 Съезд "Слуги народа" перенесен на воскресенье из-за большого количества анкет желающих баллотироваться по мажоритарке

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.
"Нам нужен еще один дополнительный день, чтобы завершить рассмотрение анкет тех, кто выразил желание баллотироваться от партии в мажоритарных округах. Через сайт "Слуги народа" мы получили более 3,5 тыс. заявок. Сроки сжатые, но мы хотим успеть тщательно проработать все анкеты, чтобы выбрать наиболее достойных кандидатов", - говорится в сообщении.
Место и график проведения мероприятия не меняются: Национальный ботанический сад им. Н. Н. Гришко (г. Киев, ул. Тимирязевская, 1), начало в 12:00. Попасть на территорию можно будет с 10:00 до 11:40 со стороны служебного входа.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, партия "Слуга народа" 29 мая объявила набор кандидатов в депутаты в мажоритарных округах на досрочных выборах в Верховную Раду.
Подать заявку предлагали с помощью официального сайта политсилы. Желающие стать кандидатами в депутаты должны были, в частности, заполнить анкету, прислать видеорезюме и предложить на рассмотрение концепты трех законопроектов.
В ПЕСе ж все старые лица.
Так что морды будут те же и пополнением из артистов, акробатов, пару известных (о которых никто не знал раньше) волонтеров запихнут для пестроты картины.....
- Так долар буде по 100..
- А мне пофиг, я єти доларьі не покупаю
Занавіс.
1. Коли припиниться війна?
2. Коли відбудеться деокупація АР Крим?
3. Хто замовив КатюГанзюк?
4. Хто вбив Павла Шеремета?
5. Коли будуть звільнені наші моряки?
6. Коли сядуть ті, хто розстрілював Майдан?
7. Коли сядуть корупціонери?
8. Де зарплата вчителям в 4000 доларів?
9. Коли Ви продасте свій бізнес, виведе з офшорів 4,5 мільйони долярів, сплатите з них податки і поверне в економіку Держави?
10. Чого у Коломойського, Новінського, Пінчука і т.д. досі дві руки?
11. Коли вже Ахметов буде сидіти?
12. Коли повернуться в Україну ті 9 мільйонів (???) заробітчан, про яких було згадано на дебатах?
13. Коли піднімуть пенсії та платню?
14. Як прожити пенсіонерам за 1 500 грн?
15. Коли знизяться тарифи?
16. Коли нарешті долар буде по 8 гривень?
17. Коли будуть дороги?
18. А коли буде Всеукраїнський марафон «Президент України на велосипеді»?
19. Де кінець епохи бідності?
20. Вимагаю до кінця місяця розмитнення автівок за 100$
21. Коли ліквідують бурштинову республіку та чому досі не легалізовано видобуток бурштину?
22. Коли буде продано 95-Квартал? За скільки?
23. Чому досі не скасована депутатська, президентська та судова недоторканність?
Из партии Порошенко стараются как можно незаметнее и незашкварнее выйти.
То дно, чи ще глибше буде?
Об этом сообщили в пресс-службе партии.
Жаль нет подробностей.
Это будет пикник?
В.С Высоцкий
Геращенко, Климкин, Гройсман, Кривонос, Парубий.
Может у кого есть свой ТОП-5, интересно было бы узнать.
И ты понял, что он слишком токсичен?
Не питайте иллюзий!!! у Бени давно все уже поделено!!!!
Ну может и включат пяток нищих что бы потом показывать их публике...
за место в списке партии «Слуга народа» требуют $300,000 в Киеве и $2 млн в Одессе?! https://www.facebook.com/100001984225556/posts/2332529620156489?s=663406559&sfns=xmo …
А ты съезд готовишь???
Ты Главнокомандующий или тряпка? Или трус??? Нет, ты просто клоун!
Вот еще одно "новое лицо" по округу на Борщаге. Зацените.
Мой ТОП-6 сильнейших политиков профессионалов на сегодняшний день.
Геращенко, Климкин, Гройсман, Кривонос, Парубий. Супрун.
Может у кого есть свой ТОП-6, интересно было бы узнать.