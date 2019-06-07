 Контактов с Зеленским в планах нет, - Песков

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Нет, пока в планах нет", - сказал Песков журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.

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"После того, как будет сформировано наше понимание о том, что действительно имеет в виду Киев в плане выполнения минских договоренностей, в плане нормализации двусторонних отношений – тогда уже можно будет говорить о чем-то конкретном. Пока конкретики никакой нет", - добавил пресс-секретарь Путина.