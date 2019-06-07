 Если Зеленский считает, что в ОРДЛО что-то происходит без ведома Кремля, то это катастрофа, - Климпуш-Цинцадзе

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
"Хочу верить, что произошла невероятно досадная ошибка. Потому, что если Президент считает, что на оккупированных территориях Востока Украины что-то может происходить без ведома Кремля, то это катастрофа. Еще больший ужас заключается в том, что РФ в заявлении Президента выглядит почти стабилизирующей стороной. Это то, что хочет слышать Путин", - написала она.
Вместе с тем Климпуш-Цинцадзе призвала немедленно провести служебное расследование относительно данного заявления.
"Объяснения Главы государства должны быть быстрыми и исчерпывающими, иначе это капитуляция, которую общество не воспримет. Президент должен быть сознательным относительно опасностям, на которые он подвергает государство", - резюмировала она.
Как сообщалось ранее, в ночь на 7 июня, в результате прицельного обстрела из артиллерии 122 мм и минометов 120 мм позиций спецподразделения "Азов" вблизи населенного пункта Новолуганское на Светлодарской дуге погибли двое бойцов с позывными Круглый и Максон. Еще 8 украинских воинов получили ранения и травмы.
В свою очередь, как сообщила ранее пресс-служба главы государства, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского в Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых двое украинских военных погибли, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.
Это лежит на поверхности, но высокопоставленным порохоботам начхать на усиление санкций к РФ, на попытку реанимации переговоров - им бы свои жопы в теплых креслах, да рыло в корыте. Что уже говорить про низшую касту - платное и полезноидиотное хомячье
Про возможность требовать усиления санкций.
Про одобрение мировым сообществом подавления огневых точек террористов более совершенным оружием.
Про более интенсивную помощь Запада в свете этой эскалации.
Я вижу политически выверенное заявление вашего президента и попытку заставить путена заплатить за этот подлый обстрел наибольшую цену.
Это только подпись и репутация х@йла больше ничего не стоит
Можно было бы понять еще введение новых санкций за финансирование терроризма, но этот вопрос как раз рассматривает суд ООН и точно это заявление политически не выверенное, сейчас из Курятника раздадутся вопли "Они сами сказали, шо мы не виноватые, мы там ничего не контролируем". И как по-вашему отреагирует Суд?
"Ничего не контролирует" - это ваши болезненные измышления
"Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артилерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями" - это слова президента.
Чувствуете разницу?
Что делается в последний месяц просто не в какие ворота не лезет.
Мені реально страшно за Україну з таким Президентом.
Він просто нічого не вміє і скоріше всього не може.
Причина - агрессия Курятника против Украины.
Следствие -не желание Курятника отвечать за свои действия.
Под это следствие подводится тезис "Нас там нет" и заявление Зерро "Петухи не контролируют ситуацию в ОРДЛО". Далее идет разбор полетов и говорится о том что Зерро давая такой коментарий событиям действует по темникам Курятника.
Дурилка он картонная.
Не досидит до конца своего президентского срока, погонят ссаными тряпками!
Як казав мій один знайомий на питання чому він, маючи всі можливості, круто не зайшов у бізнес, то він відповів:" Як круто зайдеш, то ще крутіше можеш вилетіти!..."
Не могли бы Вы назвать хоть один конфликт с Россией, который бы удалось разрешить? Приднестровье, Грузия, Карабах...
Гораздо интереснее истерика педротов, которые почему-то "не заметили", что свои гибрыдно-пэрэможни угоды заключили не с кремлем, ОБСЕ, НАТО, ЕС, ООН, а с Лугандоном. И если даже "под эгидой" того самого кремля, то и под эгидой ОБСЕ также.
А гребаные вицепримьерки Геращенко и Цинцинадзе как раз и приложились в свое время к началу "переговоров с террористами", в один тур инициированных головнокомандувачэм мыру, который еще перед своей пэтриотычною пэрэмогою на выборАх анаонсировал уход от Женевского формата переговоров с Россией, к переговорам с ДНР и ЛНР "под эгидой", чем фактически вывел эти образования на "международный уровень".
Теперь он поросячим голосом орет о каком-то "Нормандском формате", который ему может и понравилсо, но не им инициирован и (в отличии от того же Женевского, например) ничего принципиально решить не может. Ну, а "спивучасныцы пэрэмог" ему подхрюкивают.
Зеленський сказав: "Вгамуй свою свору". Це абсолютно не означає, що він не бажає, щоб ці пси забралися з України. Тим більше - він про це неодноразово говорив. Але кадри на зразок Ірини Геращенко інтерпретують на свій кшталт: "...Зеленський сподівається, що РФ відновить свій контроль над найманцями, а не піде з української землі". Який спосіб: додати до слів своє продовження ш ось - сенс спотворено на протилежний.
На жаль, серед людей дуже рідкісна якість - вміти чути та розуміти. Але політики то взагалі інша історія - вміти всюди знайти нерозуміння.