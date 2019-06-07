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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1540) Зеленский (1681) Яременко Богдан (2)

 Яременко - АП: Не повторяйте логику пропагандистской линии РФ. Она не может потерять контроль над своими наемниками

Россия не может потерять контроль над своими наемниками на Донбассе. Она их контролирует ежесекундно, полностью и бескомпромиссно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал украинский дипломат Богдан Яременко, обращаясь в пресс-службе АП.

"Дорогая пресс-служба Администрации Президента Украины, которая считает, что обстрелы на Донбассе свидетельствуют о потере какой-то управляемости над наемниками со стороны России. Вам конечно виднее, но есть несколько вещей, которые очевидны до боли, которые делают ваше заявление весьма сомнительным.

Прежде всего, потерять контроль над теми, кого наняли (над наемниками), невозможно. Ты просто прекращаешь их найм - и проблема решена. Россия не может потерять контроль над своими наемниками на Донбассе. Она их туда откомандировывает, занимается их ротацией, кормит, одевает, вооружает, платит заработную плату, подписывает приказы на применение оружия. Наемники не могут жить без боеприпасов, питания, медикаментов, заработных плат. Поэтому Россия контролирует их ежесекундно, полностью и бескомпромиссно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это не фейк... Зеленский надеется, что РФ возобновит свой контроль над наемниками, а не уйдет с украинской земли", - Ирина Геращенко

Во-вторых, если, дорогая пресс-служба, ты даже получила какой-то тайный доклад или открытые аналитические оценки о том, что в управлении наемниками со стороны России существуют какие-то проблемы, то не обязательно говорить об этом вслух. Почему? Потому что мы обвиняем Россию в том, что она ведет против Украины войну. И тезис о том, что Россия не контролирует наемников на Донбассе прекрасно ложится в логику российской пропагандистской линии - нас там нет, а если в Украине хотят мира, то пусть договариваются с Донецком и Луганском. Я, надеюсь, уважаемая пресс-служба, Вы же не готовы согласиться с этой "логикой"? Потому что если Вы готовы согласиться с этой логикой, то у Вас возникнут серьезные проблемы со своим работодателем - президентом Зеленским, который четко, однозначно и уже неоднократно заявил, что о мире на Донбассе и в Крыму говорить надо с Россией, а не с наемниками. И даже в последнем абзаце у вас в сообщении есть цитата из его слов, что Россия пытается сорвать переговоры. Поэтому пытается сорвать или не контролирует ситуацию? Улавливаете? Это несложно: если у России на Донбассе есть проблемы, то мы это используем, а не говорим, что знаем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Надеемся, что российская сторона возобновит контроль над наемниками, - Зеленский

И, в-третьих, дорогая пресс-служба, война началась до того, как вас назначили на должности. Давно. Пять лет. За это время было где-то 18-19 различного рода "перемирий", прекращений огня и тд. А нарушений режимов тишины, перемирий и т.д. было в десятки тысяч раз больше. И очень часто пики этих нарушений приходились на активизацию переговорных усилий. То есть это такая тактика России, чтобы Украина легче соглашалась на то, что ей невыгодно - стрелять и убивать больше. Поэтому увеличение количества обстрелов и жертв в результате этих обстрелов, наиболее вероятно, свидетельствует не о потере контроля Россией над наемниками, а наоборот - Россия прекрасно их контролирует, прекрасно их использует как рычаг в переговорах, а заодно и то, что никаких изменений в "переговорной тактике" России не произошло", - написал он.

Яременко отметил, что для того, чтобы избегать таких логических ловушек нужно полагаться не только на свое понимание того, что услышал, увидел, прочитал (в том числе и от президента), но и общаться с ответственными за направления профессионалами.

"Со временем рука набивается, но прекращать консультироваться все равно не стоит", - резюмировал он.

Как сообщалось ранее, в ночь на 7 июня, в результате прицельного обстрела из артиллерии 122 мм и минометов 120 мм позиций спецподразделения "Азов" вблизи населенного пункта Новолуганское на Светлодарской дуге погибли двое бойцов с позывными Круглый и Максон. Еще 8 украинских воинов получили ранения и травмы.

В свою очередь, как сообщила ранее пресс-служба главы государства, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского в Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых двое украинских военных погибли, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.

Яременко - АП: Не повторяйте логику пропагандистской линии РФ. Она не может потерять контроль над своими наемниками 01
Яременко - АП: Не повторяйте логику пропагандистской линии РФ. Она не может потерять контроль над своими наемниками 02

Источник: https://censor.net.ua/n3131147
 
   
 Топ комментарии
 
От тупой ватности Зе даже холуи Бени охреневают.
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Зелебобка жалкое ничтожество вместе со своим бурятом, жабой и говорящей жопой.
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Чому росія не може втратити контроль над терористами? Це навіть дуже зручно для ЗСУ, вони знищать терористів які вийшли з під контролю російських окупантів і це не буде порушенням Мінських угод! Яременко робить якісь ідіотські заяви!
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Якщо йдуть бойові дії на величезній території (довжина фронту 450км) в яких приймають участь більше 40 тис. терористів, то існує ймовірність що частина терористичних підрозділів не підпорядковуються своєму терористичному керіництву, бо терористи це в принципі ірегулярні підрозділи які не мають чіткою вертикалі управління! Той факт що частина терористів не виконує домовленості про припинення вогню, на руку Україні, бо дозволяє визнати росію терористичною державою, яка розповсюджує міжнародних тероризм на сусідні країни! Ми маємо це використати як додаткове звинувачення проти росії та її головного міжнародного терориста - путіна! Тому для нас немає значення виконують терористи вказівки путіна чи стріляють з власної ініціативи! Головне що путін підтримує міжнародних терористів, фінансує їх, постачає їм зброю і тому росія має бути ізольована у всіх сенсах від цивілізованого світу, а всі представники терористичної влади росії мають арештовуватись за межами росії як терористи і засуджуватись судами до довічного терміну! Визнання того що терористи путіна втратили координацію зі своїми керівниками це не погано, це новий і додатковий привід тиснути на росію і на путіна і вгоняти його в міжнародну ізоляцію! До того що путін напав на Україну Захід вже звик, отже тепер в нас є новий привід вимагати міжнародних санкцій - бо путін втрачає контроль над терористами і вони стають неконтрольованими і всі домовленості Заходу з путіним стають нікчемними! Тепер тільки знищення росії як терористичної держави може вирішити пролебу російського тероризму!
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Придурку, тут не про ймовірність мова! Мова про політичну позицію президента України Зеленського і його адміністрації, яка цілком співпадає з риторикою Кремля!
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Президент України абсолютно розумно пропонує визнати терористів які стріляють по ЗСУ - бандами які нікому не підпорядковуються і тому потрібно їх знищити в першу чергу, а путін не має втручатись бо він втратив контроль над своїми терористичними бандами!
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Мда..., тут лікування вже не допоможе... то вже невиліковно.
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То Ви намагаєтесь зберегти життя терористам які стріляють в ЗСУ? Президент Зеленський навпаки робить перший крок щоб пояснити світовій спільноті чому буде використана бойова авіація проти терористів, які стали непідконтрольними нікому терористичними бандами!
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Таке враження, що зЕбіли взагалі до школи не ходили. А якщо ходили, то лише для того, щоб підручники на самокрутки порвати або для нужника. А по телевізору крім сватів і голобородька більше нічого не дивились. ні, ще 95 квартал, то для них святе.
Ну невже ви, ідіоти, не маєте ніякого поняття про те, що таке Росія?! Чого вартують з неї домовленості, а, особливо, чого вартують всі ці спроби схилити перед нею голову?! Сьогоднішні новини з фронту ні на які думки не наводять. Хоча, про що то я, про думки в зебілів?
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Українці знають що таке росія, а от пересічні європейці та американці вже підзабули російських дикунів які згвалтували пів Європи в 1944-45, Угорщину в 1957-му, Чехословаччину у 1968-му і тому прийшов час нагадати європейцям та американцям що росіяни це дикуни які не підпорядковуються наказам, а займаються тероризмом ось вже більше 800 років, бо нічим іншим вони просто не вміють займатись! Той факт що російські терористичні банди вийшли з під контролю путіна має допомогти нам ввести додаткові санкції проти росії і понизити рейтинг європолітиків які виступають за перемовини та спільний бізнес з путіним!
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Та він взагалі не визнає цього контролю! Хоча вони координуються зі штабу у Ростові. Отямся!!!
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Що визнає дурачок путін нікому нецікаво, має значення що думає Європа та США! Якщо ЄС та США вирішать що путін втратив контроль над надпотужним угрупуванням терористів в Європі, то нам дадуть дозвіл і військову допомогу на швидке знищення цього угрупування з тисячами танків та бронемашин! Неопознана американська авіація нанесе потужний ракетно-бомбовий удар по ДНР та ЛНР і на цьому війна закінчиться і закінчиться путін, якого тихо задушать подушкою власні друзі-ротенберги, щоб позбутись санкцій Заходу.
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богдан- дурбан ! пусть читает как это звучит в переводе с дипломатического : "рашка убери своих собак а то п...ы получат!"
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Хоча, Зеленський з компанією просто таки системно заробляють на державну зраду. Це їм, звичайно, зарахується, але що то вартуватиме Україні, от питання?
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Україні потрібен дозівл Заходу на активні дії проти терористів путіна і визнання терористів такими що втратили будь який контроль зі сторони путіна тільки полегшує Україні знищення терористів! А як раз ті ідіоти які виступають проти позиції Президента, допомагають путіну!
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Ідіотизм Януковича Україні обійшовся втратою Криму, війною і втратою частини Донбасу, більш 13 тисяч загиблих і мільйонами переселенців. Боюсь, що ваш ідіотизм обійдеться значно дорожче.
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Втрата Криму це не янукович, а слабкість турчинова-тимошенки-яценюка-авакова, слабкість та серливість! Саме Аваков призначив керівником міліції Криму людину яка зрадила Україну і присягнула на вірність аксьонову! Потім навіть говорили що Авакову за то заплатили 2 млн. доларів!
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Га-га-га Ігореша ти ще візьми теорему Бернуллі разом з формулами Байєса і вирахуй ймовірність події . Буде суперавторитетна і квазінауково обгрунтована робота . За останнє речення голосую обома руками .
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Очень странно. Если "террористы" не имеют четкой вертикали управления, то ЛДНР либо не террористы, т.к. полностью подчиняются РФ и командуют там генералы из РФ (это всем известно, пруфов не будет), либо террористы, но тогда заявления про генералов и прямое управление из РФ - ложь.

Если часть террористов "не выполняет соглашения о прекращении огня", значит они либо контролируются РФ (и тогда они не террористы, а наёмники, т.е. противоречие), либо они не контролируются РФ и признавать "террористическим государством" некого. ИЧСХ, цензор их иначе как "российскими военными / наёмниками" не называет.

"Распространяет международных террористов" - ЛДНР таки не считаются террористами ни одной страной за исключением Украины. Но даже если считать террористами - международный терроризм подразумевает работу как минимум в 2х странах. Первая - Украина, вторая - ???

Дальше слишком много сумбура, но окончание порадовало.
Мало того, что терроризм стал российским из международного, так еще и РФ нужно уничтожить. Гранд Финале, что сказать.

Tl;dr: не берусь судить правильность твоего мировоззрения, отношения и мыслей, но с логикой и причинно - следственными связями у тебя дичайшие проблемы.
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Идиотские заявы у тебя. То есть тех, кто якобы не вышел из-под контроля Мацквы уничтожать нельзя?
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Навпаки, тепер тих терористів які вийшли з підпорядкування терориста путіна потрібно знищувати в першу чергу, як скажених собак, які мають зброю та військові навички і будуть сіяти хаос безконтрольно, не підпорядковуючись жодним міжнародним угодам і домовленостям! Той факт що терористи втратили контроль путіна можна використовувати проти Меркель та інших європлідерів які виступають за переговори з путіним і росією! Тепер ці переговори не мають жодного сенсу! Відбулось те що і мало відбутись рано чи пізно - терористичний монстр, вирощений путіним, починає втрачати координацію та управління і починає вести війну не слухаючись жодних команд свого терористичного спонсора! Тисячі танків та броньованих машин, які путін передав терористам в центрі Європи, тепер стають загрозою не тільки для України а взагалі для всього світу! Тепер тільки коврові бомбардування американської авіації врятують світ від терористичної катастрофи! А Меркель, Олланд та інші євроідіоти які виступали за переговори з путіним мають нести відповідальність за те що дозволили путіну виростити неконтрольованого терористичного монстра!
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терористичний монстр, вирощений путіним, починає втрачати координацію та управління і починає вести війну не слухаючись жодних команд свого терористичного спонсора!

Ну ты и ...

А зарплату им кто платит ?

Или они разбоем промышляют и за счёт этого живут в достатке ?

Так там уже нечего грабить
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Навіть російські офіцери які приймають участь в терористичній війні проти України займаються розбоєм та пограбуванням! На Донбасі вже порізали на метал всі підприємства які були, крадуть і вивозять в росію все що тільки можна! Це справжній безлад та анархія, командування російських терористичних сил в росії не може зупинити цей безлад і само приймає участь в цьому нечуваному пограбуванні! Саме це і потрібно донести до європейців та американців! Терористична армія путін це армія мародерів, гвалтівників та вбивць який потрібно винищувати як гниле поріддя!
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Повний писець . Апокаліпсис . Метро Дамбаса 2033 .
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Якщо у Вас в голові одна думка на двох з Вашим тараканом, то не потрібно тут на форумі показувати свій словарний запас Елочкі людожерки. Не маєте можливості написати щось розумне, просто мовчіть!
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Зелебобка жалкое ничтожество вместе со своим бурятом, жабой и говорящей жопой.
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От тупой ватности Зе даже холуи Бени охреневают.
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У порохоботов какой-то понос истерический начался.
При рошене ведь никогда солдаты не гибли...
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Вы можете работать без методички Партия укроп союзники зе , а не Пети
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Да я в целом говорю. Как будто и нет тысяч погибших за годы петрухи, первые четыре жертвы войны из-за того, что Зеленский пришел!
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Вот чем вы же дебилы от порохоботов отличаетесь ? Да ничем
Вы друг друга кроете по принципу сам дурак (((
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Ты уже вылечился?)когда на фронт пойдешь?)
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Жду тебя в серой зоне на коленях или все продолжаешь бегать от военкома ?
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На коленях меня ждать не надо,отпадут же. А тебе низя ты ж и так инвалид)Белый билет получил и сидишь в пыльной коптерке со старым пеньком, да?)
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Ладно я с твоих слов имею белый билет Ну почему ты здоровый парень бегаешь от повестки или все таки я прав надеешься дождаться асвабадителей с параши ?
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Где Порошенко хоть раз обеливал РФ после гибели бойцов? Типа то не РФ то просто боевики Кремль не слушают?! Хоть один пруф.
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при рошене ни разу не говорили что РФ невиновата
а вот при ЗЕ - и стрелять в ответ надо запретить, и РФ в обстрелах не виновата
это уже не зрада, это на "измену Родине" тянет
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С ким Чен Иром я б в вопросах измены родине не спорил
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Бесполещно что-либо пытаться обьяснить Узеленского и его фанатам.Узеленского-циничные подлецы.Зефанв-глупые дети.
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это соска Мендель писала. какой логики можно от неё ждать?
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чёртов автокорректор... следует читать Моника Мендель. )
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кажу ж, то добре що така команда як то Богдан, Мєндєль, Данилюк т.і.... тим швидчіше Зєлєнській до логічного завершення свого перебування на непотрібній йому посаді дійде
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Як же так, пане Богдане? Так усе йшло гарно, така радість від нової влади. А тепер прес-служба не те пише...
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Взбунтовались наёмники! Новый преЗЕдент перекрыл поставки конфеток "рошен".....Яременко - АП: Не повторяйте логику пропагандистской линии РФ. Она не может потерять контроль над своими наемниками - Цензор.НЕТ 9539
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Заспамлять вас зараз, за такі припущення, щоб ви навіть у думках не пов'язували 'про кого лише хвалебні оди' і російських найманців.
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Двох наших хлопців вбили КАЦАПИ, а тобі, упороте, весело?
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цей пухляк так старанно топив за клоуна, а тут такий поворот? Беня після виборів вигнав і не заплатив?
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прохфессионалы пришли! ни дня без тупизмы ....
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Яременко - АП: Не повторяйте логику пропагандистской линии РФ. Она не может потерять контроль над своими наемниками/Зеленский считает, что обстрелы в результате которых двое украинских военных погибли, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками. /выход 95 квартала на уровень управления Украиной.
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Сценарий сырой, реплики неудачные, некоторые непонятно откуда списаны. Что дали, то и прочитали.
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возмущен неимоверно
Днепрянин рассказал, сколько стоит стать «слугой народа»

7/06/2019 - 12:30ИВАН ДУЗЬ - СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 49000.COM.UA

Яременко - АП: Не повторяйте логику пропагандистской линии РФ. Она не может потерять контроль над своими наемниками - Цензор.НЕТ 530543
Накануне парламентских выборов очень часто выясняются интересные условия избирательного процесса. Общественный деятель из Днепра Александр Редька в публикации в социальной сети Facebook поделился возмущением и информацией о партии, которая баллотируется на парламентских выборах - «Слуге Народа».
Он отметил большое разочарование в партийном движении президентской политической силы. При этом он стал жертвой обмана.
Вызвали в штаб Днепра, на собеседование. Летел с эйфорией, ждал встречу с кем-то важным… Но куратор по факту сообщил мне, что мажоритарщики за выдвижение от партии «Слуга Народа» платят по 300 тысяч долларов. Я не поверил (думал, проверяют на совесть) и сказал, что взяток давать не буду, только открытые официальные платежи на предвыборную кампанию, если платят все мажоритарщики. Ко мне быстро потеряли интерес, хоть я и пытался рассказать мои идеи, видение, поделиться опытом жизни в более развитых странах Азии, где я видел реформы, борьбу с коррупцией в действии, систему налогообложения, где все с удовольствием платят налоги… Но меня перебивали, и времени слушать у этого человека не было, ведь его задача была донести инфу про деньги и смотреть на реакцию. Когда я сказал, что есть понимание, как сломать систему и побороть коррупцию, мне сказали, что это утопия, и никто ломать систему не будет, её собираются изменить и сделать лучше. А я слишком идейный (юношеский максимализм)… я тогда ещё подумал: у человека в 32 года, который в этой жизни видел почти все, кроме ядерной войны, наверное! Какой и у кого максимализм?.. я хочу из жопы страну вытащить, которую 28 лет грабят и обманывают, где тут максимализм?.. ведь куча примеров стран, которые смогли сломать власть олигархов и выстроить успешные правовые государства. Чем же мы хуже?! Нужна лишь политическая воля! Но у этого представителя партии было совсем другое мнение. Осадок остался плохой, хотя он обещал перезвонить и снова пообщаться, - написал Александр.
По мнению Александра, ему не перезвонили, ведь идеи для новой партии не так важны, как деньги.
Теперь днепрянин ждет список партии на парламентских выборах. Он отметил, что за место в парламенте просят 300 тысяч долларов от кандидатов по мажоритарке, а за место в списке партии - 2 миллиона долларов. Именно такую информацию Александру сообщили два человека, которым он доверяет.
Также Александр добавил, что не рвется во власть, а лишь хочет жить в стране, где соблюдается Конституция, нет коррупции, а есть право, а у власти - люди, которые сами чего-то добились, а не украли.

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Сєпари "від рук відбилися" - це так клоун хоче відмазати свого друга Х...ла і поклонитися йому?
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Хотів написати матом Зелебенським, а потім думаю на хріна вони всі такі тупі, що все рівно не зрозуміють!!!
Я скаженію від їх дегенеративності...
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В других азиатских странах , где произошли успешные реформы, не было 300-летней инволюции, как в Украине. Там ныне живущие достойны нормальной жизни. В Украине 300 лет убивали лучших- чесных и моральных, а оставались худшие. А потомки худших не заслуживают на хорошую жизнь. Необходимо отработать карму за наших предков, развиваться , и потом Бог попустит нам хорошую жизнь. То что в Украине за клоуна во время войны проголосовало 73% подтверждает тот факт, что в большинстве народ Украины не достоин нормальной жизни. А потомкам более морального меньшинства в Украине живется не так плохо, как потомкам аморального большинства.
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О перший пішов ! Перший зазєля якому відкрились очі .
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Яременко яростно топил за Зе.лепута, а теперь вдруг прозрел, - поздно пить боржоми, дядя.
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Голосування до ВР не меш важливе за вибори Президента . Тобто "Краще пізніше аніж ніколи " .
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Как то мягко обратился он к АП ! Написать на сайте президенской администрации что они надеяться на путлера и его контроль над его наемниками,это надо быть или полными дегенератами или откровенно работать на пропаганду кремля !
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Приятно слушать и читать, когда дипломаты кого-то иносказательно и основательно дебилами называют и доказывают это.
...
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Для того, чтобы понять действия кацап в достаточно смотреть их репортажи об Украине по Россия 24. За две три недели они обязательно расскажут об злобных укропа. Тональность определяется даже так как они называют сепаров. Если Республика и, которые бояться за свое освобождение, то обязательно начинается на фронте движущая и гибнут наши парни. Так было и этот раз. Перед выборами 21 апреля они показали фильм о Киевском яд на острове, почему то. Нм слова ни о войне.
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Фильм о Киевском Динамо. Хороший фильм в хороших тонах.
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Нова команда пришла, а денег что то не у кого не прибавилось и не прибавится, абы не убавилось. Зато ЗЕ.
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Яременко считает себя умнее АП... Во первых, было сказано что рашка имеет прямое отношение к оркам... во вторых, оркам прилитит скоро ответка, так сказать принуждение к миру...
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Любой человек умнее того, кто и двух связных по теме слов самостоятельных не может изречь.
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Медведчук и Бойко снова полетели в РФ на "переговоры"уже типа договорились25% скидка сейчас на ленте сру и др каналах пишут-не пускать обратно- хотя я забыл кто у нас президент
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"Не стрелять !" О роли Пинчука в этой истории. https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_7.html

Исходя из всего вышесказанного можно с высокой долей вероятности утверждать, что т.н. "дорожная карта " относительно прекращения огня на Донбассе разрабатывается и реализуется по директивному указанию высшего руководства РФ и в ее интересах. Основная цель - снятие европейских санкций с РФ наложенных за агрессию на Донбассе.
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Если это правда ,то Пинчук и Кучма преступники.
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Звісно, - за ляпами АП ,- тсцарь не знає, х-ло нє прі делаххх
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Откуда этот хмырь знает о том, как ********* контролирует посекундно отребье сепарское？ вот интересно же
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Неконтролированное отребье Кремль утилизировал еще в 2014 году.
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Откуда такие познания？ почему кремль с заглавной буквы？ палишься, порохрень
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шото не слышно возмущений по поводу мордылица этого няшечки
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Порох, сволочь, украл мониторы, розетки, провода! А ГЛАВНОЕ, украл ИНСТРУКЦИИ по управлению государством! Петя ВЕРНИ бумаги, "АСТАНАВИСЬ" пока не поздно!
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Не нужно проводить никаких переговоров во время обстрелов,чтобы не подвергать большей опасности украинских военных.
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О Небо!!!!!
Які долбойоби прийшли до влади!!!
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Жити стало краще, товариші друзі, жити стало веселіше!


Яременко - АП: Не повторюйте логіку пропагандистської лінії РФ. Вона не може втратити контроль над своїми найманцями - Цензор.НЕТ 5537

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Всё меньше тем,где зебилы могут спокойно друг с другом пообщаться... Скоро начнется фаза отрицания...
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Нормальным ответом после такой жопы было бы просто взять и уехать из Минска.
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В подтверждение своей правоты Яременко главный довод не привел - прекращались ведь обстрелы, когда Петя на линию разграничения выезжал.
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О войне на Донбассе. Вопрос решается придельный просто, Северная и Южная Корреи тому пример, полный запрет на пересечения зоны боевых действий плотные минные поля, полная экономическая блокада территорий содержать там проживающее население должен оккупант агрессор Россия, пока на границе с Россией не будут стоят миротворческие войска ООН прекратить все переговоры в Минске... ракетами и дронами уничтожать все "гумконвои"- мы воюем с террористами... попросить Великобританию и США разместить на нашей территории военные базы с ядреным оружием согласно Будапешскому меморандуму с целью гарантирования целостности и безопасности для нашего государства...
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дипломат прав . теперь становится понятно на кого поставили россия и как она будет помогать пете взять реванш . медведчук с одной петя с другой . посмотрите они сейчас не критикуют друг друга . дальше о запрете огня . псы врут запрета нет . телеканал зик заявил об уничтожении нашими ребятами огневых точек . ну и интересно что там в США ? выступление сенатора Роберта Портмана после встречи с нашим президентом . .... президент Зеленский посетил контактную линию где проходят бои .... он президент открыто говорит о храбрости украинских военных и о необходимости поставок новых видов вооружения . разговор шел и об усилении борьбы с московской пропагандой на восточных границах . дословно ....я вернулся из путешествия в Украину с надеждой . надежда на то что Украина готова написать новую главу своей истории и это будет глава свободы.... сенатор заявил что президент Украины умный хороший собеседник и решительный. а теперь посмотрите как мацква и порошенковские псы воют в унисон . вот как то так ребята.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯременко - АП: Не повторяйте логику пропагандистской линии РФ. Она не может потерять контроль над своими наемниками
 
 
 
 
 
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