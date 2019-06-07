 Участница шоу "Україна має талант" Алла Клишта найдена мертвой в реке Рейн в Германии: подозреваемый в убийстве задержан

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Daily Mail, тело обнаружили в реке Рейн еще 18 мая.

"Полиция арестовала 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве. Он бывший парень Клишты, но его имя называть отказываются", - говорится в сообщении.

Также в полиции уточнили, что пока никаких обвинений не предъявляли. Однако расследование дела продолжается.

Отмечается, что Клишта пропала еще в конце апреля. Тогда же она перестала отвечать на звонки и ходить на работу. Полиции удалось выяснить, что сперва девушку убили, после чего тело выбросили в реку.

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Клишта работала на круизных суднах, а также принимала участие в нескольких шоу талантов в Германии, Украине и Румынии. При этом на Родине она установила рекорд по одновременному раскручиванию обручей – 102 хула-хупа, общим весом около 20 кг.

На момент смерти девушка выступала в шоу под названием Night Beat Angels в развлекательном центре Europa-Park в Русте.