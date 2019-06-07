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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (1681) Песков (927) Путин (24809)

 Контактов с Зеленским в планах нет, - Песков

Президент РФ Владимир Путин на данный момент не рассматривает какие-либо контакты с новым главой Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Нет, пока в планах нет", - сказал Песков журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.

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"После того, как будет сформировано наше понимание о том, что действительно имеет в виду Киев в плане выполнения минских договоренностей, в плане нормализации двусторонних отношений – тогда уже можно будет говорить о чем-то конкретном. Пока конкретики никакой нет", - добавил пресс-секретарь Путина.

Источник: https://censor.net.ua/n3131118
 
 
 Топ комментарии
 
Контактов с Зеленским в планах нет, - Песков - Цензор.НЕТ 3003 Чувак с ксивой презЕдента еще сам не ничего не понял.....он даже не понял куда попал и что делать....мечется как вошь на гребне....
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ну контактов не будет. А на концерт с роялем прийдете?
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ну да зачем им клоун
они через кучму все и порешают
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ну контактов не будет. А на концерт с роялем прийдете?
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конечно прийдут, ониж на его фильмы сильно потратились)
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В планах у путіна, затримання, арешт та міжнародний трибунал в Гаазі, там і поспілкуються зі всіма!
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А зачем какие-то контакты, если их и так устраивает то, что делает наш.........даже не знаю как величать)
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а как клавиши могут не прийти на концерт с роялем?
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ну да зачем им клоун
они через кучму все и порешают
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???https://www.politico.com/story/2019/05/04/joe-biden-trump-clown-2020-1301641
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а ну да сори клоунов нельзя оскорблять словом зеленский
тогда просто дебил
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Ответ неверный.Я-Бил,а ты мой антипод.Гордись и ты,зачемь свой имидж разбазаривать?
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ответ неверный
правильно писать Я -ЗеБил
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ну как, что имеет в виду.
1. прекратить стрелять
2. прекратить отвечать на обстрелы
3. восстановить торговые отношения.
...дальше будет
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ПрезЗеку никто не пишет, преЗека никто не ждет...
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ПрезЗеку никто не пишет, преЗека никто не ждет...
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А торчок сказал шо зарешает. То просто Порох не хотел, а он ща сделает.
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Даже в презервативе и на "пол-шишечки"?)))
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Чувак с ксивой презЕдента еще сам не ничего не понял.....он даже не понял куда попал и что делать....мечется как вошь на гребне....
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Ясен пень почему. Кабаев все решает через Коломойского, которому выгодна сейчас разосрастся с Западом, чтобы вернуть свои активы, а Россия с этим полностью согласна, так как чем хуже Украине тем лучше для России.
Ну а Зелененький будет и дальше с голосом воспаленных аденоидов кататься на велосипеде в спортзале администрации президента и думать что он что там решает
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Ну, Зеленский перед выборами сказал, что пойдет на встречу с Путиным, чтобы поблагодарить за возвращенные Крым и Донбасс. Слепой сказал - побачимо...
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Радует только появление Леонида Даниловича в команде ЗЕ президента, а в остальном пока слегка разочарована своим выбором. Та же риторика что была у пэдра..
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остался один шаг до выздоровления. нужно определить, исходя из ваших предпочтений, то ли пэдро был, как ни странно, минимум не хуже зеленского, то ли зеленский, как ни обидно, такое же г..но, как и пэдро.
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Итоги подводить еще рано.
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да я и не тороплю. тем не менее, почти 1,5% каденции нового, прогрессивного, не запомоенного контактами с барыгами, лидера, уже позади.
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Тебя радует основатель коррупции, мудак разваливший ВСУ и породивший олигархическую систему, которая привела экономику к краху?
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Для меня он человек, гражданин и патриот Украины.
И единственный президент которого мне не стыдно было поддержать на выборах.
Да, я очень рада видеть его снова в политике.
А Вы там думайте что хотите. Я ни собираюсь перед Вами ни в чем оправдываться. Контактів із Зеленським у планах немає, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9052
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ЗЕ не оправдал надежд х*йла Контактов с Зеленским в планах нет, - Песков - Цензор.НЕТ 4040 не устаю удивляться кацапской тупости
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Порохоботы у вас страховка на клаву есть или за свой счет!
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А у вас зебеней как с этим дела обстоят..?? У вас есть страховка или за свой счет..?? Контактів із Зеленським у планах немає, - Пєсков - Цензор.НЕТ 989
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Та как же нет?петюшки поклянутся на будке,што є!
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Трагикомізм ситуації в тому, що про Порошенка кацапи видумували всілякі фейки, які дружно повторюють зЕбіли. А тут нічого видумувати не потрібно, тут самі стараються.
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пускай она не переживает - там все тип-топ будет...
Зезюля уже дал добро Кернесу быть арбитром....
Восстановят скоро....

Контактів із Зеленським у планах немає, - Пєсков - Цензор.НЕТ 252 ℳγr 🌐tvorets.center 🇺🇦‏ @myrotvorets_ 2 ч.2 часа назад
Військовий злочинець Н.Матвієнко, що організовувала у 2014 році рішення радбезу рф про напад на Україну країною агресором, підтримала Кєрнеса.

Контактів із Зеленським у планах немає, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6466
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А что, можно взять за основу проект В.Суворова. Там Жуков плывет в бассейне, наполненном солдатской кровью. Как историк отвечаю - исторической правде соответствует. Даже скинуться на такой памятник готов. Геба, ты как?
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Igor Makan - я бы для Кернеса предложил поставить памятник какому нибудь видному немецкому воено-начальнику 2-й мировой....

И что бы этот памятник был в Израиле...
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Іншими словами - х-ло отримало, що хотіло і зробило це руками українців.
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Минские договоренности мертвы пока Дебальцево и прилегающие раены окупированы рашистами
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А з Коломойським планують зустрічатися?
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Зеля таки все порешает. Сейчас снимут новую серию "Слуги народа", где Крым и Донбасс наши, тарифов нет вообще, зарплата 4000 баксов (кстати, майская была как обычно) и т.п. Зяблики посмотрят и уверуют. Блажен, кто верует, тепло тому на свете!
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Зачем им встречаться с Клоуном, если он САМ СЛИВАЕТ Украину?!!
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Разумно. До выборов в Раду агента ЗЕ палить не желательно... А то голосовавшая вышивата разбежится... Контактів із Зеленським у планах немає, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8149
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Переориентувались?То вже не ПОрося,а ПЕС(пороевросвин)?А на ланцюг-слабо?
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Да и тебя я вижу мозг умными мыслями не балует-смотрю и понимаю-Дарвин был прав!
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Когда общаешься с зебилом, такое ощущение , шо воно бьёт по клавиатуре с закрытыми глазами... Хоть бы какой смысл...
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Послушай меня, жертва хаотичной дупликации хромосом.Инстинкт сохранения - это базовый инстинкт, присущий любому существу, как же ты его отключить умудрился? Ты же не питекантроп социально неадаптированный? Тогда ползи в свою пещеру, пока твой испорченный алкоголем мозг не вскипел от переизбытка информации.
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А кто со слабыми контактирует кремляди поняли что зеля очень сердобольный и будут долбить А если ещё снаряд попадёт и погибнет пара детей то зеля в слезах и соплях поползёт просить мира любой ценой
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контакты это к законтаченой сладкой дупе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонтактов с Зеленским в планах нет, - Песков
 
 
 
 
 
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