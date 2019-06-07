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 Политика Украины
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Все про:съезд (306) Слуга народа (26)

 Съезд "Слуги народа" перенесен на воскресенье из-за большого количества анкет желающих баллотироваться по мажоритарке

Съезд политической партии "Слуга народа", запланированный на ближайшую субботу, переносится на воскресенье, 9 июня.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"Нам нужен еще один дополнительный день, чтобы завершить рассмотрение анкет тех, кто выразил желание баллотироваться от партии в мажоритарных округах. Через сайт "Слуги народа" мы получили более 3,5 тыс. заявок. Сроки сжатые, но мы хотим успеть тщательно проработать все анкеты, чтобы выбрать наиболее достойных кандидатов", - говорится в сообщении.

Место и график проведения мероприятия не меняются: Национальный ботанический сад им. Н. Н. Гришко (г. Киев, ул. Тимирязевская, 1), начало в 12:00. Попасть на территорию можно будет с 10:00 до 11:40 со стороны служебного входа.

Читайте также: Партия "Слуга народа" получила 3544 заявки от желающих стать депутатами по мажоритарным округам, 1/3 отказали из-за "несовпадения ценностей"

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, партия "Слуга народа" 29 мая объявила набор кандидатов в депутаты в мажоритарных округах на досрочных выборах в Верховную Раду.

Подать заявку предлагали с помощью официального сайта политсилы. Желающие стать кандидатами в депутаты должны были, в частности, заполнить анкету, прислать видеорезюме и предложить на рассмотрение концепты трех законопроектов.

Съезд Слуги народа перенесен на воскресенье из-за большого количества анкет желающих баллотироваться по мажоритарке 01

Источник: https://censor.net.ua/n3131123
 
 
 Топ комментарии
 
ломанулись новые лица до корыта
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З розмови із зебілом:
- Так долар буде по 100..
- А мне пофиг, я єти доларьі не покупаю
Занавіс.
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В партию Зеленского очередь на вступление.
Из партии Порошенко стараются как можно незаметнее и незашкварнее выйти.
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По твоему власть это корыто? А як же революція бідності?
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Там где капуста, там жди козла. Ты, видать, уроки ботаники пропускал в школе
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Готовится съезд бывших менеджеров МММ, участников всевозможных пирамид, трастов, уличных крутил и простых разводил. Ожидается прибытие значительного количества лохов различных возрастных категорий. Активность приветствуется!
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Чому Ви так - до корита... Жінки туди пруться, щоб не бути членкинями. Вони жадають стати служанками
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Им нужны проходные кандидаты - т.е. известные.....А раз так то "новых лиц" практически не будет. Новые лица покажут, там где для них заведомо провальный округ и они ничего не теряют, а новое лицо может и сработает.....
Так что морды будут те же и пополнением из артистов, акробатов, пару известных (о которых никто не знал раньше) волонтеров запихнут для пестроты картины.....
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аукцион за места в списке переносится, но не отменяется)
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З розмови із зебілом:
- Так долар буде по 100..
- А мне пофиг, я єти доларьі не покупаю
Занавіс.
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Аукцион невиданной щедрости

1. Коли припиниться війна?
2. Коли відбудеться деокупація АР Крим?
3. Хто замовив КатюГанзюк?
4. Хто вбив Павла Шеремета?
5. Коли будуть звільнені наші моряки?
6. Коли сядуть ті, хто розстрілював Майдан?
7. Коли сядуть корупціонери?
8. Де зарплата вчителям в 4000 доларів?
9. Коли Ви продасте свій бізнес, виведе з офшорів 4,5 мільйони долярів, сплатите з них податки і поверне в економіку Держави?
10. Чого у Коломойського, Новінського, Пінчука і т.д. досі дві руки?
11. Коли вже Ахметов буде сидіти?
12. Коли повернуться в Україну ті 9 мільйонів (???) заробітчан, про яких було згадано на дебатах?
13. Коли піднімуть пенсії та платню?
14. Як прожити пенсіонерам за 1 500 грн?
15. Коли знизяться тарифи?
16. Коли нарешті долар буде по 8 гривень?
17. Коли будуть дороги?
18. А коли буде Всеукраїнський марафон «Президент України на велосипеді»?
19. Де кінець епохи бідності?
20. Вимагаю до кінця місяця розмитнення автівок за 100$
21. Коли ліквідують бурштинову республіку та чому досі не легалізовано видобуток бурштину?
22. Коли буде продано 95-Квартал? За скільки?
23. Чому досі не скасована депутатська, президентська та судова недоторканність?
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вопросы по обещаниям зелеБеньского.
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и ты прав даже пояснять что то не охота.....
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В партию Зеленского очередь на вступление.
Из партии Порошенко стараются как можно незаметнее и незашкварнее выйти.
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что характерно, из одних и тех же людей
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Ну так это минталитет совка и зебилов , вера в честных политиков и доброго сцаря
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Люди национальности "папа-юрист" всегда тянутся душою к чему-то новому, авантюрному.
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Желающие стать кандидатами в депутаты должны были, в частности, заполнить анкету, прислать видеорезюме и предложить на рассмотрение концепты трех законопроектов.Источник: https://censor.net.ua/n3131123

То дно, чи ще глибше буде?
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Съезд партии Слуга народа состоится в в Национальном ботаническом саду им Гришко.
Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Жаль нет подробностей.
Это будет пикник?
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Раздали маски кроликов, слонов и алкоголиков назначили всё это в зоосаде.......
В.С Высоцкий
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Перестань дёргать мои барабанные перепонки! Ты не в оркестре!Если хочешь меня отблагодарить, завещай мне после смерти свое тело на опыты!
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с таким раскладом, боюсь, что 25% -ным любителям корыта ничего не светит
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Мой ТОП сильнейших политиков профессионалов на сегодняшний день.
Геращенко, Климкин, Гройсман, Кривонос, Парубий.

Может у кого есть свой ТОП-5, интересно было бы узнать.
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А порошенко?
И ты понял, что он слишком токсичен?
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Зеленский, Зеленский, Зеленский, Богдан, Данилюк
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Жулики идут к корыту, а не к политическим трупам ,Don't be silly
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Правильно Остались только аферюги , вот их сейчас в слуги и запишут
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Очень демокартично, никаих взяток, что бы потмо отбивать у налогоплательшиков.
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«Оставь надежду, всяк сюда входящий» - концовка надписи, размещённой над вратами ада
Не питайте иллюзий!!! у Бени давно все уже поделено!!!!
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Самые большие шансы у тех чуваков приславших анкеты...которые имеют фамилию "мендель" или ей созвучную..... "открытый" конкурс на должность говорящей головы чувак с ксивой презЕдента это доказал.....
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Не только, важно чтоб кандидат, умел мастерски исполнять рапсодии из Тевье молочник на кожаной флейте также, как Моника Мендель
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Не бедные такие слуги народа собираются.... З'їзд "Слуги народу" перенесено на неділю через велику кількість анкет охочих балотуватися по мажоритарці - Цензор.НЕТ 1717
Ну может и включат пяток нищих что бы потом показывать их публике...

за место в списке партии «Слуга народа» требуют $300,000 в Киеве и $2 млн в Одессе?! https://www.facebook.com/100001984225556/posts/2332529620156489?s=663406559&sfns=xmo …
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Дивно, анкет багато, а висувають таких, як екс-БППшник і кум Пшонки Міщенко...
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Я тоже люблю наблюдать это явление - когда нечто перетекает по политическим трубам из одной ёмкости в другую. Занимательный процесс. З'їзд "Слуги народу" перенесено на неділю через велику кількість анкет охочих балотуватися по мажоритарці - Цензор.НЕТ 4368
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Тут зелик начал прозревать от расценок за вступление в партию. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2332529620156489&id=100001984225556
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Как можно перенести то , чего не существует ?😮
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"слуги" как будете обьяснять народу Украины увеличение количества погибших и раненых???
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Слуги считают, что они и есть народ, ничего обьяснять не надо.
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тобі попередні 5 років все пояснювали? - вимогливий ти, невідомо чий
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Зе, парни гибнут.....

А ты съезд готовишь???

Ты Главнокомандующий или тряпка? Или трус??? Нет, ты просто клоун!
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Вот две верхние партии и наголосуют и за федерализацию, и за "мир". Так наголосуют, что Харьковские соглашения Овоща актом патриотизма покажутся.
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Ну еще бы, партия несформирована и есть реальный шанс попасть в Раду, а это куча пожизненных плюшек в виде большой пенсии и льгот.
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Манит,манит ,манит власть....большие зряплаты,пенсии и прочие "оздоровительные" +"за интенсивность". А какие перспективы !?? Хищники почувствовали запах крови.
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а шо,в списке от слуг народа не уверены?хотят мажоритарщиками? З'їзд "Слуги народу" перенесено на неділю через велику кількість анкет охочих балотуватися по мажоритарці - Цензор.НЕТ 8349шоб потом в случае шухера можно было бы безболезненно,без сдачи мандата перепрыгнуть в любую другую фракцию на плаву?
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Хочу напомнить, что в черте города запрещено жарить шашлыки!
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И отстреливать население тоже. Синих мусоров - отсечь
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Походу стоянка для велосипедов еще не готова
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на день продлили....)))).Подтянулись более денежные кандидаты. Надо не упустить выгоду. Что..73 процента..ЗеИдиотов.... попускать когда вас..убогие умишком.. начнёт?
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З'їзд "Слуги народу" перенесено на неділю через велику кількість анкет охочих балотуватися по мажоритарці - Цензор.НЕТ 635

Мой ТОП-6 сильнейших политиков профессионалов на сегодняшний день.
Геращенко, Климкин, Гройсман, Кривонос, Парубий. Супрун.

Может у кого есть свой ТОП-6, интересно было бы узнать.

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСъезд "Слуги народа" перенесен на воскресенье из-за большого количества анкет желающих баллотироваться по мажоритарке
 
 
 
 
 
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