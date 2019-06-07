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Все про:налоговая милиция (1676) Черкасщина (590) ГФС (3299)

 Почти 150 тонн горючего изъяты из незаконного оборота в Черкасской области

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черкасской области изъяли из незаконного оборота крупную партию горючего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" было установлено, что служебные лица одной из киевских компаний на автозаправочных станциях, расположенных в Черкасской области, осуществляют хранение и реализацию дизельного топлива без необходимых разрешительных документов на данный вид предпринимательской деятельности.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято в общей сложности почти 150 тонн дизельного топлива, бензина и сжиженного газа, ориентировочная стоимость которых превышает 4 млн грн.

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Изъятые ТМЦ переданы на ответственное хранение.

Источник: https://censor.net.ua/n3131121
 
 
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Незаконный оборот, потому что не из своих точек продают))
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Воровство у бизнеса потрохоботской агентурой продолжает процветать,отбирают что хотят в обход суда и законов.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПочти 150 тонн горючего изъяты из незаконного оборота в Черкасской области
 
 
 
 
 
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