 Съезд "Слуги народа" перенесен на воскресенье из-за большого количества анкет желающих баллотироваться по мажоритарке

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"Нам нужен еще один дополнительный день, чтобы завершить рассмотрение анкет тех, кто выразил желание баллотироваться от партии в мажоритарных округах. Через сайт "Слуги народа" мы получили более 3,5 тыс. заявок. Сроки сжатые, но мы хотим успеть тщательно проработать все анкеты, чтобы выбрать наиболее достойных кандидатов", - говорится в сообщении.

Место и график проведения мероприятия не меняются: Национальный ботанический сад им. Н. Н. Гришко (г. Киев, ул. Тимирязевская, 1), начало в 12:00. Попасть на территорию можно будет с 10:00 до 11:40 со стороны служебного входа.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, партия "Слуга народа" 29 мая объявила набор кандидатов в депутаты в мажоритарных округах на досрочных выборах в Верховную Раду.

Подать заявку предлагали с помощью официального сайта политсилы. Желающие стать кандидатами в депутаты должны были, в частности, заполнить анкету, прислать видеорезюме и предложить на рассмотрение концепты трех законопроектов.