 Почти 150 тонн горючего изъяты из незаконного оборота в Черкасской области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операции "Акциз-2019" было установлено, что служебные лица одной из киевских компаний на автозаправочных станциях, расположенных в Черкасской области, осуществляют хранение и реализацию дизельного топлива без необходимых разрешительных документов на данный вид предпринимательской деятельности.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято в общей сложности почти 150 тонн дизельного топлива, бензина и сжиженного газа, ориентировочная стоимость которых превышает 4 млн грн.
Изъятые ТМЦ переданы на ответственное хранение.