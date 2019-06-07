 СБУ предотвратила масштабный теракт в Запорожье (обновлено). ВИДЕО

Как сообщает СБУ в Facebook, злоумышленник собирался заложить взрывчатку в мусорный бак возле детской площадки, передает Цензор.НЕТ
По данным спеслужбы, сдетонировать бомба должна была после телефонного звонка.Спецслужбы узнали о подготовке теракта заранее.
"Взрывчатка была отключена и скрытая от объекта заинтересованности нашего. Он не знал, что она не работает. Нам необходимо было в рамках следственных действий провести аудио и видео фиксацию закладки взрывчатки у детской площадки. После того, яки он вышел за пределы квартала - пытался активизировать, поехал к месту своего временного пребывания в отеле в Запорожье, посмотрел новости, не увидев информации о чрезвычайных новостей - вернулся на место закладки взрывчатки, чтобы убедиться в причинах выходах из строя. Тогда его и задержали ", - заявили в СБУ.
Мужчина, который собирался произвести взрыв, прибыл в Запорожье из Донецка. По словам правоохранителей, бомба была достаточно мощной и могла поразить около 10 метров.
Как позже сообщило местное издание IPnews, злоумышленник заложил взрывчатку с намерением убить запорожского митрополита Луку. По данным издания, она была заложена в куче мусора, возле гаража с припаркованным в нем авто, к которому утром должен был выйти владелец со своим охранником-водителем.
"Со слов задержанного, он должен был ликвидировать митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луку, а также его телохранителя Курникова Александра. Кто организовал такой "заказ" пока не известно. Но судя потому, что в предотвращение этого убийства вмешались СБУшники заказ был со стороны "хозяев" митрополита Луки", - отмечает издание.
ланов запрацював...красава,блин.
Сколько там предателей не пересчесть
Офигеть.
Время нас рассудит.
Вот он - патриот Украины.
1) Включив новости, он понял, что ЧП не произошло, и вернулся на место, чтобы выяснить причину", Источник: https://censor.net.ua/n3131145\\\\\\\\\
2) По словам правоохранителей, бомба была достаточно мощной и могла поразить около 10 метров. Источник: https://censor.net.ua/n3131145\\\\\\\\\
Десять метров колбасы? Или кубических метров воздуха?
В таких случаях всегда имеется в виду "радиус поражения".
То есть "масштабный теракт" это аж ..... 10 метров во все стороны? Это взрывпакет с дистанционным упр. да еще и чудик возвратился взад при несработавшем устр-ве?.....
10 метров "радиуса поражения" это совсем не мало.
В том же кацапском метро терракты были сделаны бомбы с аналогичным радиусом поражения.
чєсслово!
Поищи новый афоризм на следующей страничке.
Такое же подставное лицо
Сбу дочерняя кампания фсб,но работает в три раза хуже
Нагнеталась нервозность.
И вдруг, все легко вздохнули!
Спасибо спасителям из СБУ!
Жалкий флешмоб!
- "Взрывчатка была отключена и скрытая от объекта заинтересованности нашего..." , "вернулся на место закладки взрывчатки, чтобы убедиться в причинах выходах из строя. Тогда его и задержали"
часом читаеш тут......
даже если они и говорят про Вас гадости
а за детские жизни и здоровье отдельное огромное СПАСИБО
У нас еще потом в срочном порядке все бетонные мусорники на проволочные меняли на улицах.
2 апреля 2019 "По словам члена команды Зеленского, ГПУ необходимо ликвидировать в принципе, а СБУ должна заниматься только вопросами контрразведки.
2 июня 2019 "Президент поставил перед Службой безопасности достаточно четкие задачи, первейшая из которых - преодолеть коррупцию, которую он считает основной бедой Украины", - заявил он.