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 Политика Украины
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 Бойко и Медведчук полетели на форум Путина "поговорить" о скидках на российский газ

Глава политсовета партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук вместе с сооснователем партии, нардепом Юрием Бойко приехал в РФ для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Самым главным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа в Украину", - завил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с оппозиционными украинскими политиками.

Миллер высказался за прямые переговоры с Киевом по газовым вопросам. По словам Медведчука, стоимость газа для населения в Украине не может превышать 4 тыс. грн.

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Медведчук назвал обещанные его кумом, президентом РФ Владимиром Путиным, 25% скидки на газ при прямых поставках "лучом света в темном царстве" для украинцев.

Как сообщают "Факты", Медведчук рассказывая о "скидках на газ на 25%", о которой они якобы договорились в период предвыборной президентской кампании, сказал о Порошенко такие слова: "Тогда еще президент Порошенко в политически предсмертных конвульсиях начал излагать суть нашей встречи…".

Резкими словами охарактеризовал Медведчук и генпрокурора Юрия Луценко. По словам Медведчука, "Кабмин вообще устроил шоу, где выскакивали из штанов господин генеральный прокурор, возбуждающий уголовные дела против нашего прямого перелета с Юрием Бойко в Москву".

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Далее кум Путина рассказал о запретах в Украине перелетов в Россию. "Запретили любые полеты в Россию, хотя раньше давали разрешения. Возбудили дело против авиационных служб. В рамках уголовного дела СБУ назначила экспертизу всем высказываниям нашим переговорам. Это все чепуха", - считает Медведчук.

6-8 июня проходит Петербургский международный экономический форум.

Источник: https://censor.net.ua/n3131157
 
 
 Топ комментарии
 
Опозиционная платформа: "За Смерть" Бойко и Медведчук полетели на форум Путина "поговорить" о скидках на российский газ - Цензор.НЕТ 3772
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Зеля , в тебя поверили 70% населения . Я не поверил . Моя совесть чиста .
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два дебила-коллаборанта поехали о чем-то там договариваться с хуйлом.....
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Юстасы полетели на встречу с Алексом за новыми указаниями.
Навеяло.
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... а ленчик кучма пополз.... - общее направление понятно.
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А я разом із гройсманом вимагаю у кобелєва знижку на газ а не то замість бойка і медведука гройсман полетить у росію і пожаліється у спортлото
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Порошенко тоже надо бы было полететь...
а так - обнищает скоро...
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Ты за Петра не переживай и его грощи не считай, лучше займись посчетом своих доходов и расходов.
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Цей дует для України і всього українського Фобос і Деймос .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБойко и Медведчук полетели на форум Путина "поговорить" о скидках на российский газ
 
 
 
 
 
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