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 Политика Украины
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Все про:адвокат (1141) плагиат (93) Федур (13) Венедиктова (5)

 Идеи члена команды Зеленского Венедиктовой подчинить адвокатуру власти - плагиат реформы прошлой власти, - адвокат Федур

Адвокат Андрей Федур считает, что идея члена команды президента Владимира Зеленского Ирины Венедиктовой о предоставлении Высшему совету правосудия права привлекать адвокатов к дисциплинарной ответственности и проводить квалификационное оценивание, является попыткой подчинить адвокатуру власти.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Адвокатура, как и церковь, от государства отделена. И если кому-то хочется "построить" адвокатов, то хочу напомнить, что адвокатов пытаются подчинить с первого дня независимости Украины. И по сей день они не увенчались успехом. Поэтому, эти нелепые и бессмысленные заявления также не увенчаются успехом", - сказал он.

Юрист добавил, что в Администрацию Президента уже приходили люди, которые хотели подчинить себе адвокатов.

"Им не удалось под себя подчинить адвокатуру. Адвокатуру не нужно трогать. Я что - госслужащий? Мне что - государство платит что-то? Нет. Так какое отношение я имею к ВСП?", - резюмировал Федур.

По его словам , адвокаты нужны в том числе и президенту и потому "необходимо, чтобы адвокат был свободным, а не зависимым от того или другого государственного органа".

Он убежден, что в украинском парламенте не найдется 226 депутатов, которые бы "одновременно сошли с ума и подчинили адвокатов ВСП.

"Я думаю, что это только частное мнение . Эти заявления вряд ли будут реализованы" , - подчеркнул Федур.

Он также отметил, что лично готов разъяснить депутатам свою позицию: "Почти 30 лет государство не смогло подчинить адвокатуру, а тут смогут? Не будет такого счастья у тех людей, которые вносят подобные предложения", - уверен юрист.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Венедиктова заявила о возможности объединения ВККС и ВСП и дать совету правосудия право привлекать адвокатов к дисциплинарной ответственности и проводить квалифоценивание.

Эксперты-адвокаты считают антиевропейской идею предоставить Высшему совету правосудия полномочия привлекать адвокатов к дисциплинарной ответственности, а также проводить допуск к адвокатской профессии.

Председатель Совета адвокатов Киева Петр Рябенко заявляет, что сотни людей стали жертвами аферистов и получили поддельные свидетельства о праве заниматься адвокатской деятельностью.

Источник: https://censor.net.ua/n3131139
 
 
 Топ комментарии
 
Это та венедиктова, которая субсидии похерить хочет? Всем, кто голосовал за снижение тарифов, пламенный привет! Идеи члена команды Зеленского Венедиктовой подчинить адвокатуру власти - плагиат реформы прошлой власти, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 2326
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Собственно, вопрос сейчас стоИт так: быть или не быть Украине как государству. "Квартал-95", если получит большинство, просто сольёт страну тому кто даст деньги.
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Он убежден, что в украинском парламенте не найдется 226 депутатов, которые бы "одновременно сошли с ума и подчинили адвокатов ВСП.
Это было в прошлом! Если 73% дебилов в стране дадут мандат, то не 226, а 300 будет!!!
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Это та венедиктова, которая субсидии похерить хочет? Всем, кто голосовал за снижение тарифов, пламенный привет! Идеи члена команды Зеленского Венедиктовой подчинить адвокатуру власти - плагиат реформы прошлой власти, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 2326
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ну как бы за тарифы несет ответственность кабинет министров во главе с гройсманом и вр которая не отправляет его в отставку а это бпп и нф и еще куча ............( слово за которое цензор блокирует) в европе например газ подешевел до 160 доляров а у нас зоо.
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расскажу о Советской адвокатуре.. 1987 год я пацан закончил вуз инвалид 2 группы один на весь курс мне места в Одессе не дали вовсе типа нема а в Одессе яродился мама инвалидл есть на 2 человек - 4 комнатная квартира.. но нет- только на выезд в область, иную область... Ідеї члена команди Зеленського Венедиктової підпорядкувати адвокатуру владі - плагіат реформи минулої влади, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 1780 я не член партии и не кандидат по здоровью КГБ МВД и Прокуратура закрыты суды по партийному ворпросу закрыто... хотя отработал 3 года помощником прокурора на общественных началах это было можно а вот на зарплату -нет мест да и вообще у вас же инвалидность!!!! короче поехал в Киев и через Минюст УССР мне ГОСУДАРСТВО дало1 место адвокатура Одесская коллегия адвокатов.. пришел на работу полгода стажировался помощником платили твердую ставку 95 рублей.... но фактиченски уже в первый месяц...я пацан на том, что помогал адвкоату инвалиду по зрению.. вместо секретаря печатал тексты исковых жалобы и так далее положил в карман еще + 300 рублей.. во втором месяце 700 рублей.. в третьем уже за 1000 рублей и это при поганном КПСС когда типа Партия и Государство управляло через коллегии и Минюст адвокатурой....А уважения и почета было за глаза милиционеры прокуроры судьи на АВ по имени отчеству.. никакого хамства жлобства.. так вот с 4 месяца должен был уже сам вести дела под контролем типа руководителя руководитель был еврей... он ничему не учил....я учился я у слепого украинца адвоката и сам был не дурак все как никак а три года в прокуратуре дали опыт.. короче стал класть в кассу 1000-1200 рублей у меня хотели отобрать дело типа я младой не опытный...послал культурно полем и лесом... первое мое уголовное дело как адвоката закончилось позором для прокуратуры сняты были обвинения в разбое и дали парню вместо 6 лет какие то 2 года.. а половину дела сама прокуратура после моего одного!!! ходатайства отозвала из суда и закрыла тихо сфабрикованное дело... оперативникам вставили пистон за фальсификации.. после чего кроме уважения и по имени отчеству от милиционеров я не слышал никаких обид умный адвокат нужен был всем... все под Законом и Богом ходили.... из всех Документов никаких там еврейских Правил этики адвокатов... одна Инструкция о порядке расчета гонорара и все!!!!! били нас за лишние 50 копеек 1-2 рубля взятых по мнению областной коллегии с клиента необоснованно... возвращали клиентам перводами и 50 копеек и 1 2 и 10 и 30 рублей с извинениями... а после НЕЗАВИСИМОСТИ И РЫНКА ВСЕ ГАПЛЫК кто убил Адвокатуру....а Кучма и убил.... СКАЖИТЕ КАК МОЖНО было работать без законов- если Приказы Азарова Налоговой были выше Конституции закона и логики и здравого смысла как можно было напротяжении 6 лет с адвокатов брать 117% налогов это типа при остуствии работы внеси 100% зарплаты заработка и еще украли где то 17% вот отсюда и началось падение адвокатуры..... а в 2012 по приказу ЗамМинистра МВД мои продажные ссчученные коллеги и коллегия выгнала меня из адвокатуры...ну да типа НЕЗАВИСИМАЯ... НО ЧИСТО ОБРЕЗАННАЯ и вопрос мне КПСС и СССР не мешали я мог прийти на работу с 2 копейками а к вечеру в кассе лежало 4-8 Договоров гонорара на 2-3 тысячи и камране прилипало еще полторы тысячи рублей СССР...я не знал что такое нужда женился снимал квратиру родилась дочка на базар ездил на такси покупал не то что дешевле... а то что мне нравилось и хотелось... 200- 300 рублей на базар для меня были не вопрос... и я не воровал не мошенничествовал ездил по стране Украине в командирвоках по Союзу Узбекистан Россия.. с таким здровьем попробуй в неделю 2-3 раза самолетом туда- обратно и ничего.. но зато Я ЗАРАБАТЫВАЛ а не воровал платил при этом подоходные налоги и отчисления и 28-30% в фонд коллегии теперь нам Минсоц и ПФУ говорит что те очисления не ясно куда пропали!!!!!!!простие а 25 лет кому и за что я платил... что тепрерь тех взносов никто не считает на пенсию!!!!!! сегодня я получаю пенсию которую заработал во времена СССР мне 28 лет отвечали что я заработал 1300 гривен хотя моя зарплата средняя была на перерасчет пенсии в рублях СССР 1200-1300 рублей..а ее перевели в гривни...и только неделю назад ПФУ признал..... что я во времена СССР заработал в пересчете на гривны рубли СССР- 7 тысяч 670 гривен...и моя пенсия 3 тысячи 94 гривны ну и вопрос... что мне лучше ТА советская адвокатура или эта независимо продажно ссученная???!!! Ідеї члена команди Зеленського Венедиктової підпорядкувати адвокатуру владі - плагіат реформи минулої влади, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 7161
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"субсидии похерить хочет?" - давно пора.
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Он убежден, что в украинском парламенте не найдется 226 депутатов, которые бы "одновременно сошли с ума и подчинили адвокатов ВСП.
Это было в прошлом! Если 73% дебилов в стране дадут мандат, то не 226, а 300 будет!!!
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Собственно, вопрос сейчас стоИт так: быть или не быть Украине как государству. "Квартал-95", если получит большинство, просто сольёт страну тому кто даст деньги.
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У нас сегодня адвокаты являются переговорщиками о сумме взток для судей. Пора их ставить на место.
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та некоторых аблакотов следует сажать в паре или вместо обвиняемого
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"Адвокатура, как и церковь, от государства отделена. Неужели адвокат федур совсем таки фе ДУР?
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А почему фаны педро дякулы тут не зовутся ПеДротами?Им Украина до одног места-эти поцриоты топят за соевого,а на неньку им пох.
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кацапа.а тебя кто о чем спрашивал? Ідеї члена команди Зеленського Венедиктової підпорядкувати адвокатуру владі - плагіат реформи минулої влади, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 8357иди хворост собирай,зима не за горами.
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ни в коем случае. Иначе это будет виртуальная адвакатура. Лучше всего вернуться к закону от 1992 года.
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Венедиктова - не член, она другой орган.
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Ну что сказать об этих идеях "члена команды"? Только то, что это идеи члена...
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Де ті всі хто голосував за Зеленського, чому вони всі позапихали свої язики в дупу.
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Шо опять ну сколько можно я думаю думаю думаю... Ідеї члена команди Зеленського Венедиктової підпорядкувати адвокатуру владі - плагіат реформи минулої влади, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 4951
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Де - маскуються, чому позапихали ... в ... - з тієї ж причини: щоб їх було не лише не видно, але ще й не чутно і щоб не пахло від них (принаймі здалека).
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вопрос а как быть с адвокатами которые на первой же встрече говорят надо дать 3 штуки или 5 ть штук. как вот с такими поступать независимыми а?
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А когда адвокаты протаскивали адвокатскую монополию через Конституцию, эти мудаки не считали это "антиевропейской идеей"?
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Почему выходят на свободу коррупционеры (Розенблат, Насиров), почему вышла на свободу Надя Савченко ? Думаете из-за суда ? Хер там. Из-за адвокатов. Именно адвокаты умышленно срывают рассмотрение меры пресечения, а ответственности за это не несут. Адвокат может сделать что угодно, и ему за это ничего не будет.
Поэтому Венедиктова права, адвокатов должен кто-то контролировать, чтоб хаос не продолжался.
А Федур гонит. Государство ему дало право работать в судах, о он должен за это перед государством отвечать.
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Щось нічого нормального,взагалі,до влади неприлипає , лише лайно й лайняні ідеї Ідеї члена команди Зеленського Венедиктової підпорядкувати адвокатуру владі - плагіат реформи минулої влади, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 2695 Ідеї члена команди Зеленського Венедиктової підпорядкувати адвокатуру владі - плагіат реформи минулої влади, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 7587
Коли ідея суду й судочинства знівельована, кожен виноситиме й виконуватиме вирокі сам!!!
Ублюдки знищують підвалини цивілізації!! Слава дегенератам! Правільною дарогаю йдуть товар-ісчі Ідеї члена команди Зеленського Венедиктової підпорядкувати адвокатуру владі - плагіат реформи минулої влади, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 7587
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Так и сериал про Голобородька тоже плагиат.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИдеи члена команды Зеленского Венедиктовой подчинить адвокатуру власти - плагиат реформы прошлой власти, - адвокат Федур
 
 
 
 
 
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