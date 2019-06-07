 Почти 150 тонн горючего изъяты из незаконного оборота в Черкасской области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" было установлено, что служебные лица одной из киевских компаний на автозаправочных станциях, расположенных в Черкасской области, осуществляют хранение и реализацию дизельного топлива без необходимых разрешительных документов на данный вид предпринимательской деятельности.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято в общей сложности почти 150 тонн дизельного топлива, бензина и сжиженного газа, ориентировочная стоимость которых превышает 4 млн грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Киевщине налоговики разоблачили компанию, уклонившуюся от уплаты налога на прибыль при импорте лекарств. ФОТО

Изъятые ТМЦ переданы на ответственное хранение.