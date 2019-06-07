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 Политика Украины, За рубежом
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 Кремль не видит смысла в расширении нормандского формата

Кремль пока не видит целесообразности в расширении нормандского формата в виду его низкой эффективности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать предложение нового президента Украины Владимира Зеленского привлечь к этому формату другие страны.

"Насколько мы знаем, все участники нормандского формата, за исключением Украины, до сих пор не видели целесообразности в его расширении, - сказал Песков. - Пока можно констатировать, что сам по себе формат пока весьма нерезультативен из-за того, что Киев до сих пор не спешил с выполнением минских договоренностей".

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"В условиях такой низкой эффективности говорить о расширении, наверное, вряд ли возможно", - подчеркнул представитель Кремля.

В то же время, по его словам, "все зависит от того, какую именно позицию займет сейчас Киев".

Источник: https://censor.net.ua/n3131120
 
 
 Топ комментарии
 
расширять может смысла и нет, а вот сжать его, шоб без кацапов это идея
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Якщо росія не є стороною переговорів, то її думка нікого не цікавить! А якщо росія висуває якісь вимоги по формату переговорів, то тоді росія -агресор, який намагаєтсья уникнути відповідальності. Прийшов час визнати росію - країною агресором і ввести повну блокаду росії у всіх торгових операціях та банківських переказах! Захід має постачати росії в обмін на газ та нафту тільки їжу і ніяких матеріалів для виробництва зброї чи промислового виробництва!
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Любые переговоры по поводу агрессии РФ против Украины ( назови хоть "конфликтом" ) Должны вести Жертва агрессии Украина, агрессор РФ, подписанты будапештских соглашений США и Великобритания, а к ним могут присоединиться Франция и Германия, как представители ЕС. Все остальное просто "балачки", могущие привести только к скрытой ( а потом и вполне осязаемой ) капитуляции. Говорят что этого не хочет РФ, но она агрессор, так почему ее мнение должно быть решающим. Странный подход. ( может Лавров вскоре предложит заменить Францию и Германию скажем на Сербию и Беларусь )
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расширять может смысла и нет, а вот сжать его, шоб без кацапов это идея
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росія і так заявляє що вона не є стороною переговорів і намагається представити якихось фейкових чиновників ДНР та ЛНР як представників терористів. Тому потрібно не виганяти росію а примусити росію взяти на себе публічну відповідальність за дію терористів, визнати росію країною-тероритом і проголосити повну ізоляцію країни-терориста з відключенням росії від світової банківської системи та всіх видів співпраці!
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от бездумного перепечатывания 60 000 чужих работ память у пропагандиста сайтов ДНР и РФ атрофировалась. Сегодня он эту картинку уже тулил. 07.06.2019 08:12

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І як це зробити? Чому цього не зробив Порошенко?
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порошенко був агентом путіна і робив все щоб відмазати путіна від міжнародного трибуналу і все що здати Україну путіну на фронті та в тилу!
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звісно, що кремль не бачить
бо то - фортифікаційна споруда
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Да и зачем он вообще?
Не проще сесть за стол и переговорить двум лидерам с глазу на глаз, без свидетелей.
Сдается мне и то понимания будет больше.
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З ким розмовляти і про що? ані же ністарана канфлікта! А з лугандонськими терористами Україна перемовин не веде. Якось так.
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Влаштувати між ними дуєль на пістолетах за закритими дверима і підірвати весь будинок.
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А вы слышали,шо путин педофил ? Где гарантия шо на молоденького не потянет ? )) Когда с глазу на глаз....
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Тут вот какая фишка.
Украина, какая-никакая демократия. Президент подотчётен народу, в частности парламенту. Ни одна подковёрная договорённость не проскочит незамеченной. Любое решение должно быть одобрено парламентом.
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США и Англия расии должны понравится )) Как и все американское.
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Якщо росія не є стороною переговорів, то її думка нікого не цікавить! А якщо росія висуває якісь вимоги по формату переговорів, то тоді росія -агресор, який намагаєтсья уникнути відповідальності. Прийшов час визнати росію - країною агресором і ввести повну блокаду росії у всіх торгових операціях та банківських переказах! Захід має постачати росії в обмін на газ та нафту тільки їжу і ніяких матеріалів для виробництва зброї чи промислового виробництва!
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Угу - готовий сценарій для нового фільму, в реальності - це не можливо.
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В реальності можливо навіть те що не вигадаєш в уяві. путін буде повішений!
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Ху...ло слепое! Он кроме себя никого не видет
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Любые переговоры по поводу агрессии РФ против Украины ( назови хоть "конфликтом" ) Должны вести Жертва агрессии Украина, агрессор РФ, подписанты будапештских соглашений США и Великобритания, а к ним могут присоединиться Франция и Германия, как представители ЕС. Все остальное просто "балачки", могущие привести только к скрытой ( а потом и вполне осязаемой ) капитуляции. Говорят что этого не хочет РФ, но она агрессор, так почему ее мнение должно быть решающим. Странный подход. ( может Лавров вскоре предложит заменить Францию и Германию скажем на Сербию и Беларусь )
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потому что официально РФ не признана агрессором. Это не нужно Меркель - она строит потоки Северные. Это не нужно Европе - она торгует с агрессором. Это никому не нужно, кроме нас.
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Логика ******** - эффективность низкая поэтому менять ничего не нужно.
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Например включить ВСЕХ подписантов Будапештского меморандума. Чем плохо?
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Явочным порядком. "Нормандский формат" создан именно так.
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хе-хе)) какие умные коменты, и где все эти комментаторы работают?
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Твой комент самый умный. Я голосую за первое место тебе. Тем более что ты нигде не работаешь.
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Хомчак убивает. Как убивал под Иловайском.

Roman Donik с Роман Доник.
2 ч. ·

Ночью, ствольной артиллерией противника из застройки, были обстреляны наши позиции. Прямое попадание в блиндаж. Два погибших, 10 раненых и тяжело контуженных. Да, я знаю, что ООС подало 7. Но еще троих с контузиями увезли в госпиталь.
Эту арту срисовали и на подходе и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения. Знали что они рано или поздно по нам отработают. Три раза эту батарею могли разнести в клочья. Они явно нарушали минские по зоне отведения.
Но с самого верху запрет на открытие огня. Категоричный запрет на уровне Киева. С угрозами всех кар небесных.
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если рашист хочет нормализации отношений с США b бритами,так кой хрен не бьет челобитную перед ними приглашая их не только в "нормандский "но и с извинения и покаянием перед народом Украины просить их вернутся к выполнению "будапештской "бумаги???
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Конечно не видит. Зачем менять что то, когда вокруг одни друзья Уйла?
Переговоры изначально должны были быть только между подписантами Будапештского меморандума!
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