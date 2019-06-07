 Бойко и Медведчук полетели на форум Путина "поговорить" о скидках на российский газ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Самым главным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа в Украину", - завил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с оппозиционными украинскими политиками.

Миллер высказался за прямые переговоры с Киевом по газовым вопросам. По словам Медведчука, стоимость газа для населения в Украине не может превышать 4 тыс. грн.

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Медведчук назвал обещанные его кумом, президентом РФ Владимиром Путиным, 25% скидки на газ при прямых поставках "лучом света в темном царстве" для украинцев.

Как сообщают "Факты", Медведчук рассказывая о "скидках на газ на 25%", о которой они якобы договорились в период предвыборной президентской кампании, сказал о Порошенко такие слова: "Тогда еще президент Порошенко в политически предсмертных конвульсиях начал излагать суть нашей встречи…".

Резкими словами охарактеризовал Медведчук и генпрокурора Юрия Луценко. По словам Медведчука, "Кабмин вообще устроил шоу, где выскакивали из штанов господин генеральный прокурор, возбуждающий уголовные дела против нашего прямого перелета с Юрием Бойко в Москву".

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Далее кум Путина рассказал о запретах в Украине перелетов в Россию. "Запретили любые полеты в Россию, хотя раньше давали разрешения. Возбудили дело против авиационных служб. В рамках уголовного дела СБУ назначила экспертизу всем высказываниям нашим переговорам. Это все чепуха", - считает Медведчук.

6-8 июня проходит Петербургский международный экономический форум.