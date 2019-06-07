 ГПУ обжалует решение суда об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве Сармата

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В ведомстве напомнили, что в четверг, 6 июня 2019 г., Печерским районным судом г. Киева рассмотрено ходатайство следователя Национальной полиции о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей гражданину, которому вручено уведомление о подозрении в убийстве гражданина В. Олешко ( Сармат).

По результатам рассмотрения, в удовлетворении ходатайства следователя было отказано, подозреваемый освобожден из-под стражи с одновременным избранием ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с возложением на него процессуальных обязанностей, в том числе использование электронного средства контроля.

"Ввиду наличия прямых доказательств, подтверждающих участие подозреваемого в организации убийства В. Олешко, на судебное решение Генеральной прокуратурой Украины готовится апелляционная жалоба", - сказано в сообщении.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 8 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

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Ранее главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов рассказал у себя в Facebook, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.