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 Политика Украины
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Все про:декларация (1072) Одесская область (1760) прокуратура (3524) Бутусов Юрий (1735) Галантерник Владимир (4) Матвеев (1)

 Прокурор Одесской области Жученко отказывается вручать подозрение депутату Матвееву за обман при подаче декларации, - Бутусов

На столе у прокурора Одесской области Олега Жученко уже полгода лежит без всякого движения готовое подозрение о недостоверном заполнении декларации о доходах, которое он отказывается предъявлять подозреваемому - депутату Александру Матвееву.

Об этом на своей странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Чудны дела в прокуратуре Одесской области. По данным источников Цензор.НЕТ, прокуратура Одесской области завершила расследование фактов обмана при заполнении электронной декларации депутатом Одесского горсовета Александром Матвеевым в 2018 году. Матвеев - член депутатской фракции "Доверяй делам", но его делу прокурор Жученко почему-то не доверяет. А дело простое. Матвеев согласно декларации владеет двумя домами в Лиманке Одесской области – один в 364 квадратных метра, другой – 2187 квадратных метров, а также небольшими сбережениями в банках. Однако следователи выяснили, что Матвеев не указал имущество, которое принадлежит ему согласно базам данных, депутат при заполнении декларации оказался очень забывчивым", - отметил журналист.

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"Так, "забыл" Матеев, что является совладельцем квартиры в 205 квадратных метров в элитном жилом комплексе на улице Катерининской в Одессе. "Забыл" Матвеев, что является совладельцем квартиры на улице Прохоровской в Одессе площадью в 68 квадратных метров. Но самый большой склероз ударил по Матвееву при оформлении данных о финансах. Он "забыл" упомянуть, что получил в 2016-м году наличными и безналом 5 миллионов 400 тысяч гривен, "забыл", что в 2015-16 годах заключил 19 договоров банковских вкладов с выплатой процентов", - подчеркнул Бутусов.

"То есть претензии правоохранителей к депутату вполне конкретные, и легко проверяемые, поэтому можно было бы надеяться, что с такими уликами у Матвеева нет никаких шансов "отмазаться". Но как же так, что спасает Александра Матвеева от претензий правоохранительных органов?  По неофициальным данным, Матвеев является рейдером, доверенным лицом теневого "директора Одессы" Владимира Галантерника. И таким людям, конечно, сейчас в Одессе можно все. Даже готовое уголовное дело прокурор области Жученко откладывает в сторону и не передает в суд, чтобы не побеспокоить "уважаемого человека". Надеюсь, Генеральная прокуратура обратит внимание на этот резонансный случай. Кто руководит прокуратурой в Одессе – Галантерник? Или есть все-таки какой-то контроль?" - резюмировал главред Цензор.НЕТ.

Прокурор Одесской области Жученко отказывается вручать подозрение депутату Матвееву за обман при подаче декларации, - Бутусов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3131144
 
   
 Топ комментарии
 
Только такие люди как Сашко Билый могли бы навести порядрк в стране.
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Только ли уменя слово "депутат" ассоциируется со словом "вор"?
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Если луцику можно крышевать свинарчука,то и жученко имеет право крышевать матвеева,у каждого свой роттердам бля.
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Если луцику можно крышевать свинарчука,то и жученко имеет право крышевать матвеева,у каждого свой роттердам ***.
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Жученко вінницький районний прокурорішка, якого порошенко запихнув заступником Сакварелідзе і тепер Жученко обласний прокурор і збирає бабло зі всієї Одеської області. Жученко просто отримав хабар і тому нічого не робить, знає що його знімуть і заробляє собі на майбутнє. Чому СБУ, НАБУ та ДБР досі не арештували Жученка?
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СБУ НАБУ и ДБР такие же конторы,как и прокуратура,люди рубят бабло пока ещё верхзрада имеет возможность за взятки сохранять за ними должности и возможности вымогательства.
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Ну, пусть арестует Зю, вперёд и с песТнями. У недомерка есть шанс доказать своей души прекрасные порывы по борьбе с коррупцией.
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быдлоылита, она такая

Беспредел в зоопарке! Бабочка-однодневка напилась, всех обматерила, взяла кредит в долларах и сдохла!
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Только ли уменя слово "депутат" ассоциируется со словом "вор"?
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Только такие люди как Сашко Билый могли бы навести порядрк в стране.
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ОО ДА, он красиво ходил на прием к прокурорам))
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А что ж вся страна в едином порыве не поднялась мстить за невинно убиенного Билого? Видно, узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа. А простой норот, видно, мечтает в Жученки с Матвеевыми пробиться. Ну, или хотя-бы в их прислугу.
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Так Жученко по уши в коррупции,это известно всем ! Он в доле во всех черных делишках с трухановым,а этот депутат из пула мэра !
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Охотники за головами процент с незадекларированого майна,судье примиалные от громады куда поступает конфискованое. Для этого нужен суспильный договор, а не пчелы против меда.
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Ось проблема.У депутата конфіскувати все,що він не вніс в декларацію,а прокурора звільнити за халатне відношення до своїх обов'язків. Прокурор Одеської області Жученко відмовляється вручати підозру депутату Матвєєву за обман під час подання декларації, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5221
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Все що не вказано в декларації повинно автоматично іти на користь державі, тоді все буде чесно
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокурор Одесской области Жученко отказывается вручать подозрение депутату Матвееву за обман при подаче декларации, - Бутусов
 
 
 
 
 
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