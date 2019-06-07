 Кремль не видит смысла в расширении нормандского формата

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать предложение нового президента Украины Владимира Зеленского привлечь к этому формату другие страны.
"Насколько мы знаем, все участники нормандского формата, за исключением Украины, до сих пор не видели целесообразности в его расширении, - сказал Песков. - Пока можно констатировать, что сам по себе формат пока весьма нерезультативен из-за того, что Киев до сих пор не спешил с выполнением минских договоренностей".
"В условиях такой низкой эффективности говорить о расширении, наверное, вряд ли возможно", - подчеркнул представитель Кремля.
В то же время, по его словам, "все зависит от того, какую именно позицию займет сейчас Киев".
бо то - фортифікаційна споруда
Не проще сесть за стол и переговорить двум лидерам с глазу на глаз, без свидетелей.
Сдается мне и то понимания будет больше.
Украина, какая-никакая демократия. Президент подотчётен народу, в частности парламенту. Ни одна подковёрная договорённость не проскочит незамеченной. Любое решение должно быть одобрено парламентом.
с Кадыровым....
Roman Donik с Роман Доник.
2 ч. ·
Ночью, ствольной артиллерией противника из застройки, были обстреляны наши позиции. Прямое попадание в блиндаж. Два погибших, 10 раненых и тяжело контуженных. Да, я знаю, что ООС подало 7. Но еще троих с контузиями увезли в госпиталь.
Эту арту срисовали и на подходе и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения. Знали что они рано или поздно по нам отработают. Три раза эту батарею могли разнести в клочья. Они явно нарушали минские по зоне отведения.
Но с самого верху запрет на открытие огня. Категоричный запрет на уровне Киева. С угрозами всех кар небесных.
Переговоры изначально должны были быть только между подписантами Будапештского меморандума!