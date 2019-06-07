 Путин готов отказаться от соглашения с США о сокращении наступательного вооружения: "Продлевать не обязательно"

Об этом президент России Владимир Путин сказал 6 июня во время Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Нам необязательно ее продлевать. Наши системы могут гарантировать безопасность России в течение достаточно длительного времени... Если никто не хочет продлевать соглашение "Новый Старт" - что ж, тогда не будем", - сказал Путин.

Кроме того на встрече с руководителями международных новостных агентств в Санкт-Петербурге Путин заявил, что Вашингтон не хочет начинать переговоры о продлении соглашения, срок которого истекает в 2021 году.

Таким образом, будущее соглашения "Новый Старт" между Россией и Соединенными Штатами о дальнейшем сокращении стратегического наступательного вооружения (СНВ-3) остается неопределенным. Это единственное двустороннее соглашение, ограничивающее развертывание двумя странами стратегического ядерного вооружения.

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Соглашение "Новый Старт" заключили в 2010 году тогдашние лидеры двух стран Барак Обама и Дмитрий Медведев. Оно ограничивало количество боеголовок, которые могла развернуть каждая страна до 1550. При этом первое соглашение, СНВ-1, которое действовало с 1994 до 2009 года, предусматривало 6000 боеголовок.

Кроме того, в декабре прошлого года официальный Вашингтон предупредил Москву о намерении выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности, если РФ не уничтожит ракеты и пусковые установки 9М129, которые она разработала и приняла на вооружение в нарушение достигнутых договоренностей. Российская сторона не приняла условий Соединенных Штатов, и 2 февраля Белый дом официально объявил о прекращении участия США в Договоре.