 Контактов с Зеленским в планах нет, - Песков

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
"Нет, пока в планах нет", - сказал Песков журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.
"После того, как будет сформировано наше понимание о том, что действительно имеет в виду Киев в плане выполнения минских договоренностей, в плане нормализации двусторонних отношений – тогда уже можно будет говорить о чем-то конкретном. Пока конкретики никакой нет", - добавил пресс-секретарь Путина.
они через кучму все и порешают
тогда просто дебил
правильно писать Я -ЗеБил
СВОБОДЕН!!!
1. прекратить стрелять
2. прекратить отвечать на обстрелы
3. восстановить торговые отношения.
...дальше будет
Ну а Зелененький будет и дальше с голосом воспаленных аденоидов кататься на велосипеде в спортзале администрации президента и думать что он что там решает
И единственный президент которого мне не стыдно было поддержать на выборах.
Да, я очень рада видеть его снова в политике.
А Вы там думайте что хотите. Я ни собираюсь перед Вами ни в чем оправдываться.
Зезюля уже дал добро Кернесу быть арбитром....
Восстановят скоро....
ℳγr 🌐tvorets.center 🇺🇦 @myrotvorets_ 2 ч.2 часа назад
Військовий злочинець Н.Матвієнко, що організовувала у 2014 році рішення радбезу рф про напад на Україну країною агресором, підтримала Кєрнеса.
И что бы этот памятник был в Израиле...