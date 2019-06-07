 Яременко - АП: Не повторяйте логику пропагандистской линии РФ. Она не может потерять контроль над своими наемниками

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал украинский дипломат Богдан Яременко, обращаясь в пресс-службе АП.
"Дорогая пресс-служба Администрации Президента Украины, которая считает, что обстрелы на Донбассе свидетельствуют о потере какой-то управляемости над наемниками со стороны России. Вам конечно виднее, но есть несколько вещей, которые очевидны до боли, которые делают ваше заявление весьма сомнительным.
Прежде всего, потерять контроль над теми, кого наняли (над наемниками), невозможно. Ты просто прекращаешь их найм - и проблема решена. Россия не может потерять контроль над своими наемниками на Донбассе. Она их туда откомандировывает, занимается их ротацией, кормит, одевает, вооружает, платит заработную плату, подписывает приказы на применение оружия. Наемники не могут жить без боеприпасов, питания, медикаментов, заработных плат. Поэтому Россия контролирует их ежесекундно, полностью и бескомпромиссно.
Во-вторых, если, дорогая пресс-служба, ты даже получила какой-то тайный доклад или открытые аналитические оценки о том, что в управлении наемниками со стороны России существуют какие-то проблемы, то не обязательно говорить об этом вслух. Почему? Потому что мы обвиняем Россию в том, что она ведет против Украины войну. И тезис о том, что Россия не контролирует наемников на Донбассе прекрасно ложится в логику российской пропагандистской линии - нас там нет, а если в Украине хотят мира, то пусть договариваются с Донецком и Луганском. Я, надеюсь, уважаемая пресс-служба, Вы же не готовы согласиться с этой "логикой"? Потому что если Вы готовы согласиться с этой логикой, то у Вас возникнут серьезные проблемы со своим работодателем - президентом Зеленским, который четко, однозначно и уже неоднократно заявил, что о мире на Донбассе и в Крыму говорить надо с Россией, а не с наемниками. И даже в последнем абзаце у вас в сообщении есть цитата из его слов, что Россия пытается сорвать переговоры. Поэтому пытается сорвать или не контролирует ситуацию? Улавливаете? Это несложно: если у России на Донбассе есть проблемы, то мы это используем, а не говорим, что знаем.
И, в-третьих, дорогая пресс-служба, война началась до того, как вас назначили на должности. Давно. Пять лет. За это время было где-то 18-19 различного рода "перемирий", прекращений огня и тд. А нарушений режимов тишины, перемирий и т.д. было в десятки тысяч раз больше. И очень часто пики этих нарушений приходились на активизацию переговорных усилий. То есть это такая тактика России, чтобы Украина легче соглашалась на то, что ей невыгодно - стрелять и убивать больше. Поэтому увеличение количества обстрелов и жертв в результате этих обстрелов, наиболее вероятно, свидетельствует не о потере контроля Россией над наемниками, а наоборот - Россия прекрасно их контролирует, прекрасно их использует как рычаг в переговорах, а заодно и то, что никаких изменений в "переговорной тактике" России не произошло", - написал он.
Яременко отметил, что для того, чтобы избегать таких логических ловушек нужно полагаться не только на свое понимание того, что услышал, увидел, прочитал (в том числе и от президента), но и общаться с ответственными за направления профессионалами.
"Со временем рука набивается, но прекращать консультироваться все равно не стоит", - резюмировал он.
Как сообщалось ранее, в ночь на 7 июня, в результате прицельного обстрела из артиллерии 122 мм и минометов 120 мм позиций спецподразделения "Азов" вблизи населенного пункта Новолуганское на Светлодарской дуге погибли двое бойцов с позывными Круглый и Максон. Еще 8 украинских воинов получили ранения и травмы.
В свою очередь, как сообщила ранее пресс-служба главы государства, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского в Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых двое украинских военных погибли, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.
Ну невже ви, ідіоти, не маєте ніякого поняття про те, що таке Росія?! Чого вартують з неї домовленості, а, особливо, чого вартують всі ці спроби схилити перед нею голову?! Сьогоднішні новини з фронту ні на які думки не наводять. Хоча, про що то я, про думки в зебілів?
Если часть террористов "не выполняет соглашения о прекращении огня", значит они либо контролируются РФ (и тогда они не террористы, а наёмники, т.е. противоречие), либо они не контролируются РФ и признавать "террористическим государством" некого. ИЧСХ, цензор их иначе как "российскими военными / наёмниками" не называет.
"Распространяет международных террористов" - ЛДНР таки не считаются террористами ни одной страной за исключением Украины. Но даже если считать террористами - международный терроризм подразумевает работу как минимум в 2х странах. Первая - Украина, вторая - ???
Дальше слишком много сумбура, но окончание порадовало.
Мало того, что терроризм стал российским из международного, так еще и РФ нужно уничтожить. Гранд Финале, что сказать.
Tl;dr: не берусь судить правильность твоего мировоззрения, отношения и мыслей, но с логикой и причинно - следственными связями у тебя дичайшие проблемы.
Ну ты и ...
А зарплату им кто платит ?
Или они разбоем промышляют и за счёт этого живут в достатке ?
Так там уже нечего грабить
При рошене ведь никогда солдаты не гибли...
Вы друг друга кроете по принципу сам дурак (((
а вот при ЗЕ - и стрелять в ответ надо запретить, и РФ в обстрелах не виновата
это уже не зрада, это на "измену Родине" тянет
Днепрянин рассказал, сколько стоит стать «слугой народа»
7/06/2019 - 12:30ИВАН ДУЗЬ - СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 49000.COM.UA
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Накануне парламентских выборов очень часто выясняются интересные условия избирательного процесса. Общественный деятель из Днепра Александр Редька в публикации в социальной сети Facebook поделился возмущением и информацией о партии, которая баллотируется на парламентских выборах - «Слуге Народа».
Он отметил большое разочарование в партийном движении президентской политической силы. При этом он стал жертвой обмана.
Вызвали в штаб Днепра, на собеседование. Летел с эйфорией, ждал встречу с кем-то важным… Но куратор по факту сообщил мне, что мажоритарщики за выдвижение от партии «Слуга Народа» платят по 300 тысяч долларов. Я не поверил (думал, проверяют на совесть) и сказал, что взяток давать не буду, только открытые официальные платежи на предвыборную кампанию, если платят все мажоритарщики. Ко мне быстро потеряли интерес, хоть я и пытался рассказать мои идеи, видение, поделиться опытом жизни в более развитых странах Азии, где я видел реформы, борьбу с коррупцией в действии, систему налогообложения, где все с удовольствием платят налоги… Но меня перебивали, и времени слушать у этого человека не было, ведь его задача была донести инфу про деньги и смотреть на реакцию. Когда я сказал, что есть понимание, как сломать систему и побороть коррупцию, мне сказали, что это утопия, и никто ломать систему не будет, её собираются изменить и сделать лучше. А я слишком идейный (юношеский максимализм)… я тогда ещё подумал: у человека в 32 года, который в этой жизни видел почти все, кроме ядерной войны, наверное! Какой и у кого максимализм?.. я хочу из жопы страну вытащить, которую 28 лет грабят и обманывают, где тут максимализм?.. ведь куча примеров стран, которые смогли сломать власть олигархов и выстроить успешные правовые государства. Чем же мы хуже?! Нужна лишь политическая воля! Но у этого представителя партии было совсем другое мнение. Осадок остался плохой, хотя он обещал перезвонить и снова пообщаться, - написал Александр.
По мнению Александра, ему не перезвонили, ведь идеи для новой партии не так важны, как деньги.
Теперь днепрянин ждет список партии на парламентских выборах. Он отметил, что за место в парламенте просят 300 тысяч долларов от кандидатов по мажоритарке, а за место в списке партии - 2 миллиона долларов. Именно такую информацию Александру сообщили два человека, которым он доверяет.
Также Александр добавил, что не рвется во власть, а лишь хочет жить в стране, где соблюдается Конституция, нет коррупции, а есть право, а у власти - люди, которые сами чего-то добились, а не украли.
Я скаженію від їх дегенеративності...
...
Исходя из всего вышесказанного можно с высокой долей вероятности утверждать, что т.н. "дорожная карта " относительно прекращения огня на Донбассе разрабатывается и реализуется по директивному указанию высшего руководства РФ и в ее интересах. Основная цель - снятие европейских санкций с РФ наложенных за агрессию на Донбассе.
Які долбойоби прийшли до влади!!!
товаришідрузі, жити стало веселіше!