", - отмечается в решении суда.

Кроме того, в постановлении указано, что истец не попросил или не пытался попросить у президента оригиналы указов о назначении и увольнении и не объяснил, по каким причинам ему не удалось это сделать.

В то же время Семочко хотел, чтобы эти документы вытребовал у президента сам суд.

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Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ,более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

12 апреля пятый президент Петр Порошенко уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

27 мая Семочко обжаловал в Верховном Суде указ президента о своем увольнении. 

Источник: https://censor.net.ua/n3131159
 
 
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ПОЯСНЕНИЕ СУДУ! Суд не принял иск Семочко о восстановлении в разведке - Цензор.НЕТ 5415
О СВОЕМ УВОЛЬНЕНИИУЗНАЛ НАХОДЯСЬ В МОСКВЕ В БОЛЬШОМ СЕРОМ ДОМЕ НА ДЖЕРЖНСКОГО СЕМОЧКО..... Суд не принял иск Семочко о восстановлении в разведке - Цензор.НЕТ 1311
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Не, ну это цьірк на дроті. За этого Семочку знает всё человечество. Ему самое место, разве что, в Парагвайской разведке штатным героем анекдотов. У израильтян сама принадлежность к Мосаду, включая высшего руководителя, - неподлежащая разглашению государственная тайна. А Семочке только и осталось в лыковых лаптях и красной косоворотке под гармонь-тальянку «Камаринскую» отплясывать.
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ПОЯСНЕНИЕ СУДУ! Суд не принял иск Семочко о восстановлении в разведке - Цензор.НЕТ 5415
О СВОЕМ УВОЛЬНЕНИИУЗНАЛ НАХОДЯСЬ В МОСКВЕ В БОЛЬШОМ СЕРОМ ДОМЕ НА ДЖЕРЖНСКОГО СЕМОЧКО..... Суд не принял иск Семочко о восстановлении в разведке - Цензор.НЕТ 1311
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"Для обращения в суд по делам об увольнении с публичной службы устанавливается месячный срок. В случае пропуска срока обращения истец обязан приложить к иску заявление о восстановлении этого срока и доказательства уважительности причин его пропуска" А тут причина одна! Был в отпуске на родине на рассее.
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ну да 3100 из 4700 выгнанных мусоров восстановить можно, а одного незаконно уволенного нигзя. Знакомая ************** арифметика
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Тобто, суд надіслав йому ухвалу про усунення недоліків.
Зараз сьома купить лікарняний і прикладе його до заяви про поновлення строку звернення до суду....
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Охренело!? Ему бы на допросы ходить...или уже в СИЗО парится.
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...разведка! по большому счёту, о месте его работы знали пару десятков человек... Остальные могли догадываться. А он (через скандал) решил рассказать об этом всему свету. Разведчик!...
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Сильно переживал и работы было много - имущество по родственникам распихать.
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Не, ну это цьірк на дроті. За этого Семочку знает всё человечество. Ему самое место, разве что, в Парагвайской разведке штатным героем анекдотов. У израильтян сама принадлежность к Мосаду, включая высшего руководителя, - неподлежащая разглашению государственная тайна. А Семочке только и осталось в лыковых лаптях и красной косоворотке под гармонь-тальянку «Камаринскую» отплясывать.
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Самый реформированный суд в Галактике: Семочко - так Семочко!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховный Суд не принял иск Семочко о восстановлении в разведке
 
 
 
 
 
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